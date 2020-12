Toto vyplulo na povrch s koronakrizí. Babiš, Hamáček, anti covid tým. Expert promluvil

reklama

Jak moc náročný byl rok 2020 pro české politiky?

Náročný byl mimořádně, protože vlastně museli podstoupit zatěžkávací zkoušku svých schopností řídit a organizovat stát. Jinak se řídí stát v klidných, normálních časech a jinak se řídí za války, přírodní katastrofy anebo pandemie, kterou my teď procházíme, a to už se prostě nedá jen tak ošidit nějakými hezkými řečmi a marketingovými tahy, ale je potřeba zajistit fungování institucí, hladké přijímání legislativy, hledání nějakého elementárního politického konsensu. Prostě politici museli prokázat, jestli to dokážou, nebo nedokážou. Podle mne to moc nedokázali, nebo respektive v této zkoušce uspěli jenom tak tak.

Kde je příčina toho, že nedokážou najít konsensus a táhnout společně za jeden provaz i v takové krizi, jakou jsme prožívali a prožíváme v tomto roce?

Mám pocit, že politici u nás vnímají politiku hlavně jako hru, že ji neberou dostatečně vážně a zodpovědně. Souvisí to i s tím, jak nízký je zájem o politiku v této zemi, jak nízká je prestiž u práce politika, jak málo je členů politických stran. V tom okamžiku se politické strany často uzavírají do sebe, mají tendenci spíše prosazovat své vlastní zájmy nebo zájmy na sebe navázaných skupin a mnohem méně jsou připraveny hájit i zájmy zbytku společnosti. To je jedna z příčin toho zničujícího konfliktu v české politice.

Je tohle výhodou Starostů a nezávislých? Tedy že mají lidi, kteří v politice působí odspodu? Je to důvod, proč jejich podpora roste? Uvědomují si to lidé?

Spousta lidí v nich vidí naději těch, kdo dokážou zvládat politiku na komunální nebo regionální úrovni, takže by ji mohli zvládat i na úrovni celostátní. Ale jestli ji zvládat budou, jsme si zatím nemohli nijak ověřit, když tedy pomineme několik málo jejich politiků, kteří seděli ve vládě v pravicových kabinetech. Ale to byla přeci jen jiná generace než ta, která dnes reprezentuje Starosty a nezávislé. Oni teprve budou moci prokázat svoji schopnost, ale myslím, že za jejich vzestupem mohou být velká očekávání veřejnosti.

Domníváte se, že něco z toho, co jste řekl, může být i důvodem – pominu-li koronavirus – proč se v České republice stále nedaří udělat zásadní a nutná rozhodnutí, jako třeba daňová nebo důchodová reforma? Souvisí to s tím?

Docela určitě ano, protože obě dvě věci, jako je důchodová nebo daňová reforma, vyžadují určitou dávku rozhodnosti, to znamená nelavírovat, netaktizovat, ale přijít s nějakým konkrétním návrhem, který má jasné obrysy. A ve druhém kroku vyžaduje schopnost najít pro reformu nějakou širší politickou podporu. Ani jedno, ani druhé politické strany často nedokážou, protože spousta stran si neumí představit, že by navrhla zvyšování nebo zavedení nových daní, protože je to prostě nepopulární. Stejně jako hledání politického konsensu pro nějaké rozhodnutí, které jim také moc nejde. My tu sice máme na stole návrh nějaké penzijní reformy, ale nezdá se, že by na něm odvedl někdo politickou část práce získávání podpory napříč politickým spektrem. Takže jakási nekonsensuálnost, opatrnost a někdy i zbytečná konfliktnost politiků zasahuje i do klíčových rozhodnutí nebo klíčových projektů, do kterých by se měli pustit.

Vždycky to skončí u důchodové komise, kterou máme už několikátou v řadě.

A skončí to tak, že vznikne návrh penzijní reformy, který třeba nebude úplně špatný, ale nebude mít šanci na to, že by prošel nejenom Poslaneckou sněmovnou, ale dokonce, zdá se, ani vládní koalicí.

Je nějaký politik, který vás svým chováním a přístupem během koronavirové krize, která se táhla celým rokem, příjemně překvapil?

Nechci chválit žádného politika, protože ne, že by si to nezasloužili, ale nechci dělat ukvapené závěry. Pokud bych měl mluvit o nějakém překvapení, tak v mých očích byl překvapením Jan Hamáček na ministerstvu vnitra, ale hlavně v čele ústředního krizového štábu, protože o něm se často mluvilo jako o člověku, který umí žít jen v politice, nemá žádné životní zkušenosti a vytvářel se takový obraz, že vlastně v politice jenom nějakým způsobem přežívá nebo parazituje. Ale ve skutečnosti se ukázalo, že právě politické schopnosti, které v sobě má, dokáže přetavit ve velmi efektivní rozhodování, které třeba nedokázal předvést premiér Babiš, ačkoliv se o něm mluvilo jako o úspěšném manažerovi, člověku, který umí řídit velkou firmu. Nakonec bylo vidět na jedné straně hektický Babišův přístup, a na druhé straně poměrně precizní přístup Hamáčka, takže třeba Jan Hamáček byl v mých očích mnohem úspěšnější za koronakrize, než bych třeba původně očekával.

