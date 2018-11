Teď Merkelová začne přemýšlet nad Jarkem Nohavicou... Zdeněk Zbořil došel k překvapivým závěrům

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Angela Merkelová začne usilovně přemýšlet, jak to Putin s Nohavicou vlastně mysleli? Nenávist snad větší než v době Anticharty! Politolog Zdeněk Zbořil komentuje dění na sociálních sítích, kde stále v uplynulém týdnu rezonovalo téma Puškinovy medaile, a odstřeluje jeden komentář za druhým. Zároveň upozorňuje na velký přetlak hrdinů připravených nebo alespoň se připravujících k „tažení na Východ“. K varovným signálům ohrožení našeho státu Čínou poukazuje na postavu z Havlovy Zahradní slavnosti: „Jedinou obavu měl… Aby na nás nepřišli Japonci. To by po nás neštěk ani pes!“

V uplynulém týdnu se plnily sociální sítě i reakcemi těch, kdo nepřenesli přes srdce, že písničkář Jaromír Nohavica převzal od prezidenta Vladimira Putina Puškinovu medaili. Známou advokátku Hanu Marvanovou sice provázely jeho písně 35 let, ale teď už ho poslouchat nemůže. „Co se s ním stalo? Co mu za to zaplatili? Jiné vysvětlení mě nenapadá. Jak může přijmout ocenění od Ruska, které svými represemi vůči svobodomyslným lidem jedná stejně, jako jednal Sovětský svaz vůči Okudžavovi a Vysockému a vůči politickým vězňům a novinářům.“ Politolog Zdeněk Zbořil si všímá toho, že Marvanová vzpomíná na období, kdy studovala práva, tedy dobu předlistopadového režimu.

„Bylo by zajímavé vědět, jaké bylo třeba téma její diplomové práce a s jakou odvahou kritizovala naše ‚věčné přátelství se Sovětským svazem‘ a jak odolávala ‚vědecké teorii marxismu-leninismu‘, ke které ji zavazoval i jeden paragraf ‚socialistické ústavy‘ z roku 1960. Nevím, co ví o sociálním prostředí Vysockého a Okudžavy, ale mohu ji ujistit, že vím z vlastní zkušenosti, že oba patřili nejen k režimem akceptovaným kritikům sovětského režimu, ale i k ikonám moskevské umělecké společnosti. Oba psali i texty velebící sovětskou armádu a její příslušníky, plné sentimentu a pozitivního hodnocení jejich odvahy ve válkách, které bychom nemuseli dnes oslavovat,“ reagoval Zbořil. „Vysockému nebránil režim sňatku s Marynou Vladyovou, mohl za ní jet do Francie a ona jej navštěvovala v Moskvě. Netroufám si proto kritizovat paní dr. Marvanové srovnávání tehdejšího a dnešního politického režimu v SSSR a RF. Možná o tom ví víc než já a má větší zkušenosti s tím, jak ‚represionovaly‘. Nevím, kdy byla v RF naposledy a kolik tam má přátel, ale moji známí v Moskvě Putinův režim sice také kritizují, ale hodnotí jej jinak než ona,“ dodal.

K předání medaile se vyjádřili také režisér Jan Hřebejk. „Jaromír Nohavica si PUŠKINOVU medaili od PUTINA zasloužil i nezasloužil. To trošku už záleží na nás, jak to každý bereme. Jestli to je zasloužená pocta za interpretaci Vysockého a Okudžavy. Nebo nevhodné přitakání režimu Vladimira Vladimiroviče. Ale Jarek Nohavica nejsou Dukovany,“ napsal Hřebejk na sociální síti Twitter s odkazem na uvažované rozšíření jaderných elektráren v Česku. „Nejsem takový odborník na stavbu nebo rekonstrukci jaderných elektráren jako pan Hřebejk, ale dovolil bych si tvrdit, že přestavba nebo dostavba Dukovan s cenou A. S. Puškina v rukou Jarka Nohavici nemají žádnou souvislost. To je tak komplikovaná záležitost, že dokonce ani V. V. Putin o ní nerozhoduje od zeleného stolu. Snad kdyby dal podobnou cenu třeba paní ing. Daně Drábové, Ph.D., dr.h.c.mult., mohli bychom v tom hledat nějakou souvislost. Ale protože byl V. V. Putin kdysi starostou Leningradu, nyní Sankt Petěrburgu, myslím si, že se mu líbila třeba Nohavicova písnička Petěrburg, která je hříčkou s tradičním celosvětově známým ruským sentimentem a nostalgií. Někdy mi ta hodnocení dnešního Ruska připomínají verše z této písně. ‚… Nad obzorem slepí ptáci letí v záři červánků, moje duše, široširá stepi, máš na kahánku...‘,“ uvedl Zbořil.

