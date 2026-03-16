Pavel Foltán: Přemoravcováno

Z vox populi: Přemoravcováno?! Moravcování skončilo? Nezapomeňte! I proto, že kam oko pohlédne, tak tam v lunaparku mediálního mainstreamu a v jeho periferních pavlačích byla po několika dnech od neděle 8. března frontálně zahájena píárová kampaň pravdoláskových struktur aspenismu-šorošismu za rehabilitaci jejich TV ikony e®go agitátora, politruka, svým způsobem cenzora toho, kdo bude a hlavně toho, kdo nebude pozván do publicistiky ČT coby ze zákona televize veřejné služby, z čehož pro normální lidi, (co stále ještě – i po tom 21 letém brainwashingu – myslí svým vlastním selským rozumem), většinově plyne, že protiútok zmíněných struktur, jako revanš za exhibiční odchod Václava Moravce z jeho pořadů v ČT, rozhodně u lidu a národa téhle republiky neobstojí, a že tudíž i drtivá většina (zatím to prý vypadá na víc, než 90 procent) tohle považuje teprve za malou předehru kompletních změn v personální oblasti ČT a nejen v publicistice a zpravodajství, ale i jinde, respektive kompletně komplexně a bez odkladu – pokud možno nejpozději ihned. A že ta quasi derniéra v teatrálním stylu reverzního autodafé jaksi shodou okolností vyšla právě na datum někdejšího MDŽ, tak to by možná někdo mohl vnímat i jako bonus ala „kouzlo nechtěného“. (Tolik jen úvodem z vox populi.)
Vox populi jasně vnímá, definuje, ale nevylučuje, že ta odvetná akce na ose Seznam - Deník N - & spol., z těch jejich struktur je součástí dlouhodobějšího a širšího plánu s politickým podtextem – a to nikoli ve prospěch lidu a národa této republiky, a nikoli ve prospěch skutečné demokracie, ale ve prospěch DEMOKRATURY, jak ten pojem determinoval a veřejně vyřknul Karel Kryl hned začátkem 90. let, a to jako vážné varování pro lidi a pro národy naší vlasti. Tehdy si ten lid a národ ještě asi poněkud naivně myslel, že od toho listopadu 1989 už tady bude žít jen svobodně ve skutečné demokracii. Během následujících 36 let byl z té iluze tvrdě vyveden právě v důsledku činnosti oněch shora uvedených struktur, i media hlásných trub jejich ideologie a propagandy, včetně ČT de facto latentně zprivatizované lidově řečeno ukradené naší veřejnosti. To už lid i národ ví. A ústy vox populi to komentuje. Zatím jen komentuje.
A v důsledku té masážní media kampaně oné osy Seznam – Deník N – a spol., tedy naprosto logicky vox populi varuje: NEZAPOMEŇTE – sice to Moravcování skončilo, ale jen v ČT a tak NEZAPOMEŇTE – ono to pokračuje dál – a kdo lidu a národu teď a tady zaručí, že cílem těch struktur (a jejích cizích loutkovodičů a plátců) není cosi, jako „český Majdan“ a podobně. Ta otázka už rezonuje nejen ve vox populi. A logicky sílí, protože – jen pro příklad – pokud prý i dle nějakých mediálních informací údajně i z okruhu vedení redakce zpravodajství a publicistiky ČT zaznělo i cosi ve smyslu, že (na protest proti zrušení TV poplatků) jisté síly v ČT prý už jsou připraveny ČT znovu obsadit a okupovat jako při tzv. TV krizi v letech 2000 až 2001, pak je to velmi vážná situace nutná k okamžitému řešení. A to k řešení cestou příslušných orgánů, a tedy nejen veřejných, jako je Rada ČT, ale i státních, jako je i RRTV, ale i orgánů dalších, včetně mediálním výborem Poslanecké sněmovny ČR počínaje a orgány činnými v trestním řízení konče. A veřejnost si může být jistá (a zdravá část veřejnosti, včetně většiny plátců TV poplatků si už dlouho jistá je), že i teď a tady vox populi opět velmi dobře ví, co říká, i proč to říká. Přičemž pro politiky a pro další odpovědné orgány je ten vzkaz od vox populi cosi jako to syblolické „Hic Rhodos, hic salta“.
P.S. Moravec má tzv. konkurenční doložku, že po 6 měsíců nebude pracovat nikde v médiích a za to mu prý ČT vyplatí náhradu za těch 6 měsíců. Čili vox populi se teď logicky oprávněně ptá, kolik to bude celkem peněz – a opět z kapes plátců TV poplatku. A jestliže ČT (po tom teatrálním píár Moravcově odchodu z obrazovek veřejné služby) zveřejnila informaci o konkurenční doložce v jeho smlouvě, tak zároveň s tím logicky měla být zveřejněna také informace o tom, kolik to plátce TV poplatků bude stát. Bez těch trapných obstrukcí o nějaké ochraně osobních údajů a podobně, jako v minulých letech, a že „veřejnost ještě není připravena“ k tomu, aby se dozvěděla to, na co má právo, včetně toho kolik ty ČT „hvězdy“ typu Moravec & spol. berou. Je na to z předchozí doby už totiž tzv. judikát, kdy se advokát a ústavní právník JUDr. Zdeněk Koudelka o ty informace soudil a po několika letech justiční anabáze ten spor vyhrál. V tom sporu šlo tehdy o to, kolik stojí plátce TV poplatků ty Moravcovy pořady v ČT – a vox populi nezapomíná ani na tyhle „detaily“ i přesto, že to Moravcování a přemoravcování v ČT už skončilo (konečně). Tolik stručně k věci z vox populi.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.