Co o schopnostech a manažerském jednání Andreje Babiše ukázala právě koronavirová krize?

Myslím, že Andrej Babiš je politik do dobrého počasí. V okamžiku, kdy se daří, kdy se nemusí řešit nějaké zásadní problémy a dá se komunikovat s veřejností na pohodové vlně, v tom je přeborník. Ale když přijdou problémy, je potřeba sladit chod veřejných institucí a kombinovat nejrůznější zájmy, tak v tom okamžiku je vidět, že jeho marketingový způsob politiky moc efektivní není. To jsme viděli nejzřetelněji v létě, kdy se snažil uspokojovat zájmy veřejného mínění a s křišťálovou koulí nám sliboval klidné léto, dovolené a vlastně i později přiznal, že předpokládal, že koronavirus je pryč, že nás opustil a z toho omylu ho potom vyvedly podzimní měsíce.

Ale zároveň má za sebou Babiš velmi silný marketingový tým, velmi dobře zvládá PR. Všimnou si toho i voliči Andreje Babiše, tedy že situaci manažersky nezvládl? Nebo je jeho PR tak silné, že to dokázal zamaskovat?

Ne vždy mu jeho PR pomáhá. PR mu pomohlo třeba, když vystoupil na jaře v televizi s velmi umírněným státnickým projevem, který prakticky přečetl od začátku do konce. Mám pocit, že něco podobného pak zopakoval i na podzim. Něco jiného ale je, když jeho marketingový a PR tým pouze zvýrazňuje, co dělá Andrej Babiš sám a přirozeně a za sebe. Prostě, když se použije marketingová lhůta na Babišovo chování, které je chaotické nebo hektické, tehdy je marketing spíše na škodu, protože Babiš je moc dobře vidět a jsou moc dobře vidět i jeho chyby.

Co se týká jeho voličů, tak to je otázka. Myslím si, že už fakt, že v řadě průzkumů nebo volebních modelů za poslední měsíce hnutí ANO už ztratilo nějakých pět procent, což může být právě důsledek nezvládnutí té situace. A nemyslím, že by se ten pokles musel nutně zastavit, protože jednak koronavirová epidemie pokračuje, nevíme, zda nepřijde další, třetí vlna, jestli nepůjde o důsledek vládních chyb a kromě toho se v současnosti Andrej Babiš ukázal jako poměrně slabý politik, který řeší situaci až na poslední chvíli i při schvalování státního rozpočtu na příští rok. Takže existuje spousta příležitostí, aby někteří jeho voliči zažili jakési rozčarování. Ale kolik jich bude a kam se vrtnou dál, to je zatím velká neznámá.

Ani letos se opozice nevyhnula výtkám, že pořád jen nadává a kritizuje, ale nenavrhuje nic rozumného. Souhlasíte s tím? Jak si podle vás vedla v celé krizi?

Já bych vlastně ani od opozice nečekal, že by měla něco rozumného navrhovat. Ona sama by asi tvrdila, že něco rozumného navrhla, vládě vlastně překáží, že vznikl takzvaný opoziční anti covid tým, který dala dohromady ODS, TOP 09 a lidovci. Opozice by v takových krizových situacích měla spíše spolupracovat s vládou a krýt jí záda, ale nejsem si úplně jistý tím, zda je česká opozice k něčemu takovému připravena.

Druhá věc je, že ji samozřejmě od možné spolupráce odrazuje nebo odhání samotný Andrej Babiš, který se k opozičním stranám staví tak nekonstruktivně nebo konfliktně, že potom zřejmě nemají potřebu plout s vládou na jedné lodi, ale to je špatné. Za krizové situace bych opravdu neočekával žádné návrhy, nemyslím, že by byla schopna přijít s něčím kompetentnějším, než týmy, které jsou na ministerstvu zdravotnictví a řeší epidemii, nebo než týmy na ministerstvu práce a sociálních věcí, ministerstvu průmyslu či ministerstvu financí, a které řeší kompenzace nebo ekonomické dopady koronaviru. Nepředpokládám, že by opozice z vlastních opozičních lavic byla s to vymyslet něco zásadně chytřejšího. Měla by existovat mnohem větší ochota ze strany opozice i vlády spolupracovat na řešeních, které předkládá Poslanecké sněmovně vládní kabinet.

Co byste vzkázal politikům do roku 2021?

Aby byli střízliví, a aby příliš nepodřizovali své kroky vidině podzimních voleb do Poslanecké sněmovny. Aby si dali záležet na tom, aby jejich práce a jejich politika tady byla pro všechny občany České republiky a nejenom pro ty, kteří patří k jejich tvrdému voličskému jádru, protože nadcházející volby už i tak budou velmi vyhrocené a budou provázeny celou řadou silných výroků před nimi i po nich. Epidemická situace, ekonomická situace, sociální situace, ani dokonce mezinárodní bezpečnostní situace není tak dobrá a idylická, abychom si mohli dovolit zbytečné politické konflikty. To, co si dovolit můžeme, je střet levice s pravicí, předkládání různých strategií a vizí, ale nemyslím, že by bylo nutné zbytečně přilévat olej do ohně nějakými vyhrocenými mezistranickými nebo dokonce osobními politickými konflikty.

