Milan Knížák: Studentům uměleckých škol

STYDÍM SE ZA STUDENTY UMĚLECKÝCH ŠKOL, kteří demonstrují za zachování dotací. Ukazují tím svoji neschopnost, závislost a neodhodlanost. Ke vzdělání, zvláště uměleckému patří neúspěch, neschopnost se zařadit a askeze.
Studenti, kteří demonstrují za dotace ukazují, že se umění nedotýkají. Dotace z nich udělají vazaly režimu.
Prof. Milan Knížák, Dr.A.
Emeritní rektor AVU a emeritní generální ředitel NGP
Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.
