Babišův limit. Špatná zpráva o voličích. Přežijí Okamura a Klaus ml.?

Ihned po volbách se začalo diskutovat o tom, jak velkým vítězem premiér Andrej Babiš se svým hnutím ANO vlastně je. Tak jakým vítězem je?

Tím se dostáváme k tomu, jak posílily strany jiné. Úspěšní byli Piráti, Starostové a nezávislí, ani ODS nepropadla. Je to ukázka sílícího odporu vůči Andreji Babišovi?

Je to asi především dáno odporem vůči Andreji Babišovi, protože z celorepublikového pohledu ani ODS, ani Piráti, ani STAN nepředvádějí takové výkony, aby si člověk řekl, že je to ten hlavní důvod, proč najednou zaznamenávají takový úspěch. Co stranám hodně pomohlo, je vlastně jejich časté soustředění se na regionální specifika, tam bylo velmi dobře vidět, že Starostové a nezávislí dokážou zúročit svoji pozici v jednotlivých obcích a osobnosti, které se k nim hlásí.

Občanští demokraté dokázali být velmi silnou a nesmlouvavou opozicí v těch krajích, kde nevládli, ale i v těch krajích, kde se toho vládnutí účastnili, se dokázali výrazně profilovat vůči svým koaličním partnerům.

Co se týká Pirátů, jsou dlouhodobě na vzestupu, pro ně by byl úspěchem každý získaný krajský mandát. Je vidět, že jakkoliv nemají vyprofilované osobnosti, jejich značka je ve společnosti stále atraktivnější. To jsou důvody posilování těchto tří stran. A pokud strany dokážou najít společnou řeč i na úrovni celostátní, mohou výrazně zamíchat kartami i po sněmovních volbách v příštím roce.

Ukazuje se rovněž, že je pro hnutí ANO problematické najít koaliční partnery. Spousta povolebních vyjednávání už nyní ukazuje, že se strany chtějí obejít bez něj. Proč s hnutím ANO nechtějí spolupracovat?

V některých regionech to může být ještě stále nezkušeností politiků hnutí ANO, ale jinak se domnívám, že se především jedná o výsledek rétoriky Andreje Babiše. Když se podíváme na dosavadní krajské volby, tak v šesti krajích dokázalo hnutí ANO zasedat v radě s ODS. Nikomu to nevadilo, regionální politici se spolu dokázali dohodnout. Ale v okamžiku, kdy Andrej Babiš hovoří o nejrůznějších spiknutích a pučích a o nenávistné rétorice opozice, samozřejmě přilévá olej do ohně, což následně vede k tomu, že jeho spolustraníci v hnutí ANO přestávají být atraktivními partnery pro ostatní strany. A protože do sněmovních voleb máme rok a atmosféra a rétorika bude nejspíše houstnout a vyostřovat se, je celkem logické, že v současnosti bude mít ANO mnohem větší problémy při formování nějakých koalic než před čtyřmi roky.

Je také evidentní, že když hnutí ANO získávalo své voliče, přebíralo je i od ČSSD a KSČM. Obě tyto strany v těchto volbách výrazně ztratily a jejich pozice je dost nejistá i v Poslanecké sněmovně. Nejedná se o jakýsi kanibalismus? Tedy že si Babiš likviduje své koaliční partnery tím, že jim odčerpává hlasy?

Vysál tedy hlasy i komunistům a sociálním demokratům. Má ale Andrej Babiš ještě místo, odkud čerpat voličskou základnu, zatímco opozice posiluje a mobilizuje voliče, kteří jsou proti Babišovi?

To je dobrá otázka. Myslím, že se Babiš dostal na maximum možného. Může pochopitelně, řekněme, nacionalizovat svoji rétoriku, a pokusit se dobývat voliče hnutí SPD nebo Trikolóra, ale nemyslím, že by tam byl tak velký prostor. Stejně tak si myslím, že i na pozadí chaosu při řešení koronavirové krize na začátku podzimu bude hnutí ANO ztrácet mezi voliči z řad střední třídy nebo vysokoškoláků – tedy že zkrátka jeho elektorát ještě trochu zestárne a ještě trochu více zlevicovatí. Vzhledem k tomu, že středopravá konkurence roste a v současnosti dokáže oslovovat i některé dosavadní nevoliče, dostal se Babiš na hranici možného. A do budoucna, pokud nechce jen sledovat, jak hnutí ANO časem slábne a středopravý tábor sílí, nezbude Andreji Babišovi než změnit rétoriku, změnit politickou strategii a snažit se nějakým způsobem rozšířit svůj koaliční potenciál, na čemž v posledních čtyřech letech prakticky vůbec nepracoval.

