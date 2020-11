Zbořil: Past na Prymulu. Nástupce Blatný už má jasno. Klausi, takhle ne

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Zajímavý názor, ale myslím si, že s ním mnoho občanů ČR nebude souhlasit.“ Vystoupení druhého českého prezidenta a názorové střety posledních dnů komentuje v dnešním Rozjezdu politolog Zdeněk Zbořil. Věnuje se také nástupu nového ministra zdravotnictví. „Zatím si ‚to‘ s premiérem jen ‚vyříkali‘, ale informovali nás o tom, že chtějí pomáhat tam, kde je třeba, a neřídí se pokyny z Blesku,“ podotýká. Přidává pár slov i k udělování vyznamenání: „Až bude udělovat ČT, jistě přihlédnou i k tomu, co si myslí ‚kadeti‘ z televize.“ Nechybí ani vyjádření k americkým prezidentským volbám. „Snad by nás mohlo trochu zajímat i to, že Donald Trump sice nedostal Nobelovu cenu míru, ale zato nevedl války jako jeho předchůdci.“

reklama

Ve jménu boje proti koronaviru je, podle bývalého prezidenta Václava Klause, lidem postupně okrajována svoboda, a ekonomika českého státu je již několik měsíců ničena. Toto je třeba zastavit. „Zůstaneme-li v pasivitě, zvítězí-li strach nad svobodou, necháme-li si vnutit arogantní, údajně expertní rozhodování, a podřídíme-li se cizím zájmům, o všechno přijdeme. Nejen o to, co jsme vytvořili my, dnes žijící, v uplynulých letech, ale přijdeme i o dílo těch, jejichž odkaz si dnes připomínáme,“ zdůraznil Klaus v projevu 28. října. Připomenout lze, že Václav Klaus neměl při samotném proslovu nasazenou roušku.

Anketa Věříte novému ministru Blatnému víc než Prymulovi? Věřím víc Blatnému 5% Věřil(a) jsem víc Prymulovi 61% Věřím oběma 7% Nevěřím ani jednomu 27% hlasovalo: 1704 lidí

„Je to jistě zajímavý názor, ale myslím si, že s ním mnoho občanů ČR nebude souhlasit. Zatím ještě rozhodují prezident, vláda, Parlament zastupující ‚lid ČR‘ (alespoň podle dosud ještě platné ústavy), měl by pan exprezident také navrhnout, jak to učinit. Jít na Staroměstské nám. nebo na Letnou? Vyhlásit generální stávku jako v Bělorusku? Nebo rozpustit Parlament, přinutit vládu odstoupit a pana prezidenta rezignovat? Vytvořit ‚vládu národní spásy‘ jako nějakou prozatímní vládu po ruském vzoru z roku 1917 nebo dokonce předat moc ‚do rukou všeho pracujícího lidu‘? Obávám se, že ani jedno, ani druhé nebude možné,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil.

V pátek pak druhý český prezident vystoupil v Rádiu Impuls, kde se vyjádřil i takto: „Pan Prymula se choval agresivně vůči celému našemu národu. Jeho televizní vystoupení, kdy tam byl obklopen svými věrnými… Takhle pronášel své projevy Mussolini,“ uvedl.

„V posledních třiceti letech jsme slyšeli a v TV viděli mnoho jiných vystoupení českých politiků obklopených svými věrnými a později nevěrnými. Proto bychom mohli k hodnocení pana Prymuly volit jiná slova. Názor je názor, a Mussoliniho výzva ‚k pochodu na Řím‘ má i v dnešní ČR jistě své obdivovatele. Ale pana prof. Prymulu bych si nedovolil mezi ně zařadit,“ podotýká Zbořil.

Epidemiolog Roman Prymula kritizoval nejen to, že Václav Klaus neměl 28. října při proslovu nasazenou roušku. Exministr Rádiu Impuls řekl, že ho výroky Klause fascinují. „Nejde o mě, ale o to, co předvádí na veřejnosti. Nemyslím si, že jsem někdy působil arogantně. Jen jsem důrazně apeloval na občany, aby dodržovali opatření,“ uvedl Prymula. Oba se neshodnou ani v názoru na kolaps nemocnic. To, co exprezident dělá, je podle exministra zdravotnictví nezodpovědné vůči národu. „Pan Klaus tady vyzývá k občanské neposlušnosti v době, kdy jsme v limitní situaci,“ zhodnotil Prymula.

