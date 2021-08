Zbořil: Romové a kauza Sokolov? Ať Bartoš a Babiš předvedou, jak na tento problém

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Politolog Zdeněk Zbořil v pravidelném komentáři uplynulých dnů analyzuje aktuální předvolební průzkum, průběh kampaně, dohadování o důchodech a kandidatury, které komentovali i církevní hodnostáři. Věnuje se výnosnému ekonomickému odvětví, a to obchodování s chudobou. V souvislosti s potyčkou mezi skupinami občanů v Ústeckém kraji, připomíná, že konflikty se budou pomalu vracet. Přidává pár slov k vystupování Ivana Bartoše nebo „duhového Hřiba“. S ohledem na to, že startuje Prague Prade se zamýšlí nad podporou České pošty a v závěru komentuje i jednu údajně rasistickou poznámku, která padla na olympiádě.

reklama

„Zdá se, že CVVM začaly výzkumy vycházet tak, aby s volebními výsledky mohly být srovnatelné a výzkumníci si neudělali velkou ostudu. Ale přece jen by chtěli ovlivňovat, nebo dokonce vytvářet veřejné mínění,“ analyzuje nový průzkum, který potěší příznivce ANO a ČSSD, politolog Zdeněk Zbořil. Podle červencových výsledků CVVM by hnutí ANO volilo 23,5 procenta voličů, druhá by skončila koalice Spolu, třetí Piráti a STAN. Do Sněmovny by se dostala SPD, komunisté a ČSSD. Přísaha Roberta Šlachty by zůstala pod hranicí ke vstupu do Parlamentu. Anketa Koho byste si přáli jako „novou krev“ v Poslanecké sněmovně? Ondřej Kolář (TOP 09- SPOLU) 0% Hana Lipovská (Volný blok) 77% Josef Nerušil (SPD) 10% Kateřina Stojanová (Piráti) 3% Matěj Stropnický (ČSSD) 7% Libor Vondráček (Svobodní- TSS) 3% hlasovalo: 6455 lidí

„Když zapomeneme spíše z nedbalosti prázdninové nepřesnosti podobných anket, mělo by tedy dojít k výsledkům, které více méně kopírují současné složení PS. To, že Přísaha zůstává v tomto průzkumu mimo, je snad jen proto, že nenašla ve své agitaci odkazy na to, nač by měli její voliči přísahat a volební programy à la ‚Pusťte nás na ně!‘ jsou již vyvlastněny,“ říká politolog. „A pokud jde o kampaně – jen dvě věci mne neustále udivují, hvězdné nebe nade mnou a ideová prázdnota všech volebních programů okolo nás,“ dodal.

Za volební kampaň někteří považují i dohadování o výši důchodů. Zákonem stanovená valorizace je 450 korun, nad ni dostanou penzisté dalších 300 korun. Piráti, ODS, TOP 09 a STAN návrh nepodpořili.

„Nevím, zda zvyšování důchodů, které je během za utíkající inflací, bude dostatečným volebním tahákem. Ale významnou část voličů – důchodců to jistě potěší a vládu to vlastně zas tak moc nestojí,“ podotýká Zbořil. „To, že je tzv. opozice proti, není nic důležitého. Málokdy bývají pro, když s nějakým návrhem přijde vládní koalice, a její antibabišování je stará obehraná odrhovačka, nikoliv bojový chorál. SPD asi zase až příliš kalkuluje a je otázkou, zda jí její voliči budou rozumět,“ dodává.

Kde je úřad, tam jsou resty. Nic se nezměnilo

A připomenout můžeme i další pro řadu lidí moment kampaně. Inspekční cesty ministryně Jany Maláčové, o kterých jsme už v minulém Rozjezdu hovořili, vyvolávají stále reakce. Poslanec Jan Skopeček je označil za „šikanu“. Na protest se spolu s dalšími vydal dělat inspekci na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zjistil, že na ministerstvu není plnění povinností ideální.

„Kdyby měli opoziční poslanci nějaké nápady a nechtěli se jen předvést před svými spolustraníky, aby se dostali na ideální místo na stranické volební listině, snad bychom se nemuseli, a samozřejmě i veřejnost, zabývat takovými nesmysly,“ uvedl politolog. „Doporučuji přečíst si Haškovy povídky z let c. a. k. monarchie. Varování ‚kde je úřad, tam jsou resty‘ státní byrokracii ani po více než sto letech k lepšímu nezměnilo,“ dodal.

Snaha SPD je chvályhodná. Úspěšná ale nebude

Hnutí SPD chtělo ještě více zpřísnit pravidla pro čerpání sociálních dávek, ale poslanci to odmítli. Například ministryně sociálních věcí Jana Maláčová a pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík byli proti, naopak poslanec SPD Jaroslav Foldyna mluvil o zkušenostech z Děčína. Součástí návrhu SPD například bylo, aby příspěvky na bydlení putovaly jen do budov, které odpovídají minimálním standardům na bydlení, jako toaleta a teplá voda. Omezilo by se takzvanému obchodování s chudobou.

