Zakázaný Kotrba: Prymula neřekl vše a ví to. Nakopat do p*dele Zaorálka. Méně módy, šminek, baletek a herců. Jim ani korunu

Vláda v pondělí večer vyhlásila další omezení. Všemu předcházelo dlouhé čekání, což mnozí novináři ostře kritizovali i v souvislosti s ohlášením projevu ministra Prymuly, který byl následně zrušen. Je na místě to vnímat jako chybu a chaos?

Čeští novináři se nedokážou smířit s neočekávaným. Představují si, že řídí stát oni a řídí ho daleko lépe. Notabene… Jejich afinita ke kalouskovské, fialové a pirátské opozici je bezbřehá. Prostě cokoliv, co může uškodit Babišovi, zveličí a použijí. Stejně jako v pondělí večer. Pan Prymula, který mediální manipulaci umí naprosto dokonale, si myslel, že na sebe strhne pozornost. Jak malej. No a Babiš s Hamáčkem mu vysvětlili, a řekl bych že velmi razantně, že takhle se to nedělá, a tak to dělat nebude nebo nebude ministrem. To není chaos. To je příprava na další volby.

Nutno dodat, že úterní Prymulův monolog už byl bezchybný. Pomalu a zřetelně artikulující, nekoktající nic z papíru. Cílová skupina pochopila. Myslím, že pochopila i opozice.

Anketa Akceptujete včera vyhlášená vládní opatření? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 12347 lidí

Pravdou je, že stát plný odhodlaných husitů se kočíruje blbě. Zvláště když se dopředu spekuluje, že hygienici si prosadí prohibici a zákaz vycházení po 22 hodině… A pak nic… Všichni se ožerou nadšením. Za vládu mají mluvit dva. Předsedové koaličních stran. Všichni ostatní jsou herci v jejich hře. Nejsou to režiséři a nejsou to ani osvětlovači. Kdo nechce hrát podle režisérových pravidel, nemusel se členem vlády stát. Pokud herec neposlouchá režiséra, je třeba ho vyměnit.

Jak vy sám hodnotíte večerní tiskovou konferenci po jednání vlády? Je něco, za co byste jim vyčinil?

Premiér by se měl naučit hovořit ve větách jednoduchých, nerozvitých, když neumí česky. Rychleji myslí, než mluví. Pak koktá a plete pátý přes devátý. Kdybyste si jeho monolog přepsal, nedával by smysl. Říká věci, které říkat nemusí – jako tu poznámku o tisíci mrtvých jako trojnásobku běžného denního průměru mrtvol v republice. Předseda vlády musí v situaci, jaká nastala, kousnout do kyselého jablka a musí říct: „Ano, v létě jsme udělali chybu, hlavně já jsem udělal chybu. Neměli jsme poslouchat fňukavé báby a děti, takzvaně se dusící v roušce. Neměli jsme poslechnout volání po svobodě jednotlivce, které doteď paralyzuje policisty a městské strážníky při vynucování protiepidemických opatření. Neměli jsme vyjednávat s Chorvatskem o masové přepravě na dovolenou. Neměli jsme uvolňovat správná protiepidemická opatření a hygiena měla tvrdě postihovat ta místa, odkud se vir znovu šířil. Ano, byli jsme měkcí a těm, kteří nepřežili, se omlouváme. Už měkcí nebudeme. Odteď do poklesu reprodukčního čísla na 0,8 budete sedět doma. Žádný kulturní akce, žádný maratónský běhy, žádný chlastačky. Zakazuje se prodej alkoholu a piva po 20.00, včetně pump a večerek. Zakazuje se konzumace alkoholu na všech veřejnosti přístupných místech, mimo nápoje k jídlu i ve všech restauracích. Zakazuje se veškeré sportování a shromažďování více než 2 osob mimo rodin. Zakazuje se turistika a cestování do vzdálenosti větší než 1 km od místa bydliště.“

Anketa Souhlasíte s důvody, proč Daniel Hůlka vrátil státní vyznamenání? Ano 12% Ne 77% Je mi to jedno 11% hlasovalo: 2946 lidí

Víte, mě připadne naprosto nelogické, že sice restaurace zavřou, ale pumpy a vietnamské večerky mají odbyt alkoholu o to větší. Kartony piva, lahve vína, lahve vodky. Plná náruč alkoholu, smích. Roušku na půl žerdi pod nosem. Má možnost se prodavačka pumpařka bránit? Nemá.

