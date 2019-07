A je to tady! Zdeněk Zbořil ke kandidatuře Dominika Haška na Hrad. A Karel Gott..

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Vláda bez Petříčka a Maláčové? „Je zde naděje,“ předpokládá politolog Zdeněk Zbořil a upozorňuje na ty, kteří „jak se v Čechách říkalo už za monarchie, ‚vystupují výhružně‘ “. A že premiér věnuje víc času kůrovci a vysazování syslů než vyjádřením pro novináře? „Některé jeho spoluobčany zajímají lesní a polní škůdci víc než nějaký nešťastník, který se bude muset, na příkaz strany, stát ministrem kultury,“ komentuje Zbořil. Politolog se věnuje rozhodnutí Senátu k žalobě na prezidenta a reaguje také na slova Dominika Haška, který si myslí, že má předpoklady být dobrou hlavou státu: „Když jsme před několika lety upozorňovali žertem, že kandidovat by mohl na prezidenta třeba Daniel Landa a Karel Gott, už tehdy někdo doporučoval Dominika Haška a Jaromíra Jágra. No prosím, a je to tady!“

Premiér Andrej Babiš se v sobotním rozhovoru pro Právo rozčílil: „Víte, dlouho jsem se držel zpátky a hledal kompromis, ale moje trpělivost už došla. Takže vám něco řeknu. Už nejsem ochoten dál hrát s ČSSD divadlo, už nejsem ochoten ze sebe nechat dělat hlupáka a otloukánka a nejsem ochoten poslouchat ze všech stran, včetně od funkcionářů ČSSD, že jsem slabý premiér.“ Zároveň ujistil, že pro udržení kabinetu dělal maximum.

„Asi dojde na pokus o pokračování menšinové vlády, oblíbené to konstrukce, a zřejmě přijatelné pro prezidenta republiky. Chce to jen vyjednat pro ni novou podporu a Andrej Babiš říká, i ve vámi citovaném rozhovoru, že když ČSSD z vlády odejde, a přestane jeho grupetto podporovat, bude se muset ‚zeptat‘ ostatních politických stran, zda takovou vládu podpoří,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil.

„To bude zase nějakou dobu trvat, ale je zde naděje, že se Andrej Babiš obejde třeba bez ministra zahraničních věcí Petříčka a jeho autonomní zahraniční politiky, nebo paní ministryně Maláčové a jejích socialistických nároků na kdeco. Možná se s tím sveze dolů nebo nahoru i někdo jiný. Vláda v takovém případě bude doplněna nestraníky, kteří možná budou k premiérovi více loajální než dosavadní koaliční partneři, kteří dnes vůči svým vládním partnerům, jak se v Čechách říkalo už za monarchie, ‚vystupují výhrůžně‘,“ dodal.

Podle Babiše je viník vládní krize jasný. Problém vyrobila ČSSD. „A hodila ho na mě. To ČSSD porušila nějaké své dohody s prezidentem, zradila a udělala hlupáka z pana Staňka, a prezident se přirozeně postavil na jeho stranu,“ uved také ve víkendovém rozhovoru.

„ČSSD svého ministra odvolala, ví bůh kvůli čemu, a nominovala člověka, který sice nevypadá jako ministr, který nerozumí rozpočtovému účetnictví MK ČR, ale ve srovnání s některými svými 3+14 předchůdci, počítám-li dobře jejich zástupy nejen z let ČSR, ale i ČSSR a ČSFR z polistopadových let, nevypadá „kulturně“. A to ještě veřejně nevystupoval na prknech našeho kulturního polosvěta, který na jeho štědrost nedočkavě čeká,“ říká Zbořil.

