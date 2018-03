Hluchý Schwarzenberg U Černého vola. Amerika bledla závistí, rozjel se Zbořil na téma inaugurace a Český lev

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Když je přesvědčen o své pravdě, bývá až mimořádně tvrdohlavý. I to říká na adresu prezidenta Miloše Zemana v souvislosti s jeho inauguračním projevem politolog Zdeněk Zbořil. „Mstivý byl zejména odchod několika hostů, nikoli ‚mnoha politiků‘, jak o tom referovala různá média, včetně špatně slyšícího Karla Schwarzenberga, kteří se Zemanovi chtěli ‚pomstít‘ za své volební neúspěchy,“ uvedl Zbořil. A slavnostní předávání Českých lvů? „Hollywood skutečně ‚bledl závistí‘.“ Politolog také uvažuje nad tím, co organizátoři plánovaných protestních akcí místo Zemana a Babiše nabízejí, a pokud je to Miroslav Kalousek nebo Miroslava Němcová? „Pak si nejsem jistý, že nebudou muset přistoupit na nějakou slovenskou, nebo dokonce ukrajinskou formu protestu,“ říká Zbořil.

„Je pravda, že pan prezident by si někdy mohl připomenout historické: ‚... kdybys byl mlčel, byl bys filozofem!‘ Ale už mu dnes asi radit moc nemůžeme. Zejména když je přesvědčen o své pravdě. A to bývá až mimořádně tvrdohlavý,“ říká ke kritizovanému inauguračnímu projevu prezidenta Miloše Zemana politolog Zdeněk Zbořil. Zeman zahájil své druhé pětileté funkční období kritikou Zdeňka Bakaly a vydavatelství Economia, nešetřil ani Českou televizi. „S jeho kritikou ‚případu Bakala‘ a ČT jistě souhlasí nejen jeho voliči, ale i mnoho postižených, ale snad by se mohl rozhodovat podle aktuální situace na bojišti. Dobře ví, že ‚projekty‘ Antibabiš a Antizeman byly už zahájeny, a mohl by to alespoň brát na vědomí. Ti politici, kteří jej kritizovali za inaugurační projev, byli představiteli poražených politických stran, kteří se s tím dodnes nedokázali vyrovnat. A koneckonců, když jsme je viděli sedět v pivnici U Černého vola, nebylo jich víc než 10–12. To ale neznamená, že ČT televize, která disponuje pověstnými sedmi miliardami Kč, ze kterých může financovat výrobu TV programů a filmů, není hodná kritického pohledu stejně jako ti, kteří se sešli při udílení Cen Českého lva, kde si podepisovali zase jednou a opět svůj posudek,“ dodal Zbořil.

Anketa Babiš navrhl udělit důchodcům a studentům 75% slevu na jízdné ve vlaku a autobusu. Podporujete to? Ano, důchodcům i studentům 68% Ano, ale jen důchodcům 21% Ano, ale jen studentům 3% Ne, žádné slevy na jízdném 8% hlasovalo: 1503 lidí

V průběhu projevu se zvedli někteří politici a odešli. Bylo to v momentě, když prezident kritizoval Českou televizi kvůli vyváženosti vysílání. Jako první odešla ze sálu poslankyně ODS Miroslava Němcová a následně poslanci z TOP 09 a také z KDU-ČSL. Prezident podle nich prý útočí na svobodu tisku a nezávislá média. „Věcně s pozitivním hodnocením projevu pana prezidenta nemám potíže, ale myslím si, že některé své teze si mohl ponechat, pokud nemá nějaký bojový plán, pro jinou příležitost. Mstivý byl zejména odchod několika hostů, nikoli ‚mnoha politiků‘, jak o tom referovala různá média, včetně špatně slyšícího Karla Schwarzenberga, kteří se Zemanovi chtěli ‚pomstít‘ za své volební neúspěchy,“ uvedl Zbořil. A pokud jde o svobodu slova a svobodného šíření myšlenek? Podle Zbořila se setkáváme s takovými útoky každodenně i ze strany oněch Zemanem kritizovaných a jejich cílem jsou zejména skutečně svobodná a nezávislá média. „Čím svobodnější a nezávislejší, tím víc ‚proputinovská‘ a toužící po návratu k jiné totalitě, než si ti dnes veřejně rádoby ‚svobodymyslní‘ představují. Pan Soukup z Barrandova nám nemusí být sympatický, ale jeho hlavním zločinem je kritika hospodaření ČT a nerozhodnost její Rady než touha po cenzuře nebo likvidaci ČT. Na to máme ve stínu a pod praporem boje za demokracii jiné bojovníky,“ doplnil.