Víte, mně připadne naprosto absurdní, že během víkendu proběhly v Poděbradech, lázeňském městě, kde se léčí pacienti po infarktech a dalších srdečních chorobách, mezinárodní chodecké závody Poděbrady Walking 2020. Pořadatelem byl Český atletický svaz, město Poděbrady a Středočeský kraj. Do restaurací lázeňských domů přijeli nezvaní hosté, sportovci, novináři. Usadili se tam, jako kdyby jim to město patřilo. Samozřejmě většina bez roušek. My nemusíme, my jsme přece sportovci… Drzost na přesdržku. Tam, kde se léčí těžce nemocní, pro které covid je poukázkou na rakev, přijely se souhlasem vedení lázní a města stovky cizinců a tisíce diváků z celé republiky. To je přece naprostý hazard se zdravím. Přemýšleli předseda organizačního výboru František Fojt a ředitel závodu ředitel David Bor z atletického svazu hlavou? Na co myslel při povolování akce nástupce Jarmily Rážové, zástupce ředitele Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Tomáš Vodný? Reprezentuje hygienickou stanici i na jednání krajských orgánů – třeba Bezpečnostní rady Středočeského kraje či krajského krizového štábu. A na co myslel starosta Poděbrad z hnutí STAN s podporou KDU-ČSL Jaroslav Červinka? Kdo živí jeho i celé město – sportovci, kteří sežerou řízek jednou za rok, nebo pacienti lázní celý rok? Za všechno vláda nemůže. Za blbost a neodpovědnost v Poděbradech nemůže Babiš ani Hamáček.

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Všichni zodpovědní za pořádání poděbradského závodu se dopustili trestného činu spolupachatelství šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 trestního zákona. Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. Tupost, nezodpovědnost a pocit beztrestnosti za odpor vůči vládním doporučením charakterizuje všechny opoziční politiky. Když je nikdo nevymáhá pendrekem, tak co bychom se žinýrovali… Jeden den mezinárodní akce, druhý den částečný lockdown. Má to logiku? Vede to k respektu vůči autoritě státu? Nikdo z těch ohrožených důchodců v Poděbradech nepodal bohužel trestní oznámení.

Mně připadne naprosto nelogické, že všechny školy sice zavřou, ale, jak jsem se dozvěděl, nezavřou školy pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem… Opravdu nezanedbal ministr školství Plaga nic? Kde jsou koncepty, ukázky a příklady dobré praxe distanční multimediální výuky? Kde jsou návody k co nejefektivnějšímu použití toho množství softwaru pro telekonference a distanční výuku? Ukazuje se neschopnost celého ministerstva a přidruženého výzkumného ústavu. Neschopnost by se měla trestat. Od hlavy.

Nakopal bych do prdele i ministra kultury Zaorálka. Jeho vystoupení v televizi bylo alibistické a od člena vlády hloupé. Nepochopil jsem, jestli je ministr vlády nebo ministr opozice. Vystupoval jako opoziční politik – proti vládě. Je jedno a chtěl by být to druhé. Tak ať táhne.

Podívejme se na nově vyhlášená opatření. Jsou adekvátní?

Jsou minimální. U exponenciály je to málo. Prymula to ví, ale musí mlčet.

A může to zabrat nebo měla být vláda ještě tvrdší?

Jestli to zabere, bude to zázrak víc než cílevědomé úsilí. Čekal jsem razantnější omezení pohybu. Čekal jsem příkaz k dezinfekci dopravních prostředků a všech veřejně přístupných prostor včetně hal nákupních center. Čekal jsem příkaz policii k tvrdému, nekompromisnímu vymáhání opatření a večerní zákaz prodeje, nejen konzumace alkoholu. Čekal jsem příkaz k vybavení všech učeben a chodeb ve školách a školkách germicidními UVC dezinfekčními zářiči. Sám jsem si jeden bezproblémově opatřil, abych minimalizoval riziko ve svém bytě.