Už dávno nežijeme v zemi, kde…

Jarek Nohavica rozladil i bratra legendárního Karla Kryla. „To, co zpíval, bylo vždy proti totalitě a teď to postavil úplně na hlavu. Ale jde o jeho svědomí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Jan Kryl. „O spolupráci s StB jsem s Jarkem mluvil osobně. Dost se omlouval. Ostatně mně nemusel, na mě nedonášel. To, že přijal odměnu od Putina, ale neomluví. Víte, jak se říká: ‚On s tou kurvou jen seděl v hospodě, on s ní nešel na pokoj.‘ Tak já říkám, že s ní šel na dva pokoje,“ sdělil. Politolog k jeho slovům přidává vlastní komentář: „Vypadá to, že už dávno nežijeme v zemi, kde verše Vítězslava Hálka zhudebnil Bedřich Smetana a které varují: ‚Nekamenujte proroky, neb pěvci jsou jak ptáci. Kdo po nich hodil kamenem, k těm víc se nenavrací‘.“



Další písničkář, Ziggy Horváth, který často vystupuje na demonstracích proti prezidentu Miloši Zemanovi a premiéru Andreji Babišovi, se na Facebooku rozepsal. „Jaromír Nohavica, krycí jméno Mirek, převzal od novodobého symbolu ruské nesvobody, důstojníka KGB Putina, ocenění za prohlubování přátelství s nepřátelským Ruskem. Osobně a přímo v centrále zla, Kremlu. Vím, co prožívá řada jeho fanoušků. Myslím, těch čerstvě bývalých.“ Později pak přidal na internetu i video. „Když si Ziggy Horváth myslí, že ‚Rusko‘, asi myslí celou Ruskou federaci, je náš nepřítel, ať se přihlásí a jde proti němu někam bojovat. Třeba na Ukrajinu, tam ho hrdinové praporu Azov jistě přivítají,“ reagoval Zbořil. „Tu nenávistnou a zlostnou kampaň proti Nohavicovi vlastně docela dobře známe. Jindy jsou jejím terčem Andrej Babiš nebo prezident Zeman, ale také kdekdo, kdo se neklaní modlám naší druhé normalizace. Někdy se mi dokonce zdá, že intenzita současné nenávisti vůči komukoli je jen trochu jiná, ale daleko větší než ve dnech Anticharty. Ale nemyslím si, že by ztráta té žluči vzbouřené ve službách politiky měla Jarka Nohavicu mrzet,“ dodal.

Sportovní komentátor Robert Záruba prohlásil fotografii, kde si Nohavica potřásá rukou s Vladimirem Putinem za nejsmutnější fotografii roku. „Nesedí čas, oblek, nesedí kravata, nesedí medaile na klopě, nesedí křečovitý úsměv, a nesedí tedy ani ten patron, co tiskne ruku. Co tedy vědí ti, co nahoře sedí...,“ rýmoval sportovní komentátor. „Jarku, teď už nejsi husita. Moc smutné,“ vzkázal. V reakci na toto vyjádření politolog předpokládá, že si Záruba hledá jinou profesi. „Nevím sice, kdo dnes ocení jeho výřečnost, ale třeba se chytne někde jinde než ve sportovním zpravodajství. Tam to vypadá po výkonech jeho kolegů při komentování mistrovství světa v kopané na velký přetlak hrdinů připravených nebo alespoň se připravujících k ‚tažení na Východ‘. A pokud jde o tu rýmovačku, není jen koktavá, ale i tak trochu jako kdyby napsaná pod vlivem návykových látek,“ dodal.

