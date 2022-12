„Blížíme se vojenskému autoritativnímu režimu!“ Ústavní právník bez legrace. Co už proběhlo v naší zemi?

Z DEŠTĚ POD OKAP Loni bojoval proti omezení svobod kvůli covidu-19, letos proti cenzuře. Ústavní právník Zdeněk Koudelka (Trikolora) bilancoval rok 2022 a doporučil ponaučení z celé historie: „Za svobodu se musí bojovat a stále jsou lidé, kteří chtějí jiné ovládat a nejen v tom, co budou moci číst. Hitlerem to neskončilo,“ varoval. Jak si tedy podle něj vedla svoboda a práva v zemi tento rok?

reklama

Jak byste z hlediska práv a svobod shrnul rok 2022?

Je to nejhorší rok od roku 1989. Vypnutí vládě nepohodlných webů v únoru 2022, na kterém se vláda skrze vojenské zpravodajství podílela, hodnotím jako zásadní pošlapání práv občanů. Poprvé jsem si od listopadu 1989 připadal jako za Husáka a Jakeše. Uráží mne, když vláda strká rypák do toho, co si chci číst. Já se také nestarám o to, co čtou členové vlády. Určitě by nechtěli, aby někdo zakázal provládní weby, tak musejí v demokratickém právním státě strpět, že jsou protivládní weby. Pokud toho nejsou schopni a k jejich potlačení je zneužita armáda, jejíž součástí vojenské zpravodajství je, blížíme se k vojenskému autoritativnímu režimu. Za současné vlády došlo k militarizaci politiky a politizaci armády. Proto vládu z pohledu svobody slova hodnotím jako nejhorší od listopadu 1989.

Tři lidé byli odsouzeni za obchod s psychotropním nápojem peruánských šamanů ayahuasca a jeho poskytování dalším osobám při rituálech. Prezident Miloš Zeman jim udělil milost. Ozvaly se hlasy, že může dojít k narušení důvěry v soudnictví. Co vy na to?

Soudnictví je součástí státu a buď věříte státu, a tedy i jeho soudům, nebo státu nevěříte. A u každého jedince je míra důvěry či nedůvěry jiná. To, že prezident republiky zhodnotil rozsudek jako nesprávný a uplatnil své právo milosti, vítám, ale je chyba, že takto nepostupuje v jiných případech. Justičních chyb či někdy přímo zločinů znám více. Ze strany vlády a zákonodárců je chyba, že nepřikročili ke změně právní úpravy, tak aby za obdobné činy nemohly být ukládány drakonické tresty. Navíc je sporné, zda tento nápoj šamanů vnímat jako drogu. Očekával jsem reakci vlády a Parlamentu, která by tuto látku vyřadila ze seznamu trestných návykových látek a snížila dolní hranice trestů odnětí svobody trestných činů, tak aby soud mohl reagovat na případy, kdy zjistí, že škodlivost daného jednání pro stát je malá a snad by připadal v úvahu trest podmíněný či peněžitý, ale ne osm let odnětí svobody. Žádná taková reakce však nenastala.

Fotogalerie: - Milion od Zemana

Řeší se také odsouzení Petra Kramného za vraždu jeho ženy a dcery, které má trhliny, hlavně co se příčiny smrti týká. Ukázalo se, že znalecké posudky byly chybné, pravděpodobně nedošlo ke smrti kvůli elektrickému proudu a navíc se v přepise telefonních hovorů objevily věty, které v telefonátech nezazněly. Jak tuto kauzu vnímáte vy?

