Zbyněk Fiala: Našli ruskou stopu!

Z případu však lze vyvodit i pozitivní zkušenost. USA hájí svou suverenitu za pomoci zákonů vyžadujících otevřeně přiznat, že někdo u nich jedná za cizí peníze a v cizím zájmu.

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller konečně nabídl konkrétní podobu ruské stopy při volbě prezidenta Donalda Trumpa. Před velkou porotou federálního soudu hlavního města Washingtonu přednesl důvodné obvinění ( indictment) proti ruské agentuře internetového výzkumu LLC a jejím třinácti pracovníkům, jejichž skutečná činnost měla poškodit Spojené státy tím, že chtěli podvodem a klamem ochromit a obcházet zákonné orgány s cílem ovlivnit politický a volební proces, včetně prezidentských voleb roku 2016.

Nechtěl bych být v jejich kůži, z toho se jen tak nevylížou. Pravda, situace v USA je dost nepřehledná a působí dojmem, že tam zuří studená občanská válka udržovaná těmi, kdo se nesmířili s volební porážkou. Ne všechno, co jedna strana říká o té druhé, je proto úplně přesně tak, a ne vždy je to myšleno vážně. Na druhou stranu, Robert Mueller je bývalý ředitel FBI, a ten snad ví, co je to obvinění a s čím se dá jít k soudu.

Proto nemá smysl případ zlehčovat, jako že se tu honí bezvýznamná skupinka ruských trollů, jaké by si bez tajných služeb nikdo nevšiml. Tato skupina přece zmátla americkou veřejnost natolik, že voliči hlasovali v rozporu se svými vlastními zájmy a nezvolili Hillary Clintonovou, přestože všechny předpovědi a komentáře mainstreamových médií jasně říkaly dlouhé měsíce předem, komu je to třeba hodit.

Stejně nevhodné je přicházet s posměšky, co že je platná seriózní příprava voleb, když pak někdo plácne něco úplně jiného, doplní to ofenzívou pár levných reklam na facebooku, a je vymalováno. Případ je však příliš vážný. Některé z obviněných osob měly dokonce peníze, což zvýrazňuje nedemokratičnost jejich postupu.

Zmíněné obvinění rozebírá zločin na 37 stránkách, ale pro základní orientaci vystačíme s několika úvodními odstavci. Dozvídáme se z nich, že obviněné osoby soustředěné v organizaci ruského internetového výzkumu LLC rozvracely americký politický systém včetně prezidentských voleb 2016 tím, že podporovaly kampaň Donalda Trumpa a znevažovaly Hillary Clintonovou.

Že je nenapadlo, že se to nemá?

Článek 6 obžaloby jasně říká, že „obviněná organizace (LLC) si vytkla strategický cíl zasít rozpory do politického systému Spojených států, včetně voleb prezidenta 2016. Obvinění šířili hanlivé informace o řadě kandidátů. Od počátku do poloviny roku 2016 pak činnost organizace zahrnovala podporu prezidentské kampaně tehdejšího kandidáta Donalda Trumpa a znevažování Hillary Clintonové. Obvinění měli s touto činností různé finanční výdaje, například kupovali jménem amerických osob a skupin politické inzeráty v sociálních sítích USA. Organizovali také politická setkání na půdě USA a vydávali se za skupinky občanských aktivistů, aniž by zveřejnili svou ruskou identitu a příslušnost ke své organizaci. Rovněž vyzývali osoby Spojených států k podpoře jedněch a odmítání jiných kandidátů a poskytovali na to peníze. Někteří obvinění se vydávali za americké osoby bez uvedení svého ruského napojení a jednali s nevědomými jednotlivci Trumpovy kampaně a s dalšími politickými aktivisty ve snaze jejich politické aktivity koordinovat.“

Pro upřesnění těchto strašných obvinění nahlédněme do článku 3 obžaloby, která uvádí, že „počínaje už rokem 2014 obviněná organizace (ono LLC) začala s činností, jejímž cílem bylo vměšování do politického systému Spojených států, včetně prezidentských voleb 2016.“ Financovat to měl jakýsi Prigožin, jehož peníze směřovaly organizacím se zlověstným názvem Concord Managment and Consulting LLC a ještě zlověstnějším Concord Catering.

