Zrušení rumunských prezidentských voleb ústavním soudem je nejen alarmující, ale vytváří nebezpečný návod, jak zneužít vyfabrikované informace tajných služeb. Proto si myslím, že vlády mimo novou administrativu prezidenta Trumpa v rámci akce "zachraň se, kdo můžeš" vymyslí cokoliv, aby se udržely u moci. Jen pro připomenutí, agrese do Iráku a její důvod byl zcela vykonstruován. Agresoři Spojené státy, Velká Británie nejen že obelhaly své občany, ale měly za následek miliony mrtvých civilistů. Nyní jedna pidizemě Evropské unie, která se nazývá Estonsko, ze které uprchla přibližně třetina obyvatel, zrušila volební právo pro ruské a běloruské menšiny. Představitelé této země, včetně Moldavska, tolerují ve svých městech pochody, při kterých jsou demonstrující oblečeni v uniformách SS. Dovolím si položit zásadní otázku, má být tento stát v Evropské unii? Dovedete si představit, že by Slovenská republika zrušila volební právo maďarské, bulharské, polské, nebo české menšině? Dovedete si představit, že by rumunská vláda zrušila volební právo maďarské a romské menšině? Nevnucuji nikomu svůj názor, ale nacistické manýry Estonska by měly mít za následek vyhazov z Evropské unie a zavedení vízové povinnosti pro všechny Estonce. Není už nic nového, že Němci s největší pravděpodobností a se souhlasem americké administrativy prezidenta Trumpa, obnoví provoz plynovodu Nord Stream 2.

Jsem přesvědčen, že svět by se měl zaměřit na záchranu životů a ne na jejich maření. Tragické zemětřesení v Myanmaru přineslo tisíce obětí. Česká republika deklarovala, že její pomoc půjde cestou Červeného kříže. Ruská federace vyslala dvě letadla se záchrannými týmy, včetně lékařů a dalších záchranářů, psů vycvičených pro hledání pohřešovaných, dronů a zařízení, aby týmy mohly pracovat 24 hodin denně (zdroj Bloomberg). Tady je ukázka, že když chcete něco udělat, najdete způsob a když nechcete, najdete důvod.

Dále se vrátím k Ruské federaci. Už je veřejným tajemstvím, že západní firmy se vrací na ruský trh, včetně francouzských a španělských. Pouze naše válečná strašidla připravují balíky na sedmidenní přežití. Poznámka pod čarou, basa piv by vyřešila nejen správný pitný režim, ale také dodávku cukru a vitamínu B. Tohle je samozřejmě absolutní nadsázka. Ještě chybí kartičky od propagandisty Foltýna, jak si správně mýt ruce v protiatomových krytech, které neexistují.

Prezident Putin byl u spuštění nové jaderné ponorky třídy Perm, která je vybavena hypersonickými raketami Zircon. S touto jadernou velmocí chce generál Řehka se svými pěti tisíci bojovníky válčit? Jedna hypersonická raketa Zircon je schopna zlikvidovat například Prahu a celý Středočeský kraj.

Sdílím dotazy Lubomíra Zaorálka. Kde zmizelo těch 70 milionů, které paní Černochová a Řehka nalili do zřízení nového rekrutačního centra na nábor nových vojáků. Poté, co se toto centrum za 70 milionů zřídilo, nábor vojáků se propadl. Co nám může říct náčelník generálního štábu pan Řehka o domě, ve kterém bydlí a který mu za 18 milionů údajně pořídil jeho společník v dronovém podnikání na Ukrajině Veverka? Jak je to s 30 miliony, které byly nality do dronové firmy, ve které má zase pro změnu podíl poradce vlády pan Tomáš Pojar? Jak to, že se vláda najednou rozhodla pořídit příšerně drahé útočné letouny, které mají provoz desetkrát dražší než dosavadní letoun Gripen? V době dodání budou tyto letouny tak morálně zastaralé, že budou moci být použity už jen na setkání historických letadel. Předpokládám však, že nebudou nikdy dodány. Žádný strom neroste do nebe a věřím, že spravedlnost si dříve či později cestu najde.

Poslední desetiletí, dle paní profesorky Hogenové, dokonale funguje takzvaná odolnost vůči pravdivým dokumentům neboli vůči pravdě. Zářným příkladem je, v negativním slova smyslu, jeden z nejméně populárních politiků na světě, premiér České republiky Petr Fiala, který lidově řečeno přivedl Českou republiku na buben. Tady platí fakt, že kdo se bojí opozice, začne si vymýšlet.

Rozklad Evropské unie můžeme sledovat v přímém přenosu. Jak prohlásil zdroj z evropské diplomacie, pomoc Kyjevu už není sexy (ECHO24). Připadá mi, že Evropská unie se drží zásady "jen slova a nikoliv činy". Takzvaná šéfka evropské diplomacie Kaja Kallassová slíbila poslat Kyjevu 40 miliard Eur. Žádní Maďaři, žádní Slováci nebyli tou hlavní silou, kteří tuto pomoc odmítli, ale byli to hlavně Francouzi a Italové (zdroj server Politico). Tato bývalá estonská premiérka se dostala do sporu zejména se Španělskem a Itálií, kteří deklarují, že Moskva není hrozbou pro Evropskou unii. Rovněž bychom si měli uvědomit, že žádné ozbrojené složky kteréhokoliv státu Evropské unie se nebudou aktivně účastnit ukrajinského konfliktu, neboť nemají podporu Spojených států. Jsou to jen mýty neboli přání otcem myšlenky.

Jak prohlásil prezident Trump, Rusko není hrozba. Podle deníku Reuters a The Wall Street Journal nebudou vyslány na Ukrajinu žádné mírové jednotky. Prezident Zelenský by měl vyvěsit bílou fangli a intenzivně jednat o míru, protože to za něj nikdo neudělá. Myslím si, že je načase skončit zpravodajské hrátky, jako byla předpokládám vyfabrikovaná kauza novičok, která vyšuměla do ztracena podle hesla "Mouřenín posloužil, mouřenín může jít". Podobným dílem byla kauza Vrbětice, kde se výbuchem prachárny mohla údajně řešit specificky inventura, přičemž BIS prohlásila, že v době výbuchu, ani před ním, ani po něm nebyli v blízkosti ani v širokém okolí žádní ruští agenti (zdroj, prezident Zeman, CNN Prima NEWS). Nemám důvod věřit zkompromitovaným zpravodajským službám, zejména BIS, která se podílela na manipulacích v době hospitalizace prezidenta Zemana, což dokumentuje kniha Spiknutí, jejímž spoluautorem je zástupce šéfredaktora Parlamentních listů, Radim Panenka. Mohu už jen a pouze spekulovat, že kauza novičok byla zahájena v době, kdy se chtěl hlavní aktér, těžce nemocný Sergej Skripal, vrátit do vlasti. O této věci se již nemluví, jako by neexistovala.

Pokud nás, české občany, nezvednou tato otřesná fakta ze židle, nedonutí jít k volbám a zvolit strany nebo hnutí, které si nezadaly s touto vládní koalicí a některou i nevládní opozicí, tak už nám nepomůže ani svěcená voda.

Na závěr si dovolím citovat G. B. Shawa: "Když udělá hlupák chybu, vždy vysvětluje, že to byla jeho povinnost." Tím samozřejmě nemířím na Piráty.