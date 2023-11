Vláda v režimu „vnější nepřítel“. Listopad v náladě naprosté deziluze voličů, pozoruje Kubáček

reklama

Na politické mapě průzkumy veřejného mínění sledují vítězství hnutí ANO, ale koalice Spolu by spolehlivě stále dala dohromady stoosmičku. Vaše hodnocení?

Ukazuje se, že společnost probublává, je krajně nespokojená a spíš čeká, kdo přijde s nějakým konstruktivním programem a konstruktivními návrhy, jak z celé téhle patálie ven. Nejen Poslaneckou sněmovnou, ale celou politickou scénou prochází obrovská deziluze voličů. Stávajícími spory a půtkami jsou unaveni, jsou zklamaní z pasivity prezidenta Petra Pavla, že se mu prostě nedaří, respektive, že ani neusiluje o to dostat k jednomu stolu alespoň nad určitými tématy, která jsou prostě klíčová pro českou společnost, ekonomiku, budoucnost a přivést opozici vládu odborníky úředníky, kteří jsou za to také spoluzodpovědní a dostat se k nějakým elementárním kompromisům a elementárním návrhům řešení. To všechno vede k jedné velké deziluzi, nejistotě, pasivitě, obavám z budoucna a poohlížením se, jestli někdo příležitost uchopí, jestli se objeví nějaká pověstná, chtělo by se říct polskou zkušeností třetí síla.

Jestli to zakomponují do svých strategií buď opoziční strany a začnou některá témata prezentovat odlišně, anebo vnitřní opozice zatím koaličních stran? Tam se ukazuje a teď jsme to viděli naposledy na sobotním sjezdu TOP 09, že se na řadu věcí nasadily záklopky na oči, slyšeli jsme to z úst premiéra, novopečené paní předsedkyně TOP 09, že na stálé problémy se nereaguje změnou stylu práce, řešením priorit, obměny komunikace ve prospěch vůči daňovému poplatníkovi, ale naopak se nasadí oblíbená taktika o vnějším nepříteli a o tom, že společnost to nechápe.

Podle dalšího průzkumu za říjen by si polepšili Piráti a hnutí ANO. S jakým dojmem sledujete procenta mimoparlamentní opozice?

Tam se ukazuje, že obecně i mimoparlamentní opozici čeká jedno velké dilema, jedna velká výzva, a to je tlak voličstva na nějakou synergii. Nemusí to být automaticky slučování, mohou to být volební aliance, nějaká politická synergie nad volebními tématy, synergie postupu v dalších volbách, čekají nás čtvery. Musejí na to najít odpověď všichni vyzyvatelé Sněmovny a je úplně jedno, jestli jsou to levostředé strany, středopravé, protestní, poptávka je a je celkem logická. Když problémy narůstají, vidíme i určité přeskupování, někdy čistě symbolické typu Trikolora a SPD. O něčem podobném uvažuje levice, ale myslím si, že je to krok velice logický a projevuje se tady už od sněmovních výsledků. Už tam ten vzkaz voličů byl: příště nad řadou témat společně. A byl univerzální. Když se na to podíváte, platil vůči všem.



Objevují se protesty, stávkovat budou v průběhu listopadu např. odborový svaz KOVO, to bude 27. listopadu. KSČM už začala s kampaní, vypravují autobusy. Do jaké míry mohou protesty něco ovlivnit?

Protesty spíše nasvítí řadu problémů. Ať to budou odboráři, pracovníci vysokých škol, ať to budou jednotlivé stavovské organizace, řekněme si primárně, že se pozornost upne k lékařům, protože samozřejmě každý je pacient, a proto tohle sleduje s velkou citlivostí a obavami a je fascinován tou zaslepeností a určitou přezíravostí ministra zdravotnictví, který se tváří, že problém neexistuje. Mimochodem právě míra hlubokého otřesu ve zdravotnictví, popřípadě některé dílčí akce ekonomického charakteru, tak to vyhřezne mnohem víc, až se odboráři začnou věnovat firmám typu Liberty Steel, tam si myslím, že situace na lidi dolehne a ovlivní politickou komunikaci příštího roku a předvolební náladu.

Piráti v čele s Ivanem Bartošem budou kandidovat samostatně do Evropského parlamentu i do Sněmovny. Mohou mít úspěch na české i evropské úrovni?

