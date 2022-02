To se vám „povedlo“. Dar Fialovi. Hampl tuší, co teď přijde

„Ti lidé, co dnes šibenicují a dělají ostudu, by mohli dělat skvělou práci, kdyby se jim dostalo lepšího vedení.“ Sociolog Petr Hampl popisuje, jak se Fialova vláda jednoznačně rozhodla pro vyšší korporátní zisky. „Korporace mají větší sílu. Zvláště teď, když opozice nedělá problémy a není tu, kdo by případný lidový hněv zformoval do politické akce. Vláda se může cítit bezpečná, a ví to,“ dodává. Akce demonstrantů proti covidu jsou dle Hampla pro Fialu darem: Mnohem horší by bylo, kdyby Českem otřásaly protiválečné demonstrace nebo manifestace za zestátnění ČEZ.

Na demonstracích v uplynulých dnech lidé vyjadřovali, že jsou obětí pandemického zákona. Použili i makety šibenic, na které pověsili pytle s nápisy Ekonomika či Vzdělávání. Byla chyba takové makety použít, nebo na místě?

Záleží, co bylo cílem. Zrušení povinného očkování? K tomu už došlo. Volný vstup do restaurací? O tom bylo rozhodnuto už předtím. Jestli bylo cílem ventilovat iracionální vztek, pak to asi vhodné bylo. Pokud bylo cílem vytvořit záminku pro vládní represe, tak to bylo znamenité. A jestli ti lidé ještě navíc chtěli popudit proti sobě většinu veřejnosti, tak mohou mluvit o superúspěchu.

Nejde jen o šibenice, ale také o rvačku s policisty. Většina normálních lidí bude vždy stát na straně své policie, to je normální.

Pochopitelně, že to je nespravedlivé. Hrdinové pražské kavárny povzbuzují k fyzickému napadání politických soupeřů a prochází jim to. Ale svět není spravedlivý.

V minulosti už na některých demonstracích šibenice lidé použili. Obecně, nacházíte nějaké historické paralely s děním v minulosti a dnes?

Určitě. Třeba přelom 19. a 20. století. Probíhá pokojná manifestace, v davu je skryt policejní spolupracovník, hodí na policisty kámen a ti zahájí střelbu do davu. Akce, která nic neřeší, ničemu nepomáhá, ale poslouží jako záminka pro represi. A to nejen proti těm s šibenicemi, ale proti jakékoliv opozici. Je to neuvěřitelně hloupé.

Možná si řeknete, že v každé demonstraci se najde nějaký mamlas a budete mít pravdu. Když se sejde tisíc lidí, na základě statistik můžeme předpokládat, že aspoň jeden z nich bude magor. Ale tady jde ještě o něco jiného. Osobnosti antiočkovacího hnutí cíleně vybičovávaly emoce, i když věděli, že část jejich příznivců není schopná to zvládnout. Ani, když začalo docházet k napadání zdravotníků a v Praze byla zmlácena prodavačka, nevyzvali ke zklidnění.

Jenže následky neponesou oni, represe mohou směřovat někam úplně jinam.

Kam?

Režim není ohrožen tím, že někdo vynechá očkování nebo že se zhroutí nějaká zdravotní sestra. Uplynulé roky ukázaly, že i když umírají tisíce lidí navíc proti běžné úmrtnosti, většina korporací v tom dokáže udržet své zisky. Taková opozice vládní moci nevadí.

Jenže by se mohly dít i jiné věci. Představte si třeba, že by Českou republikou začaly otřásat masové protiválečné demonstrace. Najednou bychom vypadali jak nespolehlivý spojenec a pan premiér Fiala by třeba musel na kobereček… to nikdy nechce. Nebo si představte, že by zemí rezonoval požadavek plného zestátnění ČEZ a ukončení prodeje české elektřiny na evropské burze. To už by byly ohroženy zisky. Mezitím probíhá další kolo pokusu vnutit nám migrační kvóty. Zase by z toho mohly být problémy.

Za téhle situace je pro vládu opozice mířící na falešný cíl doslova darem z nebes. Ostatně, už to běží veřejným prostorem: Jestli chcete slušné vztahy s Ruskem, tak jste stejný jako ti, kdo chodí s šibenicemi a napadají lékaře.

Je to náhoda?

To se nikdy nedozvíme. Samozřejmě člověk by měl tendenci si myslet, že to trochu popostrčila BIS, ale lidský mozek má obecně sklon vidět souvislosti i tam, kde nejsou.

V každém případě český národ potřebuje úplně jinou opozici. A co je nejsmutnější, ti lidé, co dnes šibenicují a dělají ostudu, by mohli dělat skvělou práci, kdyby se jim dostalo lepšího vedení.

Zdražování, inflace, energetická krize. Myslíte si, že s propadem střední třídy se lidé jen tak smíří, že je ještě dost lidí, kteří vůbec finance řešit nemusí? Jak se ekonomické trendy současnosti podepisují na náladě veřejnosti?

V tuto chvíli se nezdá, že by se celková nálada příliš zhoršovala. Vládní koalici klesají preference, ale není to žádný katastrofální propad. Asi proto, že jsou postiženy relativně malé skupiny. Někomu zdražili elektřinu likvidačním způsobem, někdo přišel o práci, někdo si nemůže koupit auto, někomu se stavba prodražila tak, že si ji už nemůže dovolit. Ale naprostá většina lidí to nějak zvládá. Zatím rozhodně nemůžeme mluvit o hospodářské pohromě.

