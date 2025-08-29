Zdeněk Jemelík: Hrdinský čin ministra zemědělství

Zaujalo mě vystoupení ministra zemědělství, teologa Marka Výborného, který do předvolebního klání přispěl oznámením, že jeho úřad bude vymáhat po koncernu Agrofert vrácení pěti miliard korun dotací, které získal v době, kdy jeho majitel byl členem vlády.
Jako „předznamenání“ před vyjádřením k jeho hrdinskému činu uvádím základní teze:
1) Zemědělskopotravinářský komplex je nezastupitelnou částí národního hospodářství. Na konci škodlivého zásahu do jeho fungování hrozí hlad. Jde o svérázné podnikatelské prostředí, ozvláštněné každodenním soužitím s přírodou, ale také tradicemi a mentalitou zemědělců. Vztahovou stránku nedokázala úplně zahladit ani vynucená socializace zemědělství. Soudím, že resort by měl řídit vždy politik, který si v něm vysloužil ostruhy.
2) Oligarchové by neměli usilovat o přímý výkon politické moci v dominantním postavení. Pokud tak činí, narušují rovnováhu v konkurenčním prostředí politického soutěžení o hlasy voličů. A zásadně nesmí používat svého postavení ke zvýhodnění svých podnikatelských záměrů. Současně musejí počítat s tím, že nemají nadlidskou způsobilost zvládnout naplno jak své působení v politice, tak řízení firem, jež mohou strádat. Nemyslím tím konkrétně Andreje Babiše, ač právě jeho má ministrův čin poškodit.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
3) Majitel a firma jsou odlišné právní subjekty. Opatření ke škodě firmy kvůli tomu, že se někomu nelíbí její majitel, narušují rovnost v konkurenčním prostředí. Jsou proto nepřípustná.
4) Přenechám právníkům spory o oprávnění Agrofertu přijímat nárokové dotace v době, kdy jej spravoval svěřenský fond (čili Andrej Babiš byl z přímého vlivu vyloučen a na nepřímý mu asi chyběl čas a energie).
5) Lituji, že se z politického prostředí vytratily do bezvýznamnosti prvorepublikové politické strany, které mohly zajistit zachování masarykovské politické kultury. Kromě vnějšího vlivu, jímž bylo polistopadové blouznění o nepolitické politice a stín nutného soužití s KSČ v Národní frontě, to je osobní zásluha vedoucích představitelů těchto stran. Marek Výborný je významným činitelem KDU-ČSL, která byla silná za první republiky, v ilegalitě přečkala protektorát a poměrně slušně přežila porobu v Národní frontě a zpočátku si vedla nadějně i po listopadu 1989.
6) Andrej Babiš patří k mým osobním nepřátelům. Nemám soukromý důvod hájit ho proti zlovůli politických trpaslíků. Pouze mě popouzí současný úpadek politické kultury, proti jehož projevům se vymezuji.
K tahanici o dotace pro Agrofert přistupuji z pohledu své životní zkušenosti. Jsem „hnojař“ se sedmiletým vysokoškolským vzděláním a 35letou různorodou praxí v oboru. Skončil jsem v branži jako ředitel sekretariátu dvou posledních federálních ministrů zemědělství. Potkal jsem i některé předlistopadové ministry. Většina z nich rozuměla řemeslu, stejně tak téměř všichni polistopadoví. Pochybuji, že kdokoli z nich by použil jako předvolební heslo oznámení o úmyslu poškodit největší firmu resortu. Bylo by samozřejmě špatně, kdyby se dodatečně prokázalo, že úředníci přihrávali Agrofertu dotace jen proto, že v té době byl Andrej Babiš členem vlády, aniž by na ně měl Agrofert právní nárok. Ale nevím nic o tom, že něco takového už dříve odhalil nějaký oprávněný kontrolní orgán.
Vyvolání řízení o vrácení dotací krátce před volbami usvědčuje ministra také ze zlomyslnosti. Do voleb nezbývá tolik času, aby řízení dospělo k rozhodnutí ještě v době působení Fialovy vlády. Jde mu tedy zřejmě o to, aby kromě trestního stíhání Jany Nagyové a Andreje Babiše navíc kalily ovzduší před volbami také pochybnosti o oprávněnosti Agrofertu přijmout dotace, a zvláště aby se úsilím o vrácení dotací musela zabývat očekávaná Babišova vláda.
Ministr Marek Výborný šel příkladem pro předsedy opozičních stran, kteří vyzvali vládu, aby neprodleně začala vymáhat vrácení dotací Agrofertu. Všechny věrozvěsty čistých mravů v dotační politice spojuje skutečnost, že žádný z nich se nemůže pochlubit, že za sebou zanechá aspoň něco tak hezkého, jako je resort Čapí hnízdo.
