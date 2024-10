Ať sem Fiala nejezdí. Erik Best tuší, co čeká premiéra před volbami od vlastních

Jak to bylo s vyhazovem Ivana Bartoše z vlády? Pomůže tento, podivně provedený, krok Petru Fialovi udržet vlastní pozici? Z čeho těží Andrej Babiš? Politický pozorovatel a analytik Erik Best komentuje pro ParlamentníListy.cz aktuální dění na politické scéně.

V případě propadu Pirátů v krajských volbách si Erik Best všímá zajímavé situace. „Jestliže dopadli ve volbách tak, že z 99 zastupitelů v krajích obhájili pouhé tři, jak je potom možné, že v průzkumech mají vcelku stabilně 8-10 procent? Mohu škodolibě říci, že jsou Piráti odepsaní, ale mnohé průzkumy to neříkají. Uvidíme, jak dopadnou Piráti v průzkumech, které přijdou. Jestliže tam získají mizivé procento podpory, je to významné, ale zůstanou-li na „svých“ 8-10 procentech, pak bude jejich výsledek v krajských volbách znamenat spíš reakci na nepovedené stavební řízení a ještě se mohou probrat,“ myslí si.

„Volby jednoznačně znamenají, že má Babiš lepší pozici, kampaň mu funguje a pro Fialu platí opak. Andrej Babiš je najednou pozitivní prvek pro ANO, zatímco Petr Fiala je negativní prvek pro ODS a SPOLU. Krajští lídři SPOLU to pochopili, a proto nechtěli tuto značku nijak propagovat. Potom přišel Fiala s tím, že jde o chybu a příště musí být kampaň celostátní. To jeho lídři v krajích nechtěli a dobře věděli proč,“ konstatuje politický pozorovatel.

Nad vyhazovem Ivana Bartoše z vlády visí otazníky. Podle Erika Besta se mohl premiér s Bartošem domluvit, vysvětlit mu situaci a říci, aby nominoval někoho jiného. Místo toho mu zavolal a očekávalo se, že se Piráti urazí a odejdou z vlády sami, což se i stalo. Best pro to má své vysvětlení.

„Nevím, jakým způsobem probíhá tlak uvnitř ODS. Mohou to být osobní schůzky, telefonáty, zprávy přes WhatsApp, šifrované telefony nebo jinak. Nevím a není to důležité. Zajímavé je, že už ve středu Martin Kupka rozeslal do připomínkového řízení nový zákon, aby stavební úřady mohly opět používat starý systém stavebního řízení a nový systém byl dobrovolný. Zajímavé bylo vysvětlení Jakuba Michálka, který kromě údajných zájmům Zajíčka z ODS, který vede ICT Unii také jmenoval úředníky stavebních úřadů, kteří šmelí a pokud bude všechno digitalizované, nepůjde to zakrýt a půjde to zjistit zpětně. Pokud jde o pana Zajíčka a možné tlaky ohledně velké zakázky, může jít také o vysvětlení. Problém také může být v tom, že nový systém začal trošku fungovat a to nahánělo strach. Tlak nepochybně probíhal,“ míní Best pro ParlamentníListy.cz.

Spekulace, že premiér odvoláním ministra Bartoše a následnými třenicemi mohl chtít zakrýt neúspěch ODS v krajských volbách, se sice nabízí, ale podle Erika Besta to nebylo důvodem, aby kvůli tomu Fiala flagrantně porušil koaliční smlouvu. „Pokud by chtěl premiér jen vyměnit Bartoše, domluví se s ním, že na jeho místo nastoupí jiný člen Pirátské strany. Tohle určitě ODS nechtěla. Je to podobné jako případ, kdy premiér Sobotka vyhazoval z vlády Babiše a tehdy to vypadalo tak, že Sobotka chtěl pro sociální demokracii ministerstvo financí. Teď to zase vypadá tak, že Fiala chtěl pro ODS ministerstvo pro místní rozvoj a nechtěl, aby tam zůstávali Piráti,“ je přesvědčen analytik.

Best vyvrací, že by mohlo zafungovat, aby byl díky ráznému vyhození Ivana Bartoše a konci Pirátů ve vládě premiér vnímán jako akceschopný lídr, který si dovede poradit. „Úplně totéž se říkalo v roce 2017, když se Sobotka snažil vyhodit Babiše z pozice ministra financí. A jak Sobotka dopadl? Sociální demokracie pak ve volbách získala 7,27 procenta. Nevím tedy, jestli tento přístup může Fialovi pomoct. Koalice SPOLU klidně může mít problém se vůbec dostat do sněmovny, pokud přijde nová strana založená Miroslavem Kalouskem. Současná situace je pro ODS kritická,“ hodnotí politický pozorovatel.

„Už se začíná mluvit, že by možná mohli poslat Fialu do Bruselu místo Síkely a lídrem ODS bude někdo jiný. Dokonce tuto Kmentovu teorii citovali v Českém rozhlase, což bylo donedávna neslýchané. Mluvilo se samozřejmě o tom, že se v ODS nebude nic měnit před volbami a Fiala měl pozici jistou. Pokud se teď začne uvažovat, že může za rok SPOLU získat méně než 11 procent, pak něco musí podniknout. Petr Fiala se snažil budovat kult osobnosti, stačí vzpomenout na tu jeho kampaň, kde nebylo logo SPOLU ani ODS, ale jen jméno Petra Fialy. Přesně tohle budování kultu osobnosti v době, kdy byl premiér na koni, se může Fialovi vymstít. Bude díky tomu lehčí se ho zbavit, až přijde správný čas. Je-li tady kult osobnosti, stačí ho zbourat a je konec, jako to udělal Chruščov. Za pár měsíců začnou volební akce před sněmovními volbami a může nastat situace, že místní straníci ODS nebudou chtít, aby se Fiala kampaně zúčastňoval a škodil jim tak. Přesně totéž se stalo kancléři Scholzovi teď ve volbách. Tamní funkcionáři SPD si uvědomovali, že by jim přítomnost nepopulárního kancléře uškodila. V případě Andreje Babiše je to přesně opačně, protože je v pozici, že svou přítomností na volebních akcích jednoznačně pomáhá,“ konstatuje Erik Best.