Konečně, proč se také bavit s novináři…

Babiš ve středu v Lánech jednal o výměně na Ministerstvu kultury s prezidentem Milošem Zemanem. Po jednání však lánský zámek opustil bez jakéhokoli vyjádření. Výsledek později pouze napsal na Twitter. „Jenom Češi se mohou pyšnit premiérem, který sice v přímém přenosu počítá kůrovce a strká sysla do díry, leč k jednání o vládě s prezidentem republiky se nevyjádří ani pohledem, natož slovem,“ komentoval situaci šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Pan Kalousek nejde nikdy pro slovo daleko, ale možná, že by byl překvapen, kdyby zjistil, že některé jeho spoluobčany zajímají lesní a polní škůdci víc než nějaký nešťastník, který se bude muset, na příkaz strany, stát ministrem kultury,“ uvedl Zbořil. „Konečně, proč se také bavit s novináři, kteří popisují krizi jedné politické strany jako krizi vládní nebo dokonce, slovy Jiřího Přibáně, dovezeného pro tuto chvíli až z brexitem zmítaného Cardiffu, jako krizi ústavní? Možná by se jeho lehká ironie, při nepříliš dobré vůli, mohla začít považovat za dočasně populární ‚předsudečnou nenávist‘,“ dodal.

Hlava státu potvrdila, že odvolá Staňka k 31. červenci. O nominaci ČSSD na nového ministra ale prezident hodlá rozhodnout až v polovině srpna. Jenže, proč prezident rozhodnutí odkládá? „To samozřejmě nevím. Ale vím, že v Ústavě není napsáno, že prezident odvolává, schvaluje, jmenuje atd. bezodkladně, jak mu radí pp. Rychetský a Jičínský, nebo takové ústavněprávní autority jako jsou pp. senátoři Láska a Drahoš. Ať se tito pánové raději angažují v doplnění textu Ústavy definováním doby, dokdy tak má prezident učinit – zda okamžitě, za týden, za měsíc, za rok atd., protože ani to ‚bezodkladně‘ není nijak změřitelné,“ konstatuje Zbořil. „A co kdyby, po zkušenostech s jedním výkonem Ústavního soudu, požadoval pan prezident, podobně jako jeden ostravský hoteliér, od kandidátů na ministra čestné prohlášení, že nikdy nebude cestovat s SK Slávií do Číny? A pokud ano, tak jen s Piráty do Tchaj-pej., ale bez rudé hvězdy na sešívaných dresech a v barvách a vzorech tibetské vlajky. Podle náčelníka vyznamenané BIS jsou to naši nepřátelé a je třeba je zatím jen pozorovat,“ dodal.

„Ničemu se nenaučili, nic nepochopili“

ČSSD stále trvá na Šmardovi. „To, že pan premiér neuspěl u pana prezidenta, nás netěší, a to, že pan prezident znovu odsunul termín, nás netěší dvojnásob, ale znovu říkám, že ČSSD není ta, kdo by tady posouval nějaké termíny. My jsme udělali všechno, a to, že se tady další aktéři nepohybují v rámci Ústavy, není chybou sociální demokracie,“ řekl jasně Hamáček. ČSSD je ochotna čekat až do půli srpna, kdy se prezident Zeman rozhodne, jak bude postupovat dál.

„Nevíme, kdo dokáže takovému vysvětlení uvěřit a věřit, a také se to nedá spočítat. Ale možná i v rozdělené ČSSD, zatím jen na nacionální a internacionální klany, někomu dojde, zřejmě jako vždy s velký zpožděním, kolik je tato politika stála nejen hlasů potenciálních voličů, ale i nezaplacených stranických příspěvků a odložených stranických legitimací. Těch v poslední době, alespoň podle zpráv z médií, podezřele přibývá. A chcete-li hodnocení, pak snad jenom – ničemu se nenaučili, nic nepochopili,“ říká Zbořil.

