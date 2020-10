Zbořil: Lidovci jdou s Pavlem Novotným! Znám nemocné s covidem, něco vám povím

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Nenávistné a často až podlé útoky na toto hnutí a jeho vládní reprezentaci byly tak masivní, že by se zdálo pochopitelné, kdyby se jimi nechali mnozí voliči ovlivnit.“ Politolog Zdeněk Zbořil analyzuje volební výsledky. „Každý, kdo se chtěl něco dozvědět z českých médií, brzy zjistil, že to nemá cenu,“ podotýká. A spojení „několika trpaslíků?“ „Opravdu by mne zajímalo, jak se členové tradiční KDU-ČSL nadchnou ze spolupráce s Pavlem Novotným nebo jinými exoty, kteří se dnes okolo občanských demokratů objevují,“ upozorňuje. Přidává i komentář k nouzovému stavu: „Mám ve svém okolí dvě rodiny, jejichž členy náhle zasáhla infekce minulý týden a jsou nejen v karanténě. Musím říct, že jejich ochota naslouchat radám některých stomatologů je na minimu.“

Hnutí ANO ovládlo krajské volby. Vyhrálo v deseti ze 13 krajů. Ve Středočeském získalo největší počet mandátů hnutí STAN, v Královéhradeckém kraji vyhrála koalice ODS, STAN a Východočeši a v Libereckém kraji jasně obhájili Starostové pro Liberecký kraj. Druhý největší počet zastupitelů mají Piráti, třetí ODS, čtvrtá SPD.

„Podle počtu hlasů je zajímavé, že z parlamentních stran získalo ANO 2011 604 tis. hlasů, Piráti jen o trochu víc než polovinu hlasů ANO (333 tis.), ti ostatní „úspěšní“ mezi 142 až 196 tis. Do jisté míry se opakují výsledky minulých krajských voleb,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil.

„Jednoznačnou výjimkou jsou Piráti, jejichž popularita stoupá nejen v průzkumech volebních preferencí do PS PČR, ale ukazuje se, že mají rostoucí počet příznivců i na úrovni krajů.

Jak ale víme, také z minulých krajských voleb, to hlavní se odehrává až po volbách. A protože se reprezentanti některých politických stran otevřeně přiznávají k tomu, že jejich hlavním bodem programu je ‚Antibabiš‘, tentokrát bez Čapího hnízda, lze celkem snadno odhadnout, jaký bude mít způsob sestavování krajských koalic průběh,“ dodal.

A kdo je skutečným vítězem a poraženým? „Poslouchal jsem jen komentáře a první pokusy o analýzy na ČRo a ČT, ale až na výjimky všichni zde opisovali jeden od druhého. Vysoké úrovně dosáhl, dokonce ještě před vyhlášením výsledků voleb, brněnský politolog Kopeček svým pozoruhodným výrokem, že Babiš a ANO formálně volby vyhráli, ale ve skutečnosti je prohráli,“ říká Zbořil.



„Trochu to připomínalo komentáře prezidentských voleb v Bělorusku a proroctví, že ANO bude zbaveno politického vlivu v krajích pomocí ‚jednotné fronty‘ 3+1, která se teprve tvoří a ještě se neví, kdo bude jejím hybatelem. Že to budou dost často Piráti, zdá se, že dosud netuší ani triumfující STAN a ve své mocenské obrození doufající ODS,“ dodal.

K výsledkům voleb také uvedl: „Někteří komentátoři jej považují za očekávaný, ale svou velikostí přece neobvyklý. Jen ztráty ČSSD a KSČM jsou nepřehlédnutelné. Dovolil bych si tvrdit, že je k nim možné na seznam neúspěšných přidat i KDU-ČSL. Do jisté míry je pro mne překvapením i vítězství ANO 2011 v deseti krajích ze třinácti. Nenávistné a často až podlé útoky na toto hnutí a jeho vládní reprezentaci byly tak masivní, že by se zdálo být pochopitelné, kdyby se jimi nechali mnozí voliči ovlivnit. Překvapilo mne ale také to, jak jsou v ODS, STAN a TOP 09 přesvědčeni o svém rozhodném vítězství v krajských volbách, věří v úspěšné vytváření ‚svých‘ koalic a neuvědomují si, že jim odstavení zástupců ANO do místní opozice, může způsobit zcela jistě také problémy.“

Premiér Andrej Babiš netajil svoji radost nad tím, jak volby dopadly. Výsledek je podle něj skvělý. Zmínil i to, že všichni chtějí jen porazit Babiše a hovořil o „spiknutí nenávisti“. Je smířen, že v krajích budou vytvářeny koalice proti hnutí ANO. Přiznal, že měl strach, jak to celé dopadne. „Měl jsem z toho obavy. Protože ta mediální masáž, i České televize, ta poslední superdebata, byla neuvěřitelná. Od rána do večera...,“ poznamenal.

