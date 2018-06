Erik Best: Ještě to může být ošklivé. Vláda ANO a ČSSD je ohrožena

„Myslím si, že vláda s důvěrou bude, ale nejsem si úplně jistý, že to bude oficiální vláda ANO s ČSSD,“ odhaduje novinář. Prakticky to prý může vypadat tak, že se nemusí všichni poslanci sociální demokracie s takovou vládou ztotožnit. „Znamenalo by to, že by vláda nezískala důvěru od všech poslanců ČSSD, ale podpořili by ji jen někteří její poslanci. Způsobilo by to rozkol v sociální demokracii, ale nějak by vláda důvěru měla. Je to samozřejmě jen odhad, nemusí to tak vůbec být, ale když dneska vidím celou situaci, kdy část ČSSD požaduje po Babišovi kompetenční žalobu na prezidenta pro nejmenování Pocheho a Babiš to odmítá, pak bude muset přijít nějaká reakce a může to být ještě ošklivé,“ míní Best.

Nejistota může plynout i z posledního vývoje kolem polostátní energetické společnosti ČEZ. V noci z pátku na sobotu totiž došlo ke změně rozložení sil v dozorčí radě, kterou nově ovládl Andrej Babiš. Přesněji tedy Ministerstvo financí, které spadá pod ANO. Původní dohoda prý zněla, že posty budou moci obsadit socialisté a komunisté, ale premiér na poslední chvíli změnil plán, čímž své politické partnery dle MF Dnes rozzuřil a následně jim vzkázal, že místa dostanou, až bude vláda s důvěrou.

„Určitě má teď Andrej Babiš silnou páku. Otázkou je, zda mu ČSSD a komunisté mohou důvěřovat. Babiš teď kvůli tomu má silnější pozici a není jasné, zda bude chtít požadavek splnit a nakonec jim tato místa nechat. ČSSD si může stěžovat, ale o místa v dozorčí radě ČEZ už přišla. Babiš je teď díky tomu může přesvědčovat ke vstupu do koalice,“ popisuje Erik Best. „Z druhé strany ale může dojít ke snaze zablokovat vznik této vlády, svrhnout Babiše a počítat s třetím pokusem, který bude mít v rukou šéf Sněmovny Vondráček, na kterého by vznikl tlak, aby se choval jako státník, hájil zájmy Parlamentu a ne hnutí ANO a pověřil sestavením vlády někoho jiného než Babiše. O to tady jde od začátku,“ nadnesl možný scénář.

Prosadil premiér změny v dozorčí radě záměrně těsně před jmenováním vlády, aby mohl víc tlačit na ČSSD? „Pan Babiš s tím přece nemá nic společného! To udělalo Ministerstvo financí!“ reagoval na dotaz se smíchem Erik Best. Narážel tak na slova, jakými to celé oficiálně Andrej Babiš komentoval a uváděl, že se změnami nemá nic společného.

„Samozřejmě nevím, ale předpokládám, že využil situace. Měl tu pravomoc a oplatil to, co Sobotka jenom v opačném gardu udělal Babišovi před časem. Prostě jen využil situace. Socialní demokraté si můžou stěžovat, ale Babiš už tu pozici má a dostat to z něj zpátky bude dost těžké,“ má jasno politický analytik.

Za spíš nereálné má Best spekulace ohledně kandidátky na ministryni spravedlnosti Taťány Malé. Někteří analytici si totiž kladli otázku, zda Babiš nenavrhl Malou coby nepřijatelné jméno záměrně, aby ji nakonec mohl nahradit někým jiným, naoko udělat ústupek a tak kompenzovat ČSSD nejmenování Pocheho na ministerstvo zahraničí.

Na takovou hru podle Erika Besta není čas. „Hypotéza je to hezká, ale vzhledem k tomu, že jmenování vlády se má odehrát ve středu v devět hodin ráno, není možné to stihnout. Musel by Malou někým nahradit během dneška, v úterý, a to nepovažuji za reálné,“ uvádí.

Dohoda nad brzkým termínem jmenování vlády už tuto středu podle Besta překvapila nejen veřejnost, ale i některé politiky. „Radek Vondráček v neděli po 12. hodině v televizi ještě vyloučil, že by k tomu došlo tento týden. Jediným výsledkem je, že brzký termín tlačí na ČSSD, aby už vláda byla. Byl jsem překvapený, že když pan Hamáček odcházel v pátek ze schůzky s prezidentem Zemanem, říkal, že on může být dočasně ministrem zahraničí. Potvrdil tak, že do vlády jeho strana půjde a na základě toho byl ze strany Zemana tlak vše urychlit. Aby ČSSD neměla čas si to rozmyslet,“ dodal pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