Květiny? Ano, až odejde z Poslanecké sněmovny

Řada lidí vidí v tom, že Miroslava Němcová odešla jako první ze sálu, projev velké odvahy. Tomáš Konečný na Facebooku vytvořil událost květiny díků pro Miroslavu Němcovou. Květiny doručí poslankyni zřejmě na jednání Sněmovny. Má jít o bílé lilie, modré nebo fialové tulipány a červené růže. Autoři nápadu chtějí barvy trikolory. A jestli by se doktor Zbořil s květinou přidal? „Souhlasil bych spíše s kritiky paní Němcové, kteří by ji nejraději obdarovali květinami spíše, kdyby odešla nejen z Vladislavského sálu, ale i z Poslanecké sněmovny… Mohla by se vyhnout tomu, že by se lidé mohli zajímat o její působení v PS a v ODS v dobách, na které nemusejí být ani jejich nejzasloužilejší členové a členky příliš hrdí. A pozor na bílé lilie, to jsou také symbolické květiny odchodu...“

Výzvu na podporu České televize, která vznikla mezi filmaři během příprav slavnostního předávání Českých lvů, podepsalo 370 hostů slavnostního večera. Pro ČTK to uvedl režisér Jan Svěrák, který text výzvy v sobotu přečetl na pódiu Rudolfina před začátkem přímého přenosu. Výzva je reakcí na inaugurační projev prezidenta, v němž zaútočil na veřejnoprávní televizi. Text s názvem Pět vět na obranu České televize vyzývá politiky a veřejně činné osobnosti, aby se postavili snahám likvidovat nezávislost nejsilnějšího veřejnoprávního média. Svěrák označil kritiku ČT v inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. „Na té petici není nic pozoruhodného. Podepisovali ji ti, které Česká televize dobře živí, a mnoho lidí si myslí, že tak dobře, jak si ani nezaslouží. Koneckonců i ta koktavá poděkování chlebodárcům nesvědčila o velké nezávislosti, svobodomyslnosti, a dokonce ani vysoké intelektuální úrovni řečníků,“ uvedl politolog. „A těch několik nenávistných projevů včetně výzvy Jana Svěráka vypadalo jako výzvy k poslední rozhodující bitvě. Nebo alespoň k obraně pozic, kterých se bývalým ‚ochráncům hranic‘, členům KSČ, spoluautorům anticharty a třeba i Několika slov podařilo díky použití ‚manuálu prosince 2001‘ zaujmout a o které se dnes možná právem obávají. Ačkoli na druhé straně nevidím nikoho, kromě pana Soukupa na Barrandově, kdo by o jejich obročích a prebendách na veřejnosti mluvil,“ dodal.

Hollywood skutečně „bledl závistí“

Filmová a televizní kritička Tereza Spáčilová se na serveru Reflex.cz pozastavila nad předáváním cen Český lev. Podle ní se sice probíraná politika na slavnostním večeru dala pochopit, na celý přenos se však nedalo dívat. „Zatímco Oscary se letos politice taktně vyhýbaly, finále Českého lva se neslo ve znamení bojovné rétoriky. Místo tradičních díků maminkám a Bohu se vysílaly nenávistné vzkazy na Hrad a zmatený divák musel nutně nabýt dojmu, že ve zprávách něco zásadního přeslechl,“ podotkla Spáčilová úvodem svého textu. Povšimla si tak výzev k nevolbě Miloše Zemana i obrany „politicky nezávislé České televize“. „Co jiného dělat než souhlasit. Hollywood skutečně ‚bledl závistí‘. Takové útoky na prezidenta si nedovolil ani v nejdramatičtějších okamžicích po zvolení Donalda Trumpa. Zlobná tvář Jana Svěráka a programová výzva Václava Neužila „Nevolte Zemana!“ byly asi nejviditelnějšími projevy celého tyátru, při kterém se všichni ujišťovali o tom, jak to dělají dobře. A jak napsal někdo v diskusi na ParlamentníchListech.cz, také já slibuji, že už Miloše Zemana jako prezidenta nikdy volit nebudu, i když výzvu na obranu ředitele Dvořáka nepodepíšu,“ glosuje Zbořil.