Do značné míry budou strůjcem úspěchu či neúspěchu Piráti sami, protože zatím prokázali, že když se dokázali zastabilizovat, jediné co si dokázali sami zase zkomplikovat, znejistit své voliče, bylo jejich oblíbené anketní praní špinavého prádla na veřejnosti. Zatím ty největší jámy si Piráti udělali sami, dá se říct, že jsou v zákrytu, nenesou přímou zodpovědnost za nejnepopulárnější kroky a největší lapsy často z dílny ministrů či pana premiéra, zkrátka, že jsou v zákrytu, že jsou v mírném bezvětří jim pomáhá. Utíká k nim část zklamaných voličů TOP 09 a utíká k nim část voličů Starostů a nezávislých. Na jednu stranu mají obrovskou výhodu, že vstupují do voleb obrovští, mírní kritici vlády, jako ti, kteří si drží mírný distanc. To, co jsme očekávali od lidovců, tak tradiční okopávací politiku provádějí Piráti a u Pirátů to funguje. Jediný, kdo si to může vytesat či zaříznout, když to řeknu takto explicitně, jsou Piráti sami zase nějakou vnitřní patálií, zase nějakým vyhazováním. Zase nějakými zdařilými v uvozovkách anketami, kdy je tak trochu nezajímá, čím se trápí česká společnost a Česká republika, ale velmi silně je zajímá, kdo bude mít jaký pašalík z veřejných peněz.

Ostatně Ivan Bartoš přislíbil lidem k Vánocům nepovinnou aplikaci, kdy říká, že také nerozstřihne prvního ledna občanku a řada lidí si tohle může přeložit i jako vzkaz naprostého přehlížení…

Je pravda, že Ivana Bartoše tohle zachraňuje, protože to bude určitý symbol, že se na to bude moct odkazovat a bude moci ukazovat nějakou novinku, že k nějakému posunu došlo. Ale samozřejmě mnozí řeknou, pánové a dámy Pirátstva, od vás jsme čekali mnohem víc, čekali jsme, že budete přicházet s řadou užitných věcí, které prostě budou snižovat byrokracii tohoto státu, budou snižovat zbytné výdaje čistě erárního tuku a zároveň nám daňovým poplatníkům budou ulehčovat život a budou nám daňovým poplatníkům připomínat, že žijeme v 21. století. Piráti mají jednu obrovskou výhodu, provokují nejméně.

Máme před sebou výročí 17. listopadu a také stávku 27. listopadu ČMKOS. Takže podle vás jen nasvítí změny?

Chtělo by se říct hezky po politicku, že nastartuje debatu, ale pro lidi bude mnohem důležitější, co se bude propisovat teď, v prosinci, ve vztahu k nim ve zdravotnictví a co se začne objevovat, vyjevovat u jednotlivých fabrik napříč republikou ve vztahu k cenám energií a odbytovým možnostem a konkurenceschopnosti. Přivykáme si na něco, na co jsme nebyli desítky let zvyklí. Přivykli jsme si, že nám konkurence přichází z Indie, Číny, Polska, Rumunska, Bulharska, ale nikdo nepočítal s tím, že nám přijde konkurence z Německa. Tím, že Německo de facto rok a něco vede otevřeně dumpingovou zvýhodňovací politiku svých produktů, tak to je samozřejmě pro nás velký problém, protože i tím, že jsme měli velmi intenzivní síť česko-německých ekonomických vztahů a subdodavatelských vazeb, tak je pro mnohé firmy ekonomický problém, když konkurence přichází ve stejném poli, u stejných výrobků u stejných ekonomických vazeb. My jsme byli zvyklí, že jsme byli dodavatelé, Německo tam přidalo svoji vlaječku, heslo Made in Germany, sice za námi šlo nějakých třicet procent zisku z produktu, ale byl stabilní odbyt.

Nikdo nepočítal s tím, že se teď najednou objeví, že konkurence půjde po své linii a my budeme ve fázi, že úspěchem bude, když to prodáme za dumpingové ceny, a to bude samozřejmě velký problém, pokud opravdu nastane ekonomický trend, respektive cena elektřiny, o které se teď otevřeně od ekonomických expertů mluví. V té chvíli se nám mohou sypat firmy jako celky a začne to zasahovat jejich subdodavatele, a to může být velký otřes a najednou se na jaře příštího roku můžeme bavit opravdu o velmi tvrdých a nepříjemných ekonomických dopadech a bude to desetkrát více intenzivnější pro lidi, než stávka odborů 27. listopadu.