V úterý vpodvečer se na Hradčanském náměstí přímo před branami Pražského hradu a pod sochou zakladatele československé státnosti Tomáše Garrigua Masaryka konala demonstrace s názvem Král je nahý. Kromě projevů ostatních řečníků na ní vystoupila i dvojice politiků za KDU-ČSL Pavel Svoboda a Hayato Okamura. Opakovaně zaznívala slova „dělá si z Ústavy trhací kalendář“. „Je tady tlak k oligarchizaci naší společnosti. Pro špatné vzory nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat na to, co se děje v Rusku. Co hrozí v řadě států na východ od nás, kde malá hrstka velmi bohatých miliardářů ovládá finance, hospodářství, média. A vlastně skoupí celou politickou scénu. Zaplatí volby, zaplatí strany, zaplatí kampaně a politiky,“ uvedl Hayato Okamura.

„Nemohl jsem se této kapitalistické přestavby české ekonomiky a politického systému a jeho ‚oligarchizace‘ zúčastnit. Pan Hayato Okamura by však měl vážit slova. Kdo mluvil podobně jako on před čtvrt stoletím, dostalo se mu poučení o tom, co je to volná soutěž, tržní ekonomika, politický pluralismus. Dokonce i o právním státu napsal už v roce 1994 německý přednášející politolog na FF UK v Praze, že nejen v ČR, ale i v ostatních postkomunistických zemích nevznikne demokracie a právní stát, ale ‚stát zahnojený právníky‘. Když se to dnes opakuje skoro stejnými slovy, jaká používali tito umlčení kritici reforem, trochu to připomíná kyselé hrozny. Bolševické revoluční heslo ‚lupte uloupené!‘ bylo tak populární, až někteří zapomněli, že toho nebude dost pro všechny,“ komentuje politolog.

O tom, že Zeman nedodržuje Ústavu, je přesvědčena i většina senátorů. Senát v uplynulém týdnu schválil návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Pro návrh hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. „Jsou-li senátoři alespoň tak kvalitně vzdělaní jako pan senátor Láska, nedivím se. Ale možná budou, alespoň někteří z nich, zklamáni ve svých očekáváních. Možná, že si ani neuvědomují, že vypustili bumerang, který jen elegantně proletí prostorem a vrátí se do ruky tomu, kdo jej poslal k přepokládanému cíli. Doufejme, že jim to zas tolik neublíží, už přece mají natrénováno,“ uvedl politolog.

K celé věci se nejprve vyjádřil neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš, „Schváleno! V Senátu jsme vyslali jasný signál, že Miloš Zeman má nést zodpovědnost za svůj nepřijatelný výklad Ústavy. Považuji to sice za krajní řešení, ale Ústavnímu soudu by měla být dána možnost se k chování hlavy státu vyjádřit,“ uvedl Jiří Drahoš ke schválenému návrhu ústavní žaloby na prezidenta Zemana.

„Myslím, že se pan senátor mýlí, když si myslí, že jeho kolegové vyslali ‚jasný signál‘. Už jich ‚vyslali‘, ale rychle se na ně nějak zapomnělo. Ale je pravda, že tímto signálem alespoň na chvíli vstoupí senátoři a senátorky do dějin své velikosti. Teď snad jen, aby jim to vydrželo a jejich očekávání se nezměnilo v něco neočekávaného,“ komentuje Zbořil.

Snad jen Milion chvilek, to by je mohlo zachránit

K Ústavnímu soudu návrh doputuje jen v případě, že by jej podpořila i ústavní většina poslanců. S ohledem na rozložení sil v dolní komoře Parlamentu, kde má většinu vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM či SPD, to není pravděpodobné. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost a odmítl, že by jeho kroky byly v rozporu s Ústavou. „120 hlasů ústavní většiny je dost, aby se ‚antizemanovci‘ mohli radovat, ale je to také tolik, že by mohli skončit jako ‚antibabišovci‘. Snad jen Milion chvilek... to by je mohlo zachránit a objevit nějakého Havla v sukních. Jen pozor, aby malá zlatá revoluce nezpůsobila ještě větší ‚oligarchizaci‘, než kvůli které nemůže usnout pan Hayato Okamura a jeho bratři a sestry z KDU-ČSL,“ glosuje politolog.