Merkelová začne přemýšlet, jak to Putin s Nohavicou mysleli…

O tématu v pořadu DVTV Martina Veselovského v pondělí diskutoval šéfredaktor stanice Vltava Petr Fischer. Podle jeho soudu je zásadní se pozastavit nad načasováním. „Je zvláštní, že to přišlo zrovna teď, v době, kdy je určité napětí mezi Evropou a Ruskem,“ uvedl. Připomněl, že Jarek Nohavica oslovuje davy a je populární. To se vždy podle něj zúročí. Hlavní vzkaz je pak směrován do České republiky. „Jsme přátelé, nebojte se nás, vidíte, že vaši populární představitelé nebo populární zpěváci nemají s námi problém,“ přiblížil pak, v jakém duchu se hlavní poselství podle něho nese. Publicista tak poukazuje na fakt, že vždy je dobré mít v řadách nepřítele nějakého přítele.

„Je to zvláštní hlas z českého apendixu evropských velmocí nebo rozhárané EU. Obava, že Angela Merkelová začne usilovně přemýšlet o tom, jak to ten Putin s Nohavicou vlastně mysleli, je trochu za hranicí paranoické psychózy obohacené schizofrenií. Stejně tak představa, že V. V. Putin ‚piklí kukle‘ s Jarkem Nohavicou nebo s českými a slovenskými hokejisty hrajícími v KHL, a že je tomu ausgerechnet v době, kdy se Putin, podle slov jiných našich politiků, a dokonce i vojáků a jejich vyzvědačů, dívá do ČLR a dále na východ a jihovýchod Asie, o Íránu, Sýrii a třeba i Saúdské Arábii nemluvě, je zřejmě něco jako nemoc z povolání. Tak dlouho někteří lidé u nás přesvědčují druhé o nebezpečí, které nám hrozí, že nakonec přesvědčili sami sebe, nebo dokonce jen sami sebe,“ uvedl k tomu Zbořil.

Hrozbu vlivu Ruska nebere na lehkou váhu ani generál Petr Pavel. V poslední době několikrát upozorňoval na to, že aktivity Ruska a Číny představují větší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku než mezinárodní terorismus. „Musíme si být plně vědomi bezpečnostních hrozeb, kterým čelíme. Nejen NATO, ale i české ozbrojené složky musejí mít schopnosti čelit nevojenským hrozbám, jako jsou propaganda, informační válka, kybernetické útoky a hybridní útoky,“ řekl Pavel na debatě s názvem „NATO ve 21. století a česká armáda“ na CEVRO Institutu v Praze.

„Už Klemens Metternich, rozhodně prozíravější evropský politik než český generál, tvrdil, že národy zdivočelé Velkou francouzskou revolucí a jejími ideály svobody, rovnosti, bratrství a nakonec i myšlenkou národní je třeba ovládat třemi složkami státní moci: cenzurou, policií, armádou. Ani on neskončil dobře, ale je pravda, že se jeho nápady opakují v různých dobách a v různých zemích se železnou pravidelností. O tom se snažil Spojené státy opatrně přesvědčovat i Henry Kissinger,“ reagoval Zbořil. „Ale v jedné věci můžeme panu gen. Pavlovi věřit. V NATO ho jistě, s ohledem na jeho vzdělání na ruských vojenských školách a v ruštině, mohli považovat za proruského, u nás, po návratu z karantény v NATO, bude jistě mít pověst propagandisty ve prospěch ‚tažení na Východ‘. Teď snad je jen nebezpečné, aby si myslel, že má pravdu,“ dodal.

