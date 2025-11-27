„Neustoupíme.“ Ukrajinští vojáci odmítají jednu podmínku mírového plánu

27.11.2025 16:56 | Monitoring

Co bude dál v jednáních na Ukrajině? Je nějaký bod, který by Rusové mohli akceptovat? Do debaty se teď vkládá i Turecko. A o slovo se hlásí i Ukrajinci, kteří odmítají stát stranou, když jde o mírový plán pro jejich zemi. Někteří vojáci dávají najevo, že kapitulační podmínky, mezi které řadí i opouštění území, které ještě nepřítel neobsadil, nebudou respektovat.

„Neustoupíme.“ Ukrajinští vojáci odmítají jednu podmínku mírového plánu
Foto: Repro X
Popisek: Další úprava ruského tanku pro odolnost vůči dronům

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

1%
97%
2%
hlasovalo: 10302 lidí
Mezi Washingtonem a Moskvou stále probíhá diskuse o ukončení ruské agrese na Ukrajině. Server katarské televize Al-Džazíra upozornil, že 47. prezident USA Donald Trump vyšle do Moskvy svého vyjednavače Stevea Witkoffa. Toho vyjednavače, o kterém vyplouvá na povrch, že radil Rusům, jak s Trumpem jednat.

Na stole již není původní osmadvacetibodový plán, o kterém se jednalo. Především evropští partneři Ukrajiny dotlačili administrativu Donalda Trumpa k provedení změn v tomto plánu. Ruská strana po provedení těchto změn neskrývá nespokojenost. S původní verzí amerického plánu zase nebyli spokojeni evropští partneři. Označovali ho za prakticky kapitulační z pohledu Ukrajiny.

V rozhovoru s novináři na palubě letadla Air Force One Trump prohlásil, že „děláme pokroky“ v revidovaném mírovém plánu, který zřejmě splňuje více požadavků Ukrajiny, a dodal, že Kyjev je skutečně „spokojen“.

Původně osmadvacetibodový plán se změnil v plán devatenáctibodový. Podle serveru katarské televize Al-Džazíra zůstává nejpalčivějším tématem zabrání ukrajinského území, nejen v oblasti Donbasu, ale případně také části Chersonské oblasti a Záporožské oblasti.  A ukrajinský poloostrov Krym, který Rusko okupuje od roku 2014 a kterého se odmítá vzdát.

Pokud jde o to, s čím by Rusko mohlo souhlasit, tak je to redukce počtu vojáků Ukrajinské armády na 600 tisíc příslušníků. Když se vedla první mírová jednání krátce po vpádu Ruska ke svému západnímu sousedovi v létě 2022, tak při nich Rusové požadovali, aby počet ukrajinských vojáků poklesl na 100 tisíc.

Reportérka stanice Al-Džazíra Julija Šapovalovová z Moskvy uvedla, že v Kremlu v současné době panuje velká „nejistota“. Ruská strana podle ní není spokojena s revizemi mírového plánu kvůli ústupkům, které Rusku předpokládají.

Otázkou také zůstává, kdo bude dodržování dohodnutého plánu kontrolovat. Pravděpodobně půjde o mezinárodní sbor.

Turecké ministerstvo obrany ve čtvrtek uvedlo, že před jakýmikoli diskusemi o možném nasazení vojsk pro potenciální uklidňující síly musí být dosaženo příměří mezi Ukrajinou a Ruskem.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 18405 lidí
„Nejprve musí být mezi Ruskem a Ukrajinou dohodnuto příměří. Poté musí být stanoven rámec mise s jasným mandátem a musí být určen rozsah, v jakém každá země přispěje,“ zaznělo z Turecka. Na vyjádření upozornila agentura Reuters

A vláda v Kyjevě se možná bude muset vypořádat ještě s jedním problémem. Někteří vojáci dávají najevo, že pokud dostanou rozkaz, aby bez boje předali Rusům území, která okupanti dosud neuloupili, neuposlechnou.

„V první řadě jako vojačka nasazená v Chersonské oblasti konstatuji, že jakýkoliv příkaz ke stažení z těchto území bez boje, budu vnímat jako zločinný příkaz a nebudu ho respektovat. Vyzývám další příslušníky, aby také promluvili a řekli, že neustoupíme z ukrajinských území, abychom osvobodili celou Chersonskou oblast, celou Doněckou oblast, Záporoží, kde jsme roky drželi obranu,“ napsala na facebook příslušnice armády Yaryna Chornohuzová s tím, že zemi je třeba bránit už ve jménu těch, kteří při obraně své ukrajinské vlasti padli.

Psali jsme:

Ivan Hoffman: K účtu potřebujete hostinského. A na Ukrajině je jím Putin
Ještě půl roku, rok, odhadla Ukrajinka Putina
Pavel, EU, Ukrajina a Fiala. Český režisér naházel na jednu hromadu
Trump Ukrajincům: Rusko vede, stejně území získá. Berte dohodu

 

Zdroje:

https://www.aljazeera.com/news/2025/11/26/russia-ukraine-peace-plan-whats-the-latest-version-after-us-kyiv-talks

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/turkey-says-russia-ukraine-ceasefire-needed-first-before-discussing-troop-2025-11-27/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Facebook , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Turecko , Reuters , mír , Al-Džazíra , válka na Ukrajině

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Domníváte se, že se ukrajinská armáda podvolí rozkazům vlády v Kyjevě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Budete prověřovat všechny, kdo nebudou s vámi za jedno?

Co Vám říká nezávislost? Nebo vy v ní v tomto státě nevěříte? Viz to, že si chcete posvítit na ty, co prověřují kampaně, Okamura si zas chtěl posvítit na šéfa policie…

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Abstinence v masturbaci mužům vážně škodíAbstinence v masturbaci mužům vážně škodí Horoskop na prosinec 2025Horoskop na prosinec 2025

Diskuse obsahuje 86 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Další upozornění pro autora článku :, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseberan 96 , 27.11.2025 18:02:26
Krym není okupovaným územím ! Račte si prosím dostudovat historii tohoto území včetně statusu jejich přistoupení k Ukrajině ! Ani stokrát opakovaná lež se nestane pravdou ,pane Poláku !

|  21 |  0

Další články z rubriky

Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

11:33 Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

Konec pravice, postavené na ODS a TOP 09. To podle politologa Lukáše Valeše znamená rozhodnutí Marti…