Nejprve se vyjádřím k tomu, že přepis odposlechů byl jiný než skutečně odposlechnutá konverzace. Pokud to tak je a mělo to vliv na odsouzení, jde o justiční zločin, za který by měla být vyvozena osobní odpovědnost. Pro mne to je dokreslení toho, že za nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, jeho prvního náměstka a současného nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, ale i obou tehdejších vrchních státních zástupců Ivo Ištvana a Lenky Bradáčové docházelo k porušování zákona. Kritizoval jsem svévolné jednání státních zástupců, kteří si za tohoto vedení státního zastupitelství vybírali soud pro uvalení vazby či schválení odposlechů a kašlali na ústavní zásadu zákonného soudce. Pokud docházelo i k manipulaci s důkazy, což odlišný přepis odposlechu je, pak to posiluje mé přesvědčení, že docházelo k zneužívání moci ve státním zastupitelství. A ryba smrdí od hlavy, odpovědnost by měla být vyvozena vůči těm vedoucím státním zástupcům, kteří zneužívání moci podporovali či tolerovali.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 13% Nerudová 67% Pavel 20% hlasovalo: 31191 lidí

Velkou odezvu také zaznamenaly vysoké tresty za dezinformace a výroky na sociálních sítích. S tím se objevila diskuse, proč jsou někteří za násilí či znásilnění odsouzeni lehčím trestem než v případě dezinformací. Co si o tom myslíte?

Jsem zastánce svobody projevu. Ovšem v historii se střídají časy svobody a nesvobody. Je jasné, že svoboda slova se u nás omezuje a je nižší ve srovnání s 90. lety 20. století. Za vlád Václava Klause a Miloše Zemana byla doba svobody. Nyní je to z pohledu svobody slova horší. Určitě přijde zase svobodnější doba, ale nevím kdy, zda brzy nebo až za čtyřicet let.

Loni jste měl množství úspěšných aktivit proti omezování svobody kvůli covidu. Už vše skončilo?

Česká republika zatím zaplatila 21 miliard korun za covidové vakcíny, ale spotřebovala jich jen jednu třetinu, přičemž jim končí doba použitelnosti. Vakcíny za 14 miliard se spálí a bude se muset ještě platit i likvidace vakcín.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka připravila smlouvy Evropská komise, bylo však rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, že k nim přistoupilo. Myslím si, že zbytečné objednávky covidových vakcín v celé Evropě za stovky miliard byly spojeny s úplatky. Když ze stovek miliard dáte jen deset procent na úplatky v Bruselu a pro silné mediální hráče, jde o obrovské sumy. Pak chápu mediální umlčování odborníků typu profesora Jiřího Berana, dehonestaci švédské cesty a vytváření atmosféry strachu pro zavádění nedůvodných opatření v čínském vzoru, který nyní zkolaboval.

Ve věci spatřuji trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku tím, že byly za Českou republiku podepsány smlouvy o naprosto nepřiměřeném odběru zboží, o kterém již na počátku, vzhledem k omezené upotřebitelnosti, bylo zřejmé, že v takovém počtu nemůže být na území Čech, Moravy a Slezska využito. Za objednané množství by se mohl naočkovat každý občan státu pětkrát. Přitom je časově omezena použitelnost vakcín a již i čtvrtá dávka je nyní doporučována jen omezené skupině rizikových pacientů. Od počátku bylo zřejmé, že o vakcinaci nemají zájem všichni. Mnozí se nechtěli podílet na tomto vakcinačním kšeftu. Stát zpočátku podporoval vakcinaci lživou reklamní kampaní, že očkování je tečka za covidem, čímž klamně vyvolával dojem, že imunita z očkování je trvalá, ve skutečnosti je však krátká – asi šest měsíců.

Když jsem podal trestní oznámení na Vrchní státní zastupitelství v Praze, bylo mi sděleno, že Národní centrála proti organizovanému zločinu se věcí zabývala. Smlouvy na nákup nepotřebných vakcín, které musejí platit členské státy, podepsala za Evropskou komisi Stella Kyriakidesová – komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin. S tímto obrovským mrháním peněz vyslovila souhlas Babišova vláda 17. srpna 2020 za ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Policie případ uložila k ledu, aniž vyslechla evropskou komisařku a úředníky zodpovědné za podepsání smluv způsobujících značné škody státu. Vrchní státní zastupitelství v Praze, které o věci ví, k tomu mlčí. Je to znak nadřazeného postavení Evropské unie vůči nám. Zatímco jsme museli do našeho práva zapracovat trestný čin poškozování finančních zájmů Evropské unie, schází nám obdobný trestný čin poškozování finančních zájmů České republiky úředníky Evropské komise. Prostě krade-li se s požehnáním Evropské komise, trestán nikdo nebude. Mlčení vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové a jejího úřadu hodnotím tak, že nechce jít proti bruselským korupčním mafiím, byť škoda v desítkách miliard korun je zřejmá. Co je proti tomu Čapí hnízdo?