„To už je mnohem zajímavější bod předvolebního programu a agitace, ale je to také velmi riskantní rozhodnutí. Situace se na tom bojišti mění každým okamžikem, mobilita elektorátu je také někdy až pozoruhodně proměnlivá a málokdo ví, jak napravit to, co je po léta zanedbávané,“ uvedl Zbořil. „Pokud se nemýlím, ‚obchodování s chudobou‘ je prosperující odvětví české ekonomiky. Mluví se o něm více než třicet let, kdekdo tomu rozumí a nikdo neví, co s tím dělat. Takže snaha SPD je chvályhodná, ale nemyslím si, že tentokrát, podobně jako v minulosti, bude úspěšná,“ dodal.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš se stal terčem posměchu kvůli svému výroku o judistovi Lukáši Krpálkovi, který na olympiádě v Tokiu vybojoval zlatou medaili. Pirátský předseda na videu uvedl, že si vzpomíná, jak se s Krpálkem pral v „mladších žácích“. Vzhledem k více než desetiletému věkovému rozdílu mezi oběma muži se ale začala ozývat kritika, že si Bartoš vymýšlí. Ten se následně omluvil, a to i Krpálkovi, a řekl, že se spletl. Jednalo se o „zkreslenou vzpomínku“.

„To je jen malá vada na kráse Pirátů, kteří mají jistě jiné problémy, o kterých se nemluví. Pan Bartoš tím jen připomněl, že české volby nejsou žádné judo nebo řecko-římský zápas podle pravidel, ale spíše takové to cirkusové ‚catch as you can‘, a že se při něm na fauly příliš nehledí,“ podotýká Zbořil.

Psali jsme: „Skandál!“ Babiš v metru: Piráti slibovali. A teď máte... Hřib se neudržel

Zbořil: Ani nejvyšší církevní autority nejsou neomylné

Šestadvacet osobností veřejného života zaslalo otevřený dopis kardinálu Dominiku Dukovi. V něm vyzývají, aby se veřejně distancoval od mediálních radní Hany Lipovské a Josefa Nerušila. Ještě před čtvrtečním dopisem se v podobném duchu vyjádřil předseda ČBK a olomoucký arcibiskup Jan Graubner, když uvedl, že politické postoje kandidátů do Sněmovny za strany s extrémními názory, kteří jsou spojováni s katolickou církví, nejsou postojem církve. Duka se s prohlášením ztotožnil.

„Pan arcibiskup Graubner si jistě vzpomíná, co se okolo jeho osoby dělo, když se jednalo o privatizaci vinných sklepů v Kroměříži a jaké to mělo negativní důsledky pro obraz církve ve společnosti. Tzv. církevní restituce byly podobným, i když mnohem větší pozornost vyvolávajícím vstupem církví do politicko-ekonomických vztahů v České republice,“ připomíná Zbořil. „Tato poslední událost sice může být někým interpretována jako důkaz, že ani nejvyšší církevní autority nejsou neomylné, ale snad by si to mohli pánové vyřídit mezi sebou a nedělat z toho předvolební téma politických stran a církve. Příliš to vypadá na to, že se někdo polekal politického vlivu České TV a má obavy, aby se její hledáček nezaměřil také na něho a jeho okolí,“ dodal.

Psali jsme: „Č*ráku, mám vystoupit?“ Zbavme Prahu aut! hlásal aktivista. Tohle slyšel zpátky Petice: Nesouhlas s obnovením těžby čediče v Chuchelně u Semil Babiš se dnes setká se Zemanem, probrat by mohli Koudelku v čele BIS Vlivný pirát: Dejme víc peněz neziskovkám! Konkrétně: Romea, Extinction Rebellion, Pulse of Europe...

Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 16115 lidí

„Protože jsou to slova katolického kněze, je zajímavé, že mluví o ‚extremistech‘ a nikoliv o ‚kacířích‘. To by se mohli takto označení začít obávat, aby u nich někdo nehledal ‚signum diabolicum‘ a všechno neskončilo podobně jako kdysi ve Velkých Losinách. Snad tentokrát na ‚kladivo na čarodějnice‘ (a na jejich ‚sluhu‘ poslance Volného) nedojde, ale ani dnes už člověk někdy neví,“ komentuje politolog.

Proč zrovna duha a nikoliv husitský kalich?

V Praze startuje festival Prague Pride. Strategickým partnerem festivalu je i Česká pošta, která na podporu spustila kampaň. Pošta podpoří festival například duhovým logem na sociálních sítích, speciálním rámečkem Pohlednice Online či limitovanou edicí duhového balíku.