„V současné situaci a za okolností které jsou většině občanů, ale i mnohým politikům dobře známé, bych raději doporučoval důvěřovat panu exministrovi zdravotnictví. Pan exprezident Klaus vyčerpal spoustu své energie jako spoluautor ekonomické a politické transformace, při dělení Československa a vzniku České republiky, při vstupu ČR do EU a zdá se, že dnes nemá dost vhodných argumentů, aby přesvědčil jistě většinu občanů ČR o tom, aby se chovali, jak on doporučuje,“ komentuje politolog.

Bývalý prezident se ostře vyjádřil i na adresu šéfa České lékařské komory Milana Kubka. „Pan Kubek je pro mě hrůzostrašnou figurkou už dvě desetiletí, kdy byl Rathovým pomocníkem a kamarádem.“ Kubek v Rádiu Impuls reagoval s tím, že Klaus podle něj této zemi již několik let škodí. „Pokud chce zdravotnictví pomoci, určitě ho uvítáme v každém zdravotnickém zařízení. Může si vzít uniformu sanitáře a jít pomoci,“ uvedl a doplnil, že možná pak bývalý prezident změní názor.

„Vypadá to, že oba pánové mají vyhraněné názory a nedá se s nimi dělat nic jiného než jim doporučit, aby si je ponechali, hájili a přesvědčovali občany ČR o tom, kdo má vlastně pravdu. Poznámku o přátelství pánů doktorů Kupka a Ratha si mohl exprezident Klaus odpustit. Jak říká klasik, muže s takovými politickými zkušenostmi se nezdá být hodna,“ podotýká Zbořil.

„Nejde o osobní zájmy, o politikaření, ale o věc samotnou a hlavní...“

Profesora Romana Prymulu vystřídal v uplynulém týdnu v pozici ministra zdravotnictví lékař Jan Blatný. „Pojďme změnit vnímání strachu v respekt. Strach nás paralyzuje,“ uvedl ke zvládnutí pandemie.

„Zajímá-li někoho můj osobní názor, myslím si, že pan prof. Prymula byl záměrně kompromitován v zájmu nějaké politicko-ekonomické zájmové skupiny. Pan dr. Blatný se nebál vstoupit do politické arény, která je eldorádem predátorů a lze předpokládat, že si je toho vědom. Jistě ale neočekával, že odpovědí na jeho výzvu změnit „strach v respekt“ se mu dostane „bleskové“ odpovědi, ve které se mu připomene, že podepsal výzvu Milionu chvilek.

Na druhé straně je dobré, že se to stalo, a že si nebude dělat velké iluze o české mediální scéně a o chování politiků, které vyzývá ke spolupráci. Jak tedy začal? Ještě nezačal a už se mu dostalo kritiky, která ani tak moc s fungováním MZd nesouvisí,“ říká Zbořil.

Nový ministr nejdřív odmítl, že by podepsal petici Milionu chvilek za demisi premiéra, pak řekl, že to podepsal někdo jiný a v pátek nakonec doznal, že podpis skutečně patří jemu. „Důvod, proč jsem se stal po souhlasu premiéra a prezidenta ministrem, je odborný,“ uvedl také.

„Nový pan ministr se musí naučit, že bude pod každodenním dohledem všech, které bude zajímat, co bude dělat pro zdraví národa Ale také co učiní, aby nemohl být vzat jako rukojmí v politickém boji proti Andreji Babišovi,“ komentuje politolog.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



„Pana ministra jsem angažoval bez ohledu na jeho politický názor,“ odpověděl předseda vlády na dotaz, jak se mu bude spolupracovat s novým ministrem Blatným, který se podepsal pod petici Milionu chvilek. „Není pro mě podstatné, jestli mě má rád nebo nemá. Jsem rád, že na nabídku kývl a že se rozhodl rychle, v podstatě během dvou hodin, co jel z Brna za mnou na Úřad vlády,“ zmínil ministerský předseda.

„Kritici Andreje Babiše jistě rádi přehlédnou fakt, že premiér se rozhodl o způsobilosti pana dr. Blatného pro funkci MZd bez porady s Milionem chvilek. Já si myslím, že to je ale podstatná věc. Oba pánové svým chováním dokazují, že jim nejde o osobní zájmy, o politikaření, ale o věc samotnou a hlavní. Třeba časem oba pánové na sebe změní svůj názor. Zatím si ‚to‘ s premiérem jen ‚vyříkali‘, ale informovali nás o tom, že chtějí pomáhat tam, kde je třeba, a neřídí se pokyny z Blesku,“ říká Zbořil.

