Hospodští, něco vám připomenu. Zdeněk Zbořil zapátral v paměti a nemazal se s tím

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Posedět, popovídat si, vzít kapesné a mít pokoj. Tentokrát jim to někdo zkazil, a proto jsou, zase jen někteří, tak nějak nesví,“ komentuje poslední jednání Rady ČT politolog Zdeněk Zbořil. A ti nespokojení? Ať se klidně soudí! Známe rychlost rozhodování těchto institucí. „Deset let, žádná míra. Snad se za posledních třicet let něco podobného nestalo. Pokud toto bude standardem naší demokracie, pak už se můžeme těšit na vyhledávání ‚židovského původu‘ latentních nepřátel lidu, státu nebo ČT,“ podotýká k vyostřené situaci a kritice Hany Lipovské. Politolog se vyjadřuje také k projednávání daňového balíčku, situaci restauratérů a politické kariéře Pavla Novotného: „Našlo by se i mnoho takových, kteří by pana Novotného Evropskému parlamentu škodolibě přáli.“

Rada ČT na svém středečním jednání zvolila nové složení dozorčí komise, kterou před 14 dny odvolala. Jednání bylo bouřlivé, někteří požadovali odklad hlasování, protože považují původní odvolání dozorčí komise za nezákonné. Zdeněk Šarapatka si vyměňoval názory s místopředsedou Matochou a odmítl se účastnit volby do dozorčí komise. Rada České televize podle něj postupuje nezákonně. Hlasovat odmítli i René Kühn a Jaroslav Dědič.

„Zřejmě se někteří radní chtěli chovat jako obvykle. Posedět, popovídat si, vzít kapesné a mít pokoj. Tentokrát jim to někdo zkazil, a proto jsou, zase jen někteří, tak nějak nesví,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil.

Rada ČT silou 10 hlasů ze 13 odvolala původní Dozorčí komisi ČT a ani poslanci a senátoři se prozatím neshodli, zda se tak stalo v souladu se zákonem. Odvolaní členové komise se chystají obrátit na soud. Nové radní ČT reprezentované např. ekonomkou Hanou Lipovskou to však neodradilo od dalšího konání a podle senátora Tomáše Czernina pokračují ve svých kontroverzních krocích. „Rada ČT pokračuje ve svých kontroverzních rozhodnutích. Nevzala na vědomí, že ze strany Senátu Parlamentu ČR, odborných právních kruhů i občanských sdružení bylo její odvolání dozorčí komise protiprávní. Naopak, pokračuje v krocích, které mohou poškodit nezávislost našeho veřejnoprávního média. Je to nehorázné! Každý může udělat chybu, ale pokud je na ni upozorněn, je jeho povinnost dalších se vyvarovat,“ rozohnil se senátor.

„Ctihodný pan senátor trochu zapomíná, že jako politik, a dokonce jako senátor by neměl ‚vyvíjet nepřípustný tlak‘ na instituci, která má být ze své podstaty nezávislá. Dokonce se za nevhodné považuje v některých případech i samotná kritika vybraných veřejnoprávních institucí a organizací. Jeho aristokratické vychování mu samozřejmě dovoluje tvrdit, že je-li někdo ‚upozorněn‘, je jeho ‚povinností‘ dělat to, co původně dělat nechtěl. Ale jako senátor v České republice měl ctít třeba i jen ‚ducha jejích zákonů‘. Ten nápad soudit se bychom však mohli doporučit odvolaným členům. Alespoň poznají, jak je nezávislá soudní moc spravedlivá, rychlá a účinná. Jak víme ze soudního řízení s Velkou radou RRTV – deset let, žádná míra,“ podotýká Zbořil.

