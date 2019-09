,,Cikáni mají byznys z plození dětí" a podobná slova: Trestat za to? Známý advokát jasně promluvil

ROZHOVOR V České republice by nejspíš nedošlo k tomu, co se stalo na Slovensku, že po výrocích na adresu romského etnika byl odsouzen poslanec za trestný čin a přišel tak o svůj mandát. Mimo jiné žádal zastavit byznys, který si z plození dětí udělali cikáni. Renomovaný advokát Aleš Rozehnal je totiž přesvědčen, že ve svobodné společnosti mají lidé právo být i netolerantními a netolerantně se projevovat. Toto právo může být omezeno pouze tehdy, pokud vede k omezení práv druhých. Kriminalizace netolerantních projevů je dle něj nepatřičná a ve skutečnosti znamená vyjádření despektu k občanům, kteří jako by škodlivost těchto projevů nebyli schopni sami rozpoznat.

Protože podle slovenské ústavy zaniká mandát poslance dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl poslanec odsouzen za úmyslný trestný čin, znamenal verdikt Nejvyššího soudu o vině člena Ľudové strany Naše Slovensko Milana Mazurka, že přestal být poslancem. Před časem v rádiu totiž mluvil o nepřizpůsobivosti, násilí a vandalismu ze strany romského etnika, hovořil o „celé komunitě cikánských asociálů“, o tom, že zvláštní škola otevřená v době jeho dětství připomínala zoologickou zahradu nebo o tom, že peníze z eurofondů se investují do lidí, kteří „pro náš národ nikdy nic neudělali a nic pro nás neudělají ani v budoucnu“. Dodal, že by si cikáni neměli z plození dětí dělat byznys, což je třeba zastavit. Vedly by podobné výroky, pronesené navíc veřejně, také v České republice k trestnímu stíhání, případně k odsouzení za trestný čin?

Myslím, že spíše nikoli. Ve svobodné společnosti mají lidé právo být i netolerantními a netolerantně se projevovat. Toto právo může být omezeno pouze tehdy, pokud vede k omezení práv druhých. Svoboda projevu je součástí evropských hodnot a tradic a znamená, že v demokratické společnosti je možno vyjadřovat názory na vše, a zároveň je nutno akceptovat i existenci projevů, které jsou extrémní či útočné. Takové jsou potřeby tolerance a pluralismu. Svoboda projevu je naprosto zásadní pro demokratickou společnost a zahrnuje i tolerování stanovisek, která mohou někteří považovat za útočná. Evropský soud pro lidská práva ale několikrát konstatoval, že svoboda projevu chrání nejen obsah a podstatu informace nebo názoru, ale také formu, jakou jsou sdělovány veřejnosti. Kriminalizace je však namístě pouze tehdy, pokud má projev vyvolat násilí nebo násilné nepokoje zaměřené proti určitým osobám.

Bývalý premiér Robert Fico k tomu uvedl, že „Milan Mazurek řekl to, co si myslí téměř celý národ“. A dodal: „Má-li být rozsudek Nejvyššího soudu měřidlem toho, co je pro výroky na adresu Romů trestným činem, to rovnou mohou orgány činné v trestním řízení vlézt do kterékoliv krčmy na Slovensku a všechny hosty včetně ležících psů pozavírat“. Na Fica už kvůli tomu padlo trestní oznámení a nezávisle na něm se případem začala zabývat slovenská Národní kriminální agentura. Bylo by v českém právním systému expremiérovo vyjádření postižitelné?

Považovat netolerantní projevy za a priori nebezpečné je neporozumění základnímu konceptu demokracie. Před represivní rolí práva musí mít přednost společenské a kulturní prostředky. Kriminalizace netolerantních projevů je nepatřičná, neefektivní, a dokonce kontraproduktivní a znamená ve skutečnosti vyjádření despektu k občanům, kteří jako by škodlivost těchto projevů nebyli schopni sami rozpoznat.

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová v rozhovoru pro TV Markíza v reakci na tuto kauzu prohlásila: „Slovensko jako země potřebuje mít velmi jasné meze svobody projevu.“ Co si myslíte o jejím požadavku, a potřebovala by mantinely i svoboda projevu v Česku?

Na pravidla prezentovat fakta, názory a obrazy veřejnosti se již nyní vztahuje celá řada pravidel a není potřeba přidávat další. Vyjadřování faktů, názorů a ideji oproti představování si jich v individuálním vědomí nebude nikdy zcela svobodné. Projev totiž může způsobit nenapravitelné škody. Právo musí být formulováno tak, aby bylo dostatečně precizní a umožnilo občanům regulovat jejich chování. Svoboda projevu je esenciální pro svobodný stát a spočívá v nekladení žádných předchozích překážek tisku, ale cenzura prostřednictvím trestů po zveřejnění informace možná je. Každý má právo zveřejnit, co uzná za vhodné, a zakázat to by zničilo svobodu projevu.

Jak jde dohromady právo každého zveřejnit, co sám uzná za vhodné, s tím, co jste zmínil, že projev může způsobit nenapravitelné škody?

Pokud je zveřejněno něco nepatřičného nebo nezákonného, každý musí nést následky svého jednání. Svoboda slova je jedním ze základních znaků demokratické společnosti a jednou ze základních podmínek vývoje člověka a jeho osobního naplnění. Není aplikovatelná jen na informace a názory které jsou příznivě přijímány a hodnoceny jako neútočné nebo neutrální. Takové jsou potřeby pluralismu, tolerance a svobodomyslnosti, bez kterých není demokratické společnosti. Každá cenzura je kontraproduktivní, protože pouze při střetu protichůdných myšlenek vyjde najevo pravda.

autor: Jiří Hroník