Čekal jsem, že ministr zdravotnictví řekne pravdu. Všichni přece tuší, že nejde jen o tři týdny. Všichni tuší, že po čtrnácti dnech se ukáže, že stanoveného cíle nebylo dosaženo a nemocnice máme plné. A budeme pokračovat. Všichni přece tuší, že se budeme s virem potýkat celou zimu, pokud bude jako tradičně už jen mírná, a celé jaro. Já jako skeptik vůči respektu národa k nošení roušek očekávám konec oscilací šíření covidu někdy v dubnu. Je snad ministr Prymula jako odborník jiného názoru? Proč to lidem neříct? Pustí lidi do Krkonoš a Alp nebo ne? Tahle salámová metoda mi je nepříjemná také. Člověk svou budoucnost potřebuje plánovat. Já chci vědět, jak strávím Vánoce.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vody na sociálních sítích rozvířil dotaz novináře Radka Bartoníčka z Aktuálně.cz, který se na tiskovce premiéra ptal, jestli se někdy začne chovat pokorně. Jak to vnímat? Objevily se i výzvy, aby okamžitě dostal nějakou novinářskou cenu…

To není novinařina, co předvádí „novinář“ Bartoníček, ale občanský aktivismus. Novinář má být profesionál. Z jeho otázek nesmí být patrný negativní či arogantní postoj k tázanému. Jeho úkolem není vzbuzovat otázkami emoce, ale získat fakta a s minimem informační ztráty je předat čtenářům. Ale to bych po panu Bartoníčkovi chtěl moc…

Na druhou stranu, není to skutečně tak, že se premiér zříká odpovědnosti za nepřipravenost na druhou vlnu a zmiňuje přitom nejmenovaného experta, který přišel pozdě, a jeho prognózu?

Problém je, když vedoucí politik není v dané problematice profesionál. Podnikatel Babiš není profesionálem v epidemiologii. Nemá dostatečný odhad ani představivost, jak se vyvíjejí exponenciály (nebo jiné nelineární funkce) s fázově zpožděným průběhem. Kolem sebe má mít profesionály, kteří mu to vysvětlí. Kteří mu poví příběh o matematikovi Sissovi ibn Dahirovi, který prý vynalezl šachy a jeho odměně v zrnkách rýže na šachovnici obsahující 64 políček. Na první políčko jedno zrnko, na druhé políčko dvě zrnka, na třetí čtyři a tak dále, vždy na další políčko dvojnásobek počtu zrnek z předcházejícího políčka… Zeptáte-li se kohokoliv na ulici, kolik je dvě na šedesátou třetí, nedozvíte se pravdu ani řádově.

Od v problematice vzdělaných a odpovědných je trestuhodné, nechají-li politiky rozhodovat bez odpovídajících informací a modelů. Opoziční politiky vyškolil nyní tým CERGE a Oxfordské univerzity. Ale pouze opoziční politiky. Politiky vládních stran ne. A to je přitom jeden ze školitelů v NERVu. Kdyby měl premiér tytéž informace v březnu, které jsem na facebooku zveřejňoval já z Číny, mohl druhou vlnu očekávat už v průběhu té první. Číňané ji očekávali, a proto byla jejich opatření drakonická a plošná. Druhou vlnu ani nepocítili. Předseda české vlády se ale bál voleb a uštěpačné, za nic nikomu neodpovědné a pičující opozice. Hysterické senátorky Němcové. Pirátů Ivana Bartoše. A bojí se stále.

Prostě platí, že sociální distance a omezení pohybu je jediná metoda, jak zabránit šíření choroby. Tečka. V tomto množství už žádné trasování nepomůže, leda v malých městech. Necestovat, nestýkat se mimo rodinu. Jít do práce s rouškou, být v roušce celý den a jít s rouškou domů. Dodržujte striktní dekontaminační opatření při příchodu domů, dodržujte i postup dekontaminace nákupu. Stačí k tomu postřik či oplach ve 100% denaturovaném lihu, který spolehlivě likviduje vir. Myjte si ruce. Dezinfikujte si je. Pokud můžete, pracujte z domova. Vynechejte u dětí docházku do školy, a to i u povinné docházky a klidně riskujte konflikt se státem. Vyhrajete. No tak co… dítě bude jeden nebo dva roky opakovat. Nic se neděje. Nehrajte ruskou ruletu, pokud nemusíte. Berte na vědomí, že klika od domu je infikovaná. Tlačítko u výtahu také. Popelnice před domem a její rukojeť je rezervoár virů. Madlo v autobuse také. Rukojeť nákupního košíku. Peníze. Tlačítka na bankomatu a platebního terminálu u pokladny. Vše, co nedezinfikujete, je infekční. S rostoucím počtem infikovaných roste v komunikačních uzlech (i obchodech a nákupních centrech) pravděpodobnost koncentrace virů na jednom místě a získání velké virové nálože. Velikost virové nálože či kombinace různých kmenů virů zvyšuje pravděpodobnost kritického/fatálního průběhu onemocnění.

