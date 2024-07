Vladimír Ustyanovič: Olympijské hry a diskriminace

Podle slov Owense, cituji: ,,Bojoval jsem tvrdě, ale kvůli dvěma přešlapům se mě začala zmocňovat panika. V tu chvíli za mnou přišel německý skokan do dálky Luz Long a poradil mi, jak změnit rozběh." Rada sportovce, který svým vzezřením představoval ideál árijského supermana, zabrala a Owens posléze celý závod vyhrál. Podle dobového vyjádření Owense si všichni vyprávěli, že mu Hitler nepodal ruku, což byla pravda. Ale i Roosevelt jej ignoroval, nikdy neuznal jeho zásluhy a ani ho nepozval do Bílého domu. Uznání se mu dostalo až v roce 1955 od amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera. (zdroj: archiv iDnes).

Je pro mě nepřijatelný až zrůdný výrok premiéra Fialy, že ruští a běloruští sportovci by se neměli účastnit olympijských her ve Francii. Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru je pro něj skandální. Naštěstí je Mezinárodní olympijský výbor nezávislá organizace, která nerespektuje totalitární názory nějakého bezvýznamného premiéra. Tak se jen chci zeptat, co kdyby se nějaký Petr Fiala narodil daleko na východě, třeba v Saratovské oblasti? To by tento jedinec, ač sportem netknutý, asi kvičel trochu jinak. Podle Fialy tady zřejmě platí kolektivní vina.

Nezaznamenal jsem žádné výroky Fialy v době války v Íráku, přičemž v té době probíhaly olympijské hry v Athénách za účasti 201 zemí světa včetně amerických a britských sportovců. Zaznamenali jste někde protestní vyjádření tehdejšího rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy k odsouzení vpádu amerických a britských vojsk do Iráku, kde zemřely dva miliony dětí, a krvavá Madeleine Albrightová prohlásila, že to za to stálo? Neměla by stát před mezinárodním soudním tribunálem? Vyzvala intelektuální obec k zákazu účasti USA a Velké Británie na olympijských hrách?

Během dlouhotrvající války ve Vietnamu jsem nezaznamenal, že by některý ze světových politiků zpochybnil účast Spojených států na olympiádách v Itálii, Japonsku, Mexiku nebo v Německu. Domnívám se, že důvodem byla dobře fungující diplomacie, zejména mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Jeví se mi, že premiér Fiala je se svou nenávistí představitel progresivismu neboli fašismu s lidskou tváří. Tento nekompetentní jedinec v čele české vlády, jak říká autor knihy Černá labuť Nassim Nicholas Taleb, "intelektuál, ale debil", nám připravuje další překvapení. Přemýšlí nad zákazem pravoslavné církve. Podle senátora Pavla Fischera je to vlivové působení cizího státu neboli Ruska. Nad touto otázkou se sešli všichni šéfové tajných služeb.

Dovolím si otázku, zda olympijský vítěz a nejslavnější hokejista České republiky, který přijal víru pravoslavné církve, a stovky dalších občanů České republiky budou zařazeni mezi nepřátele státu stejně, jak tomu bylo v padesátých letech. Poznámka pod čarou. Zajímalo by mě, jak bezpečnostní složky naložily s kolumbijským teroristou, který chtěl naší republice způsobit zásadní hospodářské škody velkého rozsahu tím, že chtěl zapálit dva autobusy. Nebudu daleko od pravdy, když napíši, že tento muž dostal zaplaceno ze státních peněz včetně letenky do Kolumbie.

Výše zmínění představitelé vstoupili do nejhorších stop režimu, jaký byl po roce 1948. Jak pravil Jan Schneider, osočovat církev je to nejhorší, čím se může civilizovaný stát chlubit. Tisíckrát opakovaná lež, že Rusko podniká útoky v kyber prostoru, je také podle Jana Schneidera smyšlenka, protože každý zkušený zpravodajec vám sdělí, že tyto útoky nejsou forenzně dohledatelné. Je to způsob goebbelsovské propagandy. Dále popsal, že jakýkoliv útok, a nyní hovoříme o kybernetickém útoku, může být jednoduše proveden pod falešnou vlajkou s tím, že daný strůjce zanechá falešnou stopu, která směřuje ke konkrétnímu státu, službě, firmě. Jak rovněž sdělil Schneider v rozhovoru s Janou Bobošíkovou, dle zkušeností z padesátých let se nejlépe se odhaluje protistátní činnost, kterou sám vyprovokuji.

Závěr. V čem spočívá demagogie profesora Fialy? Dám jediný příklad, kdy sdělil, že z východu k nám nikdy nic dobrého nepřišlo. Musím oponovat. Ze západu nic dobrého nepřišlo. Protože Karel Marx a Bedřich Engels byli Němci. A kdyby z východu nepřišla Rudá armáda, tak by nebyl ani Petr Fiala a ani jemu podobní, kteří podporují válku. Zeptám se profesora Fialy, co udělal pro mír, na rozdíl od Viktora Orbána? Jednoduchá odpověď, nic, protože žádný ze státníků, počínaje Čínou nebo prezidentem Putinem, by ho za ty rusofobní plky nepřijal. Což se stalo například v Nigérii.