To jsou opravdu vážná obvinění. Pokud je historie učitelkou moudrosti, jedinou možnou reakcí je úplné a včasné přiznání, doplněné případnou žádostí o co nejvyšší trest, ve snaze zmírnit hněv lidu a naznačit možnost polepšení. Ale s tím už si Američané poradí. Ostatně, nemuselo by nás to zajímat, kdyby se ruský vliv soustředil jen na Spojené státy a na to, že jim za pár šupů vnutil prezidenta podle vlastních představ a znehodnotil miliardy dolarů, které na to vynaložili američtí účastníci voleb. Jenže tak tomu není. Rusové nejsou sami. Demokracie si není jista nikde.

Soustřeďme se proto na situaci u nás. Také v Česku se našly osoby, které podporovaly Miloše Zemana a znevažovaly Jiřího Drahoše, a přitom odmítaly vzít na vědomí Drahošovo varování, že jsou pod ruským vlivem. Některé takové osoby dokonce Miloše Zemana volily, a co si budeme nalhávat, zašlo to tak daleko, že ho zvolili. Tady by se měly probudit české orgány, které marně hledají odvahu případ vyšetřit. Každému je přece jasné, kdo měl vyhrát.

Poučit by nás mělo i to, že Američanům se přestalo líbit, že se politických akcí zúčastňují cizí osoby a vydávají se za řadové členy různých hnutí. Avšak ani u nás nikdo nemůže říci, že neví, že se to nemá dělat. Před lety tu dokonce proběhla osvětová akce jistého velvyslanectví, které tu rozdávalo červené karty k pochodu na Hrad, aby si všichni uvědomili, co by se stalo, kdyby se nám Rusko začalo vměšovat do našeho politického boje.

Z obvinění, které zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller přednesl před velkou porotou u federálního soudu ve Washingtonu, je tedy zvlášť poučné, že v USA je trestné, když skupina cizinců zakrývá svoji identitu a vměšuje se do demokratických procesů v zemi. To musí odsoudit každý. Není možné, aby cizinci zasahovali ve skrytu nebo v zastoupení někým, koho skrytě platí. Svoboda a demokracie jsou příliš posvátné hodnoty, než aby se s nimi dalo kupčit za cizí peníze.

Ne všechno se povede. Američané se teď snaží zabránit tomu, aby si tam zas Rusové mohli levně zvolit prezidentem, kdo je napadne. Nemluvě o tom, že policie bezmocně přihlížela a zorientovala se až po roce, kdy už je pozdě. Vidíme mnohá zanedbání, ale v něčem mají Američané předstih. Narazíme na to hned v 1. článku zmíněného obvinění. Cituje zákony, které už existují na obranu demokracie v USA.

Zmíněný článek 1 uvádí, že „zákony Spojených států zakazují zahraničním státním příslušníkům hradit výdaje nebo poskytovat peněžní prostředky za účelem ovlivnění federálních voleb“. Otázka – Kde jste na ty červené karty vzali? – je tedy zcela legitimní.

Dále: „Zákony Spojených států zakazují jakýmkoliv agentům zahraničních sil účast v politických aktivitách ve Spojených státech bez toho, že by nejprve podstoupili registraci u ministerstva spravedlnosti.“ To nám chybí. Nestačí, že to někdo dělá dobrovolně, například, když si americký velvyslanec zve vedoucí české politiky na ambasádu, aby je informoval o potřebách své vlasti. To je v pořádku, všichni vidíme, kdo kam jde. Ale jsou spolky, u kterých to tak zřejmé není, a tam by měl zákon požadovat, aby to dali jasně najevo. Může to doplnit i barva košile, knír nebo označení na čepici, ale základem je podrobnější registrace u ministerstva vnitra, kde se uvádí, kdo je platí a proč.

Zmíněné obvinění ruské organizace LLC u federálního soudu ve Washingtonu argumentuje také tím, že v žádosti o víza měli obvinění členové organizace LLC pravdivě a úplně informovat vládu o účelech své cesty. Neuvedli však, že chtějí rozvracet USA a zvolit prezidenta. Pak se nesmí divit, že porušení zákona je trestně stíhatelné.

Když to shrnu, události mohou být pomíjivé, ale zákony jsou v jistém smyslu zkušeností národů a jejich životnost neumírá se dnem. Když se chrání před cizím vlivem tak mocná země jako USA, měli bychom to dělat taky. Veřejná deklarace toho, čím jménem jednám a kdo mě platí, by měla být tím nejzákladnějším požadavkem. Jen v hospodě vystačíme s Palivcovým: Zaplať si pivo a žvaň si co chceš.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.