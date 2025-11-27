„Neustoupíme.“ Ukrajinští vojáci odmítají jednu podmínku mírového plánu

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Na stole již není původní osmadvacetibodový plán, o kterém se jednalo. Především evropští partneři Ukrajiny dotlačili administrativu Donalda Trumpa k provedení změn v tomto plánu. Ruská strana po provedení těchto změn neskrývá nespokojenost. S původní verzí amerického plánu zase nebyli spokojeni evropští partneři. Označovali ho za prakticky kapitulační z pohledu Ukrajiny.
V rozhovoru s novináři na palubě letadla Air Force One Trump prohlásil, že „děláme pokroky“ v revidovaném mírovém plánu, který zřejmě splňuje více požadavků Ukrajiny, a dodal, že Kyjev je skutečně „spokojen“.
Původně osmadvacetibodový plán se změnil v plán devatenáctibodový. Podle serveru katarské televize Al-Džazíra zůstává nejpalčivějším tématem zabrání ukrajinského území, nejen v oblasti Donbasu, ale případně také části Chersonské oblasti a Záporožské oblasti. A ukrajinský poloostrov Krym, který Rusko okupuje od roku 2014 a kterého se odmítá vzdát.
Pokud jde o to, s čím by Rusko mohlo souhlasit, tak je to redukce počtu vojáků Ukrajinské armády na 600 tisíc příslušníků. Když se vedla první mírová jednání krátce po vpádu Ruska ke svému západnímu sousedovi v létě 2022, tak při nich Rusové požadovali, aby počet ukrajinských vojáků poklesl na 100 tisíc.
Reportérka stanice Al-Džazíra Julija Šapovalovová z Moskvy uvedla, že v Kremlu v současné době panuje velká „nejistota“. Ruská strana podle ní není spokojena s revizemi mírového plánu kvůli ústupkům, které Rusku předpokládají.
Otázkou také zůstává, kdo bude dodržování dohodnutého plánu kontrolovat. Pravděpodobně půjde o mezinárodní sbor.
Turecké ministerstvo obrany ve čtvrtek uvedlo, že před jakýmikoli diskusemi o možném nasazení vojsk pro potenciální uklidňující síly musí být dosaženo příměří mezi Ukrajinou a Ruskem.
A vláda v Kyjevě se možná bude muset vypořádat ještě s jedním problémem. Někteří vojáci dávají najevo, že pokud dostanou rozkaz, aby bez boje předali Rusům území, která okupanti dosud neuloupili, neuposlechnou.
„V první řadě jako vojačka nasazená v Chersonské oblasti konstatuji, že jakýkoliv příkaz ke stažení z těchto území bez boje, budu vnímat jako zločinný příkaz a nebudu ho respektovat. Vyzývám další příslušníky, aby také promluvili a řekli, že neustoupíme z ukrajinských území, abychom osvobodili celou Chersonskou oblast, celou Doněckou oblast, Záporoží, kde jsme roky drželi obranu,“ napsala na facebook příslušnice armády Yaryna Chornohuzová s tím, že zemi je třeba bránit už ve jménu těch, kteří při obraně své ukrajinské vlasti padli.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák