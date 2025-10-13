Zdeněk Jemelík: Vydírání není zločin

Andrej Babiš usiloval o jednobarevnou vládu, což by byl ideální stav. A vyjadřoval se, s kým by „nešel na pivo“. Podobně se chovali pánové Okamura a Macinka: Andrejem Babišem okatě pohrdali. Ale vydali se za ním nabídnout mu své prodejné duše, sotva se dověděli výsledky hlasování. A Andrej Babiš by nakonec s nimi asi rád „na pivo zašel“. Prostě co bylo do voleb, neplatí, všecko je najednou jinak a zůstává pouze snaha vytěžit co nejvíce ze situace. Připadá mi, že se vezu na lodi bláznů.
Ovšem oba výše zmínění pánové mají vysoké nároky na zastoupení svých stran ve vládě a orgánech Poslanecké sněmovny a v případě Motoristů navíc vystupuje jako sólista Filip Turek, jenž dal před kamerou sebevědomě najevo, že nejspíš bude ministrem zahraničí. Je to jednoduché: chce jím být, tak jím bude.
Dívaje se na předváděné hrátky očima justičního potížisty, dobře se bavím. Představuji si, co by se stalo, kdyby do vývoje zasáhl nějaký horlivý státní zástupce, třeba ten, který chce poslat před soud Tomia Okamuru.
Kdo podle trestního zákoníku „jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl“ dopouští se vydírání a zasluhuje potrestání. Přemýšlím, zda by státní zástupce přijal trestní oznámení pro podezření na vydírání kvůli způsobu, jakým se představitelé malých politických stran domáhají na Andreji Babišovi naplnění svých tužeb. Samozřejmě by se bránili, že pouze plní přání voličů, ale ve skutečnosti jim jde jen o zájmy ješitných ctižádostivců. Není jim asi jasné, zda ohrožují Andreje Babiše způsobením těžké újmy. Vědí, že ho mají v hrsti: pokud jim nevyhoví, nesestaví vládu, která bude mít naději na důvěru Poslanecké sněmovny a přijde o výsledek obrovského snažení, kterým dosáhl vítězství ve volbách. Utrpěl by těžkou újmu ? Nepochybně ano.
Samozřejmě situace se bude řešit bez použití nástrojů trestního práva, pouze politickými prostředky. Účastníkům hry nic jiného nezbývá, než se dohodnout. Pokud by se pánům Okamurovi a Macinkovi podařilo vyřadit Andreje Babiše ze hry, někdo by je možná pochválil, ale odměny by se nedočkali. Otevřeli by cestu k ustavení obnovené koalice pod vedením ODS a v té by se pro ně nemuselo najít vůbec žádné místo. Svoboda je přece správně pochopená nutnost. Pánům nezbývá jim nic jiného, než se uskromnit a vzdát se přehnaných požadavků. Andrej Babiš jim pak jistě vyjde vstříc v přiměřeném rozsahu.
Nejtrapnější na výsledku tahanic je skutečnost, že dohoda povede ke vzniku zcela nesourodé vládní koalice. Ideové rozpory mezi jejími členy jsou výrazné, navzájem prakticky neslučitelné. Jak bude takto vytvořená vláda fungovat, jak bude plnit předvolební sliby, a zda přežije celé volební období, se uvidí. Nedá se nic dělat. Národ bude mít takovou vládu, jakou si zasloužil.
Zdeněk Jemelík
