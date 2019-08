Pavlačová koalice, manželství po italsku. ČSSD se potřebuje ukázat, premiér se spíše baví, myslí si politolog Kubáček

POLITOLOGOVÉ Vzkazy od moře směrem k ČSSD? „Manželství po italsku!“ ANO a ČSSD na sebe prostě zbyli a dohadují se jako na pavlači. Premiér se baví. Poté, co utržil šrámy, se nadechl a cítí se pevnější v kramflecích. Jenže, jak dlouho? Horký podzim pro Andreje Babiše předpokládá politolog Jan Kubáček. „Myslím si, že to velmi dobře ví, proto teď nabírá síly. Přestřelka o dvaceti miliardách ze státního rozpočtu je proti tomu procházka růžovým sadem za zpěvu ptactva,“ říká politolog. Předpoklad SPD o politickém útoku považuje za realistický. „Sezóna demonstrací, která nás čeká, protestní podzim, bude mít za cíl oslabit pozici prezidenta a premiéra, ostatně to demonstranti sami říkají. Je dost dobře možné, že druhý svět, svět Miloše Zemana a Andreje Babiše chce reagovat podobně, kontra akcemi a demonstracemi,“ uvedl Kubáček.

Anketa Měl by Babiš přidat ministerstvům ČSSD 20 miliard, jak sociální demokraté požadují? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7846 lidí

V uplynulých dnech jsme sledovali, jak premiér Babiš posílá vzkazy od moře směrem k ČSSD. Přestože ho předseda Jan Hamáček žádá otevřeným dopisem o další miliardy z rozpočtu, Babiš z dovolené na Krétě vzkázal, že by se sociální demokracie měla podívat na výdaje svých resortů. Otevřený dopis prý nečetl a socialisty odkázal na ministryni Schillerovou. Testuje Andrej Babiš, co ČSSD vydrží? Nebo nic jiného nemohli čekat, když prostě odjel na dovolenou?

Především si myslím, že obě strany předvádějí svůj každoroční rituál. Letos je jen opepřen tahanicemi kolem ministra kultury. ČSSD se snaží velmi nepříjemnou kauzu přebít pro jejich voliče zajímavějším a srozumitelnějším tématem. Je to hádanice o něčem, co je pro veřejnost srozumitelnější. Pro Babiše je to vítané, může přebít, že se objevovalo, jak je slabý premiér. Slabý vůči prezidentovi i členům vlády. Je pro něj příjemnější, že může jít do sporu silověji a se zdviženými rameny. Realitou bude, že se kompromis najde, jen částka bude nižší než ČSSD požaduje. Téma je důležité jak pro voliče ANO, tak ČSSD. K variantě bouchání dveřmi, odcházení z místnosti, natož z vlády, nedojde.

O rozpočtu už se hovoří několik měsíců. S vyššími požadavky vystoupili socialisté právě před odjezdem premiéra na dovolenou. Podle ČSSD v rozpočtu chybějí velké peníze v resortech, které spravují oranžoví ministři. Celkově má jít o 20 miliard korun. Takže měla ČSSD podle vás v plánu tím, že teď poukáže na problémy v rozpočtu, zastínit, že ve sporu o jmenování nového ministra kultury se jí zatím nedaří prosadit svůj zájem? Chtěla na sebe upozornit v jiném světle a využít premiérovy dovolené?

Jsem o tom jednoznačně přesvědčen. ČSSD chce ukázat svým voličům, že je platným členem vlády, že se zajímá o témata, která jsou pro jejich voliče důležitá, symbolicky pochopitelná. Proto hasiči, policisté, sociální pomoc, která se odehrává v terénu. Téma je srozumitelnější než tahanice kolem ministra kultury, navíc v jedné straně. Voliči stále nechápou, proč nedokáže jeden sociální demokrat bez problémů nahradit druhého. Shoda se ale najde. Andrej Babiš nebude chtít být ten, kdo bude šetřit na hasičích, na policistech, zvlášť když se řeší problém migrace. Obdobný spor jsme zažili mezi kraji a Ministerstvem práce a sociálních věcí i Ministerstvem financí, kdy se hledaly dvě miliardy na sociální služby. Problém se táhl, ale peníze se našly. Tohle bude podobné.

Podle Babiše by ČSSD měla konečně začít šetřit, jenže to prý neumí. „Může začít tím, že propustí všechny svoje členy, které do státní správy nabrala po nástupu na svoje ministerstva včetně těch, co jsou tam na smlouvy,“ vzkázal premiér přes deník Blesk. Bulvární deník dodal, že vyjádření na adresu Hamáčka a celé ČSSD předseda vlády sděloval po telefonu, ve kterém „byl slyšet šum moře“. Nevadí Andreji Babišovi spory s ČSSD? Vyhovuje mu tento styl komunikace? Baví se tím?