Přitom nejde o první případ tohoto druhu. Již v roce 2009 v rámci mediálně nafouklého strašení prasečí chřipkou objednala vláda 700 tisíc vakcín za 110 milionů korun. Asi 600 tisíc vakcín se vyhodilo. Proti nedůvodné kampani na zbytečné očkování se postavil prezident Václav Klaus a čas mu dal za pravdu.

Protože rozkrádání peněz za covidismu zůstalo bez trestu, bude se opakovat. Zase bude nějaká nová chřipka a najdou se mafie, které ji budou chtít využít pro zisk, ale to už nepotečou miliardy, ale biliony. Náš stát je špatně spravován. Nechudneme proto, že by bylo méně zdrojů, ale kvůli nesprávným politickým rozhodnutím.

Fotogalerie: - Jmenování soudců

To byla vaše činnost proti omezování v době covidu – a čím se pro vás vyznačoval rok letošní?

Určitě již zmíněným bojem proti cenzuře. Na vypnutí protivládních webů jsem reagoval stejně jako značná část svobodymilovných občanů. Jejich veřejnou i finanční podporou. Značná část těchto webů se přesunula z domény .cz cenzurované sdružením CZ.NIC a vojenským zpravodajstvím na jiné domény. Jsem rád, že opět mohu číst Protiproud.info, Pravý prostor.net, Novarepublika.online. Děkuji ParlamentnímListům.cz, že se proti cenzuře postavily a nenechaly se zastrašit. Parlamentní listy vládě nepatolízají, přinášejí různé názory. Není to samozřejmé. I mezi novináři vznikla podpora cenzurnímu zásahu či mlčení místo hlasitého odmítnutí. I za německé okupace byli cenzurní moci patolízající novináři Krychtálkové, Lažnovští a Vajtauerové. Dnes stačí sledovat některé publicistické pořady České televize a člověk pozná, co je dezinformace. Nejen ve vládních médiích jsou zastánci cenzury. Můj blog, v kterém jsem vyjádřil podporu cenzurovaným blogům a uvedl o nich informace, byl na iDNES.cz cenzurován vedoucím blogů Patrikem Bangou. Tož už tam nepublikuji a píši pro ParlamentníListy.cz.

Budu reagovat výrokem ministra vnitra Víta Rakušana: „Toto je možná jeden z nejpovedenějších výtvorů dezinformační scény. Já nejsem cenzor. Já jsem liberál,“ řekl pro Aktuálně.cz. Jak jeho slova chápete?

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 2% Nelíbil 97% Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 32073 lidí

Koho budete volit prezidentem a proč?

Budu volit Jaroslava Baštu. Prezident má být zkušený politik. Jaroslav Bašta se postavil Husákovu režimu, který jej věznil. Nebál se podepsat Chartu 77 a jako se nebál Husáka, nebude se bát Fialy i Rakušana a bude chránit svobodu slova. Odmítl vovidistické porušování práva, když hlasoval proti pandemickému zákonu i prodloužení nouzových stavů, tedy aplikaci čínské cesty, která nyní zkrachovala i v samotné Číně. Má politické zkušenosti poslance, ministra ve vládě Miloše Zemana i velvyslance v Rusku a na Ukrajině. Věřím mu.

Co říkáte útokům na přímou volbu prezidenta?