„Co k tomu dodat? Každý, kdo se chtěl něco dozvědět z českých médií, brzy zjistil, že to nemá cenu, že se v nich vede jen agitace proti vládní straně ANO 2011, v horších případech ‚proti Babišovi bez Čapího hnízda‘. Mělo to ale také své výhody. Jednak se lidé dostávali k informacím mimo zavedená a neřádně spravovaná média, jednak se objevily neznámé kritické osobnosti, o kterých si dovolím tvrdit, že mají před sebou svou politickou budoucnost. Stručně řečeno, aktivní je už nová generace občanů, která sice často uráží svou ignorancí, ale v jedné věci je na ní spolehnutí. Chce něco jiného, než co tady dnes je, a asi se to ve volbách do PS v příštím roce projeví ještě výrazněji,“ uvedl politolog.

Kdo využije potenciál odcházejících stran TOP 09 a KDU-ČSL?

Trojice lídrů opozičních stran v sestavě ODS, TOP 09 a KDU-ČSL po vyhlášení výsledků krajských a senátních voleb jednala o společné koalici pro sněmovní volby, kterou by rádi oznámili do konce tohoto roku, píše SeznamZprávy.cz. Volby prý ukázaly, že posílily opoziční síly a oslabil vládní tábor. „Je zjevné, že sázka na koalice se vyplatila. A lidé mají ohromnou šanci tuhle změnu dotáhnout příští rok,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala. Jsou tedy krajské volby předzvěstí vítězství opozice příští rok na podzim?

„To bych si nedovolil tvrdit. Ale z minulosti známe fenomén, kterému se říkalo ‚tunelování malých politických stran‘. Jde jen o to, kdo bude tím, kdo využije volebního potenciálu dnes tak beznadějně odcházejících stran, jako je TOP 09 a KDU-ČSL. S velkou pravděpodobností se k nim přibližující i ODS. Bylo by, samozřejmě, pochopitelné, kdyby tato ‚malá trojka‘ věděla, jak jednat i s ostatními opozičními stranami, ale třeba ještě budeme překvapeni nějakým zmrtvýchvstáním a resustitací stran, o kterých si dnes myslíme, že odcházejí do minulosti,“ podotýká Zbořil.

„Do roka a do týdne budeme sestavovat vládu bez ANO,“ uvedl Zbyněk Stanjura v debatě na Primě. Občanští demokraté podle něj budou mít také kandidáta na premiéra.

„Pan Stanjura je odvážný prorok, ale jednu věc bych mu věřil. Tomu, že už dnes se v ODS dohadují, kdo by mohl být jejich kandidátem na premiéra a dokonce i na prezidenta. Ambiciózních arivistů mají ve svých řadách dost, ale zatím pan Fiala ještě nevyhrává ani v Jihomoravském kraji. Nejsem si také jistý, zda se nenaplní proroctví řeporyjského starosty a nová generace stranických řad nepůjde v jeho stopách,“ uvedl Zbořil.

„Dovolte mi říct, spojí-li se několik trpaslíků, vznikne velký trpaslík, ale nikdy nevznikne obr,“ okomentoval prezident Miloš Zeman úvahy o vzniku volebního bloku ODS, lidovců a TOP 09.

„Pokud tím pan prezident myslí spojení dvou ‚pětiprocentních stran‘ s ODS, možná si mohl ještě dovolit upozornit, že dva trpaslíci mohou stáhnout ‚nepaměti do propasti‘ i kdysi vládní stranu, která sice fundamentálně změnila svůj politický kurz, ale je otázkou, zda pluje správným směrem. Zkušenost STAN s KDU-ČSL nikoho jistě nenaplňuje optimismem. Opravdu by mne zajímalo, jak se členové tradiční KDU-ČSL nadchnou ze spolupráce s Pavlem Novotným nebo jinými exoty, kteří se dnes okolo občanských demokratů objevují,“ říká politolog.

Piráti na druhém místě výrazně uspěli v krajských volbách, mají přes sto zastupitelů.