Druhá věc je, co se bude dít, až se začnou projevovat další a další části Green Dealu.

V některých zemích jsou regulovány ceny elektřiny, Polsko a Maďarsko se snaží snižovat ceny potravin nebo pohonných hmot, premiér Petr Fiala říká, že to nejde. To, jak se nový kabinet staví k řešení ekonomických dopadů, je zlá vůle nebo ideologická zaslepenost? Nebo nemají na vybranou?

Ovšem, že mají na vybranou. Když zastropujete ceny, tak někdo méně vydělá, ale lidem se bude dařit lépe. Když je nezastropujete, tak se lidem žije hůře, ale zase někdo víc vydělá. V obou případech seženete nějaké ekonomy, kteří zdůvodní, že tohle řešení je správné.

Fialova vláda se jednoznačně rozhodla pro vyšší korporátní zisky. To je logické, korporace mají větší sílu. Zvláště teď, když opozice nedělá problémy a není tu, kdo by případný lidový hněv zformoval do politické akce. Vláda se může cítit bezpečná, a ví to.

Dokázala si vláda od začátku svého fungování vytvořit nějaký vztah k lidem, kteří ji nevolili?

A proč by měla? Je to vláda globalistická, její prioritou jsou vztahy se zahraničními spojenci a investory. K tomu má mandát a nic jiného neslibovala.

Jak velkou podporu podle vás reálně vláda má?

Dostatečnou k tomu, aby mohla bez problémů realizovat své plány.

Do jaké míry mohou dál pokračovat protesty? Jestli epidemie skončí, budou lidé v ulicích? Váš zkušený předpoklad, jak to tady bude vypadat v příštích týdnech a měsících?

Protesty budou dál pokračovat, a to bez ohledu na opatření. Ty lidi to baví a těm, kdo to vedou, se daří z nich tahat tolik peněz, aby mělo cenu pokračovat. A všichni jsou schopní se navzájem ujistit, že jsou vlastně hlasem většiny, což rozhodně nejsou. Nicméně čekám, že počty účastníků budou klesat.

A jestli vznikne nějaké jiné protestní hnutí? Obávám se, že i kdyby došlo k prudké skokové změně typu několikanásobného zdražení potravin a energií, není tu žádná síla, která by to dokázala uchopit. Může dojít k nějakému spontánnímu výbuchu násilí, ale nevznikne skutečné protestní hnutí. Čímž není řečeno, že taková síla tu nemůže být třeba za dva roky.

Dále musíme počítat se stále ostřejší represí vůči obyvatelům. Připravuje-li se válka, z logiky věci vyplývá, že opozice ohrožuje národní bezpečnost.

Budou i nadále zachována určitá pravidla, která jsme museli přijmout s ohledem na epidemii? Čeho se nezbavíme?

To záleží na dvou věcech. Jak bude virus mutovat a jak pružně budou schvalovány nové vakcíny a nové léky. To první dnes nikdo nedokáže říct, ale o tom druhém si můžeme být jisti, že to bude nejhorší možné. Evropský byrokrat raději nechá lidi umírat po tisících, než by dal razítko příliš brzy.

Značnou výhodu bude mít Maďarsko, které investuje do výzkumu i do výrobních kapacit, takže bude schopné poradit si samo.

Většina médií kritizuje Rusko, že eskaluje situaci, také Čínu za porušování lidských práv. Je toto naladění sdělovacích prostředků reflexí přístupu většiny českého národa?

Je dobré odlišovat dvě různé věci. Za prvé jestli jsou Rusko a Čína vnímány jako sympatické, což nejsou. Mediální obraz je negativní a většina veřejnosti k nim opravdu má negativní vztah. Ale to ještě vůbec neznamená, že by lidé chtěli přerušení obchodních vztahů nebo dokonce válku.

Jak to, co se objevuje ve většině médií, vůbec souvisí s tím, co většina lidí prožívá, jak se cítí, jaké mají lidé běžné starosti?

Většina lidí přece nežije politikou. Jestli něčí manželka dobře vaří nebo je skvělá v posteli, to má na jeho životní spokojenost větší vliv než výroky nějakého ministra. Nedivme se, že většina se o politiku nezajímá nebo si velmi rychle vytvoří nějaký velmi povrchní názor, a o ničem jiném nechtějí slyšet. Stejně to nemohou ovlivnit.

To všechno zní dost pesimisticky.

Myslím, že to hlavní, s čím můžeme spojovat naději na něco pozitivního, je naprostá neschopnost současného vládního týmu.

Před časem jsem psal, že američtí demokraté de facto vytvořili systém jedné strany. Teď to vypadá, že v příštích kongresových volbách drtivě zvítězí republikáni. Přitom republikáni nepřinesli ani nové nápady, ani nové tváře ani lépe fungující organizaci. Celou tu změnu způsobila naprosto kolosální neschopnost demokratů, kteří se kromě toho ještě stihli rozhádat, takže neprosadili žádný zásadní bod svého vlastního programu. I Fialova vláda ještě může překvapit.

