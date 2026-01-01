P. C. Roberts: Smrt západního světa

Nedávným příkladem je případ důstojníka švýcarské vojenské rozvědky ve výslužbě, na kterého EU uvalila sankce a který nemá přístup ke svému majetku a bankovnímu účtu, aby si mohl platit účty a udržovat si život. Gilbert Doctorow hovoří o těchto totalitních politikách, které nyní charakterizují to, co se nazývá „evropské demokracie“. Video ZDE.
Zmrazování a zabavení majetku a osob bez řádného soudního procesu ničí bezpečnost majetku a svobodu projevu v těch zemích, které mají ekonomické, sociální a politické systémy založené na těchto právech. Chápu to tak, že západní svět již nevěří v hodnoty, které vyznává.
Je nám předkládán obraz západního světa, který ztratil svůj systém víry, což Západu usnadňuje transformaci zkorumpovanými politiky a imigrantskými útočníky, kteří vnucují západním společnostem své vlastní hodnoty. Nyní, v naší době, zažíváme smrt západního světa.
(připravila J. Putzlacher)
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.