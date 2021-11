Havel, ten se činil! Nadávky Zemanovi? Zbořil vytáhl archiv

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Dokonce se mi zdálo, že si je vědom své míry odpovědnosti víc než někteří jeho koaliční partneři,“ říká k jmenování Petra Fialy premiérem politolog Zdeněk Zbořil. Co se týká vyjednávání o ministrech, připomíná: „Začal s tím Václav Havel, který jeho uplatňováním zasahoval dokonce i do složení vládní koalice. Nebohý Josef Lux by o tom mohl vyprávět!“ Zbořil upozorňuje i na dění, o kterém mlčí nejen Evropská komise.

„Je mimořádná situace a oba významní činitelé se snažili nejitřit city a situaci jako někteří jejich kolegové, kteří si myslí, že se pohybují na válečném poli,“ komentuje jmenování nového premiéra v Lánech za přísných protiepidemických opatření v situaci, kdy má prezident republiky pozitivní test na covid, politolog Zdeněk Zbořil. „Navíc jde sice o akt nikoliv bezvýznamný, ale přece jenom o součást celého procesu předávání moci exekutivní. To, že si to někteří politici vykládají jako akt bezmála revoluční, je jen jejich omyl. A oba pánové, pan prezident a předseda vlády in spe, to dali svým chováním najevo,“ dodal.

Anketa Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3146 lidí

Petr Fiala jako nový premiér měl pak tiskovou konferenci, kde vyzval veřejnost k očkování. Popsal další postup jmenování vlády. Zdůraznil složitost situace, kdy čelíme krizi a nejistotě. Pak vystoupil v Otázkách Václava Moravce. A jak vstoupil do politického dění v roli premiéra?

„Myslím, že tak, jak se od něho očekávalo mezi těmi, kteří si myslí, že bychom se mohli obejít bez různých senátorských extravagancí a medializované hysterie některých jednotlivců. Dokonce se mi zdálo, že si je vědom své míry odpovědnosti víc než někteří jeho koaliční partneři,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil. „Ve své nové funkci ale udělal jen první krok a ty další teprve přijdou. Měli bychom mu přát, aby se mohl setkávat jen s konstruktivní opozicí a vyvarovat se nepřátelství, které bývá u nás doma skoro tradicí, svých ambiciózních a někdy až neurvalých koaličních spojenců,“ dodal.

„Nebohý Josef Lux by o tom mohl vyprávět!“

V pondělí prezident plánuje zahájit sérii schůzek s kandidáty na ministry, jak plánoval před tím, než byl pozitivně testován na koronavirus. Kandidáty bude přijímat v abecedním pořadí, schůzky by chtěl ukončit do 13. prosince.

„Je to už skoro zvyk posledních tří českých prezidentů. Začal s tím Václav Havel, který jeho uplatňováním zasahoval dokonce i do složení vládní koalice. Nebohý Josef Lux by o tom mohl vyprávět! Ale my musíme počkat se svým hodnocením až na první výsledky těchto rozhovorů,“ uvedl politolog. „To, že existují taková jména, jak kdekdo kdekde opakoval ‚přes která vlak nejede‘, je sice možné, a v posledních dnech jich podivně přibývá, ale zdá se, že mezi nimi nemusí být ani mediálně pomlouvaný a kompromitovaný pan Lipavský. Třeba prezident bude mít výhrady i k někomu jinému a nemyslím si, že by to snad měl být Petr Fiala. Ačkoliv ta Havlova výměna Josefa Luxe za Josefa Tošovského se původně zdála také nemožná, a až bizarní,“ dodal.

Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 2% Není to v pořádku 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 23527 lidí

V uplynulém týdnu vláda Andreje Babiše vyhlásila nouzový stav a zavedla další omezení. „Jsem, podobě jako většina občanů České republiky, obětí zběsilých útoků tištěných a audiovizuálních médií, a proto jsem ‚pod vlivem návykových látek‘, kterými je veřejný prostor přesycen. Když čtu některé statistiky a slyším horory prodejců, kteří se rozhodli vydělat na předvánočních trzích, a nouzový stav je přivádí téměř na buben, nedovoluji si přijít se svým názorem, abych svou neinformovaností nikoho neovlivňoval,“ komentuje Zbořil. „Vláda se nějak rozhodnout musela, do Švýcarska už nesmíme, v ostatních evropských zemích se na nás také netěší a z Afriky se prý řítí další pohroma. Vláda proto něco udělala, a to dokonce i proti vůli těch, kteří budou obětí tohoto rozhodnutí. Zřejmě bude záležet doslova na každém z nás, zda se nám podaří najít cestu z této svízelné situace. A to bez ohledu na to, kde byl virus ‚vyroben‘, odkud byl dovezen a kdo se nám jej snaží podstrčit do našeho soukromí,“ dodal.