Svým způsobem se tím i baví. Dovoluje mu to odehrávat svá témata. Má raději handrkování, tahanice, smlouvání. Podobným způsobem komunikoval i v minulé vládě. Tento styl mu umožňuje flexibilně vyjednávat, posílat vzkazy, taktizovat, používat silnější výrazy, oslovovat voliče, ukazovat ramena. Pro něj je tohle mnohem příjemnější než vleklé vyjednávání nad čísly v rámci Poslanecké sněmovny. Je to obchodnické.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A stěžování si na Facebooku na koaličního partnera? Předávání vzkazů přes média?

Itálie. Speciálně si pamatuji, že jsme se o tom my dva bavili, když tato vláda vznikala. Já jsem ji připodobňoval k italskému manželství. Jsou to manželé, kteří na sebe v podstatě zbyli. Spojuje je to, že ostatní v okolí jsou nepřátelé a všechna jiná manželství a varianty rozvodů jsou nepříjemné. Prostě si zbyli a budou se hlasitě dohadovat na pavlači. To se přesně děje. Pro mě to není překvapení a počítám s tím, že takový styl politiky bude pokračovat.

V Itálii se dohadují politické strany stejným způsobem. Jsou v koalici, nechtějí přibírat někoho jiného, protože jsou všechny ostatní strany méně výhodné. Štěkají na sebe, i když jsou z jedné vládní rodiny. U nás je to stejné. Prostě Itálie. Všem doporučuji nastudovat si klasický film s Mastroiannim a Sophií Lorenovou Manželství po italsku, protože to je přesné. Jak tam fungovali, podobně bude fungovat Andrej Babiš s Janem Hamáčkem.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Může být to, že si naštve premiér koaličního partnera, pro něj vůbec dál nějak důležité? Dává tím najevo, že už je mu celkem jedno, zda budou socialisté ve vládě?

Spíš si myslím, že je přesvědčen o tom, že se najde kompromis, který nemusí být špatný ani pro Jana Hamáčka. Zároveň si myslím, že má informaci, že se situace kolem Ministerstva kultury také zklidní a dovede ke kompromisu. Proto se nadechl a cítí se jistější v kramflecích. Proto má ostřejší jazyk.

Premiér by se měl dovolené zřejmě vrátit v polovině srpna. Pak by mělo být už jasné i stanovisko prezidenta. Co se asi 15. srpna dozvíme?

Stále si myslím, že jméno ministra bude jiné. Dohodne se postup, aby se kompromis našel. Vše se oddaluje a posouvá, aby tomu mohl dát prezident své časování a udržet dynamiku na své straně.

Psali jsme: Kazíte 17. listopad! nadávají Dáša Havlová, Hřebejk, Hutka a další. A už přišel výsměch Nejsme součást Německa! říká Tereza Spencerová „kolegům“ Grety. A kreslí smutný obraz USA Milion chvilek chystá další akci: Hrozí nám rozpad demokracie! Exministr zahraničí Kavan chce žalovat Petříčkův resort. Zde je důvod

Jak zatím z celé vládní krize vychází premiér Andrej Babiš?

Pokud dosáhne kompromisu, udělá mu to pár drobných šrámů, ale ne zásadních. Z krize nevyjde posílen nikdo. Před veřejností prohráli všichni. Není vítěz, ani poražený. Jde jen o to, kdo je nejvíc bit. Nejméně prezident, nejvíc ČSSD, Andrej Babiš z toho odchází s odřeninami. Je pro něj ale důležité, že se mu podaří udržet vládní koalici, a to jak ve vztahu k evropským partnerům, tak ve vztahu k budoucím demonstracím. Kdyby vytvořil vládu mouřenínů s podporou KSČM a SPD, dostane se pod obrovský tlak ulice, demonstrantů a na evropské úrovni si prožije to, co minulé období Orbán. Dostane se pod ještě větší tlak Miloše Zemana. Soužití s Hamáčkem je pro něj stále dobrou variantou. Utržil šrámy, ale ne fatální.

Jaké předpokládáte preference ČSSD po kauze Staněk?

Budou stagnovat kolem sedmi procent a záviset také na ministrovi kultury, zda bude populární, schopen vysvětlovat své kroky, a jestli budou fungovat jako tým. Pokud si dál budou okopávat kotníky a prát navenek špinavé prádlo, jejich preference oslabí.

Během vládní krize kolem výměny ministra kultury se začala formovat politická opoziční koalice. I když bez Pirátů. Mohou mít šanci? Kdo je ten třetí, co se směje, když se ČSSD a ANO perou?

Šanci by měli, když budou mít charismatického lídra, který nebude z jedné stranické stáje, pokud nebudou řešit, kdo to první navrhl, kdo má navrch. To je začátek konce. Společná síla může mít šanci, když bude mít pozitivní program typu: co pro Českou republiku po Andreji Babišovi. Nesmí tolik řešit Andreje Babiše, ale témata, která souvisí s každodenností. Piráti budou zkoušet třetí cestu. Nakonec předpokládám spolupráci Starostů, TOP 09 a možná lidovců. ODS samotnou si tam zatím nedokážu představit, protože má tendenci vystupovat dominantně, a to nemusí vyhovovat ostatním stranám ani voličům. Museli by přijít s neokoukanou tváří.