Jak vnímáte slova premiéra a vítěze po volbách – tedy kromě poděkování voličů i jeho výroky o spolčení nenávisti a podobně?

Právě tato slova nám prohlubují příkopy ve společnosti a škodí i samotnému hnutí ANO v regionech, kde by reprezentanti hnutí ANO často měli tendenci vystupovat mnohem smířlivěji a měli by tendenci dosahovat nějakých kompromisů. Ale zdá se, že Andrej Babiš dělá vše pro to, aby rozehrál hru před sněmovními volbami jako: já a oni – buď, anebo. A to vyhlídkám hnutí ANO moc neprospívá, stejně jako mě překvapilo, když Andrej Babiš znovu zopakoval, že ho senátní volby nezajímají. Tím pádem má tendenci odepsat i deset postupujících kandidátů hnutí ANO do druhého kola senátních voleb, protože jim vlastně vůbec nijak nepomáhá, a naopak i jejich kandidaturu nepřímo shazuje nebo bagatelizuje.

Nehledě na to, že považuje Senát za zbytečnou instituci, jak jsme od něj slyšeli.

Sociální demokracie a komunisté. Doplácejí na svoji spolupráci ve vládě?

Docela určitě. Samozřejmě mnohem více komunisté, protože byli doposud vnímáni jako strana protestní, antisystémová, radikální. Najednou se stala součástí establishmentu, žádný protest z ní cítit není, žádné radikální požadavky. To znamená, že radikální naladění sympatizanti KSČM hledají nějaké jiné protestní strany. A ty, pro které je důležitější uspokojení jejich sociálních potřeb, se samozřejmě přimykají k hnutí ANO. Myslím, že tuto rovnici vedení komunistické strany v současném složení prostě nedokáže rozluštit, nedokáže vyřešit, protože si neumím představit, že by Vojtěch Filip dokázal zavelet k nějaké větší radikalizaci komunistické strany.

V případě sociálních demokratů je to trochu těžší, protože těm by na jedné straně samozřejmě také prospělo, kdyby byli více vidět uvnitř své vlády, kdyby razantněji prosazovali svůj sociální program, ale také kdyby mnohem razantněji bojovali za svoji představu o příjmové stránce státního rozpočtu. Což znamená znovu zformulovat daňový program, progresivní daně, bankovní daň, všechny věci, o nichž sociální demokraté čas od času mluví, ale když na ně Andrej Babiš houkne, stáhnou se a přestanou o nich hovořit. To je prostě věc, která image levicové strany příliš neprospívá.

Druhá věc, která sociálním demokratům chybí, je práce s osobnostmi včetně regionálních a práce se spojenci. Ukázalo se, že tam, kde sociální demokraté v krajských volbách kandidovali v nějakém spojenectví, dokázali uspět. Na Zlínsku nebo na Královéhradecku kandidovali se Zelenými a udělali solidní výsledek. Na Pardubicku postavil Martin Netolický otevřenou kandidátku s nejrůznějšími místními osobnostmi a udělal výborný výsledek a znovu bude hejtmanem. To je cesta, kterou sociální demokracie v minulosti na celostátní úrovni nešla, ale pokud se budou chtít zachránit, tak se po ní budou muset vydat.

Jsou tedy hlavním vyzyvatelem hnutí ANO v příštích volbách Piráti?

To si ještě netroufnu odhadovat, protože bude hodně záležet, zda se pravicové strany dokážou domluvit na nějakém společném postupu, třeba formou dvou koalic. Kdyby se Pirátům podařilo domluvit se Starosty a nezávislými, měli by šanci být hlavním vyzyvatelem hnutí ANO, protože jsou stranou jednoznačně na vzestupu a Starostové se mohou opřít o regionální a komunální zázemí. Na druhou stranu, kdyby se Občanská demokratická strana, která má také velké ambice a která se zase může opřít o jakousi politickou zkušenost nebo ideologii, dokázala domluvit s lidovci a TOP 09, také by dokázala dát dohromady silný tábor.

A ty dva tábory by se klidně mohly o toho, kdo bude silnějším protivníkem hnutí ANO, přetahovat. Jenom je podle mne velký problém v členské základně a v těch stranických regionech jednotlivých stran, protože zatímco lídři se na spolupráci dokážou snadno dohodnout, u řadových straníků je to často mnohem komplikovanější, takže současné úvahy pravicových stran o koalicích a spolupráci bych bral stále ještě s jistou rezervou.