„Senát se definitivně snížil na úroveň novodobého ÚV KSČ. Plivanec na svobodu, plivanec na demokracii, plivanec na Ústavu ČR. Kdo podpořil jakobínský pamflet, který je doslova výsměchem právnímu státu, měl by se hluboce stydět,“ rozčiloval se nad návrhem ústavní žaloby na prezidenta na Twitteru prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček.

„Přesvědčovat přesvědčené nemá cenu. Ti a priori přesvědčení se nestydí. Poražení kandidáti v prezidentských volbách jsou posedlí touhou po slávě a nepochybuji, že ‚jsou to lidé zvláštního ražení a není překážky, kterou by nepřekonali‘. To jsou slova k zapamatování z kruté a krvavé minulosti. Možná si na jejich autora někteří dnešní senátoři dokážou ještě vzpomenout. Jen připomínám, že tento státník rád mluvil o svobodě (vykořisťování člověka člověkem), o demokracii (dokonce ‚lidové‘) a o ‚zákonnosti‘ (říkalo se jí ‚třídní‘),“ komentuje politolog.

Premiér Andrej Babiš ve své odpovědi redakci PL potvrdil, že žaloba nemá v Poslanecké sněmovně šanci na úspěch. „Je to jen snaha Senátu se zviditelnit. Já nemám rád tyhle konflikty a chci řešit věci konsenzuálně, dohodou. Snažím se tady vyřešit problém, který jsem nezpůsobil. Vím, že to otravuje lidi, že se tady dohadujeme o post ministra kultury, ale myslím si, že žaloba a konflikt s prezidentem by žádné řešení nepřinesly. Senátoři vědí, že jejich žaloba nemá šanci projít Sněmovnou, přesto to udělali, takže jak už jsem řekl, to vnímám jen jako jejich snahu se zviditelnit,“ řekl Babiš ParlamentnímListům.cz.

„Pan premiér má o poměrech v Poslanecké sněmovně a v Senátu jistě lepší informace než máme my, kteří jsme informováni jen veřejnoprávními médii, bakalapressem nebo, podle BIS pročínskými a proruskými médii. Je zvláštní, že Putinovi hackeři tentokrát tak nějak zaspali. Anebo je jim to jedno, podobně jako těm, kteří nechodí k senátním volbám. Ale proč zrovna občané ČR musí být oběťmi zviditelňování? Nebylo by lepší, kdyby byl Senát neviditelný?“ dodává Zbořil.

Naopak svůj souhlas s ústavní žalobou na prezidenta Zemana vyjádřil čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg. „Aspoň se vyjasní ústavní situace a pravomoci prezidenta,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz. „Ústavní kroky pana prezidenta Zemana jsou často na hraně či za hranou Ústavy. Proto je nutné to brát vážně. O našem stanovisku bude rozhodovat poslanecký klub po důkladném seznámení s usnesením Senátu. Obecně se domnívám, že je třeba řešit reálné věci pro občany a tomu by měli pomáhat všichni ústavní činitelé, nikoli ústavní procedury torpédovat a vyvolávat politické krize,“ sdělil redakci šéf poslanců Pirátské strany Jakub Michálek.

„Pan poslanec Schwarzenberg mluví, jako kdyby byl ‚ve střetu zájmů‘. A to přesto, že on i jeho TOP 09 zřejmě odcházejí do historie. Naopak, pan Michálek mluví jako uvažující politik a ukazuje se, že věk není pro schopnost dělat správná rozhodnutí podmínkou. Nevím, zda si to sebevědomí reprezentanti ‚malých‘ opozičních stran (a ČSSD) uvědomují, ale Piráti se stále častěji chovají jako ‚konstruktivní opozice‘ a jistě jim kvůli tomu nebudou volební preference klesat. Rozhodně jsou jejich názory srozumitelnější než sen o antibabišovském bloku, o kterém se zdá některým poslancům a senátorům nejen v noci, ale dokonce i když klimbají ve svých vznešených lavicích v zasedacích místnostech i v přilehlých kuloárech,“ říká Zbořil.