„Jsem na rozpacích, jak tyto věci komentovat. Když ministr zahraničních věcí Petříček vyvěsil na Černínském paláci duhovou vlajku, nikoho to nepobouřilo. Podobné symboly na budově některých pražských magistrátů také ne, spíše to někdo využíval ke kritice pana primátora Hřiba, jehož nepříliš velká obliba má ovšem určitě jiné důvody než jen to, že je ‚duhový‘,“ uvedl Zbořil. „Ale u instituce veřejné služby je to trochu jiné. Nejde o to, že její ředitel je obdivovatel LGBT, ale o to, zda mu to někdo nenařídil nebo doporučil a zda nedává přednost určité skupině občanů před skupinami jiných. Např. věřících, ať už přijímají podobojí nebo podjednou, a zda jim neposkytuje v zastoupení státu mimořádné finanční výhody při úhradách za reklamu. Proč zrovna duha a nikoliv husitský kalich? Nemluvě už ani o Spartě a Slavii,“ dodal.

V uplynulých dnech se opět do popředí zájmu dostala romská problematika a útoky na menšinu. Policie zasahovala na Sokolovsku, kde se Romové dostali do potyčky s asi čtrnácti vodáky. Několik z nich bylo podle vyjádření policie takzvaných ultras fanoušků týmu hrajícího nejvyšší českou fotbalovou soutěž. Stížnosti padaly i na hlavu policie. „Přišel ke mně policajt, dal mi k hlavě pistoli a řekl, že se mám odstranit, že když mě třikrát vyzve, tak mě střelí,“ zaznělo od jedné romské svědkyně.

„V textech, které tvoří část české literatury nebo dokonce i filmové tvorby, se uvádí, že příslušníci romských skupin občanů mají vysokou sociální inteligenci a ta se projevuje i tím, že reagují na různé sociální situace velmi pohotově,“ předesílá politolog.



„Není to nic typického a vlastního jen Romům. Viděli jsme nedávno finského fotbalistu černé pleti, ve službách skotského fotbalového týmu, který slyšel něco, co neslyšel nikdo jiný, a UEFA jeho tvrzení uznala za hodné v podstatě doživotního trestu hráče Slavie Praha. Konflikty mezi skupinami občanů v Ústeckém kraji, které byly mediálně atraktivní před deseti patnácti lety, s covidovou krizí nějak odezněly, ale zdá se, že se zase budou pomalu vracet. Navíc, když zřejmě někdo má zájem objevit severočeského Chauvena mezi tamějšími policisty. Navíc za podpory inspirované v zahraničí a za účasti nových ‚neziskových organizací‘ (které se v posledních letech někam vytratily),“ dodal.



A přidává ještě tuto poznámku: „Pravda je, že některé způsoby konfrontace mezi fotbalovými ultras a těmi, které považují za své nepřátele, jsou známé. A protože v Ústeckém kraji budou kandidovat do Poslanecké sněmovny pánové Babiš a Bartoš, můžeme si počkat i na jejich nápady, co s tímto rodícím se staronovým problémem dělat,“ dodal.

Psali jsme: „Č*ráku, mám vystoupit?“ Zbavme Prahu aut! hlásal aktivista. Tohle slyšel zpátky

Jsme přecitlivělí na každé slovo a lži jsou dobrý kšeft

Údajná rasistická poznámka vůči závodníkům z afrických států poslala vedoucího německého týmu cyklistů na olympijských hrách, Patricka Mostera, zpět domů. Na svého svěřence při závodu křičel, aby „dohnal ty velbloudí jezdce“, informovalo Echo24.cz.

„Připadá mi to trochu absurdní, protože předpokládám, když šlo o cyklistu z Tunisu, a svým vzrušeným křikem chtěl říct ‚předjeď toho velblouda‘. Tak jako jiní trenéři a fanoušci umějí křičet ‚předjeď, dohoň toho žabožrouta‘ a nechtějí tak urážet Francii nebo ideály Velké francouzské revoluce,“ uvedl Zbořil. „Doporučuji, protože jsme dnes tak přecitlivělí na každé slovo a lži jsou docela dobrý kšeft, aby trenéři na veřejnosti se svými svěřenci vůbec nemluvili. Nikdo neví, co z nich současná komunikační kreativita udělá. To, že někteří trenéři neurvale a sprostě řvou, ukazují často neupravené přímé sportovní přenosy, a tak nebezpečí, jak víme i z Poslanecké sněmovny, číhá za každým rohem. Proto doporučuji brát si historické poučení od těch tří čínských opiček – nevidím, neslyším, nemluvím,“ uzavírá politolog dnešní Rozjezd.

Psali jsme: Nechápou to? Tak vyměnit! Majerová Zahradníková to spočítala „duhové“ České poště Romský aktivista pro PL: Problém je chování policie. Demonstrace před vládou? Své řekl i k bitce s fotbalovými výtržníky v Sokolově Romea v nesnázích. Aktivistce to ujelo. Omluvte se! žádá Pavel Černý. A přišel první krok Němcová uvidí velezradu, směje se Zbořil. U nápadu Evropské komise ho ale smích přešel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.