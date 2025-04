Zdeněk Joukl: Jak jsou na tom senioři dneska? Nikoho to nezajímá!

Divím se tomu, jak se řeči o úctě a ochraně seniorů rozcházejí s praxí. Začněme u nebezpečných nebo v zimě neposypaných chodníků, přes zbytečné ohrožování covidem, černým kašlem i chřipkou a konče okrádáním při zákonném navyšování (valorizaci) důchodů. Dovolím si tak připomenout navýšení důchodů v letech 2022, 2023 a 2024, která zdaleka neodpovídalo výši inflace. Také chybějících 30.000 lůžek v Domovech pro seniory není dobrou vizitkou státu v péči o seniory. A co dostupnost lékařské péče? Co statisíce seniorů bez svého doktora ? Nedá mi to, abych se alespoň takto nezeptal seniorských organizací (například Rady seniorů): Jak se snaží seniorům ve výše uvedených případech pomoci? Kdo se vlastně, mimo mne, seniorů ještě zastává?

Kdo dnes připomíná minulé zásluhy současných seniorů? Co vybudovali, kolik přispěli na daních, na sociálním a zdravotním pojištění, do státních rozpočtů? Dříve totiž pracovali všichni. Nebylo 360.000 evidovaných nezaměstnaných jako dnes. A někteří starší senioři pracovali ještě i každou sobotu. Kolik senioři vychovali dětí? Když byli totiž dnešní senioři mladší, tak národ nevymíral, tak jako dnes. Kdo připomíná to, že se mnozí angažovali a riskovali vězení při Sametové revoluci za nastolení svobody a demokracie u nás?

Doslova o život však šlo seniorům při onemocnění covidem. Minimálně 15.000 našich občanů zbytečně zemřelo vlivem pozdních a nedostatečných opatření. Převahu v nich měli senioři.

A při epidemii chřipky? Seniory ve zdravotních a sociálních zařízeních ohrožovaly návštěvy bez respirátorů. Viz dva mrtví v nemocnici v Jihlavě.

A co udělalo Ministerstvo zdravotnictví, co Krajské hygienické stanice, co hlavní hygienička? Nic! Pardon, abych nezapomněl sporadicky něco doporučovali. Ovšem doporučovat něco Čechům (což potvrdí každý sociolog) je, jako házet hrách na zeď a nebo jako házet perly sviním - můžete si vybrat. Viděl někdy někdo pozitivní reakci od občanů na doporučení zdravotníků? Jistěže málokdy. Tak proč tedy vůbec něco jen doporučují? Z alibismu, ze strachu o zaměstnání nebo z populismu?

Tak bezohledně, jako současná a minulá vláda, se v polistopadovém období pravděpodobně ještě k seniorům nikdo nechoval.

Mnoho seniorů nechce, jako nemohoucí, být na obtíž příbuzným ani společnosti. Dosud u nás není ale schválen zákon o eutanazii. Proč?

To, že mládež seniory nezdraví (na rozdíl od naší generace) a chová se k nim někdy až přezíravě, je jen jedna z vizitek její výchovy. Přitom velká většina mládeže pro společnost dosud nehnula ani rukou (a to pominu ničení veřejného majetku).Výchova mládeže je kapitolou sama pro sebe. Padesát procent manželství se rozvádí. Jak to souvisí s výchovou? Tak, že po rozvodu jsou děti většinou dány do výchovy ženě. Ženy jsou obecně ve výchově měkčí a leccos mládeži prominou. Viz i termín „opičí“ láska matek. Část matek, když výchovu nezvládá, tak přechází na moderní výchovu volnou (nevýchovu). Ta spočívá v tom, že si děti dělají to, co chtějí. Honí se a řvou v restauracích, křičí v autobusech…Na výchově mládeže by se měly také podílet školy. Jenže ty údajně nemají kapacitu na výchovu. Sotva jim stačí na vzdělávání. Šanci tak mají vedoucí zájmových kroužků. Dokonce větší než vzdálení příbuzní. Všichni výše uvedení si ovšem musí dávat velký pozor na distributory a propagátory kouření cigaret, pití alkoholu a užívání drog. Na nevhodné pořady v TV, na drastické filmy, na vraždící počítačové hry….

Většina mládeže nemá zájem o předávání zkušeností od seniorů. Indiánské děti škemrají u starců, aby jim povídali příběhy ze svého mládí. Dnešní mládež neškemrá, ale civí do mobilů. Zřejmě raději dělá vlastní chyby a z nich se buď učí nebo ne. Vlastní chyby se sice lépe pamatují, ale co stojí času, energie a někdy i životů!

Zřejmě by bylo vhodné, aby senioři hledali nové, zajímavé cesty, jak své zkušenosti mladým předat. Že by mládež seniorům pomáhala, tak to není právě častý jev. I když nedávno mě jedno děvče pustilo v tramvaji sednout. Kde jsou ty časy, kdy jsem pouštěl děvčata sednout já?

Říká se, že lidstvo je nepoučitelné, ale není to také tím, že spolu se seniory umírají také jejich bohaté zkušenosti, o které nemají mladší generace zájem?

Zdeněk Joukl, praktický sociolog, Senior roku atd.