Stěhování prezidenta? Konzultujte s Milanem Uhdem

Rozjela se petiční akce, na základě které má být prezident republiky vystěhován z Pražského hradu. Přímo se hovoří o „odsunu“ z Pražského hradu. Jako důvod je mimo jiných uváděna i „krize vrcholné ústavní instituce“, spočívající v protiústavním chování prezidenta Miloše Zemana. Petenti „navrhují zahájit – ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státními správy – přípravy na přesun sídla hlavy státu, tj. zejména nalézt vhodný objekt, kam by bylo možno prezidenta a jeho kancelář přestěhovat.“ Výzva, kterou sepsala monarchistická strana Koruna Česká, byla adresována primátorovi Zdeňku Hřibovi, který sdělil, že hlavní město Praha nemá žádnou pravomoc změnit sídlo prezidenta. „Umístěním sídla prezidenta a jeho kanceláře na Pražský hrad je již více než 100 let narušován aktuální republikánský charakter státu – Pražský hrad byl budován jako sídlo panovníka z Boží milosti a svým umístěním, okázalou krásou i těsným sousedstvím se sídelní katedrálou pražského arcibiskupa symbolizoval zvláštní postavení panovníka vůči jeho poddaným. K Hradu vždy neoddělitelně patřil příslušný majestát,“ píše se v petici. Prezidentský úřad v republikánském systému prý dle Masaryka má mít úplně jinou povahu, spíše jakéhosi „předsedy státu“. Proto by neměl být spojován s hradním majestátem.

„Vzhledem k váze názorů Koruny České a její popularitě se zde nemusíme tímto nápadem příliš zabývat. Možná, že by ale bylo zajímavé, kdyby tento nápad konzultovali jeho autoři s bývalým předsedou České národní rady a ministrem kultury české vlády Milanem Uhdem, který v současné době věnuje neobvyklou pozornost hlavě státu. Ten věnoval hradním prostorám dojemnou báseň ‚Do bitev půjde opět před řadami‘ už v roce 1953. Třeba by jim mohl vysvětlit, kterému českému prezidentovi přisoudil věčné právo obývat hradní prostory. Masaryk, Beneš a dokonce ani Emil Hácha to nebyli,“ komentuje politolog.

Hašek na Hrad? Dojemné

Bývalý hokejový brankář Dominik Hašek v rozhovoru pro Rádio Impuls připustil kandidaturu na prezidenta: „Teď mám svoji práci, kterou mám hrozně rád a chci ji dělat naplno. Rozhodnu se až za dva za tři roky, ale všechno je možné.“ Dominik Hašek si v každém případě myslí, že má předpoklady být dobrou hlavou státu: „Politické zkušenosti mám malé, ale až tři hodiny denně politiku studuji. Zároveň rád dělám věci, které jsou zodpovědné. Nepochybuji o tom, že funkce prezidenta je velmi zodpovědná, takže pokud bych to měl brát z této strany, tak bych byl výborný. Prezident ale musí mít i celou řadu dalších kvalit, tak uvidíme.“

„To je dojemné! Budeme muset, protože prezident Zeman nechce odejít způsobem, který mu hned dva významní reprezentanti ODS přáli, čekat na konec jeho řádného termínu. A to se nám ještě vyrojí kandidátů a velikánů, o kterých dosud nevíme! Když jsme před několika lety upozorňovali žertem, že kandidovat by mohl na prezidenta třeba Daniel Landa a Karel Gott, už tehdy někdo doporučoval Dominika Haška a Jaromíra Jágra. No prosím, a je to tady! Kde jsou naši tehdejší kritici? Voda je vzala!“ komentuje Zbořil.