Fotogalerie: - Vyhlášení nouzového stavu

Sledoval jste mimořádné večerní vysílání ČT24? Co na to říkáte? Dle mnohých byli někteří moderátoři příliš aktivističtí, místo aby pouze informovali a dělali rozhovory.

Reportéři ČT jsou aktivističtí. I když to snad i někdy myslí dobře, je to špatně. Mají být profesionálové. Čekám, jak na kritické vysílání zareaguje Rada ČT a regulační orgán – RRTV. Bránit manipulativním otázkám by se měl premiér sám. Nebo členové jeho kabinetu. Nebo poslanci vládních stran, kteří sedí jak pecky ve volebním výboru a mlčí. Mě už nebaví po každé nepravosti podávat stížnost. V Radě ČT už čeká moje stížnost čtvrt roku. Doteď nenašla Rada odvahu ji vyřídit. Myslím, že budu muset žádat poslance o odvolání celé Rady. Pro lenost a neplnění hlavních úkolů.

Kritice čelil prezident Miloš Zeman, podle něhož zavřená divadla či posilovny ekonomiku neohrozí. Je to skutečně tak?

Samozřejmě. Zeman má pravdu. Herci či cvičitelky hubnutí holt budou muset chvíli pracovat rukama. Uškodí jim to? Co myslíte?

Jina věc je, jestli mluvit o zbabělosti v souvislosti s ceremoniálem předávání vyznamenání 28. října. Tvrdím, že v tomto prezident pravdu nemá a i on se musí pokořit před hygieniky. Vyznamenání se dají předávat a slavnostní řeči vést i formou telekonference. I od toho je Česká televize.

Dle některých ekonomů činí služby 60 procent HDP, zatímco průmysl necelých 40.

Ne ne… Zapomínáte na zemědělství: 2,4 %, pak teprve přijde průmysl s 37,7 %.

Ano, když si budeme za trvalou z kadeřnictví či za divadelní představení přeposílat faktury, vytváříme pouze větší podíl služeb na HDP, žádné hodnoty ale kadeřník ani herci nevytvořili. Ani bankéři nevytvářejí ukládáním peněz hodnoty, přesto se jejich výkony započítávají do HDP…

Psali jsme: Prymula vyslal k národu mrazivá slova: Čekají nás neveselé týdny. Nárůst mrtvých je jistý. Všechny vás žádám... To není válka s covidem! Útočná rétorika vlády má vystrašit občany. Václav Klaus vypustil silná slova Zatímco Prymula s vážnou tváří hovořil o nárůstu mrtvých, takto řádili u klávesnic přední novináři Šéf špitálu Feltl hledá cestu, jak navýšit kapacity i přes uzavření škol: Je to jako nosit cedníkem vodu, pro děti sester chystáme vlastní výuku

Faktem nicméně je, že herci, zpěváci, restauratéři, trenéři a řada dalších profesí práci nemá už řadu měsíců a v následném období mít nebude. Bude stát schopen tyto ztráty kompenzovat?

Dle mého názoru stát už nebude mít rezervy, takže na kompenzace v určitý okamžik rezignuje. Teď budou Vánoce, takže se Alena Schillerová určitě pokusí o další zásek do státní pokladny. Tu deziluzi bych pak viděl na jaře... Na laciný prachy se zvyká snadno, odvyká se o to hůř. Podnikatelé, kteří teď nemají rezervu, zkrachují tak jako tak. Dříve nebo později. Lidé totiž změní svoje chování. Méně módy, méně šminek, méně luxusu. Musíme mít tolik náleven, divadel a tolik zábavních podniků? Ne. Domnívám se, že houslistek a baletek máme také víc, než se jich uživí. Herců a hereček dokonce několikanásobně.

Dle mého názoru je nyní trestuhodné podporovat cokoliv mimo základních ekonomických aktivit, které stát potřebuje. Potřebujeme výrobu, energetiku, hromadnou dopravu, zásobování a distribuci.

Dle mého názoru nepotřebujeme ani takové množství vináren, hospod, pivnic a náleven. Chlast je v této zemi náboženství. 11,6 litru čistého alkoholu na osobu a rok je šílené číslo. Jsme čtvrtí na celém světě. V roce 1989 to bylo pouze… 8,2 litru. Ale spotřeba v takovém Turecku je daleko menší… (1,4 litru), v Izraeli 2,6 litru. Menší spotřeba je i v Rusku.

