Zdeněk Jemelík: Správně načasované Čapí hnízdo

Zmíněný případ jsem začal sledovat v době přípravného řízení a zúčastnil jsem se celého prvního kola hlavního líčení. Již tehdy jsem si všiml, že jednotlivé úkony trestního řízení se časově nápadně prolínají s politickými akcemi obžalovaných Jany Nagyové a Andreje Babiše (ZDE). Dokreslovalo to hlavní účel procesu, jímž je nepochybně vystrnadění Andreje Babiše z politického kolbiště.

Domnívám se, že Vrchní soud v Praze by se nemusel stydět za nevyhovění odvolání žalobce Jaroslava Šarocha a řízení již mohlo dávno upadnout v zapomnění. Místo toho požádal Evropský parlament o vydání Jany Nagyové ke stíhání, čímž nepřímo naznačil úmysl vyjít vstříc žalobci. A při troše snahy ze strany soudů se můžeme těšit, že projednávání kauzy oživí závěr předvolební kampaně.

Obecně jsem odpůrcem zneužívání nástrojů trestního práva k politickým účelům. Z termínu zahájení trestního řízení je zřejmé, že původci kratochvíle šli původně po krku Andreji Babišovi. Vyšlo jim to jen částečně, protože za hlavní hříšnici žalobce uznal Janu Nagyovou a Andreje Babiše „degradoval“ na pouhého pomocníka.

Ovšem ani to nelze přijmout bez výhrad, protože Jana Nagyová sice podala žádost o dotaci, ale vypracovala ji do všech podrobností správně, aniž by cokoli před Regionální radou soudržnosti skryla. Státnímu úřadu, spravujícímu prostředky na vyplácení dotací, nic nebránilo žádosti nevyhovět. Ale vyhověl. A to je věc, která mi vadí nejvíce: kde zůstala odpovědnost státních úředníků, spravujících státní a unijní peníze? Proč nesedí na lavici obžalovaných také?

Praxe ukázala, že justiční hrátky nikterak neovlivnily přitažlivost Andreje Babiše pro voliče, čili trestní řízení nedosáhlo požadovaného cíle. Dotace se na nákladech na vybudování Čapího hnízda podílela jen nepatrně a nakonec ji společnost Imoba vrátila. Vzniklo společensky prospěšné víceúčelové zařízení. Skutkově je to velmi stará záležitost a délka řízení je nepřijatelně dlouhá. Je na čase tuto ostudnou záležitost dovést ke konci. Protivníci Andreje Babiše nechť se smíří s tím, že tudy cesta k jeho vytlačení z politiky prostě nevede.

Psali jsme: Zdeněk Jemelík: Ohlédnutí za Igorem Střížem Zdeněk Jemelík: Vzorový případ Roman Kafka Zdeněk Jemelík: Na potlachu u Václava Moravce Zdeněk Jemelík: Smutný stav pokusu o demokracii a nastolení vlády práva