„Pan natěšený budoucí ministr zdravotnictví Válek…“

Současnou epidemickou krizi připisuje budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jednoznačně na účet vládě v demisi, která nebyla schopna řídit se predikcemi i doporučeními pětikoalice a včas reagovat. „Teď bohužel sklízíme dopady toho, že vláda neudělala nutné a námi doporučované kroky na začátku podzimu,“ píše ve svém facebookovém komentáři. „Pan natěšený budoucí ministr zdravotnictví Válek si myslí, že všichni máme takové výpadky v paměti jako on. Snad mu to připomene, kdo si dal práci evidovat všechny nesmysly, kterých se dopouštěli ještě před svým osvícením jeho pětikoaliční partneři dávno na počátku a v průběhu jednání o všech možných návrzích vlády v Poslanecké sněmovně,“ upozorňuje Zbořil. „Jak museli jednat ‚na pomoc‘ vládě hejtmani, aby napravovali schválnosti, jichž se dopouštěli tehdy opoziční poslanci, co všechno udělal Nejvyšší správní soud a jak se v rámci programu ‚antibabiš‘ demonstrovalo, slavilo a řečnilo všude, kde k tomu byla příležitost. Asi jsem se nemohl seznámit se všemi panem Válkem doporučovanými kroky. To málo, co jsem četl, nebylo víc než snad projev jakési dobré vůle, když už se přestaly negativní postoje všech jeho současných kolegů mediálně vyplácet,“ dodal.

Vláda ve čtvrtek zakázala adventní trhy a některá města hledají cesty, jak je zachovat. Například vedení města Most místo vánočních trhů na 1. náměstí bude pořádat Zimní farmářské trhy.

„Je to samozřejmě takové to až staročeské slovíčkaření. Když je někde napsáno, že se zakazují trhy Předvánoční, chytračí se ve prospěch těch Zimních. Puntičkářské soudy to jistě rády podpoří – až do chvíle, když se to začne týkat i ‚jejich ctihodností‘. To se pak budou hledat zase jiní kreativci, kteří by uspořádali něco ještě chytřejšího a hlavně takového, za co nemusí nikdo nést odpovědnost,“ komentuje politolog. „Mostecké 1. náměstí, pokud se dobře pamatuji, je dost rozlehlé, a tak tam bude dost místa nejen pro prodavače, kupující i konzumenty nezbytného ‚svařáku‘. Přejme jim, aby je nic zlého nepotkalo, ale ať zůstanou raději na náměstí a netrajdají po jeho okolí,“ dodal.

Kromě covidové žádná revoluce neprobíhá

Volební preference se od výsledků říjnových voleb změnily jen minimálně. Alespoň to říká nový průzkum Kantar CZ. O první místo ve volbách do Sněmovny by se v listopadu přetahovala koalice SPOLU s hnutím ANO. Obě uskupení by získala 28 procent hlasů. Třetí by byla koalice Pirátů a STAN, kterou by volilo 17 procent Čechů.

„Nevím, zda v Kantaru a ČT nejsou až příliš rychlí a odvážní, a proto si myslím, že jejich odhady preferencí jsou až příliš předčasné. To, že neprobíhá žádná revoluce, kromě té covidové, snad ví každý. Nemusíme tím obtěžovat ani nějaké nepříliš důvěryhodné výzkumníky,“ komentuje Zbořil. „Rozumím tomu, že na tomto trhu s proroctvími a věštěním jde také o peníze, ale snad bychom měli přemýšlet o něčem užitečnějším a neobtěžovat anketami nejen síť respondentů, ale i ty, kterým jsou televizní diskuse a distribuce neověřitelných informací jedno,“ dodal.

A co v uplynulém týdnu zaujalo doktora Zbořila? „Už jsme si museli zvyknout, že o šíření virové infekce mluví kdekdo, a nestydí se, na úkor lékařů a sester v anticovidovém provozu, předvádět svá omezená poznání snad už všichni specialisté, kteří dosáhli medicinského univerzálního doktorátu. Od stomatologů po prezentující se specialisty vč. psychiatrů, nebo lékařů, kteří se rozhodli ‚dělat‘ politiku,“ říká politolog. „Ale způsoby, kterými tyto nezpůsoby šíří zejména ve všech možných televizích, dosahují hodnot pokusů o vyvolání paniky. Nechť si to ti audiovizuální dobrodruzi vyřídí sami se svým svědomím, ale to, že se na této situaci snaží participovat i některé instituce soudní moci, je nebezpečné, jak by řekl Karel IV., nejen pro blaho a blahobyt obce, ale otvírají dveře přístupu do politiky i ‚lidem nečestným‘. A o těch říkal ‚největší Čech‘ už ve 14. století, že by takové jejich chování mělo být náležitě potrestáno,“ dodal.

Toho, co se děje, je díky hysterickým médiím všeho druhu podle Zbořila tolik, že se v tom občas všichni ztrácíme. „Ale snad bychom si mohli všímat nejen toho, když někde ve vzdálené africké zemi dojde k dopravní nehodě, ale i toho, jak se ‚válčí‘ u našich sousedů, ve Francii, Nizozemsku, Belgii, na cestě mezi Calais a Doverem a v samotném Albionu. Na internetu a v cizích TV je toho vidět dost, není to uklidňující, a snad by se někdo mohl pokusit zjistit, zda to je vůbec pravda. Dříve mnohomluvní komisaři EK se dost v poslední době odmlčeli,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