„I když statistika krajských voleb není pro parlamentní volby určující, přece jenom je úspěchem to, že se Piráti přesvědčili, jak jejich trochu extravagantní politika zaujala 333 tisíc voličů. Možná budou i věřit, že se toto číslo během roku a za jiných volebních okolností třeba i zdvojnásobí. Podle mého názoru je tato rostoucí popularita Pirátů způsobena jakýmsi ‚ideovým stárnutím‘ některých tradičních politických, tzv. levicových stran, stejně jako roztříštěností Zelených a konečně i vyvanutím Milionu chvilek a jeho stále ještě zmateného zacházení se svým volebním potenciálem. Samozřejmě je pravda, že na členy ve volbách úspěšných politických stran bude vidět prostřednictvím regionální politiky trochu lépe než na ty, kteří jsou ve stínu Poslanecké sněmovny nebo Senátu zahaleni svým úspěšným mlčením. Ale jistě lze očekávat, že alespoň ještě v jedněch příštích volbách mohou být úspěšní,“ komentuje Zbořil.

ODS měla v krajských volbách třetí nejlepší výsledek. „Pokud myslíte třetí nejlepší mezi dnes úspěšnými politickými stranami, pak si připomeňme, že pro ODS hlasovala na krajské úrovni jen trochu menší třetina voličů než pro ANO 2011 (193 oproti 604 tis.). To je spíše jakési šlapání vody na místě než velký úspěch. On je to jen takový lepší střed a jen o 23 tis. více hlasů, než dostala SPD. ‚Úspěchy‘ bude možné sčítat až podle toho, jak se ODS podaří vytvářet nebo participovat na krajských koalicích. A také, k jak velké odpovědnosti a s kým se dokáže na úrovni regionů přihlásit,“ říká politolog.

SPD zdvojnásobila počet mandátů. „Z hlediska počtu voličů je to jistě úspěch, vždyť je to výsledek lepší než u dnes triumfující STAN nebo KDU-ČSL, nemluvě ani o ČSSD a KSČM. Problémem této strany je až příliš agresivní a monotematická kampaň proti EU, která v současných podmínkách a v době nepřátelských postojů státních mocenských orgánů vůči této straně podstatně ovlivňuje vystupování členů této strany na veřejnosti, stejně jako vyvolává mediální ostrakizaci jejích voličů z tzv. liberálně-demokratické občanské společnosti,“ podotýká Zbořil.

„Nehledat důvody u někoho jiného a spíše zpytovat své viny“

Nejvíce zastupitelských mandátů ztratily v letošních krajských volbách ČSSD a KSČM. Hnutí ANO už nebude mít kde luxovat voliče. Nastal určitý zlom, myslí si Martin Netolický z ČSSD. Podle něj ve skutečnosti není výsledek hnutí Andreje Babiše tak růžový, jak se o tom mluví.

„Pan Netolický zřejmě dal na radu pana Kopečka z MU, ale přece jen je autentický v tom, že by chtěl vidět ANO 2011 růžové. Tato strana možná ‚bere hlasy‘ ČSSD a KSČM, ale stejně jako všem ostatním stranám. Je to politické hnutí, které ‚bere odevšad‘ a členové těchto dvou cit. politických stran by se neměli starat o to, kdo jim ‚ujídá‘, ale o ty, kteří od nich odcházejí. Nehledat důvody u někoho jiného a spíše zpytovat své viny, své velké viny,“ zhodnotil politolog.

„Pokud jde o KSČM a ČSSD, hned několik politických pozorovatelů a komentátorů se domnívá, že se jedná o jakýsi ‚soumrak levice‘. Tento názor chce hlubokou víru a přesvědčení, že víme, co to je ‚levicová politika‘ a přesvědčení, že tuto politiku už dávno nedělají jiné politické strany, které jsou méně oportunní. Když už na nějaký revoluční elán nebo odvahu dávno tyto strany nevěří. Zatím tam jsou a snaží se vydržet ‚tam‘ co nejdéle,“ dodal.

Senát je bezmocnou opozicí politickému systému, ale proč ne?

Starostům by podle analýzy ČTK mělo za týden přibýt přinejmenším šest senátorů z deseti možných. ODS by měla minimálně tři senátorská křesla obhájit a ČSSD by mohla počítat alespoň s jedním, podobně jako KDU-ČSL a hnutí Senátor 21. Jednoho senátora by měli z letošních voleb získat i Piráti. Mandát nejspíš obhájí Ivo Valenta za Soukromníky. Zástupci ANO v žádném z devíti obvodů nepostoupili do finále s náskokem, který by je jednoznačně favorizoval.

„Možná někdo tyto výsledky považuje za překvapení, ale pravda je, že ačkoli je Senát terčem mnoha kritik, důležité je, že má svou popularitu a ti, kdo volí kandidáty na senátora, jsou zodpovědní a k volbám chodí. Na rozdíl od těch, kteří jen nadávají a pomlouvají.

Takže dnes je Senát sice jen bezmocnou a mnohomluvnou opozicí celému politickému systému, ale proč ne? Má velkou, možná nepřiměřenou mediální podporu, ale ani to nemusí být ku škodě kritické a konstruktivní opozice,“ uvedl Zbořil.