Psali jsme: Do toho vám nic není! Witowská z ČT utnula aféru. Vážnou Schwarzenberg: Česko je ostuda. Nechce migranty. Ať EU zasáhne proti Babišovi Covid: Je moje povinnost to říct. Až 110 tisíc Čechů zemře. A číhá horší zlo Ministryně Maláčová: Sociální služby musí vědět, že v tom nejsou samy

Panu Okamurovi se v blízké době nedostane uspokojivé odpovědi...

Předseda SPD žádá po vládě, aby předložila data o skutečné nebezpečnosti viru. „Pokud tu bude nebezpečí, že tu začnou umírat tisíce lidí, je třeba přijmout jiná opatření, než pokud tu je vir, který zabíjí jen v relativně řídké kombinaci dalších onemocnění relativně malou část nemocných lidí,“ konstatoval v proslovu ve Sněmovně, když se hlasovalo o prodloužení nouzového stavu. Tomio Okamura také připomenul, že v interpelaci žádal už minulého pana ministra zdravotnictví o informaci, zda se provádí pitvy u zemřelých, u kterých se uvádí úmrtí s covidem, a zda máme ověřená data, kolik lidí umírá na covid a kolik lidí umírá na jiné choroby nebo úrazy a pouze jsou covid pozitivní. „Dodnes jsme tato čísla neobdrželi.“

„Data o skutečné nebezpečnosti viru dnes nejsou k dispozici snad nikde na světě. Snad jen v kontinentální Číně nebo na malém území Státu Izrael. Panem Okamurou požadované odpovědi na jím kladené otázky by byly jistě zajímavé a důležité, ale jako laik si neumím představit, zda je to možné nebo zda tyto statistiky jsou k dispozici či nikoliv. Obávám se, že panu Okamurovi se v blízké době nedostane uspokojivé odpovědi. Nezdá se mi, že by zjistit to, kdo a jak zemřel, bylo tak jednoduché, jak si představuje a zda je možné v několika dnech takové statistiky nejen pořídit, ale i ověřovat. V parlamentních interpelacích se objevují nejrůznější nápady, ale je otázkou, zda v dané chvíli je to to nejdůležitější, čím by se lékaři a sestry měli zabývat,“ uvedl politolog.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska vláda udělala chybu, když nařídila v neděli zavřít obchody. Kdyby jim naopak vláda rozšířila otevírací dobu, lidí by bylo v jednu chvíli v obchodech méně. Zdá se mu, že za nedělním zavřením obchodů mohly být i obchodní zájmy. „Za těch 30 let, co jsem v politice, tak pekaři stáli o to, aby v neděli byly obchody zavřené, protože pak pekaři prodají pečivo, které napekli na víkend, to prodají už v sobotu a nemusí platit tu směnu navíc na další pečení. A nevíte náhodou, pane ministře, kdo je v tuhle chvíli největším pekařem v zemi?“ zeptal se Kalousek na Primě na firmy z holdingu Agrofert Andreje Babiše.

„Pan poslanec Kalousek nikdy neodolá, když je příležitost sdělit národu, že všechno zlo pochází z Agrofertu a největším tentokrát jen pekařem (myšleno samozřejmě zločincem) je Andrej Babiš. Někdy čeho je moc, toho je příliš. A tak se může stát, že to jednou nebude nikoho zajímat,“ podotýká Zbořil.

Prezident Miloš Zeman ve středu, k příležitosti státního svátku vzniku Československa, předal státní vyznamenání. Tentokrát však kvůli protiepidemickým opatřením pouze virtuálně a k fyzickému předání má dojít příští rok. Moderátorovi České televize se nelíbili někteří vyznamenaní: „To je jmen za poslední léta: HELENA, FRANTA, MIREK, RONY... kdejaký MISTR úpadkového žánru, béčkový HUDEBNÍK či (letos) trapný KOMIK. Už nejsem žádný KADET, abych dělal, že to nevidím, koukal do OBLAK a tvářil se, že mi ten HOUF nevadí. Vadí. Ale 28. říjen si nedám(e) kazit,“ prohlásil Jakub Železný na sociální síti. Narážel tím na to, že na seznamu vyznamenaných se ocitli i lidé, kteří figurují v seznamech důvěrníků a spolupracovníků StB.

