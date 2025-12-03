Petr Hampl: Andrej Babiš a psychologie záminek

Sociální psychologové pečlivě rozlišují důvod a záminku. Důvod znamená, že věci děláme, protože se chceme dobrat určitých cílů nebo protože na něco reagujeme. Možná to není úplně správná reakce, ale nám v té chvíli připadá, že je to rozumné a logické. Záminka je něco, o čem já sám vím, že to není skutečným důvodem. Nepotřebuji věřit, že to skutečným důvodem je. Je ale důležité, aby bylo principiálně uvěřitelné, že by to mohlo být důvodem.
Představme si hypotetickou situaci, kdy mám možnost někomu sebrat milion korun. Hlavním důvodem je, že ty peníze potřebuju a vědí to všichni kolem. Jenže z různých důvodů není možné to ventilovat přímo. Kdybych tvrdil, že se mi v noci zjevil archanděl a řekl mi, že mám na ty peníze právo, v současné kultuře by to nefungovalo. I moji přátelé by byli na rozpacích. Ale kdyby experti z akademie věd vypracovali právně-historický rozbor o mnoha stranách, kde by se tvrdilo, že jeho předkové poškodili moje předky a že mám nárok na kompenzaci, byla by to funkční záminka. Nikdo by to nemusel číst, ale existovalo by něco, o čem se dá předpokládat, že by to zkousli i ostatní. To je jako záminka dostatečné. Nikdo tomu nemusí věřit, ale všichni se musí domnívat, že je to uvěřitelné pro ostatní.
Záminky jsou používány ve spoustě společenských situací. V žádné z těch situací ale nemá smysl proti zámince argumentovat. Beztak všichni vědí, že skutečný důvod je jiný. Záminka by byla rozbita pouze tehdy, pokud by se ukázalo principiálně nemožné, aby byla pravdivá. Třeba kdybych běhal s papírem od akademie věd a přitom by žádná akademie věd neexistovala.
V tomhle světle bychom měli posuzovat spor o konflikt zájmů Andreje Babiše. Všichni na obou stranách sporu vědí, že to není skutečný důvod. Všichni víme, že žijeme v zemi, kde je normální, že ministři perou miliardy z obchodů s drogami a že když policie vyšetřuje činnost nějakého gangu, člen toho gangu jim dělá nadřízeného. Všichni víme, že Andrej Babiš si platil politiky dlouho předtím, než sám do politiky vstoupil. Ale o nic z toho nejde. Podobně zbytečné jsou ústavně-právní analýzy. Beztak je nikdo nebude číst.
Andrej Babiš se snaží využít volebního vítězství k tomu, aby uchopil podíl na moci. Jeho soupeř Petr Kolář se mu v tom snaží zabránit. To je všechno, co o střetu zájmů potřebujete vědět.
