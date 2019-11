„Jsou v pasti.“ Po Letné a oslavách: Erik Best sčítá a účtuje Milionu chvilek, novinářům a jiným. A vidí změnu

Překvapení z vysoké účasti na letenské demonstraci vyslovil Best jako řada dalších také. Hrála jim prý ale do karet řada faktorů. „Počasí bylo hezké, měli to velice dobře organizované a lidé to měli jako hezký výlet. Pokaždé jsou jejich akce dobře organizované, a když to tam lidé zažijí, přitáhne to příště další. Nechci říkat, že hlavní důvod vysoké účasti je hezké počasí, ale určitě to výrazně pomohlo,“ uvádí Best.

Jak je to podle něho se „slavným“ ultimátem, které Milion chvilek dalo Andreji Babišovi? „Je to taková past, protože určitá část médií od začátku Milion chvilek a jejich akce podporuje. Od začátku bylo jasné, že jejich nejrůznější požadavky nebudou nikdy splněny. Postupem času, když se situace změní, tedy není Babiš stíhán, jeho pozice je lepší a lepší, v průzkumech stále vede, jsou média v pasti, protože příliš podporovala toto protestní hnutí,“ uvádí Erik Best.

„Celou dobu tu skupinu podporovala, ale výsledek byl očekávatelný, že Babiš neodstoupí apod. Už teď některá média začínají brát zpátečku. Minulý týden pan Honzejk v Hospodářských novinách napsal, že to hnutí je skoro vyhořelé. Takže média stála za něčím, co nemohlo mít úspěch, a ten jejich pád bude větší, než kdyby to média tak nevyzdvihovala,“ je přesvědčen.

Jasným momentem, odkdy je evidentní, že premiér rozhodně končit nebude, je podle analytika okamžik zastavení Babišova trestního stíhání. „Do té doby nikdo nemohl vědět, jak to dopadne. Podobně jako s listopadem 1989 můžeme poté, co je vše jasné, říct, že bylo jasné, že to takhle skončí, ale předtím to nikdo nevěděl a nikdo nebyl ochoten příliš riskovat. Proto v době, kdy ještě trestní stíhání nebylo zastaveno (a stále nevíme, zda je to finální), byly velké pochyby,“ srovnává Best.

„Současnou situaci bych nazval bezmoc bezmocných. Nemají moc a nemají ani naději na to, že moc získají, a tuto realitu dlouho nebyli ochotni přijmout. Teď už si to začínají mnozí trošku uvědomovat. Zvlášť když hnutí Milion chvilek začíná poučovat politické harcovníky, kteří jsou aktivní 30 let a samozřejmě něco takového nechtějí slyšet. Mám na mysli rady, aby se dali vzájemně dohromady apod.,“ pokračuje politický analytik.

Platí to prý i pro média. „Média podporují něco, co nemá moc velkou šanci na úspěch, a musejí pak změnit pozici. Psali o tom ve francouzském Le Monde, že Info.cz mění redakční pozici a už propaguje poněkud méně evropské záležitosti a šéfredaktor říká, že je to proto, že tam jsou peníze. Ale oni jen reagují na to, co chce společnost. Pokud budou i další média chtít být nadále úspěšná, budou muset upravit svůj obsah, aby vyhovoval jejich čtenářům a posluchačům,“ odhaduje.

Průběh 17. listopadu, tedy vulgární pokřiky a pískání na politiky, už podle něho žádným překvapením nebyl. „Když se to stalo poprvé, byl to opravdu zásah. Pro Babiše i Zemana to byla nepříjemná situace. Teď, a nemyslím to úplně vážně, ale skoro bych podezříval pana Babiše, že si ty lidi zaplatil, aby přišli a řvali na něj, protože mu to samozřejmě pomáhá. Situace je teď jiná, a když malá skupina lidí křičí Mirek na Hrad, Mirek na Hrad (měli na mysli Kalouska, pozn. red.), tak to samozřejmě pomáhá panu Babišovi. A jestli to jsou skutečně podporovatelé Kalouska a této skupiny, pak dělají velké chyby, protože to přehnali,“ konstatuje jednoznačně Best.

Analytik přináší i jasné vysvětlení, proč se domnívat, že premiér Babiš svá pochvalná slova na Václava Havla a změnu režimu myslel vážně. „Babiš měl z listopadových událostí skoro největší prospěch, takže má důvod být vděčný Havlovi,“ sděluje.

„Další aspekt je, že Andrej Babiš dělá to, co neumí druhá názorová strana. Druhá strana se neumí smířit s tím, že Babiš je předseda vlády, zatímco Babiš chce dokázat, že on umí být vstřícný. Pro něho je to samozřejmě vedlejší, protože on má v rukách reálnou moc a pozici. Vidím to na MF Dnes a Lidovkách, které jsou objektivnější než některá další média, protože si to můžou dovolit. Z toho hlediska má důvod být vděčný, a věřím, že pociťoval nějaké štěstí z toho, což asi každý, kdo nebyl úplně tvrdý komunista. Zároveň je to od něho (obsah projevu, pozn. red.) politický tah, protože tím dělá opak toho, co dělají odpůrci. Ti přitvrzují a Babiš naopak vychází trošku vstříc,“ dodává Erik Best.

