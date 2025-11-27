Zálom (Svobodní): Pan fašoun Havel se mýlí

27.11.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům předsedy TOP 09.

Zálom (Svobodní): Pan fašoun Havel se mýlí
Foto: Archiv L. Záloma
Popisek: Luboš Zálom, místopředseda Svobodných

Novopečený vůdce Topky se jako správný eurovazal raduje nad dalším euronesmyslem a dalším narušením suverenity členských států EU. Jeho "díky za nevolené úředníky z Bruselu" je výmluvným vyjádřením jeho politického ideálu - a nejspíš tedy politického ideálu Topky. Tím je politika, která je neodvislá od vůle občanů, a politici, kteří jimi nejsou voleni.

To je ovšem vyjádření, které naprosto popírá demokratické mechanismy a vlastně odhaluje antidemokratickou podstatu těchto progresivistů.

Kdo tady má vlastně nejblíže ke všem těm fašounům a náckům, jimiž se teď neustále šermuje ve veřejné politické diskuzi?

Samozřejmě pan fašoun Havel se mýlí. Stejnopohlavní tzv. manželství NEMUSÍ být ve skutečnosti žádným členským státem uznáno. Vůle nevolených úředníků z Brusele totiž není podepřena skutečnou mocí, ale pouze ochotou vlád členských zemí to všechno snášet. Kdyby dejme tomu takové Polsko odmítlo tento nový euronesmysl uznat, co Brusel udělá?

Pošle jim tam bratrskou pomoc? Jsem přesvědčen, že všichni tito odporní Havlové by si vyslání tanků na neposlušnou Varšavu přáli. Naštěstí zatím nic jako EuroArmáda neexistuje.

Psali jsme:

Paroubek: Pavel „překročil čáru“. Ženou Babiše do konfliktu
Vondra (ODS): Dánsko nás táhne k plošné cenzuře internetu
Komisařka EU jde proti USA: „Digitální regulace je otázkou naší suverenity“
Rajchl (PRO): Lidovci strašně rádi moralizují druhé

