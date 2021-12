„Štve je Pekarová.“ Ale to je nic proti Pirátům. Slova o smrti. Ještě nezačali vládnout a už se perou

reklama

Nová vláda nejpozději do půlky prosince. Podle prohlášení některých politiků budoucí pětikoalice jde o nejzazší termín. Nakolik je to reálné zatím zůstává nejasné. Prezident Miloš Zeman se již celý týden schází s jednotlivými kandidáty na ministry, což by mělo zabrat ještě většinu příštího týdne.

Teoreticky by jmenování nového kabinetu Petra Fialy mohlo přijít třeba už příští pátek nebo hned počátkem dalšího týdne. Je tu však jedno velké ale. Otazníky stále visí nad obsazením Ministerstva zahraničních věcí.

Prezident republiky se ještě během pobytu v Ústřední vojenské nemocnici na TV Nova vyslovil, že jednoho z kandidátů hodlá odmítnout a “nepojede přes to vlak”.

Tím kandidátem má být na základě veškerých možných indicií i zdrojů pirátský nominant na šéfa diplomacie Jan Lipavský. Především kvůli jeho nepříliš přátelským postojům vůči Izraeli, které v minulosti projevoval i nedávno se jednoznačně vyslovil proti přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, což je prezidentovo citlivé téma. Přemístění našeho zastupitelského úřadu, jak známo, bere Miloš Zeman jako srdeční záležitost.

V každém případě zástupci budoucí vlády stále, alespoň co se jejich veřejných prohlášení týče, trvají na tom, že si od hlavy státu do personálního obsazení kabinetu mluvit nenechají a nepřipustí, aby Zeman kohokoli odmítl jmenovat. To je jedna strana mince. Druhá pak, že těžko toto “nepřipuštění” mohou reálně prosadit. Příklady z minulosti ukazují, že pokud prezident vysloví jasný názor, že konkrétního člověka ministrem nejmenuje, tak ho prostě nejmenuje.

To může jmenování celé vlády zdržet. Východiskem by byla vůle premiéra Fialy, aby prezident jmenoval vládu bez Lipavského a řízením resortu zahraničí dočasně pověřil třeba právě Fialu či šéfa Pirátů Ivana Bartoše do doby, než si koalice shodne na novém jménu či konflikt s prezidentem vyřeší jinak.

Jaká je situace ve sněmovně a uvnitř vznikající vládní koalice, které se ve volbách podařilo porazit Andreje Babiše? Navenek vše působí dojmem, že zrod nového kabinetu přišel téměř lusknutím prstu a bez problémů. Realita podle našich zjištění tak růžová není a až se Fialova vláda ujme moci, vzájemné rozdíly se prý projeví podstatně výrazněji.

“Máte pravdu, že to pro nezaujatého a hlavně neinformovaného pozorovatele působí, že všechno jde jako po másle. Těsně po volbách, kdy ještě dojížděla euforie z vítězství to tak nejspíš i bylo. Jenže pomalu přichází vystřízlivění, z toho vítězného rauše, který ani nečekali. Už teď ty konflikty začínají být vidět a pro lidi, kteří vidí pod pokličku, to je úplně jako nebe a dudy. Realita je taková, že to pomalu začíná jiskřit a klidně to brzy může být rozje*ané totálně,” uvádí pro ParlamentníListy.cz zkušený politický rádce, který se v parlamentních kuloárech pohybuje dlouhé roky.

Zajímal nás důvod, proč by to v koalici mělo postupně začínat vřít, když všichni projevují společnou vůli změnit vše k lepšímu a ujmout se vlády po letech v opozici. “No právě proto, že byli dlouho v opozici. Jsou hladoví. Jenže koalice pěti stran, to bude divočina. Hodně šneků na malý kousek salátu. Budeme svědky velké grotesky, kulantně řečeno,” popisuje dále politický hráč.

“Velkou část ODS štve Topka a hlavně Pekarová a co se týče Pirátů, tam je poslanecký klub ODS ve většině nabroušený, že s nimi musí kooperovat. Nechtějí s nimi nic mít, protože cítí, že pro ně je spolupráce s takovým spolkem politická sebevražda. Uznejte, že to po osmi letech v opozici není úplně nejlepší výchozí pozice pro vymodlený návrat do Strakovky. Kromě toho, Piráti, jestli časem z vlády vypadnou nebo budou vyhozeni, jako strana končí. Se čtyřmi poslanci v opozici, tím co předvádějí a jak válčí sami mezi sebou, to bude game over a příště sněmovnu uvidí možná tak z tramvaje. No a premiér Fiala ví, že jediný důvod, proč je stále šéfem ODS, je fakt, že je premiér. Aby se udržel ho bude stát hodně úsilí. Za ty roky, co stranu vede, ji fakticky vlastní zásluhou povytáhl jen nepatrně, ten celkový mizerný růst byl spíš spontánní kvůli opozičním lavicím. Ví to on a vědí to hlavně ti, co si už dávno brousí nože,” popisuje dále.

Kapitolou samotnou je prý zděšení, které v řadách budoucích vládních stran vyvolává mediální štvanice na některých jejich ministerské kandidáty. “Michalika už STANu sundali a teď jedou dál a pálí do Blažka, přestože se ničeho nedopustil, není za nic odsouzený atd. Oni si za ty roky v opozičních lavicích na tohle odvykli a teď nechápou, že média, co s nimi ještě před měsícem po jejich boku jako jeden tým kopala do Babiše a jeho lidí, teď dělají totéž jim. Udělejte si chlebíčky, otevřete pivo a dívejte se, bude to ještě velká sranda,” uzavírá zdroj PL výborně obeznámený s politickým děním ve sněmovních klubech.

