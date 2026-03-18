Milan Knížák: Studentům uměleckých škol

18.03.2026 9:44 | Glosa
autor: PV

Vzkaz studentům od Milana Knížáka.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Knížák

STYDÍM SE ZA STUDENTY UMĚLECKÝCH ŠKOL, kteří demonstrují za zachování dotací. Ukazují tím svoji neschopnost, závislost a neodhodlanost. Ke vzdělání, zvláště uměleckému patří neúspěch, neschopnost se zařadit a askeze.

Studenti, kteří demonstrují za dotace ukazují, že se umění nedotýkají. Dotace z nich udělají vazaly režimu.

Prof. Milan Knížák, Dr.A.

Emeritní rektor AVU a emeritní generální ředitel NGP

Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.

Zdroje:

https://www.milanknizak.com

