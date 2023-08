Zbořil: Drogy dostupnější než za Havla. Ten to řešil pivem s prášky. A droga války

reklama

„Nechci v naší podivuhodné době přispívat k již tolika mnohým obavám z naší budoucnosti něčím dalším. ‚Katastrofistů‘ máme u nás doma, ale i v blízkém a vzdálenějším zahraničí dost a dost. Ale přece jen se mi zdá, že válečnické myšlení a chování působí na naši současnost jako droga jakéhokoliv druhu. A obávám se, že generace, které se dovídají o válečném vraždění zprostředkovaně, a dost často z neuvěřitelně zkreslených a pochybných pramenů a literatury, si budou muset, aby nakonec došly k poznání, nějakou novou Apokalypsu prožít znovu,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil. A pokračoval: „Zhlédnout dnes filmy Jdi a dívej se Elema Klimova nebo Marhoulovo Nabarvené ptáče je nad intelektuální a duchovní potenciál dnešní konzumní společnosti a přemýšlet o nich téměř nemožné. Zřejmě jako vždy v historii národů a států se budeme muset, budeme-li muset, narodit se jinak a žít někde jinde,“ dodal.

Zároveň podotýká: „Když už jsem si začal jako ten Vančurův zlostný stařec stýskat nad dobou, kterou ještě žijeme, mohl bych přidat svůj zájem o až hektické reportáže z požárů, které jsou sledovány kdekým a kdekoliv na světě. Trochu mi to připomíná požáry v poválečném Československu, těch objektů, které byly v tzv. národní správě po roce 1947. Ty, když byly rozkradeny, dnes bychom řekli vytunelovány, hořely v naději, že je pojišťovny někomu zaplatí. Každý neúspěšný podnikatelský záměr se zdá zpeněžit a na každém úpadku podniku nebo exekuci něco vydělat.“

Doktora Zbořila zaujala i slovenská publicistika a filmová tvorba: „Zabývala se Slovenským národním povstáním, a díky ní jsem se mohl seznámit s mnoha událostmi, o kterých se dlouhá léta mlčelo nebo se jen na ně tiše vzpomínalo. Zřejmě proto, že se někomu zdály příliš československé. V souvislosti se současnými událostmi na Slovensku to bylo dost zajímavé.“

Spory o Donalda Trumpa a dokonce o současného prezidenta USA

Spory v USA nenechávají řadu občanů chladnými. „Veřejnost v Evropě, ale i v některých jiných částech světa, si myslí, že problémem současných Spojených států je dávná snaha o uskutečnění ideálu America First! Je to ale jen část pravdy a zajímá nás to jen proto, že toto heslo resuscitoval na veřejnosti Donald Trump. Na tento ideál věřili mnozí jeho předchůdci, a dokonce i současný prezident Joe Biden. Ten, protože má vychování příslušníka ‚politické třídy‘, v jejímž prostředí se narodil, byl vychován a v jejímž zájmu dlouhá léta působil, to zakrývá různými tradičními triky, kterými jsou všude na světě za skutečnými zájmy, a to jak v oblasti financí, svobodného obchodu, ochrany lidských práv a vývozu amerického modelu demokracie,“ poznamenal.

„Ve skutečnosti jsou to jen mimikry ohledně nejrůznějších sporů uvnitř Spojených států, a nikoliv někde v Eurasii nebo v indickém Tichomoří. Je to jako v tom – u vojensko-politické elity neoblíbeném – filmu Vrtěti psem (Wag the Dog, 1997), ve kterém imaginární válka, třeba v Albánii, o které běžný Američan neví, kde se nachází, vznikne v mediálním prostředí film-reportáž, aby se zakryly v probíhající volební kampani hříchy kandidáta na prezidenta, které mají něco hodně společného s nestydatostí,“ dodal.

