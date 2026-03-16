Lukáš Kovanda: Češi na záhony nezanevřeli ani navzdory zdražování posledních let

17.03.2026 15:16 | Glosa
autor: PV

Jaro klepe na dveře a zahrada se po zimním spánku probouzí. Pro miliony Čechů to znamená jediné: čas vyrazit ven a pustit se do práce. A také čas nákupů.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Ekonom Lukáš Kovanda

Český trh se sortimentem pro zahradu včetně bazénů má podle odhadů společnosti Mountfield hodnotu přibližně 40 miliard korun ročně. Z dat firmy přitom vyplývá, že průměrný zákazník při jarní přípravě „vytáhne z peněženky“ zhruba 4 500 korun. Investice směřují do všeho – od osiva a hnojiv až po nákladnější zahradní techniku či skleníky.

Navzdory inflační křeči posledních let letos zahrádkáře u pokladen šok nečeká. Mountfield uvádí, že ceny zahradního sortimentu drží přibližně na úrovni března loňského roku.

Podle studie institutu SYRI se pěstování ovoce a zeleniny věnuje více než polovina českých domácností. Pokud bychom na pěstování nasadili ekonomické vzorce a započítali i náklady obětované příležitosti, tedy cenu času a práce, domácí rajče by pravděpodobně prohrálo s tím ze supermarketu. Jenže pro českého zahrádkáře je hlavní motivací „psychologická dividenda“ v podobě koníčku a garance kvality. Finanční kalkul se pak paradoxně vrací u mladších generací, které v pěstování vidí cestu, jak zmírnit dopady vysokých životních nákladů.

Představa, že s příchodem západního konzumu rýče odhodíme, se tak ukázala jako mylná. Češi sice začali více cestovat a objevili nové způsoby trávení volného času, ale záhony a skleníky zůstaly. A podle všeho zůstanou i dál.