Problémy s registrací kandidátů využívají odpůrci přímé volby prezidenta. Každý zákon lze vylepšit, ale chyby jsou i v jiných volbách. V prvních volbách do Senátu 1996 byla Jaroslavu Šabatovi znemožněna kandidatura, když občanství doložil občanským průkazem, což ústřední volební komisi nestačilo. Přitom občanský průkaz je ze zákona dokladem o občanství. Až na zásah Ústavního soudu Šabata kandidoval. Takových podivností bylo více.

Už se zapomnělo na problémy parlamentní volby, jež byla funkční za Václava Havla, kdy byl jeden reálný kandidát. Bylo-li jich více, spíše nefungovala. V roce 2003 byl Václav Klaus zvolen až po devíti kolech a roku 2008 až po šesti. Spekulovalo se, jak kdo volil, kdo a proč nepřišel a co z toho měl. Přímá volba byla zavedena jako důsledek odporu k okolnostem parlamentní volby. Úpadek parlamentní volby dokresluje prosazení veřejného hlasování roku 2008, aby si strany ohlídaly poslušnost poslanců a senátorů. Přitom je-li v Evropě volen prezident nepřímo, je normou tajná volba. Jen v nejhlubších dobách totality 1948–1965 se u nás volilo veřejně. V roce 1968 byla zavedena tajná volba a zůstala i za Gustáva Husáka. Roku 1989 byla jako nátlak na komunistické poslance obnovena veřejná volba, aby byl zvolen Václav Havel. Pak byla volba opět tajná. Veřejnou volbou v Parlamentu v roce 2008 jsme sjeli do ústavního suterénu.

Přímá volba prý rozděluje společnost, ale rozdělení je přirozené. Volby jen rozdělení ukazují. Zrušením přímé volby neuděláme společnost jednolitou. A cožpak přímé volby poslanců společnost stmelují? Snaha dosáhnout zdánlivé jednoty zrušením přímých voleb je stejná jako doufat, že přepudrováním vyrážky odstraníme nemoc. Skryjeme příznaky, realitu nezměníme. Každé volby jsou soutěží a vyhrává vítěz. Prezident ani vláda nebudou všech, ale jen většiny. Kdyby dnes volil prezidenta Parlament, projde vládní kandidát, ale vládní strany volila menšina občanů. Politická různost prezidenta, vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu brání kumulaci moci.

První přímá volba prezidenta republiky byla ve Francii roku 1848, kdy republiky tvořily jen čtvrtinu států světa. Dnes tvoří tři čtvrtiny států a v nich se ze 75 procent volí prezidenti přímo. U sousedů volí přímo v Polsku, na Slovensku i v Rakousku, jen v Německu je volba nepřímá.

Ve druhém kole prezidentských voleb 2018 byla účast 67 procent. Lidi nezajímají volby senátní, kde ve druhém kole v roce 2022 byla účast 19 procent. Proč rušit volby, o které lidé stojí, a nechat volby, o které nestojí. Přímá volba dává voliči právo rozhodovat, nepřímá tuto moc dává zákulisnímu vyjednávání politických stran. Ať si prezidenta volí lidé a není jim dosazen.

Jaké ponaučení bychom si měli vzít z letošního roku?

Jako z celé historie. Za svobodu se musí bojovat a stále jsou lidé, kteří chtějí jiné ovládat a nejen v tom, co budou moci číst. Hitlerem to neskončilo.

Jak budete trávit poslední den v roce?

Nejsem příznivec povinného veselí na silvestra. Abych si dal moravské víno, nepotřebuji datum v kalendáři.

Jaký vzkaz máte pro politiky České republiky do roku 2023?

Řeknu vzkaz voličům. Je to na nás, koho volíme, a příležitost budeme mít v lednu u prezidentských voleb. Jsou důležité.



Psali jsme: Zase Rakušan. „To já ne, to Piráti.“ A přišel výsměch Okamura (SPD): Žít a nechat žít To bude budoucnost. Fiala poletí pozdravit Ukrajince na Mars. Igor Chaun si pustil pusu na špacír Čeřovský (ODS): Kraj opět vyhlašuje dotační programy v oblasti školství a mládeže

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.