Nebudeme asi podporovat kosmetický průmysl, boutique ani jiné hadrárny.

Dle mého názoru nepotřebujeme dotování zábavy, válčení naší armády v africkém Mali na ochranu francouzských jaderných zájmů a stavbu cyklostezek. Je trestuhodné nyní platit americké vrtulníky a nové pandury, protože na válčení by peníze neměly být v první řadě. Je trestuhodné žádat peníze na kulturu, která nabobtnala jako překynuté těsto. Vrátím se o dvacet let zpět. Centrum informací a statistik kultury vydává roční statistiku, která obsahuje i pasáže věnované divadlu. V roce 2000 měla Česká republika 118 divadel a 121 stálých scén. Za rok 2010 bylo ve statistice uvedeno 151 divadel a 160 stálých scén. V roce 2018 bylo v provozu 182 divadel, 174 stálých scén. Z toho zřizovaných veřejným sektorem 39 divadel (89 stálých scén). Soukromých „kapitalistických“ divadel zřizovaných podnikateli je 56, spolky 67, obecně prospěšnými společnostmi 20. Pouhých 941,5 milionu vybraly divadla za vstupné, 1,5 miliardy dostala divadla dotace od státu, 0,5 miliardy od krajů, 2,35 miliardy od měst a obcí. Celkem to je za „normální“ necovidový rok 4,4 miliardy dotací, což ukazuje na 25% soběstačnost. Průměrná cena vstupenky je 280 Kč, dotace z veřejných prostředků na tuto vstupenku je 1100 Kč. Tohle přece není normální… S nataženou rukou k Babišovi stojí frontu všichni herci a herečky, kteří chtěli emigrovat poté, co vyhrálo volby ANO. Všichni, kteří předtím adorovali nikým neregulovaný trh bez přívlastků, bez sociálních otázek i odpovědí a tleskali Václavu Klausovi staršímu. Všichni, kteří dnes protestují proti rouškám, protože oni přece mají tu svobodu…

Co je ovšem třeba zásadně zvednout, jsou důchody. V České republice tvoří výdaje na sociální oblast 12,0 % hrubého domácího produktu, což byl pátý nejnižší podíl mezi zeměmi Unie. Například ve Francii je to 24 %. Nejsme a nechceme být ani Irsko (3,2 %), ani Kypr (6,1 %). Na důchody rodičů a prarodičů peníze být musí. A měly by to být zásadní částky. Důchod není žebračenka. Jinak dospějeme k tomu, že se lid vzbouří a nikdo důchodové pojištění platit nebude, protože vždy víc zaplatí, než teoreticky může dostat.

Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 56% Ne 44% hlasovalo: 17331 lidí

Vidíte nějakou koncepci vlády do budoucna co dělat, až se díky zavedeným omezením povede křivkou zploštit? Nebudeme v začarovaném kruhu, kdy po dalším uvolnění přijde zase šíření nákazy a další omezení?

Bohužel koncepčních kroků vlády vidím málo. Nevidím snahu zabránit vývozu zisků za hranice. Nevidím snahu zdaňovat globální monopoly a kartely – zejména v telekomunikacích, síťových službách a softwaru. Facebook ani Google daně v Česku neplatí. Microsoft, SAP a další také ne.

Je třeba začít říkat lidem pravdu. Budeme potřebovat obnovit vlastní zemědělství a potravinovou produkci pro případ konfliktu s evropskými zeměmi. Verbální válka o migranty i uzavření hranic kvůli covidu může nabrat nečekanou intenzitu. Pak bude třeba chránit hranice i vnitřní trh. Odpovědí bude ekonomická válka. Dnes hnije ovoce na stromech, protože zpovykaná městská mládež se fláká a nestojí jí za to jít na brigádu. Práce se štítí, ale furt by něco požadovala. To také musí přestat. Součástí středoškolské výuky na veřejných školách, kde stát platí vzdělání, bude muset být i výuka k fyzické práci – chmel, česání ovoce, sběr brambor či úklid sněhu nevyjímaje. Každý absolvent střední školy by měl mít jako součást výuky i základ nějakého řemesla. Jestli bude někdo švec, pokrývač nebo instalatér, je jedno. Jednoho dne se mu manuální zručnost bude hodit. Součástí každé veřejné vysoké školy musí být i každoroční umístěnka na praxi do nějaké práce v oboru.

Budeme potřebovat částečně plánovité hospodářství s omezením konkurence v řadě oborů. Síťové monopoly včetně vody, odpadového hospodářství a energetiky musíme umět dostat pod kontrolu státu. Po dobrém nebo i násilím.