„Je sice zajímavé uvažovat o zrušení Senátu, ale kdo si dokáže představit všechny důsledky této změny? Jen namátkou např. změnu povahy politických stran, frakce a frakční boj uvnitř těchto stran, byrokratizacie stranického aparátu atd. Kdo nevěří, ať se alespoň jednou podívá na britský seriál Jistě, pane ministře!“ dodal.

Nechme o tom rozhodovat lidi, kteří jsou kompetentní…

Podle premiéra Andreje Babiše si už nemůžeme dovolit v souvislosti s epidemií koronaviru poškodit českou ekonomiku více, než je. Odmítl tak slova ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který o zavření ekonomiky na 14 dní mluvil jako o posledním možném opatření. „Nedovedu si představit zastavení ekonomiky na 14 dní. Už si nemůžeme dovolit poškodit ekonomiku,“ řekl v nedělním pořadu serveru Blesk premiér Babiš.

„Toto si nedovoluji vůbec komentovat. Nejenom proto, že máme tolik otitulovaných odborníků na covid-19, stejně jako na českou, evropskou a světovou ekonomiku, ale také proto, že takové rozhodnutí musí vznikat na politické úrovni národní, mezinárodní a možná i globální. Nechme o tom rozhodovat lidi, kteří jsou kompetentní, ale také byli zvoleni a vybráni do institucí, které se mají starat o to, jak odpovědně omezit celé obory národního hospodářství, dělat rozhodnutí, která zasahují do soukromého života občanů, ovlivňují jejich rodiny a mohou dokonce způsobit změnit civilizační normy,“ komentuje Zbořil.

Je to už po druhé, co se premiér neshodl s novým ministrem zdravotnictví. V uplynulém týdnu nesouhlasil s jeho návrhem na registraci lidí v restauracích a označil ho za nesmysl.

„Česká média trpí infekcí, která se projevuje vírou, že musí být u všeho a sledovat každé slovo a každé gesto někoho za něco odpovědného. A to dokonce i v takových případech, kdy jsou jim slova a gesta nesrozumitelná. Dokonce se už obávám toho dnes nadužívaného slova komunikace. V obou těchto vámi cit. případech se jedná o ministra a předsedu vlády, kteří spolu jednají podle konkrétního programu svých úřadů a přepokládám, že musí k nějakému rozhodnutí dojít. Jeden je ekonom, druhý lékař a MZd. Jistě spolu hovoří jazykem svých profesí a nikoli, jak nás média vychovávají, jako zubař s homeopatem. A docházejí ke společným rozhodnutím. Když nedojdou, rozejdou se. Běhat ale s komentářem do televize po každé části jejich rozhovoru je snad pro nudící se reportéry zajímavé, ale z hlediska tvorby rozhodnutí neužitečné,“ podotýká Zbořil.

Volby jsou za námi a před námi nouzový stav a opět problémy kvůli covidu. A zda se změní jednání premiéra, co se týká epidemie po volbách?

„To opravdu nevím, to je otázka pro Andreje Babiše. Samozřejmě že před volbami se vláda musela dohodnout, zda se vůbec budou konat. Dnes, kdy je už Česká republika ze všech stran uzavřená, bude muset padnout také nějaké nové rozhodnutí nikoliv jen na úrovni MZd, ale i předsedy vlády a zdá se, že i Parlamentu. Anebo na takové rozhodnutí nedojde a budeme sdílet všichni svou odpovědnost. Někdo větší, někdo menší, přiměřeně svému sociálnímu prostředí a své ochotě být za něco odpovědný,“ říká politolog.



K atmosféře ve společnosti Zbořil dodává: „Zatím je těch umírajících málo. Ale ti, ke kterým se tato nemoc přiblížila, vědí čeho se obávat. Mám ve svém okolí dvě rodiny, jejichž členy náhle zasáhla infekce minulý týden a jsou nejen v karanténě. Musím říct, že jejich ochota setkávat se a naslouchat radám některých stomatologů je na minimu. Musím ale říct, že včera jsem projel jižní Čechy a cestoval od Lipna do Prahy a setkával jsem se jen s lidmi, kteří dodržovali základní hygienické předpisy a doporučení. Vzhledem k minulosti bych si dovolil upozornit alespoň na to, že se zvýšila ochota nechovat se, jak bývalo leckdy v ne příliš čistém prostředí běžné. A protože jsem žil dva roky v Soulu, mohu si dovolit poučovat i české antirouškaře, že v Koreji se o takových věcech nemluví, a když má někdo rýmu, chová se s ohledem na své okolí pozorněji, než je v českých umatlaných poměrech zvykem.“