„Snad se za posledních třicet let něco podobného nestalo“

„V poslední době se řada osob vyjadřuje k dění v Radě České televize. Tato vyjádření, ať již pozitivní či negativní, se týkají i dr. Lipovské,“ všímá si kardinál Dominik Duka. Na základě toho nabídnul i svůj osobní pohled. Připomenul, jak je Rada ČT volena. „Navržení kandidáti prezentují svoje kompetence a znalosti před komisí poslanců (volební výbor), na kterou nemá Česká biskupská konference ani já vliv,“ pokračoval s tím, že tento užší výběr je předložen Sněmovně k tajnému hlasování, které umožňuje poslancům, aby hlasovali nezávisle na stranickém rozhodování. Je tedy odpovědností poslanců, koho chtějí mít v Radě ČT. Nejinak tomu bylo u Hany Lipovské. „Je známa jako praktikující katolička a ekonomka, která má integrální svědomí,“ podotkl k její osobě. Zmínil, že Lipovskou Poslanecká sněmovna zvolila nejvyšším počtem hlasů. „Pokud se politici či jiné osoby vyjadřují ke komukoliv s despektem či neúctou k jeho názoru, pak popírají demokracii, která respektuje pluralitu. Tím se sami diskvalifikují,“ upozornil kardinál Duka závěrem.

„Něco podobného jsme v PL řekli a napsali už minulý týden. Pan kardinál to řekl jen lépe a přesněji. Ale už jen to, že musel takto reagovat na příval nenávisti ze strany sebeoslavujících ‚demokratů‘, svědčí o tom, že je na určitých úrovních české společnosti něco pozoruhodně nestoudného. A to, že se nenávist z této strany koncentruje na paní Lipovskou a pana Kašparů, dva členy Rady, kteří se netají svými postoji motivovanými křesťanskou morálkou, je snad ještě něco nestoudnějšího. Snad se za posledních třicet let něco podobného nestalo. Pokud toto bude standardem naší demokracie, pak už se můžeme těšit na vyhledávání ‚židovského původu‘ latentních nepřátel lidu, státu nebo ČT,“ reaguje politolog.

Před budovu ČT se opět vrátili řečníci z předchozí autodemonstrace. Spolek Milion chvilek pro demokracii na místě pořádal tiskovou konferenci iniciativ bránících nezávislost ČT. První hovořil předseda chvilkařů Benjamin Roll, který prohlásil, že v posledních týdnech dochází k útokům na nezávislost ČT. „Po dvaceti letech Česká televize opět čelí politickým tlakům a je potřeba se jim postavit,“ narážel 25letý předseda Milionu chvilek pro demokracii na události z přelomu let 2000 a 2001. „Zdá se, že se rada utrhla z řetězu a že lidé, kteří stojí za některými radními, jako je například Jana Bobošíková nebo třeba Václav Klaus mladší si pomalu ale jistě chtějí připravit půdu pro ovládnutí České televize,“ varoval předseda a dodal, že na to chtějí upozornit.

„Nevšiml jsem si, že je ČT vystavena útokům na její nezávislost. Naopak, většina občanů ČR, jak na to upozornil pan ředitel Dvořák, si váží práce redakcí a redaktorů. Těch z večerního vysílání ČT Art dokonce mimořádně. A i ti, co mají jiné názory na jeho program, hledají něco, co by se nedalo pochválit. Kritika, nikoliv ‚útok na nezávislost‘, se týká zejména ČT Zpravodajství. To, že se někomu nechce poslouchat štěkající a vřeštící (většinou) redaktorky a moderátorky, ještě neznamená, že ohrožuje ‚nezávislost‘ ČT. Natož že je ohroženo svobodné šíření myšlenek a názorů média veřejné služby. Ale i tam jsem zaznamenal účast s panem redaktorem Drahoňovským (na rozdíl od ‚bezúčasti‘ s redakcí nedělního NEWS ROOMU), kterému se dostalo podpory diváků a posluchačů, když se ho dotkl covid-19. Představa, že Václav Klaus ml. chce ‚ovládnout‘ ČT, je ale opravdu už z jiného světa. Pravděpodobně ze světa, ve kterém žijí a chtějí žít jen někteří zaměstnanci ČT,“ komentuje Zbořil.



Projednávání zákona o zrušení superhrubé mzdy nepovažujme za bitvu

Bitva o zrušení superhrubé daně se přesouvá na půdu Senátu. Návrh, který prošel díky hlasům ANO, ODS a SPD dál budí vášně. ODS krok hájí jednoduchým argumentem, že snižováním daní jen plní svůj program, což se kupodivu nelíbí senátorovi za ODS Tomáši Goláňovi. Podle něj je podoba zrušení superhrubé mzdy čirý populismus a rozvrátí veřejné finance. Tím však popudil některé své stranické kolegy. Těm se nelíbí hlavně to, že Goláň do ODS vstoupil teprve před měsícem a už říká, co je pro stranu dobré. Podle šéfa ODS Petra Fialy je však postoj jeho strany jasný. Občanští demokraté dlouhodobě prosazují snižování daní a ke zrušení superhrubé mzdy vyzvali premiéra už dávno. „Zrušení superhrubé mzdy byl zásadní bod našeho volebního programu v roce 2017. I kvůli němu nám tehdy takřka 600 tisíc voličů dalo svůj hlas. V tomto jsem ‚stará škola‘, podle mě se mají sliby plnit, nejen o Vánocích. I proto jsme hlasovali pro její zrušení,“ prohlásil Fiala.

„Projednávání zákona o zrušení superhrubé mzdy nemusíme považovat za žádnou bitvu. Je to jedna z otázek, která souvisí s projednáváním státního rozpočtu, a to by měl být každoročně hlavní úkol vlády i celého Parlamentu. To, že ODS na plnění svého volebního programu chce trvat, je rozhodně mnohem pochopitelnější než kličkování koaliční ČSSD a koalici podporující chování KSČM. Pan předseda ODS to říká jasně, ale jeho slova ještě neznamenají, že se chystá podepsat nějakou novou variantu tzv. opoziční smlouvy,“ říká Zbořil.

Senátor ODS a někdejší dlouholetý primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati názory svého čerstvého stranického kolegy v horní komoře odmítá. Goláň má podle jeho slov na odlišný názor právo, ale dlouhodobá pozice občanských demokratů je jasně ve snižování daní. „Je to jeho názor, který i veřejně prezentuje, ale já z druhé strany věřím tomu, že při diskusi v klubu ho přesvědčíme, že to tak není a postup ODS jako celku je správný. Pokud se Babiš a jeho vláda neumí chovat zodpovědně ve výdajové části rozpočtu, neznamená to, že nemáme plnit náš program a snižovat daně. Věřím, že vládní nezodpovědnost na výdajové straně bude krátkodobá, protože snad po příštích volbách tato vláda existovat nebude a my budeme mít šanci škrty ve výdajích udělat,“ má jasno senátor.

„Snižování nebo zvyšování daní, nebo jak víme už od počátku evropského novověku dohoda na optimální úrovni daní, je alfou a omegou politiky moderních států a soustátí. Pokud pan senátor Tomáš Goláň nebude mít dobré argumenty, kterými by přesvědčil své kolegy z ODS o nezvratitelné správnosti svých představ o státním rozpočtu a výši daní, měl by dát na ‚radu starších‘ a zkušenějších, mezi které si dovoluji pana dr. Raduana Nwelatiho zařadit. Dopis pana senátora Tomáše Goláně předsedovi vlády Andreji Babišovi z roku 2018 o velké předvídavosti a promyšleném pohybu na české politické šachovnici nesvědčí,“ komentuje Zbořil.

Co založení podniku Restaurace a jídelny?

Vláda na nedělním mimořádném jednání rozhodla, že v tomto týdnu zmírní opatření proti šíření nemoci covid-19. Od čtvrtka 3. prosince se otevřou, i když s jistým omezením, všechny obchody, restaurace i služby.

„Myslím si, a je to jen můj soukromý názor, že toto rozhodnutí je rozhodnutím politickým. Blíží se Vánoce, prázdniny a lyžařská sezóna, a tak má málokdo odvahu, zejména když už teď se mnozí chtějí o ušlé zisky soudit, takové rozhodnutí odsoudit. Současně se množí případy nedodržování zákazů a orgány PČR a správní orgány neprojevují příliš velkou vůli případy porušování zákazů trestat. Pokud jde o ty restaurace, které asi nejhlasitěji křičí, málokdo si vzpomene, že ještě nedávno se hroutily dokonce mamutí podniky a jejich pád se vysvětloval špatným podnikatelským záměrem a také jejich nejistou budoucností. Předpokládám, že by se jim tentokrát dalo pomoci založením podniku Restaurace a jídelny (RaJ) a ten by se třeba postaral. Nebo by se raději mohlo pomáhat snížením daní, jak navrhuje současná koalice, ale pokud někdo neplatí řádně daně, asi by to nestačilo,“ podotýká Zbořil.

Někteří odmítali nařízení respektovat. Majitel pražské restaurace Šeberák se vzepřel vládě a nařízeným protiepidemickým opatřením, když ve čtvrtek i v pátek otevřel kompletně svůj provoz. I přes prvotní odvážné vystupování se nakonec rozhodl, že třetí den porušení pravidel riskovat nebude, důvodem jsou obavy ze zatykače.

„Myslím, že se pan majitel Šeberáku vězení ani koupání v koši ve Vltavě obávat nemusí. Ta naše ‚finanční diktatura hodnot‘ je dost benevolentní a hlavně pomalá. A kdyby jel na holport s panem Rittigem, mohl by být bez starostí úplně. Na ty malé, co nechtějí dodržovat pravidla, se vždycky něco najde,“ říká politolog.

„S takovým žernovem na krku…“

Řeporyjský starosta se dlouho netajil svými ambicemi na vrcholnou politiku a chystal se kandidovat v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce; vše však nakonec zhatilo nejnovější rozhodnutí výkonné rady ODS, která podmiňuje účast na kandidátce čistým trestním rejstříkem. Pro komunálního politika se jeho cíl rozplynul, jelikož byl na počátku letošního roku pravomocně odsouzen za to, že policii oznámil, že se chystá zavraždit podnikatele Marka Víta, jehož považuje za podvodníka. Soud mu tehdy uložil pokutu přes šedesát tisíc korun. Problémům pak politik čelil i dříve, a ačkoliv obvodní soud ve věci jeho dřívějšího vyhrožování poslanci KSČM Ondráčkovi rozhodl, že se o trestný čin nejednalo, kvůli svým příhodám za volantem čelil mnoha peripetiím.

„ODS se rozhodnout musela, a to zejména, zda půjde do voleb a do koalice (ať už ji myslí vážně nebo nevážně) s dvěma dalšími politickými stranami nebo s panem starostou Řeporyjí. S ním by asi na pražské periférii vyhrála, ale Petr Fiala chce být předsedou vlády a s takovým žernovem na krku by o tom mohl snít těžko,“ komentuje Zbořil.

Pavel Novotný, DiS. ODS

Novotný se však nemíní lehce vzdát a rozhodl se přinést prohlášení s hodnocením své situace. „Petr Fiala má samozřejmě dále podporu MS ODS Řeporyje! Já jsem nově rozhodnut kandidovat na příštím kongresu do výkonné rady i na prvního místopředsedu strany. Soustředím se ale hlavně na Řeporyje a příští volby do Evropského parlamentu,“ sneslo se zčerstva od politika k jeho plánům po nemožnosti kandidatury do Sněmovny.

„To je docela zajímavé rozhodnutí. Na místopředsedu strany ani na členství ve výkonné radě to nevidím, ale při opakovaně nepopulárních volbách do EP, ve kterých o úspěchu a neúspěchu rozhoduje několik tisíc hlasů, by to panu Novotnému mohlo vyjít. A jistě by se dokonce našlo i mnoho takových, kteří by pana Novotného Evropskému parlamentu škodolibě přáli,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.





