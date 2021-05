Puč ve Francii? Čaputová by vzala kýble s barvou trikolóry a... Politolog nastínil možnou reakci EU

19.05.2021 16:14 | Komentář

VHLED MICHALA BOKA Co by se dělo, kdyby opravdu francouzští vojáci uskutečnili státní převrat? Jaká by byla reakce evropských spojenců? Přesně nad touto situací se i s trochou humoru zamyslel politolog Michal Bok. Míra odsouzení násilné změny režimu ve Francii by se v rámci EU výrazně lišila. Angela Merkelová by mohla být víceméně v klidu, protože jak Bok poznamenává, v Německu by měli vojáci potenciální převrat ztížený skutečností, že ze smetáku se střílí o něco hůře. Stejně tak ale smetáky nelze účinně použít na potlačení vzpoury u sousedů. Francii by tak na pomoc (slovní) vyrazilo hlavně jižní křídlo EU, které by si od zachování stability v zemi galského kohouta slibovalo zejména další přísun dotačních peněz. V nejhorším samozřejmě zaplatí Německo. A V4? Zatímco Poláci a Maďaři by bez okolků uznali novou vládu, prezidentka Čaputová by vzala kýbl barvy a... Jediný, kdo by se snažil situaci uklidnit, by byl Andrej Babiš. Ale nejdřív by měl pro obě strany sporu zásadní otázku...