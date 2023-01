Jelínek: Pavel má podle průzkumů nyní větší podporu než Babiš. Za týden ale může být vše jinak

reklama

Jelínek vnímá dva uchazeče o křeslo prezidenta – tedy generála Petra Pavla a expremiéra Andreje Babiše – jako dva velmi odlišné kandidáty. I to mohlo přispět k jejich úspěchu v prvním kole. „Na jedné straně ofenzivní činorodý Babiš, často vyskakující jako čertík z krabičky, a proti němu Pavel s jeho stoickým klidem a velmi stručným málo mluvným vystupováním. Myslím, že i na tom je poznat, jak by každý z kandidátů pojal prezidentský úřad, zatímco za Andreje Babiše by se Hrad změnil ve výrazné mocenské centrum, které by se snažilo konkurovat vládní Strakovce, tak Pavel by byl asi prezidentem spíše nenápadným. Takže je to celkem jasná dělba stylů a způsobů, jak pojmout prezidentský úřad,“ uvedl. Tomu odpovídá i kampaň, kterou oba vedou a kterou zahájili v sobotu.

„Andrej Babiš se rozhodl vystřelit z děla a vytáhnout nejsilnější trumfy v rámci kampaně, zatímco Petr Pavel pouze reaguje na to, co Babiš říká a dělá a zatím prostor přijít s vlastním silným tématem nevyužil. V tomto směru jsem zvědavý, zda Pavlův tým ještě něco napadne a s něčím novým nepřijde do veřejného prostoru,“ prohlásil politolog. Dle jeho názoru v případě Babiše postačí, když bude pokračovat v tématech, která nadhodil - tedy vztah Petra Pavla k vládě, minulost Pavla a zároveň otázka války a míru, což neznamená, že Babiš nemá něco dalšího v rukávu. „Těžko říct, jeho tým je kreativní, ale skoro mám v tuto chvíli pocit, že kampaň opanovalo válečné a mírové téma,“ zmínil.

Dva kandidáti, dva odlišné přístupy

Jakou šanci má tedy Babiš s Pavlem na oslovení zbývajícího milionu voličů, kteří k prvnímu kolu voleb nepřišli? Podle Jelínka lze teoreticky předpokládat promyšlenost kampaní obou táborů včetně toho, na jaký segment voličů se hodlají zaměřit. „Pavel cílí na ty, kdo chtějí na Hradě vidět uvážlivého a klidného prezidenta, protože se od hlavy státu vlastně očekává, že bude stát trochu nad politickými půtkami a nebude přímo vtažen do souboje politických stran. A že bude v některých okamžicích soudcovat nebo glosovat a vnášet do situace vhled občana, ale nebude jednou ze stran souboje, který se primárně odehrává v Poslanecké sněmovně. Ti, kdo touží a přejí si mírnější a nenápadné prezidentství, jemuž odpovídají i faktické pravomoci, mohou být s přístupem a klidem Petra Pavla spokojení,“ vysvětlil.

Lukáš Jelínek považuje za obtížně odhadnutelné, zda je možné přilákat k volbám zbývající milion voličů, který se prezidentského souboje letos neúčastnil. Jedním z faktorů je prý pocit, že má smysl jejich kandidáta podpořit. Záležet bude také na televizních debatách, kde se kandidáti střetnou před širokým publikem - ještě širším, než měli v posledních debatách. Mobilizovat voliče bude prý potřebovat především Andrej Babiš: „Bude stát proti stmelenému táboru svých vyzyvatelů z prvního kola, když jejich podporovatelé přijdou volit Pavla - přeci jen jde o lépe organizovanou skupinu. Teď půjde jen o to, zda Babiš dokáže to, co Miloš Zeman před pěti lety - vyburcovat ty, kdo nevolí, aby dali Babišovi hlas,“ poznamenal.

Paušalizovat nemá smysl a nenávist je zbytečná

Odradit voliče se Babišovi navíc může podařit – řeknou si, že jeden je za 18 a druhý za 20. Babiš navíc těží z výhod, že se jeho příznivci rozhodují podle jiných kritérií, než je čestnost kandidátů. Podle ekonomické a sociální situace, stavu peněženky. A na těchto prioritách se za týden nic nezmění. Do toho přichází pokračování příběhu střetu mezi venkovem a městy: „Ten začal dávno, jen se čekalo, kdo jako první zažehne zápalnou šňůru, aby ostatní mohli reagovat z obou táborů – ať už se město obuje do venkova nebo venkov do města. Z toho hlediska rozdělení společnosti existuje, ale je zbytečně přiživované politiky už jen proto, že když odhlédneme od Prahy, která je specifická - protože s tamní životní úrovní si voliči snáz dovolí volit podle jiných kritérií, než jsou sociální a ekonomická témata, není podpora tak jasně rozdělena na jednu či druhou stranu,“ uvedl.

Podle Jelínka rovněž nemá smysl paušalizovat nebo generalizovat. „Je to dost nekorektní od obou stran. Stejně, jako se Andrej Babiš vymezuje vůči městským voličům, tak i od podporovatelů Pavla zaznívá pohrdání vsí. Ale i ti mladí a úspěšní voliči žijící v Praze jsou z venkova, mají na venkově příbuzné a rodiny a už jen proto budou volit Babiše. Všichni aktéři by si měli uvědomit, jak nesmyslná je nenávist,“ doporučil.

Mír jako téma

Ještě před několika týdny se sám domníval, že prezidentské volby rozhodnou peněženky voličů. „Ale nyní si myslím, že to budou hlavně emoce. Nepůjde o politická témata, ani o válku nebo mír či vládu, ale kdo dokáže lépe zapůsobit na emoce voličů jakýmkoliv tématem. A téma války, míru a mírového summitu v Praze, se kterým pracuje Andrej Babiš, je téma, které bude zmiňováno v rámci kampaně nejčastěji. A nejčastěji o něm budou hovořit ti, kdo budou volit Babiše. Na Petra Pavla zůstává role toho, kdo bude emoce zmírňovat, zklidňovat, a to si myslím, že mu nemusí stačit k vítězství,“ zauvažoval Lukáš Jelínek. Zpravidla podle něj vyhrávají ti, kdo nastolují témata a agendu. Ti pak rozhodují, v jakých disciplínách se soutěž povede. V tomto směru vnímá jako iniciativnějšího Andreje Babiše a půjde jen o to, zda a jak bude Pavel reagovat. A i když má zatím podle průzkumů větší podporu Pavel, vše může za týden vypadat jinak.

Nakonec zapochyboval, že by český prezident mohl zasáhnout do vyjednávání o válce na Ukrajině, protože rozhodující roli má zahraniční a bezpečnostní politika vlády a Praha je navíc příliš malá a málo viditelná, aby dokázala nastolit mír. Nepovede se jí to ani ve spolupráci s Budapeští, klíčová města jsou Moskva, Brusel, Washington, nikoliv Praha nebo Budapešť. „Na tuto vlnu Babiš naskočil, protože ví, že lidé jsou unavení z dění na Ukrajině a rádi by se soustředili na jiná témata,“ dodal Jelínek.

