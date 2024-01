„Konec koaličního přátelství.“ Rakušanův útok na Fialu odhalil mnohé. Toto zaznělo

Ministr vnitra a šéf STAN přímo zaútočil na premiéra Petra Fialu. ODS je vzteky bez sebe kvůli videu, které Vít Rakušan zveřejnil. Lidé podle něho vůbec nerozumí tomu, co vláda dělá, zbytečně taktizuje a zklamala důvěru občanů. Fialovi to prý řekne. Aspoň to Rakušan říká ve videu. Politolog Lukáš Valeš varuje Fialu. Musí se „pochlapit“ a důrazně reagovat. Navíc za vypuštěným klipem vidí i něco jiného, než bylo řečeno.

reklama

Klip předsedy STANu, který zve občany na debaty s ním, kde prý přijme jakoukoli kritiku a půjde o akce „bez cenzury“, de facto sjednotil celou politickou scénu proti samotnému Rakušanovi.

Video rozhodně nezůstalo bez povšimnutí a komentářů jak od politiků, tak profesionálních komentátorů přibývá. Ozvaly se i hlasy zevnitř ODS, podle kterých by něco takového bylo v pořádku, pokud by před tím STAN vypověděl koaliční smlouvu. Tak ostrý spor uvnitř vládní koalice tu od jejího nástupu ještě nebyl.

Anketa Máme se připravovat na válku? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6125 lidí

„Tím jsou řady otazníků kolem vyšetřování a zásahu policie na filozofické fakultě v prosinci loňského roku a volání po odpovědnosti Víta Rakušana za tuto věc. Rakušan bude raději za komika, jen aby odvedl pozornost. Klasická ukázka, jak odvést pozornost od mnohem důležitější a závažnější věci, která ho politicky ohrožuje,“ míní docent Valeš.

Psali jsme: To, co právě dokázal Rakušan, nikdo nečekal. Ani on

A já to Fialovi řeknu... Rakušan v „okresním přeboru“. Video ze šatny baví národ a prudí koalici

Podle jeho slov působí dost bizarně, pokud ministr vnitra organizuje debaty „bez cenzury“, když resort pod jeho vedením ještě nedávno strašil občany trestním stíháním v případě, že překročí hranice svobody slova.

Fotogalerie: - Vražedný střelec eliminován

Fotogalerie: - Druhý den po běsnění

„Tady bychom si mohli vzpomenout na Sigmunda Freuda, že člověk podprahově říká pravdu o sobě, aniž by chtěl. Je to možná takové okénko do přemýšlení pana Rakušana a vypadá to tak, že zatím tu cenzura byla a teď ji na chvilku vypustí v době jeho předvolební kampaně,“ upozorňuje politolog.

Je prý zřejmé, že s blížícími se volbami můžeme sledovat konec koaličního přátelství. „Strany vládní koalice zahájily předvolební kampaň do evropských voleb a Rakušan i zmínkou o Fialovi se chce oddělit od vlády, že oni jsou ti skauti a dělají to dobře a chtějí dělat jen skvělé věci bez kompromisů, ostatní jim to kazí a teď už si to kazit nenechají,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz.

Otázkou podle něho je, zda Rakušanův výpad ostatní koaliční strany skousnou a pojede se dál, anebo půjde o začátek vnitřní bitvy. „Zatím na to nemáme odpověď. Pokud by se jednalo pouze o volby, Rakušan vidí, že se pod vládou potápí loď a to ještě ani v plné míře nenaběhly ty jejich balíčky. Až v lednové výplatě lidé uvidí, o kolik je vláda okradla, a druhá část balíčku bude funkční až od příštího roku. Popularita vlády, která už teď je špatná, půjde ještě víc do kopru, protože vláda je odborně nezpůsobilá řídit zemi. Hlavně pak neřeší problémy,“ sděluje Lukáš Valeš.

„Uvidíme časem, jestli se jedná pouze o akci účelově předvolební kvůli volbám do Evropského parlamentu, anebo superpředvolební kvůli sněmovním volbám v roce 2025. Strany zatím držely pohromadě, dělaly si svoje balíčky a boje proti dezinformacím a další věci. Rakušan bude možná první vlaštovka v tom, že teď už nepůjde o koalici, ale o to, kdo urve víc a komu se podaří přesvědčit pravicové voliče, že oni za neúspěchy nemohou a jsou naopak nadějí pro budoucnost. STAN nechce připustit, aby mu v ruce zůstal černý Petr a vedle toho, že si Vít Rakušan zachraňuje kůži, aby se na něho nepálilo kvůli filozofické fakultě, je toto video o první výrazný pokus se zviditelnit na úkor vládních kolegů. Jde pouze o to, zda to bude krátkodobé, anebo si připravuje půdu pro sněmovní volby. Spíš to vypadá jako pokus setřást ze sebe vinu z obrovských chyb, které vláda udělala a vytvořit dojem, že oni jako STAN jsou ti nejlepší,“ analyzuje.

Problém prý může mít premiér a předseda ODS Petr Fiala, pokud na ostrý Rakušanův výpad nebude adekvátně reagovat. „Vzhledem k silně negativní reakci z řad ODS, pan předseda Fiala by se měl pochlapit. Zůstává otázkou, jestli toho bude schopen,“ uzavírá docent Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama