Hitparáda profláklých tváří. V čem Miroslava Němcová drhne? Politologové rozebírají demonstrace proti Zemanovi a Babišovi

„Je to takové zbrojení na podzim, snaha mobilizovat určitou část voličů, aby vůbec přišli k volbám a volili vybrané politické strany, protože antibabišovské proudy trpí tím, že jsou fatálně roztříštěné. A tyto iniciativy je mají za cíl sjednotit, dát jim nějakou společnou linku a pokusit se je přesvědčit, aby spolupracovaly,“ prohlásil pro ParlamentníListy.cz politolog Jan Kubáček.

Kubáček přiznává, že ho protestující překvapují svou výdrží. „Jsem poměrně velký skeptik, takže jsem přesvědčen, že většinou se uskuteční jedna, dvě, tři demonstrace a pak to vyšumí. Tady se ukazuje, že demonstrace mají několikaměsíční dynamiku, v případě některých iniciativ téměř už roční,“ konstatoval. Ale nevnímá demonstrace jen jako nahodilou občanskou iniciativu jednotlivců, které spojil odpor vůči Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi, ač tam podle něj také takoví jsou, ale celou řadu demonstrací vnímá už jako aktivitu, která směřuje k podzimním volbám a má podpořit antibabišovský tábor.

Představitelé hnutí ANO i okolí prezidenta Miloše Zemana tvrdí, že cílem demonstrací je zvrátit výsledek demokratických sněmovních a prezidentských voleb. „To těžko – politická opozice v tom všem hrála jen okrajovou úlohu. Ve skutečnosti je v roli těch, kteří se chtějí sklouznout po vlně, kterou sami nevytvořili,“ namítá komentátor Bohumil Pečinka. Podle něj akce vzájemně pospojovaných iniciativ a sdružení vznikly „zdola“ jako reakce na nerovnováhu v české politice, kdy národně-levicový blok, který dnes vládne, má sice nadpoloviční většinu, ale ne takovou společenskou podporu, aby mohl dominovat na všech stupních společnosti a vtahovat do hry komunisty. „Ve chvíli, kdy politická opozice není sjednocena a dost hlasitá, převzali iniciativu studenti a aktivisté,“ upozorňuje novinář.

Kubáček: Zatím je to jen hitparáda starých tváří

Mohou protesty přispět k nějakému sjednocení politických subjektů a jejich společnému postupu proti bloku populistických a levicových stran? „Částečně ano, může to přispět k nějaké dlouhodobější spolupráci politických subjektů typu STAN, TOP 09, některých menších liberálních stran, třeba i velkoměstských lidovců. To, jestli to funguje, se ukáže v komunálních volbách, protože v celé řadě velkých měst TOP 09 a STAN zase vytvářejí společnou kandidátku,“ uvedl politolog Kubáček.

A upozornil, že to není jen případ Prahy a pražských městských částí, ale měst, v nichž jdou tyto subjekty opět společně do voleb. „A vůbec není vyloučeno, že například v souvislosti s evropskými volbami se ještě do tohoto proudu mohou přidat lidovci a některé další strany či hnutí. Bude zajímavé sledovat, jestli protesty dokáží vygenerovat jednak zajímavé tváře, nováčky pro další volby a dělání politiky, a jestli dokáží vygenerovat nějaké pozitivní téma,“ nevylučuje politolog, že k větší spolupráci politických stran na středopravé části politického spektra mohou veřejné protesty skutečně přispět.

Jen je podle něj potřeba, aby demonstrace, které jsou zatím jen antibabišovské a antizemanovské, měly nějaké nosné téma, které se podaří přenést do reálné politiky. Zatím postrádá nějakou gradaci, která by třeba vyvrcholila ve společnou kandidátku, v nějakou širší volební koalici.

„Zatím je to hitparáda všech starých tváří, stále stejného evergreenu, který se zužuje na negaci person a na vymezování vůči Babišovi a Zemanovi. Není tam nic hlubšího,“ reaguje na účast politiků na demonstraci na Václavském náměstí v Praze, kde k lidem promluvili například Miroslava Němcová, Jiří Pospíšil, Jiří Dienstbier. „Přece jen tím, že je to reprezentováno starými, často propálenými politickými tvářemi, tak tomu mnozí nevěří. Nebo tomu nevěnují pozornost, protože si myslí, že je to pořád o těch stejných politicích, kteří neuspěli ve volbách, tak to zkouší jinou formou. To je ten největší handicap,“ upozornil Jan Kubáček a pro ParlamentníListy.cz poukazuje na slovenskou paralelu, kde protesty proti vládnoucí straně SMER a premiérovi Robetu Ficovi spustila tragická událost, vražda novináře a jeho snoubenky.

„Slovenské události v podobě tragédie zafungovaly, protože se kolem toho začaly objevovat iniciativy, které nebyly tak profláklé. V momentě, kdy se toho chytila antificovská skupina velkých stran a politiků, začalo to ztrácet dynamiku,“ říká politolog. A u nás je to prý stejný problém. „Když se na demonstracích objevují tváře, o kterých apriori víme, že nebudou schopny za nic pochválit Zemana, Babiše ani nikoho jiného, protože používají na všechno ideologické brýle, dokud tam bude taková jednorozměrnost a zaslepenost, bude iniciativa neúspěšná. Bude to přesvědčování přesvědčených, nebude tam síla a schopnost oslovovat váhavé, nerozhodnuté, ty voliče v pověstném středu, kteří často rozhodují o úspěšnosti takovýchto aktivit,“ je přesvědčen Jan Kubáček, že to je největší blokáda těchto aktivit a událostí.

Na poslední demonstraci na pražském Václaváku, kam organizátoři pozvali i představitele některých opozičních parlamentních politických stran, zazněl největší aplaus na adresu dlouholeté političky ODS Miroslavy Němcové. Nemohla by právě ona, která se těší úctě veřejnosti jako zásadová a respektovaná politička, být tou osobností, která by mohla spojit roztříštěnou opoziční politickou scénu a získat pro ni podporu veřejnosti?

„Miroslava Němcová má obrovskou výhodu v tom, že je velmi dobrý rétor. Myslím, že její velký úspěch byl ovlivněn právě tím, že umí mluvit, umí vystupovat a vystupuje kultivovaně. Na druhou stranu je pro lídra důležité také to, že je pracovitý, že dokáže budovat, tvořit, formovat, a tam už to drhne,“ tvrdí politolog. Podle něj je problém, že Miroslava Němcová neuráží, je známá, vyhraněná, ale příliš reprezentuje minulost. „Jsou potřeba nové tváře,“ namítá Kubáček. Na otázku, jestli mohou být těmi „novými tvářemi“ Piráti, jejichž někteří představitelé se někdy chovají v Poslanecké sněmovně jako sloni v porcelánu, Kubáček připouští, že mají sice obrovský potenciál, ale doplácejí na svou nezkušenost a taktiku ode zdi ke zdi.

Vznikne druhé Občanské fórum? Podle Pečinky to má smysl

Podle Bohumila Pečinky je slabým místem demonstrujících, že se proti národně-levicovému slepenci, který při sobě drží hlavně byznysové zájmy Agrofertu, Hradu a komunistů, vytváří „něco jako politický antiblok“, kdy se na jednom pódiu setkávají pravicoví i levicoví liberálové, středoví starostové a protestně naladění aktivisté. Podle něj se to hodně podobá zárodkům Občanského fóra, které spojovala myšlenka vyhnat komunisty od moci a které se rozpadlo do různých stran, když splnilo svůj úkol.

Vzhledem k tomu, že Babišova vláda je nestandardní výtvor, který v život vyvolává nestandardní reakce, má podle Pečinky existence druhého Občanského fóra smysl. Politolog Jan Kubáček nejde ve své analýze současných událostí tak daleko, ale dospěl k podobnému závěru, že pokud nebudou opoziční strany schopny spolupracovat, neuspějí. „Nedojde-li ke spolupráci, k širší kooperaci, když nebudou mít společné téma, tak neuspějí,“ je přesvědčen politolog. Strany jsou roztříštěné, každá vystupuje sama za sebe, takže každá získá dvacetinu protestujících. V tom vidí Kubáček největší slabinu. „Je to slet různých rétorů z různých táborů, tím pádem to logicky oslovuje menší roztříštěné skupiny,“ dodává.

Ale politolog si není jist, jestli to všem představitelům politických stran dochází. „Myslím, že ne. Kdyby takhle uvažovali, už by nějakou kooperaci museli teď nastartovat, protože čas dramaticky ubývá,“ poukázal na fakt, že od podzimních voleb nás dělí pár měsíců, v nichž jsou ještě dva měsíce prázdniny, během nichž politické i společenské aktivity zeslabují.

autor: Libuše Frantová