Petr Fiala premiérem? Tomu už věří jen paní Fialová. Možná. Jak to „koalice loserů“ všechno projela

VHLED MICHALA BOKA K polomrtvé ODS někdo přišil dvě zombie strany. Tak politolog Michal Bok hodnotí koalici SPOLU, která by se na podzim měla ucházet o přízeň voličů. Babišovi spojenci z ČSSD a KSČM slábnou, prvně jmenovaným hrozí úplný konec ve Sněmovně, a tak by se premiérovi hodil nový partner. Může jím být Fialova ODS? Podle Boka spíše nikoli, a to právě kvůli krokům Petra Fialy. A zde se dostáváme k možné koalici s Piráty, ke kterým mají koaliční partneři ODS o něco blíže... Jste připraveni na premiéra Ivana Bartoše?

Tak co? Už se těšíte na premiéra s dredama? Pirátská koalice je novým lídrem průzkumů. A je to tak trochu paradox. Nic totiž vlastně nenabízí. Nebo byste dokázali vyjmenovat tři věci, které PirátoSTAN udělá v momentě, kdy se chopí moci?

Andrej Babiš to drží a táhne. Bez něj by hnutí ANO nebylo. Jeho koaliční partneři ale kulhají na obě nohy. Sociální demokraté budou rádi, když přelezou přes 5% uzavírací klauzli. Ve vlaku na cestě do zapomnění si ještě navíc sami přikládají pod kotlem naprosto nesmyslným soubojem o předsednictví mezi Janem Hamáčkem, Tomášem Petříčkem a nějakým starostou odněkud z Brna. Břetislav Štefan se jmenuje a pokud nejste z brněnské Líšně, tak jste o něm asi nikdy neslyšeli.

Zachrání se levice?

Komunisté se zdají být stabilní, ale taky to není žádná sláva. Strana má vybírat nového předsedu, ale svůj sjezd už dvakrát odložila. Vojtěch Filip se drží funkce jak starej Grebeníček pendreku, ale střídání u kormidla se do voleb nakonec dočkáme a nový předseda, ať už se bude jmenovat jakkoli, dost možná přinese novou dynamiku a stranu zachrání před pádem do bezvýznamnosti.

Tendenci k růstu má i Okamurova SPD, která je na koni poté, co se rozhodl hodit ručník do ringu Václav Klaus mladší. Okamurovci můžou směle pomýšlet na pokoření 15% hladiny volební podpory, což by jim mohlo vynést pozici jedné ze tří nejsilnějších stran v Poslanecké sněmovně. To je pro Andreje Babiše dobrá i špatná zpráva zároveň.

Může se totiž stát, že vyhraje volby, ale nebude mít s kým složit většinu. Už jeho současná vláda je menšinová, protože si nemohl dovolit přibrat komunisty přímo do vlády. Pokud by však většinu musel složit s komunisty a SPD, Evropská unie by, diplomaticky řečeno, nebyla ráda. A když EU nebude ráda, poznáme to my všichni, protože nás Komise začne šikanovat podobně jako dnes šikanuje Maďarsko a Polsko, které si dovolily mít vlády, které Komisi nevoní.

Normálnímu politikovi by to asi nevadilo. Ostatně třeba takový Viktor Orbán využívá tlak Komise k získávání podpory, protože mu to umožňuje prezentovat se jako ochránce maďarských hodnot. Problém Andreje Babiše však spočívá v tom, že je existenčně závislý na evropských penězích. Není bývalým studentským vůdcem jako Orbán. Nežije pro politiku, ale naopak žije z politiky. Proto si nemůže dovolit riskovat hněv Merkelové a Komise. Ostatně už do svojí současné vlády SPD nevzal navzdory doporučení prezidenta Miloše Zemana.

Spasí Babiše ODS?

Abominace, která k polomrtvé ODS přišila dvě zombiestrany. A vidět je to i na průzkumech. V nich si lídři tohohle slepence pravidelně potvrzují, že ve volební matematice se 1 a 1 nerovná 2. Zatímco se totiž samotná ODS pohybovala okolo 12 až 15 procent a obě menší zombie strany pak okolo 5% hranice volitelnosti, dohromady mají problém přehoupnout se přes 20 %. Prostým součtem by přitom měly být někde okolo 25 %. Samotná ODS je i kvůli koalici dnes patrně někde pod úrovní SPD.

A může si za to sama. Petr Fiala může milionkrát zopakovat, že bude premiér, ale dneska je v pozici, že mu to věří akorát paní Fialová, a to ještě bůhví jestli. Strana se zároveň pod jeho vedením vmanévrovala do pozice, že s Babišem vlastně jít nemůže. Naprosto chybně se totiž odsoudila ke koalici s Piráty.

Sněmovní matador Marek Benda sice minulý týden před touto koalicí otevřeně varoval ve svém komentáří pro info.cz. Ale co z toho? Pokud totiž ve Sněmovně bude existovat většina ve složení Piráti, STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09, tak tato vláda vznikne. A bude to bizarní pětikoalice, která se časem rozloží úplně stejně jako Matovičova vláda na Slovensku. Jejím jediným průnikem je totiž odpor k Babišovi. Být proti něčemu je sice fajn, ale není to program. A na tom tahle koalice skončí.

Bude Petr Fiala premiér?

Ke škodě občanských demokratů to navíc budou oni, kdo bude v téhle koalici tahat za nejkratší konec provazu. Jak TOP 09, tak lidovci mají totiž v mnoha ohledech blíže k Pirátům a STAN, ostatně se STAN šla TOP společně do sněmovních voleb a lidovci málem taky. ODS se tak ocitne v nezáviděníhodné situaci a dost možná pak bude následovat příkladu ČSSD a odebere se do věčných lovišť.

Nadějí pro občanské demokraty by paradoxně mohlo být právě Babišovo ANO, ale do hejtování tohohle hnutí agenta StB nainvestovali tolik politického kapitálu, že to prostě nejde vzít zpět. Nic to však nepřineslo. Strana je dnes personálně i programově naprosto vyčerpaná. A zopakujme si otázku z úvodu, co by byly tři věci, které by ODS udělala ve vládě?

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstnavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Nevíme. A neví to ani ODS. A právě proto je na tom tak špatně. V minulosti totiž dokázala něco nabízet. Jistě, byla tady pachuť kmotrů a korupce, ale člověk si mohl říct: „Hodím jim to, protože mi sníží daně. Protože jsou lepší než socani. Protože chcou hájit národní zájmy proti svévůli EU.“ Co si ale řeknete dneska? Drtivá většina hlasů pro ODS je jen volba ze setrvačnosti.

Pokud navíc nejste úplně žhavý do budování Spojených států evropských, tak vlastně nemáte moc na výběr, protože deklaratorní euroskeptiky z ODS vede do voleb „dlouholetý předseda moravského zemského výboru české sekce Panevropské unie“. To si to pak radši hodíte, než abyste to hodili tomuhle bizáru.

Přesto se může stát, že právě pan profesor bude jazýčkem na váhách mezi ANO a PirátoSTANem. V tomto ohledu bude zajímavé sledovat, jak obstojí, až mu Andrej Babiš nabídne premiéra. Patrně nijak, protože Bartoš bude v pozici, kdy bude moci jakoukoil nabídku zdvojnásobit.