Když už jsem zmiňoval Itálii, Berlusconi prohrál až v momentě, kdy se objevil primátor Florencie a ze začátku se mu velmi dařilo. Byl neokoukaný, mluvil rázně, řešil témata, která Italy bavila. Fungovalo to, než se jednotlivé síly začaly tlouct o dominanci.

Podle SPD už teď „politické neziskovky, část politických stran tzv. demobloku“ a ČSSD podnikají kroky, které naznačují, že na podzim dojde k „politickému útoku směřujícímu proti vlasteneckým silám a především proti prezidentovi republiky“. Upozorňují na časově zkoordinované akce s cílem destabilizovat pozici prezidenta a vyvolat vládní krizi, do které by prezident nemohl zasáhnout. Jak brát jejich prohlášení?

Realistické. Sezóna demonstrací, která nás čeká, protestní podzim, bude mít za cíl oslabit pozici prezidenta a premiéra, ostatně to demonstranti sami říkají. Je dost dobře možné, že druhý svět, svět Miloše Zemana a Andreje Babiše chce reagovat podobně, kontra akcemi a demonstracemi. Otázkou je, jestli se podaří voliče zmobilizovat, protože jsou spíš naštvaní, tiší, doma. Jinak, když odmyslím slovník SPD, popis je velmi realistický a nastane to. Demonstranti budou mít cíl oslabit pozici premiéra i prezidenta.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle SPD je zřejmé, že koaliční ČSSD bude usilovat o rozbití vlády s ANO pod vhodnou záminkou a ve vhodný čas. „Termín 30. výročí sametové revoluce se přímo nabízí k politické eskalaci podobných záměrů. Zcela zřejmě se počítá s tím, že bude možné vyvinout účinný tlak na premiéra Babiše prostřednictvím elit EU,“ tvrdí SPD zřejmě s odkazem na audity Evropské komise posuzující Babišův střet zájmů. Co vy na to?

ČSSD by chtěla ve vládě posílit. Pokud budou audity nepříznivé, dojde k posunu v kauze Čapí hnízdo, budou tlačit na odchod Andreje Babiše. Pokud by vláda pokračovala dál pod premiérským vedením paní Schillerové, ČSSD posílí, protože marketingově nejsilnější hlas odpadne. V tu chvíli zůstane ve vládě a bude se pokoušet prosazovat své. Pokud by Andrej Babiš i v situaci nepříznivých auditů a v případě nových okolností u Čapího hnízda odmítal odstoupit, dá se očekávat, že by měla ČSSD vůli z vlády odejít. Co odkryla kauza kolem Ministerstva kultury, je otázka, jestli jsou všichni týmoví hráči a vládu by opustili. Když už tam není ministr Staněk, tak mě napadá ministr Toman.

Na podzim by se měla do Poslanecké sněmovny dostat žaloba na prezidenta, zároveň budou jistě pokračovat protesty Milionu chvilek, jak jsme už o tom mluvili, a objeví se nové zprávy v souvislosti s audity Evropské komise o čerpání dotací pro holding Agrofert. Čeká Andreje Babiše horký podzim?

Čeká. A myslím si, že to velmi dobře ví, proto teď nabírá síly. Přestřelka o dvaceti miliardách ze státního rozpočtu je proti tomu procházka růžovým sadem za zpěvu ptactva. Uvědomuje si, že podzim bude hodně intenzivní, bude ho stát spoustu sil a manévrování.

Jak dlouho bude Babiš premiérem?

Dokud se neobjeví něco opravdu vážného, co se týká kauzy Čapí hnízdo nebo auditu, dokud mu bude zůstávat pevnost v hnutí ANO a bude cítit podporu prezidenta. Do té doby zůstane ve vládě, pak není vyloučeno, že odejde rychle a bude tlačit na předčasné volby společně s krajskými a senátními. Ale nevíme, co se bude dít kolem Čapího hnízda, jaký bude verdikt státního zástupce a jaká je finální podoba auditu od Evropské komise.



Psali jsme: Vládnou peníze. Babiš vs. Bakala. Některé věci se říkat nesmí. Jaroslav Bašta soudí porevoluční realitu Nový šéf ŘSD: Babiš mi za první týden volal třikrát. Dálnic chybí asi 1000 km, vím, kde je problém Gál a Hučín dorazili protestovat Zemanovi pod okna. Po půlhodině čekání začaly vtipy o objížďce „Urážíte lidi. Smějete se jim, nálepkujete...“ Temné vyhlídky odpůrců Babiše a Zemana: Tvrdá analýza



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá