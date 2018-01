„Ty správné hodnoty a hloupí Češi...“ Erik Best odhalil, proč Miloš Zeman zase vyhrál

Politický analytik dva dny po vyhlášení výsledků prezidentských voleb analyzuje chyby neúspěšného kandidáta Jiřího Drahoše, zamýšlí se nad tím, proč nakonec nedokázal získat podporu většiny. Připouští ale, že měl sám pochybnosti ještě během voleb, zda prezident Zeman skutečně post obhájí. Důvodem je podle něho i fakt, že se pohybuje v Praze, která byla výrazně „drahošovská“.

„Pohled z Prahy na tyto věci je zkreslený. I když jsem očekával, že vyhraje Miloš Zeman, stejně jsem v pátek odpoledne a v sobotu ráno měl pochybnosti, jestli to tak skutečně bude. Převážně je to kvůli tomu, že se nacházím v Praze,“ uvádí s tím, že pomyslné názorové bubliny, ve kterých žijeme, mohou do značné míry ovlivnit úsudek o realitě.

Nicméně podle něho byly signály, že by nakonec lidé Zemana na Hradě udržet nemuseli. „Když pan Zeman byl volit, nevypadal podle televizních záběrů úplně nejlépe a měl jsem pocit, že to může mít vliv na některé voliče, kteří by mu normálně hlas dali. Celkový výsledek to ale v neprospěch Miloše Zemana ovlivnilo, byť nevíme kolika procenty,“ konstatuje Erik Best.

Jakých chyb se dopustil Drahošův tým? „To můžeme rozdělit do tří kategorií. První je osobnost Miloše Zemana, druhou věcí jsou ty ‚liberální demokratické hodnoty‘. Tady stále převažuje v Česku pocit, že nám z Bruselu, Washingtonu nebo Berlína něco vnucují, a je zde pocit, že Češi nejsou demokratičtí. Češi převážně podle mě mají pocit, že jejich pohled na demokracii je stejný, ale něco se naopak změnilu v Bruselu, Berlíně a Washingtonu. Tedy ten, kdo nechce migranty, je xenofob. Ten, kdo nechce rozpínání evropského státu, je nedemokrat, má sklony k autokracii a celá argumentace je nám vnucena a Češi většinou, mezi 45–55 procenty, odmítají takový pohled,“ míní analytik.

„Zeman zastupuje odmítání tohoto pohledu a Drahoš jednoznačně odmítání těchto věcí nezastupuje a je víc pro přijímání nových pohledů na demokracii, která má určité rysy, a kdo je nepřijímý, není demokrat. Třetí věcí je to, že Drahoš zkrátka zastupuje jiné hodnoty, než chce většina Čechů. Většina lidí se nelíbí, že by měli akceptovat nějaké progresivní hodnoty, určitý progresivní ultraliberalimus, a roli též hraje pohled na sestavování vlády. Miloš Zeman se velice cíleně snažil získat na svou stranu voliče ANO, SPD, KSČM a ČSSD. Dělal všechno proto, aby tyto lidi získal,“ má Erik Best jasno.

Nakonec se podle jeho slov ukázalo, že šlo o vítěznou taktiku. „Uvědomme si, že tyto strany ve volbách získaly víc než 50 procent hlasů a Drahoš se svým týmem nepochopil, že se snaží získat menšinu s argumenty, které nevyhrály ve volbách. Kandidát, který pochopil, že je potřeba vzít pohled na svět, který vyhrál sněmovní volby, přidat k tomu něco, co nabízí Zeman, mohl vyhrát. O to se snažil třeba Topolánek, ale Drahoš se snažil zvítězit tím, že cílil na menšinu společnosti a používal argumenty, které prohrály volby do Sněmovny. Jeho jedinou výhodou bylo, že to není Zeman a je mladší. To ale nestačilo,“ zdůrazňuje politický analytik.

„Tématem bylo i sestavování vlády a Drahoš měl obrovské štěstí, že měl na své straně média, protože kandidát, který nezná Ústavu a chce se stát prezidentem, je slabý a dokázal to, když tvrdil, že by Babiše nejmenoval a nevysvětlil, jak by se ho zbavil, když Babiš už premiérem je a bude. K tomu ještě v pátek říkal, že by Babiše nejmenoval ani na třetí pokus. To jsou jednoznačné chyby, které mu ale víceméně prošly, protože mu to média dovolila. Částeně i Zeman s Babišem, kteří o tom rovněž nemluvili,“ domnívá se Best.

Do jaké míry a jestli vůbec prezident Zeman změní způsob výkonu funkce a zda bude ostřejší, není podle Besta v tuhle chvíli možné předpovídat. „Určitě bude záležet na tom, jak se bude cítit. Je pravda, že teď není ničím omezený, ale na druhou stranu také nemusí nic dokazovat. Nejsem si jistý, který pocit u něho převažuje. To mi nemůžeme vědět, možná jeho blízcí vědí. Pozorovatel to těžko může hodnotit. Proto jsem opatrný, když někdo říká, že bude Zeman na Babiše tvrdší. Je to možné, ale nemusí to být pravda,“ dodává v komentáři pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

autor: Radim Panenka