Připomenul i toto: „Ve Spojených státech probíhají v současné době neustále scénované příběhy, jejíchž náměty jsou opožděná druhá sexuální revoluce a její protestanská kompenzace, ale také souboje v mantinelech politické třídy, která mezi svými členy bojuje také tradičním americkým zápolením catch as catch can. Je to jen zrcadlo skutečného potýkání se a souboje bohatství a chudoby, chceme-li jednoho procenta bohatých, s těmi ostatními. I když jejich chudoba je ve srovnání s chudobou zemí, do které byly tyto země uvrženy ‚pomocí Západu‘ jen relativní. Tečkou za celým tím smutným vyprávěním o nepříliš veselé budoucnosti Spojených států, možná i celého světa, je zacházení s exprezidentem způsobem, který známe z country and western v provedení, podle jejího prvního verše, Pověste ho, ať se houpá.“

Co dělají čeští poslanci? To je jedno…

Čeští poslanci mají po prázdninách. Návrh programu první sněmovní schůze čítá mnoho bodů. Do závěrečného schvalování by Sněmovna měla posunout možnost podávání žádostí o přiznání důchodu také on-line. Jak uvedl pro ČTK poslanec Cogan ze STAN, není úplně zřetelné, jestli se podaří návrh schválit tento týden.

„Zda to bude tento nebo nějaký příští týden, to by nám mělo být jedno. Sto sedm poslanců, a možná ještě plus dva, stačí aby v Poslanecké sněmovně a v Senátu se dalo schválit nejen nějakých dvanáct bodů, ale třeba i vyhlášení války Číně nebo vykoupení zlatých rezerv Ruské federace. V Rychetského pojetí pluralitní demokracie jde všechno. A nejsou-li průzkumy volebních preferencí zase, jak bývá zvykem, cinknuté, je podle nich jisté, že se to většině občanů ČR bude líbit. Ani informace poslance Cogana není jedna z těch, kvůli které bychom se v klidu nevyspali,“ podotýká Zbořil.

Držitelé malicherných problémů a úředníci

Do začátku školního roku je daleko. Přesto se některé servery pustily do vědeckého rozboru latinky a dokonce konstatovaly, že žáků bude letos více. A jestli je na tom, něco zajímavého?

„O čem také na konci prázdnin psát, aby se to nějakému intelektuálnímu sponzorovi nebo dokonce držiteli politické kontroly nad školstvím líbilo? Někdy je málo, někdy je víc a celá debata nebude o žácích a studentech, ale jen a jen, jako vždy, o platech a financování všeho možného. Na MŠMT je dost úředníků na to, aby si s takovým malicherným problémem poradili bez nás. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že už se na to těší. A možná to bude chtít vytvořit nějakou novou neziskově ziskovou organizaci. A možná i dvě,“ podotkl.

Bacha na slovo „nástroj.“ Nebezpečné slovo

Ministr Marian Jurečka ujistil, že „máme připravený návrh zákona o sociálním podniku“. „Vytváří nástroje.“ Otázkou je, jestli zůstane u „nástrojů“, nebo ho raději nepodceňovat?

„Nástroj je nebezpečné slovo, Hlavně dnes, kdy se vláda domnívá, že nemusí sloužit lidem, kteří na ni delegovali svou moc (všechna moc přece u nás pochází od „lidu“), ale že může jen kázat a poroučet. Už dnes si, podle mého názoru, můžeme připomínat to staré anglické „Chraňme svých hrdel a statků – parlament zasedá!“ A k tomu novočeské – a bude hůř,“ poznamenal politolog.

Zbořil: „Jako laický dlouhodobý pozorovatel…“

Václav Cílek upozornil na to, že se rozrůstá komunita lidí, u kterých hrozí, že nebudou mít „adekvátní psychologické zázemí, protože přezaměstnaný český psycholog, nebo psychiatr jim může předepsat nějaké léky, ale tady je zapotřebí smiřovacích rituálů“, zmínil na serveru Svobodné univerzum. A názor doktora Zdeňka Zbořila?

„Nevím, jaká jsou statistická data o věcech, které Václav Cílek zmiňuje. Ale jako laický dlouhodobý pozorovatel svého sociálního okolí vím, že ani psychologové, ani psychiatři nepomohou. A pokud se k nim lidé nedostanou, řeší to po svém. Alkohol a v současné době tak mezi mnohými našimi vznešenými a nedotknutelnými oblíbený kokain se dá obstarat kdekoliv. Dokonce se mi zdá, že různé drogy jsou dostupnější než tehdy, kdy to musel Václav Havel, alespoň podle své přítelkyně Jitky Vodňanské, řešit dvěma Rohypnoly a jedním pivem. A opravdu si nedovolím navrhovat, jak smířit nesmiřitelné. Snad se o to pokusí osoby duchovní, ale ani jim, když je někdy zahlédnu učinkovat v různých TV debatách, se to nedaří,“ vzkázal.