„Pokud vím, prezident republiky se rozhoduje o udělení státních vyznamenání na základě návrhů poslanců, senátorů, veřejnosti a také podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Až tato vyznamenání bude udělovat ČT, jistě přihlédnou i k tomu, co si myslí „kadeti“ z televize.

Předpokládám, že pan Železný nepochybuje o tom, že prezident má o těch, které poctil svým oceněním neméně kvalitní informace jako on. Měli je stejně přesné jako jeho předchůdci Václav Havel i Václav Klaus. Přepokládám, že je podobně přesné, jako jeho předchůdci, má i Miloš Zeman. A možná i lepší,“ říká politolog.

Donald Trump nevedl války jako jeho předchůdci.

Do amerických prezidentských voleb zbývá den. Republikánský prezident Donald Trump za svým demokratickým rivalem Joem Bidenem v celonárodních průzkumech zaostává, avšak v řadě klíčových států, kde hlasování zřejmě rozhodne o výsledku voleb, se očekává těsný souboj.

„Jak víme z trochu jednostranného zpravodajství českých médií byla letošní kampaň nejdražší v amerických dějinách. Asi také nejkonfliktnější, přestože se neobešla bez aktualizovaných ‚deep throats‘ (hlubokých hrdel). Z nedostatku informací z první ruky se u nás i v Evropě posuzovaly vyhlídky obou kandidátů pod zorným úhlem přání v jednotlivých zemích a teprve v posledních dnech se začaly objevovat serióznější, nikoliv prorocké komentáře. Stejně ale se jejich velká část věnovala dohadování se nejen tomu, kdo vyhraje nebo prohraje, ale i tomu, co bude po volbách. Od proroctví ‚běloruského příběhu‘ (zfalšované volby) po apokalyptické vize občanské války ve Spojených státech a jejich definitivním rozkladu,“ komentuje Zbořil.



„Zajímavé jsou názory z neevropského a asijského prostředí, které se většinou týkají toho, zda Spojené státy půjdou do války s Čínou či nikoliv. Myslí se tím ale zejména soupeření ekonomické. Ale i tyto úvahy nejsou příliš důvěryhodné a zejména se nás budou týkat jen v těch případech, kdy se Spojené státy stanou hybatelem ‚osídlování Evropy‘ a hledáním nových nebo staronových spojenců v oblastech surovinových zdrojů. Při takové politice ale není důležité, zda vyhraje ten nebo onen. Snad by nás mohlo trochu zajímat i to, že Donald Trump sice nedostal Nobelovu cenu míru, ale zato nevedl války jako jeho předchůdci. Do Čech nebo na Moravu sice nepřijel, ale choval se k nám rozhodně mírumilovněji než Barack Obama, který sice položil věnec k dosud ještě stojící soše TGM, ale vedl hned několik válek po celém světě,“ dodal.

A co očekávat při pokračování prezidentství Donalda Trumpa a co při nástupu Joea Bidena?

„Jak to napsat co nejstručněji? Jeden je byznysmen, druhý se více než čtyřicet let pohybuje ve strukturách americké politiky. Oba žijí v odlišném sociálním a kulturním prostředí, oba nejsou žádní mladíci a může se stát, že se ani jeden konce svého mandátu nedožije.

Oba se budou řídit heslem Amerika First!, ale jen jeden to bude říkat víc nahlas. Nedovoluji si odhadnout jejich ‚evropskou politiku‘ a věřím, že oba nebudou hledat ani v EU, ani v Evropě své přátele. Ale rozhodně zde budou hájit ‚své americké zájmy‘,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



Psali jsme: Šichtařová rozebírá naše chování v pandemii: Akceptujeme i naprosté kraviny. Slouží jen k demonstraci moci. Lidé si pak myslí, že vůdce dokáže něco řídit Trumpovi stačí tato věc, aby drtivě smetl Bidena. Budou se průzkumy opět mýlit? Zbořil: Špinavá hra s Prymulou. Odpůrci Zemana spláčou Zbořil: Tu chřipečku si zasloužíte. Že se nestydíte před lékaři. Výletníci od moře a z hor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.