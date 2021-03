A teď chytil flákanec Volný. Další po zatčení na Václaváku

reklama

Poslanec Lubomír „Flákanec“ Volný budí pozornost. Nejvíce zaujal svým extempore ve Sněmovně, při němž atakoval Tomáše Hanzela z ČSSD, a poté se dostal do potyčky s dalšími jeho kolegy. Před pár dny psal na sociální síti o letadle kroužícím nad Brnem a v této souvislosti spekuloval o šíření britské mutace koronaviru. Poslední jeho kousek byl, že v době velice špatné epidemiologické situace, kdy je omezený pohyb na katastr obce, svolal o víkendu demonstraci do Prahy na Václavské náměstí, kde ho zatkla policie. Co je vlastně jeho cílem? Může se tímto kontroverzním způsobem opět dostat do Sněmovny? I na to se ParlamentníListy.cz ptaly politologa Petra Sokola či mediálního experta Jiřího Mikeše.

Zlý muž Poslanecké sněmovny se jmenuje Lubomír Volný. Žije v Ostravě a do Sněmovny se dostal na kandidátce SPD. S ní se však spolu se dvěma kolegy ze svého regionu rozešel ve zlém. Poté byl v uskupení s názvem Jednotní, nyní je ve Volném bloku. Širší veřejnosti se nejvíce zviditelnil nedávnou potyčkou ve Sněmovně. Volný nemluvil k danému tématu a volil tvrdá až urážlivá slova na adresu sociální demokracie, jejíž člen, místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel její jednání zrovna řídil. A tak Volnému vypnul mikrofon. Ten poté odešel od svého pultíku k tomu, kde seděl Hanzel, a začal mluvit do jeho mikrofonu. Hanzelovi přispěchali na pomoc jeho straničtí kolegové Jan Chvojka a Ondřej Veselý, i když je Volný varoval: „Jestli tady pudeš, dostaneš flákanec.“ Nastala strkanice, poté odvedla Volného sněmovní ochranka. Jeho hláška se stala legendární a objevily se už i rohožky či trička s tímto výrokem.

Covidová krize je naplánovaná a řízená tak, aby nikdy neskončila

Pokud se podíváme na Volného facebook, nenechá nitku suchou na vládě kvůli jejím proticovidovým opatřením. Propaguje lék Ivermektin a kritizuje vakcinaci. Například 6. března o ní mimo jiné napsal: „Takže si to zopakujme. Covidová krize je naplánovaná a řízená tak, aby nikdy neskončila. Nicméně vše stojí pouze a jen na strachu ovcí. Čím více vakcinace, tím více mutací.“ Ještě předtím se proslavil tím, že na Facebooku sdílel text, který naznačoval, že kroužení dopravního letadla nad Brnem souvisí se šířením britské mutace koronaviru. Zároveň žádal o potvrzení či vyvrácení informace, že jde o úmyslné celosvětové šíření viru. Ve skutečnosti letadlo létalo nad největším moravským městem kvůli mlze a s tím souvisejícím potížím s přistáním... Anebo ještě dříve inhaloval koloidní stříbro.

Své příznivce však poslanec Volný má. V neděli se sešli v Praze na Václavském náměstí, poslanec byl spoluorganizátorem a hlavní hvězdou akce. Kvůli tomu, že si odmítl nasadit respirátor, ho policie na dvě hodiny zadržela. Bude jich však dost, aby se Volný dostal do Sněmovny? Nebo má za cíl pouze oslabit někoho jiného? Toto podezření má sociolog a publicista Petr Hampl, kterému se nelíbí, kolik pozornosti se Volnému dostává v médiích, a má obavy, že oslabí SPD. Podle něj mu v tom pomůže ČT a další média. „Tak jsem mluvil s dalším člověkem, jehož rodiče dříve volili SPD, ale letos ji volit nechtějí – kvůli tlaku na rozvolňování. Horlivé rozvolňovače jim ovšem přebere Volný, kterému k tomu poskytne mainstream – Česká televize, Český rozhlas i všechno Bakalovo se spojí k propagaci Volného bloku. Duo Luboš Volný – Jana Volfová tak dostane státní příspěvek, ale Sněmovně se vůbec nepřiblíží. Ale nejvíc frustrující na každé porážce je, když si to ten poražený nedokáže přiznat. Nemůže se totiž poučit, vy víte, že se bude příště opakovat,“ posteskl si Hampl, který s Janou Volfovou před pár lety spolupracoval v uskupení Blok proti Islámu a rozešli se ve zlém. Je ovšem třeba dodat, že když se někdo rve ve Sněmovně či ho jako poslance zatknou na demonstraci, píší o tom samozřejmě všechna média včetně Parlamentních listů. O čemž je důkazem i tento text...