Nejde jen o ruský, ale také o čínský vliv. Hovoří se hlavně o ekonomické spolupráci ale, „když se na to potom podíváte očima národní bezpečnosti, tak zjistíte, že Česká republika je laboratoří čínského politického vlivu“. I to zaznělo na besedě s názvem „Tři rozměry propagandy – dezinformace, manipulace, špektákl“ od Jakuba Jandy z Evropských hodnot. Zbořil v souvislosti s tématem ohrožení Čínou podotýká: „Václav Havel napsal jednu ze svých lepších divadelních her, Zahradní slavnost, o hrdinovi Hugo Pludkovi. Ten také uměl naslouchat, všemu rozuměl včetně bytí a nebytí a posledních věcí člověka. Jedinou obavu měl ‚… Aby na nás nepřišli Japonci. To by po nás neštěk ani pes!‘ A to ještě nevěděl, že Číňanů je víc než Japonců a kromě Číny žijí zejména v Americe, Severní i Jižní, a zabydlují se v Africe stejně jako v Evropě. Snad ale ani pan Janda nevěří, že by se tomu všemu naučili v České republice.“

Co k tomu říci? Nic

Během návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Číně zemřel jeho lékař Petr Halata, který doprovázel hlavu státu. I toto bylo komentováno na sociálních sítích, například bývalým ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. „Čtyři roky jsem jezdil jako ministr a hlava delegace. Neumím si představit takto odletět a nikoho neposlat na pokoj s hotelovým personálem zjistit, zda tam dotyčný není. Navíc posunout odlet vládního speciálu není takový problém. Toto považuji za selhání protokolu Kanceláře prezidenta a hlava delegace měla rozhodnout o odložení letu a měli jít s hotelovým personálem na pokoj zjistit, co se děje!“ Hradní mluvčí Jiří Ovčáček reagoval takto: „Jurečka vědomě šíří lež a neeticky zneužívá k útoku na prezidenta republiky smrt člověka. I v té nejslušnější společnosti je označení prase pro Jurečku až příliš mírné,“ poznamenal dále Ovčáček. Jurečka ale nebyl jediný, který postup kritizoval. A co říci k celé věci? „Nic, jen to, že je to hyenismus hodný právě jen právě pana exministra. Navíc člena křesťansko-demokratické strany, který dokonce chce být jejím předsedou,“ reagoval politolog.

Demokratická strana získala většinu ve Sněmovně reprezentantů, republikáni uspěli v Senátu. Americký prezident Donald Trump na středeční tiskové konferenci při komentování výsledků neskrýval radost: „Včerejšek byl neuvěřitelným dnem. Dokázali jsme posílit v Senátu a dokázali jsme překonat očekávání, co se týče dolní komory. A to navzdory tomu, že demokraté měli na své straně média a velmi bohaté sponzory.“ Trumpův optimismus podle Zbořila zřejmě pramení z toho, že výsledky voleb do Kongresu mu umožňují dobrý start do příští volební kampaně. „Zatím, už to váhavě přiznávají i v ČT, to vypadá na tradiční úspěch prezidenta. Donald Trump jako obvykle nešetří velkými slovy, ale domnívám se, že jeho optimismus je namístě. Elektorát republikánů sice doznal změn, zejména pokud jde o teritoriální rozdělení, ale to ještě neznamená, že se ztrácejí a že se prezident bude v druhém termínu volit jinak,“ uvedl Zbořil. „Zajímavé ale byly také volby guvernérů jednotlivých států unie, ve kterých kvantitu nahradila kvalita, a v příštích letech budeme moci sledovat velmi pravděpodobné změny vnitřní politiky Spojených států. Samozřejmě pokud nedojde k dramatické změně ekonomického vývoje a nějaké mnou neočekávané globální krizi,“ uzavřel dnešní Rozjezd politolog.



Psali jsme: Toto prý Českou republiku ohrožuje daleko víc než cokoliv, co dělá Donald Trump Ohromný úspěch! Ohlásil Trump, když přišel jen o polovinu Kongresu To jsme ve válce s Ruskem? Zdeněk Zbořil se s tím nemaže Temná předpověď Zdeňka Zbořila: O co skutečně jde kolem dnešní ČSSD

autor: Daniela Černá