Chystají se další protesty. Ve středu demonstrace „Zemane – ČT nedáme“ na podporu České televize a svobody slova. O den později budou studenti stávkovat za dodržování ústavních zvyklostí. „Chceme, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty,“ píší organizátoři akce na Facebooku. „Té výzvě ‚ČT nedáme!‘ rozumím tak, že ‚koho chleba jíme, toho píseň budeme zpívat‘. Kolik je těch, kteří z rozpočtu ČT nežijí, nevím, ale protože nejde o ČT, ale o válku se Zemanem a Babišem, mělo by se do těchto akcí zapojit asi tak 2,5 milionu občanů. Nevím, co organizátoři těchto protestů místo Zemana a Babiše nabízejí, ale pokud jsou to Miroslav Kalousek nebo Mirka Němcová, pak si nejsem jistý, že nebudou muset přistoupit na nějakou slovenskou, nebo dokonce ukrajinskou formu protestu,“ říká Zbořil.

Čeká nás slovenská varianta?

Vypadá to, že se lidé bouří proti výsledkům voleb. Ale mohou organizátoři protestů oslovit někoho více než skalní voliče TOP 09, lidovců, Starostů, možná Pirátů a ODS? Může se teď podařit sjednotit odpor proti Zemanovi s Babišem a zvrátit mínění těch, kteří Zemana s Babišem podporují? Nastává zlomový okamžik? „Je to zase jeden další pokus o organizaci ‚zlomového okamžiku‘. Jen nevím, k čemu má dojít a jaký je jeho cíl. Slušnost neslušných? Demokracie propagovaná těmi, kteří její pravidla nechtějí uznat? V EU jsme, v NATO také a na ‚modernizaci armády‘ přispíváme. A kvůli euru se demonstrovat dlouho nedá. Navíc i prezident se bude odvolávat bez alespoň ‚sametové revoluce‘ těžko,“ reagoval Zbořil s tím, že půjde asi jen o Andreje Babiše. „Obávám se, že ani ‚demokratický blok‘ není tak oblíbený, aby mohl riskovat předčasné volby. Piráti jsou pro každou politickou zábavu a ani ODS ještě není v postavení jako TOP 09, STAN nebo KDU-ČSL, aby musela hrát o všechno. Ale třeba se mýlím a ke vzpouře a změně režimu není daleko a jen si to mnozí neuvědomují. Tzv. opozice v cizích službách si jistě umí představit i ‚slovenskou variantu‘. Alespoň podle části veřejné diskuse to tak vypadá,“ dodal.

Režisér Jan Hřebejk poskytl rozhovor serveru Seznamzprávy.cz. Podle něj neměl být Zeman podruhé zvolen. Nejde ale jen o prezidenta, Hřebejk byl stejně nekompromisní také vůči předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi, jeho stranickému kolegovi Zdeňku Ondráčkovi a vůči šéfovi SPD. Hřebejk nechápe, jak se mohl předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů stát Zdeněk Ondráček. Jde o člověka, který před listopadem 1989 používal proti demonstrantům toužícím po svobodě obušek, když hájil tehdejší komunistický režim. „Já mám v současné době pocit určité bezmoci, hořkosti,“ podotkl režisér. „Bolševici mají poloviční výsledek, co měli dřív, ale mají předsedy parlamentních výborů. Vykládají, že zásah 17. listopadu byl přiměřenej. Já bych přál tomu Filipovi, aby tam byl. Kanálovi. Aby dostal od Ondráčka pěkně přes držku. Těch fašounů je taky pár. To SPD. A ty se musíš na ty jejich tupý ksichty dívat a tvářit se, že je to v pořádku,“ nebral si servítky režisér. Stejně tak Hřebejk nechápe, jak lidé mohou přehlížet obrovský střet zájmů premiéra v demisi Andreje Babiše. Jak je možné, že tohle lidem nevadí? „Tady jde o to, že se blbci přestali stydět za svou blbost,“ shrnul svůj názor Hřebejk. „To jsou skutečně slova hodná snad jen představitele ‚tvůrčí generace‘ devadesátých let. Pan Hřebejk sice není žádný Robert Redford, pokud jde jeho slovy o ‚ksicht‘, ale v jednom má pravdu. Na tváře některých politiků zkřivených zlobou a nenávistí se opravdu už nedá ani dívat. Natož jim naslouchat,“ reagoval Zbořil. „Pokud jde o ‚výsledky bolševiků‘, pláče sice dobře, ale na nesprávném hrobě. „‚Nebolševici‘ kormidlovali, až prokormidlovali, a teď budou zase nějakou dobu moci jen nadávat. Blbci se za svou blbost opravdu nestydí, ale myslím, že jejich jména, která máme k dispozici, se podstatně liší od seznamu pana Hřebejka. Také střet zájmů filmařů a ‚lidí okolo filmu‘ je obdobný jako u Andreje Babiše,“ dodal s tím, že pokud jde o přátelské potřesení rukou s komunisty v listopadu a prosinci 1989, těmi prvními byli Václav Havel a Marián Čalfa. „Ti ostatní se už jen přidávali, ostatně jako řada kolegů pana režiséra. Když mu to nevadilo téměř třicet let, bude se s tím muset vypořádat jinak. Doporučoval bych mu pro začátek alespoň trochu změnit chování a slovník. Může se stát, že mu budou naslouchat jen jemu rovní,“ dodal.

V uplynulém týdnu zažila řada měst demonstrace právě proti zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Ondráček na pozici rezignoval. Poctil jisté sněmovní frakce slovy jako „žumpa“. „Vzhledem k tomu, jak se v Poslanecké sněmovně mluví, jak se členové tohoto váženého sboru oslovují, se nedivím. A to mám informace jen z přenosů jednání a debat ve Sněmovně, ale i ty by měly být označovány ‚jen pro dospělé‘, nebo ještě lépe ‚jen pro otrlé‘,“ reagoval politolog.

O kost se hádá tolik hladových…

Co se týká sestavování vlády, i prezident Miloš Zeman by uvítal, kdyby Andrej Babiš směroval jednání k nějakému výsledku: „Začínám z toho také být nepatrně – zdůrazňuji slovo nepatrně – nervózní,“ řekl Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov. „Pan Babiš ani pan Zeman ještě nepřekonali Angelu Merkelovou a její termín sestavování koaliční vlády. Mne to pomalé sestavování české vlády nepřekvapuje, když se o kost hádá tolik hladových. Pokud je mi známo, ani Babišova vláda ‚není v demisi‘, jak ‚citlivě‘ zdůrazňuje kdekdo, protože ji ještě nepodala. Jen se jí nedostalo důvěry v rozeštvaném Parlamentu. Ale kdo ví! Třeba dojde i na předčasné volby, o kterých budou rozhodovat díky stranickým sporům zase jen prezident a předseda vlády bez důvěry,“ uvedl politolog.



Náměstí Slovenského národního povstání v Bratislavě zažilo v pátek odpoledne demonstraci, jakou nepamatují od 17. listopadu 1989. Tisíce lidí přišly znovu uctít památku novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, ale nejen to. Tentokrát přišli také jasně říci, co si myslí o slovenském předsedovi vlády Robertu Ficovi. „Dost bylo Fica, dost bylo Fica! Mafie!“ hřímal dav, jenž se premiérovi vysmál za to, že v souvislosti s protivládními protesty zmínil také jméno amerického miliardáře George Sorose. Lidé mávali transparenty, na nichž Slováci požadovali nové volby a posílali Fica do vězení. „Zatím je to jasné. Na Slovensku existuje relativně velký počet občanů, kteří si myslí, že poslední volby, ze kterých vzešla Ficova vláda, je třeba pro úspěch/neúspěch opakovat. A že lze tuto vládu dokonce svrhnout díky demonstracím v ulicích a na náměstích. To je možné, ale zatím jsem ještě neslyšel, co by měl být další krok. Vláda současné opozice a odsouzení a občanská poprava Roberta Fica? Proč ne i prezidenta Kisky, který má také morální odpovědnost jako hlava státu za politický vývoj na Slovensku? A to obdobnou jako předseda vlády,“ popisuje Zbořil, který se ptá, co bude následovat: „Vystoupení Slovenska z V4, nebo dokonce EU a NATO? Nebude ještě třeba někoho fyzicky likvidovat? A kdo za to všechno převezme odpovědnost? Magda Vášáryová nebo George Soros a jeho neziskovky? A hlavně, komu ten chaos bude nejvíc vyhovovat. Putinovým ovlivňovačům kdečeho, anebo těm, kteří dnes tak temperamentně demonstrují? Skoro s jistotou si dovoluji tvrdit, že tomu bude jinak a navíc těm toužícím po spravedlnosti a slušnosti na úkor,“ uzavírá doktor Zbořil dnešní Rozjezd.



