„Babiš by možná navrhoval ještě větší dobytky“. John Bok naplno o kauze soudce Fremra

Nyní jste věnoval velké úsilí tomu, abyste důležitým lidem vysvětlil, kdo je soudce Robert Fremr a proč by neměl být ústavním soudcem. Proč?



Byla to reakce na fakt, že můj přítel a básník Petr Pazdera Payne nám tuto kauzu připomněl. Společně s Petrem Paynem, Petrem Placákem a Jenem Urbanem jsme se dali, lapidárně řečeno, do dobrého díla. Spolek Šalamoun se podílel také, protože mí kolegové to, co jsem napsal, rozesílali na všechny strany. Veřejnoprávní média nijak nereagovala a dělala mrtvého brouka. Hlavně že jsou veřejná. I soudcem Robertem Fremrem odsouzený Alexandr Eret nakonec začal reagovat. Poslal nám věci, které sepsal v roce 1990, a rozhovor s Hvížďalou. Jan Urban s Fremrem udělal rozhovor, protože už měl v ruce estébácké materiály z archivu bezpečnostních složek (ABS).



Robert Fremr byl čekatelem na komunistickou rudou knížku, tak ať nyní neříká, že byl nezávislý. A „úžasný“ pan Fremr se, tehdy v roce 1988 po pár měsících od rozsudku nad Eretem, stal z městského soudce soudcem Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky. Ve svých třiatřiceti letech, což nebylo obvyklé. Po roce 1989 to nicméně uniklo pozornosti všech. Nikoli však těch, kdo ho prezidentovi doporučili s tou exkluzivní vstupenkou soudce, který soudí válečné zločiny.





Začali jsme si vzpomínat a já přímou cestou oslovil pana prezidenta Petra Pavla, že jmenovat Fremra ústavním soudcem je blbý nápad. Bylo to krátké a věcné. Ten, kdo mou reakci doručil, mi později se smutkem sdělil, že jsme neuspěli, protože prezident naslouchá jiným hlasům. Tak jsem napsal dopisy senátorům i prezidentovi. Z Hradu reakce nepřišla.



Je okolo toho hodně podivných okolností. Dlouho se ty informace tutlaly, ale pak jsme zveřejnili ty dopisy a šlo to rychle. Jímala mě hrůza, že chtějí mít ve spěchu plný Ústavní soud. To není třeba. Několikrát se stalo, že Ústavní soud nebyl plný, a nic se nestalo. Je tam velký tlak a nevím proč a od koho. Nemyslím si, že je to vůle prezidenta. Ten má pořád šanci se vzpamatovat a Fremra ústavním soudcem nejmenovat.



Nicméně i v Senátu dostal Fremr přes vaše výhrady šestatřicet hlasů…



Někteří senátoři na naše dopisy reagovali, někteří vůbec ne. Část jich reagovala až po druhém dopisu. Řada mi odepsala, že děkuje, že se jako občan aktivizuji a že jsem je na to upozornil. Někteří dělali mrtvé brouky a několik jich dopis nepřijalo. Možná tam mají blokaci na mé jméno nebo na celý národ. Někteří vůbec nemají e-mail, takže jsem jim to posílal přes asistenty. Celkem velká reflexe přišla od Pavla Fischera a střídmá od předsedy Miloše Vystrčila.





Vystrčil k tomu poznamenal: „Nebyla nám řečena úplná pravda!“ Co vy na to?



Ano. Fremr v Senátu některé věci tutlal. Proto mu hlas nedal. Když jsem ho zpočátku poslouchal, tak jsem byl nervózní, ale k tomu směřoval. Není tak otevřený a přímý. Asi to měl horší, protože část ODS byla evidentně velkým Fremrovým podporovatelem. Bylo by zajímavé zjistit, kteří senátoři se nedostavili. Měli volit všichni, vždyť za to jsou placení. Ti nevolící jsou alibistický sráči.



Nezklamal vás prezident Petr Pavel, který přeci jen Fremra navrhl a také se ho zastával?



Myslím si, že se ani neznají, i když se Fremr tiše připojil k táboru podporovatelů pana prezidenta. Nevím. V každém případě mu lidi na post ústavních soudců někdo doporučuje. Prý Fremra podpořilo hodně předsedů soudů, ale ti do toho nemají co kecat. Jde o jeho vůli a rozhodnutí senátorů. Bodejť by ho nedoporučovali, když si pak budou moci rozhodovat, jak se jim zachce. Odsoudí nevinného člověka a Ústavní soud to, až na pár výjimek, zazdí. Tam by měli být lidé nezávislí na státní moci, ale i na ostatních soudcích. Zároveň se zrelativizovalo vítězství v prezidentských volbách. Buď Babiš, nebo generál Pavel. V tomto případě to skoro vyjde nastejno. I když, kdo ví. Možná by tam Babiš navrhoval ještě větší dobytky.





