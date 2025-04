Nyní asi žijeme v paralelním světě, protože administrativa prezidenta Trumpa bojuje za mír v Evropě a evropští váleční fanatici si, podle jejich chování, přejí vyvolat jadernou válku s Ruskem. Britský novinář Peter Hitchens varoval na mediální platformě Daily Mail, že: "Šílený britský premiér Keir Starmer, prahnoucí po válce, se usilovně snaží Británii nahnat do jaderné války s Ruskem." Vážné je také varování prezidenta Trumpa, že realizace členství Ukrajiny v NATO odstartovala válku Ukrajiny s Ruskem a že USA nepřipustí členství Ukrajiny v NATO, ani jí neposkytnou žádné bezpečnostní záruky a neposkytnou je ani výměnou za všechny její minerály i bohatství (zdroj NBC). Mohu už jen spekulovat, že Ukrajinci jsou ze hry ven, ať se to světu líbí nebo ne, a pro USA je partnerem Ruská federace.

Historie se opakuje. Britský letecký maršál sir Artur Harris během 2. světové války v nočních náletech vybombardoval všechna velká německá města do základů i s většinou jejích obyvatel bez ohledu na civilní obyvatelstvo, včetně dětí. Tento komentoval, že Němci měli bláhovou představu, že budou bombardovat, ale nikdo nebude bombardovat je. Pravděpodobně stejnou představu měli Ukrajinci, že budou bombardovat ruskou civilní infrastrukturu a nikdo nebude útočit na ně. Nebudu se už opakovat, kdo zahájil bombardování rusky mluvícího obyvatelstva, tím samozřejmě myslím prezidenta Porošenka. Mohu to také vnímat jako národně osvobozenecký boj lidí na Krymu, v Doněcku a Luhaňsku. Jak prohlásil bezpečnostní poradce premiéra Fialy Martin Pojar na CNN Prima NEWS, mezinárodní právo nemůžeme už brát tak vážně. To je výrok opravdu zásadového diplomata.

V deníku New York Times vyšla stať pod názvem "Americká historie války na Ukrajině." Svět stál díky NATO šílencům z Wiesbadenu v létě 2022 na pokraji konečného vyhlazení. Ukrajinské generály vyvezli pod diplomatickým krytím do Německa a Američané byli přesvědčeni, že budou z bunkru NATO za použití západních přesných zbraní rozmístěných na Ukrajině, velet z bezpečí masivnímu vyvražďování Rusů, až do jejich konečné porážky. Opakuji, to bylo za prezidenta Bidena. Byli také přesvědčeni, že ruské velení nenapadne v bezvýchodné situaci použít jaderné zbraně. Není tajemstvím, že jedním z nejaktivnějších Ukrajinců při tomto pokusu vyvolat celosvětovou jadernou válku byl generál Zalužnyj. A to je tajným službám Spojených států známo. Zalužnyj zavedl nový ukrajinský “válečný kříž”, přesně podle vzoru starého “válečného kříže” nacistických genocidních vrahů z banderovské skupiny UPA. Zajímalo by mě, co na to Poláci, kteří mají k banderovcům jasný postoj. V roce 2022, proběhl pravděpodobně zinscenovaný telefonický hovor mezi velícím generálem pro speciální operaci Surovikinem a prezidentem Putinem, v němž se Surovikin dožadoval povolení smést Ukrajince taktickými jadernými zbraněmi. Tento hovor odposlechla CIA. Američané omezili Ukrajincům dodávky klíčových přesných zbraní, omezili cíle a místa, na které mohou útočit (zdroj Michal Svatoš).

Podle Petra Kratochvíla Evropská unie zfašizovala válku Ruska s Ukrajinou. Fašizace Evropské unie se projevila například tím, že na sídlo vlastenecké strany Patrioti pro Evropu někdo namaloval hákové kříže.

Další parta NATO šílenců chce eskalovat jaderný střet s Ruskou federací. Tato skupina se rekrutuje z bývalých Hitlerových spojenců, jako bylo Španělsko, Německo, Itálie, Británie a Francie a ze spojeneckého národa Estonců, kteří se proslavili tím, že už 13. srpna 1941 mohl Eichmannův SS Referat IV B 4 písemně hlásit, že Estonsko už bylo ve spolupráci SS a místních úřadů a pomocných jednotek od všech Židů očištěno, a že je možné začít do Estonska k likvidaci pumpovat první západoevropské Židy.

Strašidlo války ze strany Ruska, personifikované Petrem Fialou nebo generálem Řehkou, je trestuhodný blábol, který odpovídá jejich mentálnímu nastavení, což znamená, že jsou slušně řečeno odolní proti pravdě. Je pravda, že když hlupák udělá chybu, tak tvrdí, že to byla jeho povinnost. Tak si myslím, že náš establishment je pohádka o tisíce a jedné chybě. Věřím, že prezident Trump nejen, že nikdy nezačal válku, ale rovněž jsem přesvědčen, že potřebuje prezidenta Putina jako vyjednávače pro řešení krize na blízkém východě.

Jedna spekulace na závěr. Dvě největší jaderné velmoci Spojené státy a Rusko musí spolu koexistovat. V případě, že by Francie pod divným prezidentem Macronem nebo Velká Británie pod zoufalcem Starmerem, chtěli použít jaderné zbraně proti Ruské federaci, tak se domnívám, že Spojené státy použijí jaderný preemptivní úder proti jednomu nebo druhému válečnému fanatikovi. Je to pouze moje pragmatická spekulace, protože na hlavní zemi NATO, což jsou Spojené státy, by startovaly veškeré ruské jaderné a kosmické síly. Trump je obchodník a chce mír, proto také ve Spojených státech přivítali dalšího vysoce postaveného ruského vyjednavače, zmocněnce ruského prezidenta Vladimira Putina pro investice, Kirilla Dmitrijeva. V obchodě a také ve válce platí jedno důležité pravidlo "Férovost si vynuť." Přeji všem Ukrajincům zastavení nesmyslného válčení za jakoukoliv cenu. A zbavit se jejich zločineckého systému, kdy ženy musely včera zachraňovat mladíka, před odvodovými komisaři (ABJ).

Na závěr si dovolím citovat G.B.Shawa: "O mnoha lidech lze říct, že svou smrtí by prospěli lidstvu víc než svým životem."