Zdeněk Lanz: Vzpomínka na pana kardinála Duku

11.11.2025 9:16 | Glosa

O panu kardinálovi Dominiku Dukovi jsem napsal dva články.

Zdeněk Lanz: Vzpomínka na pana kardinála Duku
Foto: Repro YouTube
Popisek: Dominik Duka

První vyšel téměř před deseti lety, v prosinci 2015 pod názvem Hon na kardinála s podtitulem Nová zábava našich „moralistů“?, druhý pak v únoru 2018 s názvem Místo projevu úcty žalují Vatikánu. To není mnoho, mohl by někdo namítnout. Ale pro připomenutí zřetelných postojů pana kardinála k dobovým událostem to, myslím, bude stačit. Ostatně, posuďte sami.

Ten první jsem napsal jako reakci na prohlášení historika a publicisty Putny, že se stydí za svého kardinála a na otevřený dopis několika desítek lidí panu kardinálovi za mši, kterou sloužil v lánském kostele za prezidenta Miloše Zemana a za vlast.

Krátce z prvního článku

Dominik Duka: “Nebudu zastírat, že jsem přesvědčen, že se naše země nachází ve vážném stavu. Jsme spojenci NATO, podílíme se i na vojenských operacích. To vyvolává nebezpečí, že se k nám s vlnou skutečných migrantů dostanou i nepřátelé. Víme přece dobře, jak dovedou zneužít mladých lidí, dokonce i pouhých dětí k teroristickým činům. Proto si myslím, že spolu s otevřenou náručí je na místě i ostražitost...

Jestliže někdo tvrdí, že ptát se na náboženskou orientaci těchto utečenců je bezvýznamné, nebo že se tím porušují lidská práva, pak si myslím že právo na život a bezpečí našich rodin a občanů této země je nadřazeno ostatním právům...

Pomáhat potřebným ano, ale chraňme i své blízké“. „Nežijeme ve snadné době. Je zapotřebí mít druhé lidi rád, pomáhat těm, kteří si pomoc zasluhují, ale také nezapomenout na nebezpečí a na to, že musíme chránit i naše nejbližší ...“

Autor článku: „I tento malý vzorek několika vybraných pasáží z médií mě nenechává na pochybách, jaký je pravý stav věcí. Pan kardinál Dominik Duka rozhodně, ale současně klidně a rozvážně vyjadřuje své názory, ale naslouchá i těm odlišným. Jeho racionální myšlenky výrazně přesahují duchovní a náboženský rozměr. Jsou pochopitelné a logické i pro „laiky“, kteří nemají osobní vztah k transcendentní zkušenosti a transcendentním představám.

Nezůstává jen u všeobecně známých proklamací, že potřebným je potřeba pomáhat, ale v podstatě jistě správné a vznešeně znějící křesťanské myšlenky a zásady vsazuje do současného dějinného kontextu. Důrazně upozorňuje na reálně hrozící nebezpečí plynoucí z bezhlavého, spontánního a neřízeného přijímání všech migrantů bez ohledu na jejich původ, náboženství a důvody, které je k tomu vedou, na to, že současní politici a elity tuto situaci nezvládají, někteří ji dokonce vyvolávají.

Pan kardinál Duka byl a je schopen rozumně hovořit se všemi našimi polistopadovými prezidenty. Byl spoluvězněm a přítelem Václava Havla, dovede vést dialog a nalézat kompromisy s Václavem Klausem, důstojně komunikuje i s Milošem Zemanem.“

Ten druhý článek pak jako reakci na dopis skupiny českých katolíků papeži Františkovi, ve kterém ho vyzývají, aby neprodlužoval mandát současnému pražskému arcibiskupovi kardinálu Dominiku Dukovi. V dobových zprávách se dokonce objevil titulek „Naše církev hnědne, neprodlužujte Dukovi mandát, napsali čeští katolíci papeži“.

Krátce z druhého článku

Autor článku: „To, že se někteří lidé nemohou smířit s tím, že je u nás hlavou katolické církve pan kardinál Dominik Duka je známá věc. Nejvíc jim asi vadí jeho slušnost, jeho realistický pohled na svět, jeho smířlivá povaha a schopnost kompromisu. Proto na něho neustále útočí, napadají ho  a snaží se ho zdiskreditovat…

O tom, že se „kritici“ kardinála Duky neštítí prakticky ničeho svědčí i komentář Luboše Dobrovského v týdeníku Dotyk. Luboš Dobrovský mj. píše že, „jejich občasné pozitivní programové úsilí jako straně křesťanské kazí svými hrubými a ničím nepodloženými výroky vůči jinověrcům hlava katolické církve, kardinál Dominik Duka, podporující nikoliv porozumění, jak by bylo lze u křesťana předpokládat, ale nenávist podobnou té, kterou vůči křesťanům svého času provokovali komunisté nebo vůči Židům nacisté.“

A tak místo toho, aby projevili panu kardinálovi Dukovi úctu a poděkování za jeho dosavadní práci pro blaho naší země a pro porozumění mezi lidmi různých názorů a vyznání, nebo dokonce uvažovali o přání k jeho životnímu jubileu, posílají tito jediní spravedliví dopis – hanopis papeži Františkovi.

Tolik tedy několik citací z již publikovaných článků. Naposledy jsem v reálu viděl pana kardinála Duku v červenci 2024, kdy v Petrovicích u Borovan na Českobudějovicku sloužil mši u příležitosti 200 let od postavení tamní kapličky. Přestože byl v tu sobotu parný letní den, pan kardinál celý obřad zvládnul s jeho typickou vehemencí a plným nasazením. A neopomněl, ostatně tak jako vždy, ani na aktuální problémy doby, které lidi asi nejvíce trápí.

Říká se, že „nikdo není nenahraditelný“, ale v případě pana kardinála Duky se toto úsloví naplní jen těžko…

Psali jsme:

Zdeněk Lanz: Trnitá cesta k míru
Zdeněk Lanz: Předvolební Pendolino
Zdeněk Lanz: Víte, co ve školách učí vaše děti a vnoučata?
Zdeněk Lanz: Podivná moudra prezidenta Pavla

Zdroje:

https://dotyk.denik.cz/komentare/lubos-dobrovsky-zbavme-se-strachu-zachovame-si-svobodu-volby-20160811.html

https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/spolecnost-hon-na-kardinala.A151209_212620_p_spolecnost_wag

https://www.prvnizpravy.cz/zpravy.php?id=dae32f10-11d5-11e8-9ce8-003048df98d0&language=cs&preview=true

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Duka , Lanz

autor: PV

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Soudy

Paní poslankyně, k vašemu článku, který jsem zde četl (https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Majerova-Trikolora-Pokud-soudci-chteji-delat-politiku-meli-by-svleknout-talary-782323) bych měl dva dotazy. 1) Věříte u nás v nezávislost soudů? 2) Tou Vaší poslední větou ,,Tohle musí j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Masturbace beze studu a ostychuMasturbace beze studu a ostychu Kávové návyky výrazně urychlující proces stárnutíKávové návyky výrazně urychlující proces stárnutí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zdeněk Lanz: Vzpomínka na pana kardinála Duku

9:16 Zdeněk Lanz: Vzpomínka na pana kardinála Duku

O panu kardinálovi Dominiku Dukovi jsem napsal dva články.