Byl jste zablokován na Facebooku kvůli příspěvku k tématu šíření koronaviru. O co přesně šlo? Napsal jste snad něco protizákonného? Jak dlouho jste „zakázaný“?

Jsem příliš přímočaře drzý. A nehodlám být jiný… Hlupákům říkám, že jsou hlupáci.

Ke covidu jsem napsal příspěvek, který měl několik set sdílení a stovky lajků.

Napsal jsem: Druhým lockdownem, ke kterému dojde do příštího týdne, bude pokračovat covidová epidemie. Můžete si za to sami. Držkujete, pičujete a nechcete slyšet varovné hlasy. Zesměšňujete opatření vlády a hygieniky považujete za idioty.

Celé léto jste nadávali vládě, že chcete „svobodu“ cestování, že všechna opatření jsou narušování lidských práv a rozhodně musíte být u moře. Vláda vyměkla. Tak jste si to užili.

Teď budete pičovat kvůli Vánocům. Jako kdyby dárky pro haranta byly víc než zdraví a život. Další lockdown přijde na jaře, protože nevydržíte o samotě, budete chodit po nákupech, slavit, chlastat po nárožích a na jaře mrdat na mezích.

Pokud podnikáte a chcete-li ekonomicky přežít, připravte se na situaci extrémní neposlušnosti a vzorovitosti občanů, která přinese kolaps zdravotnictví a konec světa bezuzdné zábavy a užívání si, jaký jste zažili dodnes.

Pokud matláte barvy na plátno, děláte divadelní performance, tlučete do bubnů, mlátíte do kytar či šmidláte na housle, naučte se nějaký řemeslo, který druzí lidé potřebují. Třeba uklízet záchody, i když jste doteď hostovali ve filharmonii. Kultura vás neuživí. Lubomír Zaorálek také ne. Příště už prachy nebudou ani pro něj.

Pokud prodáváte chlast s příběhem, vedete divadlo či rockový klub nebo děláte jinou zbytečnou činnost v kulturní produkci či v cestovním ruchu, neobtěžujte už nikoho. Zbytečnejch hospod, hotelů a rekreací je všude jak máku. Cestování končí, budete sedět na prdeli minimálně dva roky.

No a ti, kteří jsou nyní odsouzení sedět na prdeli a nešmidlat, případně zavřít hospody či jít pracovat, mi nepoděkovali a já jim to vracel na férovku. Když je někdo kunda, tak je kunda. I kdyby to byla Ilona Csáková. Co naděláte… Takže mám na 30 dní utrum. Ta kunda, která mě udala, kundou zůstane.

Víte, ale přistupuji k tomu s pokorou. Můžu tu sociální síť nepoužívat. Můžu si chodit nadávat do své hospody. Anebo můžu přijmout pravidla někoho úplně cizího, zadarmo a bez reklam používat jeho infrastrukturu. No a když ta pravidla poruším, dostane se mi spravedlivého trestu, dle trestajícího. Pouze musím vzít na vědomí, že majitelem té sítě a tím, kdo určuje pravidla, je zjemnělej americkej levičáckej pošuk, kterýmu to legitimizujou čeští levičáčtí pošuci v evropským Bruselu. Facebook není veřejná doména, kde by měla platit obsahově neutrální pravidla veřejného prostoru jako v případě internetu či nedejbože pravidla prvního dodatku americké ústavy. Kdyby mi přišel někdo do obýváku a začal rozkopávat nábytek se slovy, že je hnusnej, tak bych ho asi hnal. To je pravidlo majitele – toho, kdo je tam doma. Můj majetek, moje pravidla. Můj stát, moje pravidla. Kdo přijde, ať je respektuje nebo ať jde. A takovýmu světu rozumím. I když se stanu potrestaným. Tomu druhýmu světu, postavenýmu na názorové ofenzívě agresivních squaterů v cizím bytě, nerozumím a děsí mě.

Psali jsme: Státní vyznamenání se nejspíš předávat budou. Zeman s Babišem a Hamáčkem domluvil, jak to provést Babiš, covid a plné hřbitovy. „Krysy v koutě,“ zaznělo z Rady ČT o včerejšku „Neblbněte.“ Protibabišovské chvilkaře usměrnilo vedení Trpaslíci jsou potvory. Prymula, problém. Štěpán Kotrba k volbám: Babiš, Piráti, všichni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.