V každém případě jsme my občané rukojmí. A prezident nám slíbil, že bude prezidentem všech občanů. Složil slib a podepsal.



Z jedné strany prezidenta bráníte, z druhé se proti němu vymezujete. Vysvětlete mi tento postoj…



Víte, Západ přece není tak debilní, že by předsedou vojenského výboru NATO udělal agenta StB. To ať mi nikdo neříká. Přesně tak ale pracují estébáci, aby zpochybnili něco, na čem záleží. Vždyť víme, že nasazoval v Jugoslávii vlastní život a kolik pomohl zachránit francouzských vojáků. Tehdy se rozpadalo Československo a on se sám o sobě pustil do takové nebezpečné mise. Vždyť by je tam ti Srbové rozsekali. To mě zajímá.



To, že byl zamlada šoupnut tátou do komunistický školy, je třeba posuzovat podle té doby. Můj táta byl letec ze Západu a maminka Angličanka, tak mě komunisti kvůli původu nikam nepustili. A když jsem udělal nějakou blbost v třetím ročníku na učňáku, tak mě vyhodili. On byl z bolševický rodiny vojáků, a tak ho tatík prostě prdnul do vojenského učiliště. Vždyť žádnou jinou kariéru neznali. Myslíte si, že v té rodině četli Orwellovo 1984 anebo Zamjatinovo My?



Asi ne. Ale četly se tam knihy třeba jako Rozsévač smrti, špionážní román z druhé světové války sovětského rozvědčíka Georgije Brjanceva…



To nejspíš ano. Pavel v tom vyrostl. Byl vychováván vojákem. Já ho neomlouvám. Pak se stal komunistou, což byl předpoklad pro další postup. Všichni vysokoškolsky vzdělaní vojáci to tak udělali. Byli oportunisté a dělali úlitby. Nevytýkám jim to. Mí přátelé takhle vystudovali filmovou režii nebo kameru. Ale nikomu neubližovali a nikam se necpali. A kromě toho jednoho zmetka, který s ním chodil na ten kurz pro rozvědčíky, Pavel také nikomu moc nevadil.





U Pavla mi to tak nevadí a pozdější cesta v novém režimu byla bez zaváhání. Vždyť ho ve většině podporovala i média.



Když se Fremr nakonec stane ústavním soudcem, co to řekne o stavu justice v Česku?



Na to se, sakra, musím vrátit do minulosti. Spousta komunistů se pak stala disidenty, takže je to složitější. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, byl do roku 1968 také komunista a až pak disident. I když byl disident, dělal pro stavební družstvo, které spravovalo majetek vnitra a Ústředního výboru Komunistické strany Československa (KSČ). Slyšíte dobře. Jeho matka právnička nosila Gottwaldovi podepisovat tresty smrti.





Nejlepší byl podle mého první Ústavní soud, který fungoval od roku 1992. Byl nejčistší. Do druhého už napochodoval Rychetský a byli tam někteří komouši, dokonce snad vojenští soudci. A hned další várka obsahovala bývalého vojenského prokurátora, který zavíral odpírače vojenské služby, Jaroslava Fenyka. Ten se stal dokonce místopředsedou. Brojili jsme proti tomu, ale nic.

Teď jsou tam kandidát členství KSČ Josef Baxa a komunista Pavel Šámal a tak dále. Jenže mě vadí hlavně ten, kdo za bývalého režimu ubližoval. Fremr svým jednáním před rokem 1989 vracel justici do padesátých let. Vždyť se radil s estébákáma, co a jak.





V Senátu Marvanová s Láskou vytvořili domnění, že Fremr stojí před jakýmsi „božím soudem“. Nestál. Vlezl do Senátu a musel počítat s tím, že ho budou grilovat. Jako v každém jiném zaměstnání. Když o vás zaměstnavatel zjistí, že jste v minulosti kradl, tak vám asi nesvěří pokladnu. Fremr tam zahrál etudu, že o tom nevěděl, ale to je blbost. Byl to ničemný zmetek. Po roce 1989, když už nebyl komunista, odsoudil spolustraníka Karla Hoffmana, který v roce 1968 vypnul jako šéf Ústřední správy spojů vysílání televize a rozhlasu. Udělal si čárku u nového režimu k dalšímu postupu. Tak to je tedy charakter.