Podle politologa Petra Sokola se Volný samostatně do Sněmovny asi neprotlačí. „V krajských volbách jeho strana Jednotní získala desetiny procent. Nyní se určitě zviditelnil tím extempore ve Sněmovně i svojí rétorikou a účastí na různých protestních akcích, ale to by asi samostatně nestačilo. Co by mohlo být pro pana Volného možností, že by se spojil s dalšími odpůrci anticovidových opatření. V nějaké širší alianci by poptávka po takovém subjektu mohla být. Viděli jsme to v Rumunsku, kde podobná strana dostala deset procent, v dalších zemích jsou strany, které se pokoušejí toto téma hrát,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz. Je tu podle něj však jedno velké ale. „Umírněnější představitelé anticovidového proudu budou možná mít problém se s někým takovým, jako je pan Volný, spojit,“ uvedl. „Je tu určitá vrstva lidí, která za ním stojí,“ všímá si mediální expert Jiří Mikeš. „On se za každou cenu chce zviditelnit. Nemá za sebou nějakou větší stranu, která by to pro něj dělala. Jeho postupy mi trochu připomínají řeporyjského starostu Pavla Novotného. Jde proti establishmentu, ale myslím, že mu to stačit nebude,“ sdělil Mikeš.

Může být jeho ambicí poškodit SPD? K této spekulaci je Sokol opatrný. „Může tam sice být nějaký kalkul pomsty, ale každý je v politice hlavně proto, aby uspěl on sám. Myslím, že jeho ambicí je připojit se k nějakému anticovidovému vláčku,“ řekl. SPD se v preferencích pohybuje kolem deseti procent. Ale třeba Trikolóra, která uzavřela volební spolupráci se Svobodnými a Soukromníky a podporuje ji i Strana nezávislosti, je na tom v preferencích hůře a pro ně se každý hlas počítá. Není jeho uskupení spíše ohrožením pro ně? „Jestliže pan Volný odešel z SPD a má ještě radikálnější názory než oni, pokud píše, jak letadla DHL shazují nad Brnem covid, tak sice by nějaké voliče přivedl, ale ještě více – v případě, že by se k této trojkoalici připojil – by jim jich odradil. Jeho názory jsou natolik extrémní, že by jim to ve výsledku odebralo hlasy,“ konstatoval Sokol.

Každý, kdo se zúčastní voleb, je naše konkurence

„Od Okamury odešel, takže si do té jeho strany rád kopne. Okamura má ale i jiné příznivce. Takže že by Volný Okamurovi nějak uškodil, si nemyslím,“ myslel si Mikeš. „Chce si ještě v Parlamentu užít slávu, a tak dělá tyto psí kusy. Zoufalý člověk dělá zoufalé činy, ale lidé mu na to neskočí. Jen pár naštvaných lidí. A navíc těch, co založili nějaké hnutí, je už u nás až příliš,“ dodal. Předseda Trikolóry Václav Klaus odpověděl na otázku ParlamentníchListů.cz, zda považuje poslance Volného za někoho, kdo by jim mohl odebrat byť i jen malou, ale možná i klíčovou část voličů, stručně a jasně: „Každý, kdo se zúčastní voleb, je naše konkurence.“

V minulosti se v české politice objevoval politik, který na sebe poutal pozornost dosti výstředním způsobem, a to Miroslav Sládek. Dá se k němu Volný přirovnat? „Stále ne a myslím, že k tomu ani nikdy nedojde. Miroslav Sládek se dvakrát dostal do Poslanecké sněmovny a s čísly, která nebyla jen těsně nad pět procent. On byl v těchto vodách politik širšího spektra, dokázal oslovit mnohem víc voličů. Měl větší talent na to, jak prezentovat krajní názor tak, aby byl přijatelný pro širší spektrum voličů. Pan Volný, pokud nenastane nějaká superkrize, nemá šanci se mu dorovnat a získat pět procent sám o sobě. I proto, že když Miroslav Sládek vstupoval do politiky, v této části politického spektra neměl konkurenci. Dnes tu máme SPD, která se snaží kartu anticovid v nějaké umírněnější formě hrát, pak je tu koalice kolem Trikolóry a jejích spojenců. A osamoceného pana Volného. To nemůže stačit pro překonání pěti procent pro více než jeden z těchto subjektů. Pan Volný se tedy panu Sládkovi vyrovnat v tomto nemůže,“ sdělil politolog Petr Sokol. I podle Mikeše byl Sládek o level výše než Volný. „Jsou lidé, kteří se chtějí za každou cenu zviditelnit, mít svých pár minut slávy. Ale že by mohl přesvědčit pět procent voličů, aby se dostal do Parlamentu, tak to ne,“ uzavřel Jiří Mikeš.