Jistě, pane premiére!

Novým britským premiérem se stal Boris Johnson, vedením vlády ho pověřila královna Alžběta II. „Už ho známe. Je pro nás jen důkazem, že ve Velké Británii může být premiérem kdokoliv, a že na tom zas tolik nesejde. Jistě, pane premiére!“ říká politolog.

Ve svém prvním projevu v roli ministerského předsedy přislíbil, že Spojené království v každém případě k 31. říjnu odejde z Evropské unie, a to s dohodou s Bruselem, nebo bez ní. „Tak se mi zdá, že zase budeme brexitovat dál a radostněji než dosud. Proč ne, když s tím nemůžeme nic dělat. Jen v úžasu zírat. On nám za čas někdo vymyslí zase jiné šidítko,“ podotýká Zbořil.

Dlouholetý zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii Jiří Hošek na vlnách veřejnoprávního rozhlasu upozornil, že k novému britskému konzervativnímu premiérovi Borisi Johnsonovi přistupují opatrně i ta média, která ho před vstupem do úřadu podporovala; teď upozorňují, že se vydal na obtížnou cestu. „To ilustruje, že i tahle média, která dlouhodobě nadbíhala Borisi Johnsonovi a pomáhala mu žehlit jeho průšvihy a fauly, si uvědomují, v jaké prekérní situaci on přebírá vládu Jejího Veličenstva a jaké těžké úkoly ho čekají,“ konstatoval Hošek.

„Já si ještě vzpomínám, jak současný pan britský premiér téměř vyvolal evropskou nebo možná i světovou válku kvůli novičoku. Pan Hošek je ve svém hodnocení nového premiéra řekněme decentní. Netroufám si strašit uvažováním o tom, co může vzejít z kombinace americký prezident a britský premiér, ale možná, že to horší, než bylo, už být nemůže. Víc než sto ruských agentů bylo vyhnáno z Británie v souvislosti s akcí novičok a stále jako kdyby Putinovy dlouhé prsty nějak škodily. A nedej bůh, aby se k němu přidal i Huawei. To by snad i ti naši nejstatečnější generálové museli spáchat harakiri. A potom by nás snad už jen nějaké Evropské hodnoty mohly zachránit. Zahradní slavnost Václava Havla končí prorockými slovy: To by po nás neštěk ani pes!“ komentuje politolog.

Ne všichni členové Konzervativní strany jsou z Borise Johnsona nadšení. „Pro mnoho členů Konzervativní strany, včetně některých poslanců, je Boris Johnson toxická osobnost, je to nespolehlivý tlučhuba, který se nikdy neměl stát předsedou strany, který okopával kotníky Davidu Cameronovi i Therese Mayové a který se tváří, jakože s tím dosavadním vývojem neměl nic společného, ale všichni si pamatujeme, že byl ministrem zahraničí od července 2016 do července 2018,“ nešetřil Johnsona Hošek.

„Je zajímavé, že toxická osobnost může být ve Velké Británii premiérem, ale co s tím můžeme dělat? Snad jenom zkusit vyslat na ostrovy drobné střádaly z Milionu chvilek... Ale jinak s tím nemůžeme nic dělat. Ale že by v Anglii někoho zajímalo, jak na tuto podivnost, která tam nebývá příliš neobvyklá, bude reagovat třeba pražská kavárna nebo čeští herci a herečky, pochybuji,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: „Teď se zprasím!“ Babiš řekl, co nemá ráda jeho žena. A rozjel show Mužům bych na dvanáct let sebrala volební právo, říká známá režisérka Až umře Gott? Agentka Čaputová? Zdeněk Zbořil sepsal mnoho věcí, které „kavárna“ nechce slyšet Splašky se vám valí z úst, říká Zdeněk Zbořil kritikům Karla Gotta. Darebáci, nicky...



