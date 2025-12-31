Petr Hampl: O novoročních předsevzetích

Praktická poznámka k novoročním předsevzetím. Jsme zvyklí k nim přistupovat tak, že přijímáme předsevzetí zaměřená na to, co nám nejde. Konečně přestanu ztrácet čas na Facebooku. Konečně přestanu jíst v noci. Budu se každý den sprchovat studenou vodou. Budu se aspoň 15 minut denně učit německy.
Vydržíme to tři týdny, šíleně se trápíme a pak toho stejně necháme. Jediným výsledkem celého předsevzetí je to, že jsme si otrávili tři týdny života. Samozřejmě! Kdyby byl náš mozek nastaven tak, že dokážeme nejíst v noci nebo neztrácet čas na Facebooku, tak bychom k tomu nepotřebovali novoroční předsevzetí. Pokud se musíme neustále přemáhat, protože naše sklony jsou opačné, tak je jenom otázkou času, kdy podlehneme.
Díky moderní neurovědě už rozumíme tomu, že je z principu nemožné, aby racionalita dlouhodobě zvítězila nad sklony usazenými ve vývojově starších částech mozku. Jak dobře ukázal Jonathan Haidt, rada náboženských učitelů, že máme vyšší (racionálnější) složkou osobnosti potlačovat nižší sklony, je nejhorší radou, jaká se kdy v dějinách objevila.
Co ale může fungovat, je dávat si předsevzetí, která umožní stavět na tom, co nám jde a v čem je naše osobnost silná. Tedy využívat vlastních silných stránek k dalšími růstu. Třeba já si nebudu dávat předsevzetí ohledně střídmosti v jídle, protože to by byl ztracený čas. Ale budu se snažit pracovat na tom, abych se postupně stával moudrým člověkem. To zahrnuje:
- Snažit se dívat na každou záležitost z různých perspektiv
- Rozvíjet otevřenost úplně novým myšlenkám a myšlenkovým směrům
- Rozvíjet chuť učit se
- Rozvíjet zvědavost
- Rozvíjet kreativitu (v mém případě hledání myšlenek a vysvětlení, která jsou originální, nezvyklá a přitom plně racionální)
Neříkám, že jsem v tom silný, ale sedí mi to lépe, než třeba rozvíjení duchovního nazírání, kde bych byl naprosto ztracený a nešťastný. Tím nepopírám, že by nám prospělo zlepšovat se právě v tom, co nám nejvíc nejde. Prospělo. Ale je to odsouzené k neúspěchu.
(zdroj: petrhampl.com)
