,,Dnešní mládež? Zaostalá o deset let!” Toto mnohé naštve: Kmet a olympijský vítěz hovoří

ROZHOVOR Tréninková sportovní centra mládeže tu jsou zas. Pod jiným jménem, snad aby to staré „totalitní" nedráždilo, ale v krajích se zakládají opět. Zjistilo se, že jsou víc než třeba. Havlistická politika sklidila své trpké plody. Po více než dvaceti letech. Dnešní mladí lidé jsou o deset let „zpoždění". Chtějí si jen užívat, ale založení rodiny odkládají. A biologické hodiny tikají neúprosně dál. Jak pak zvládne prošedivělý kmet-rodič svého pubescentního syna? Pro ParlamentníListy.cz hovoří olympijský vítěz, střelec a neúnavný organizátor a propagátor sportu Jan Kůrka.

Práce šlechtí. Ale ne naše mládí... to má poněkud jiné starosti...

V dobách, kdy jsme dělali brigády a makali, v létě jsme koukali rodičům přivydělat, bylo nám dvanáct, třináct let a vydělali jsme tři čtyři stovky třeba v lese, tak oni mastí třeba na technopárty, kde teče alkohol proudem, kde jsou drogy. Neříkám, že všichni, ale já jakožto starší člověk v této technické muzice nevidím žádné vítězství. Když akce skončí, co si takový mladý člověk zazpívá? My, když jsme byli u zábav, které byly do dvou, třech hodin, tančilo se a všechny písničky jsme uměli zazpívat. Úplně všechny. Tady to je jenom duc duc. Při tom se možná dobře popíjí nebo kouří.

Takže nástup této mládeže je úplně jiný, než byl náš. My jsme se museli snažit, abychom pomohli rodičům. Tam ta rodina byla základem státu. Teď je to posunuté, vidím to i na své rodině. Do pětatřiceti tam není o co se opřít a pak je to normálně chytne – což chytne osmdesát, devadesát procent – je to lidské a přirozené, zjistí, že už rodiče chtějí mít vnoučata a oni si uvědomují, že by tu byli jako kůl v plotě. Věčně tady nikdo z nás není.

To je filozofie životního pochodu, který je, ale jak říkám, posunutý. Minimálně o deset let. A je otázka, jestli to není ztráta, třeba ekonomická.

My už jsme ve dvaceti letech života vytvářeli nějaké hodnoty. Dnes je trend jít za požitky...

Ano, to je koneckonců i v četných reklamách – užij si to, žij teď naplno...

Oni si sice užívají, jsou svobodní, nemají děti. Ale ten, který má zamlada děti, si s nimi užívá, rozumí jim. Tady se ale začíná vytvářet dvougenerační bariéra. Staří rodiče a malé děti. A ti staří na výchovu nestačí. A prarodiče jsou zcela „v autu“. Tak to vidím a to je můj názor, jak sleduji život kolem sebe.

Když se hodnoty začnou tvořit, až když se lidé začínají usazovat... Za socialismu se holky vdávaly v devatenácti, ve dvaceti, kluk měl svatbu, když přišel z vojny. Dnes se oponuje rozvodovostí, ale já ji dnes vidím daleko strašnější než za nás. Dnes už více než každé druhé manželství v České republice je rozvedeno. Za nás nebyla ani třetina, ani čtvrtina. Protože společnou prací se lidé naučí překonávat překážky. A tady někomu něco přelítne přes frňák a je zle...

Ono také, když už jste zvyklý na to své pohodlíčko, ustálený běh života, a najednou máte vytvářet zcela novou kapitolu…

Ano! Správně to myslíte. Těžko se do toho napasovávají.

… nu, když se nejdříve třeba řeší kariéra a až pak rodina. A biologické hodiny tikají. A pak honem honem...

Nemluvě o zdravotním stavu novorozenců, kteří přijdou na svět v pozdním věku svých rodičů. Za nás se říkalo, protože to také bylo, ovšem v mnohem menší míře – buď je to génius, nebo debil. Prostě ženská má nejlepší léta na porod kolem svých pětadvaceti let života.

Nechci to moc rozmazávat, protože se to dotkne spousty lidí, ale pak jsou mnohem větší náklady na zdravotnictví, na inkubátory. A je to proti přírodě.

Fyzicky se tedy dospívá dříve, ale mentálně...

... blbnou.

A mezitím jsou masírováni těmi nejrůznějšími vlivy.

Přesně tak. A zanechává to stopy. Statistika říká, že každé druhé manželství se rozvádí. Neroste to na pevném základu, je to všechno hala bala – dnes se namažeme támhle, za týden jedeme někam jinam a hurá...

Je tu ale cesta – sport!

Dnes obdivuji na naší střelecké mládeži, ale to nemyslím jen u nás v Plzni nebo v republice, ale po celém světě, jakou mají soustředěnost, zaujetí, zvítězit... a vím, co pro to všechno musí dělat. Sportujou, běhají, posilujou, mají obrovská množství tréninku. Takže stále tvrdím, že sport je nejúžasnější médium. Není ale už tak rozšířený jako za socialismu. Hodně se to zdůvodňuje možnostmi cestování – mně to zase až tak nevadilo a myslím si, že je to hlavně berlička k odůvodnění narůstající pohodlnosti až lenivosti.

Víme, že dnes ty děti mají rozptýlení daleko větší, nemusí pracovat jako my. Dokonce dnes je to zakázané, ale u nás byly ve čtrnácti letech brigády automaticky. Bohužel, je to jen zlomek mládeže, co se aktivně věnuje sportu. Nemusí to být vrcholové, ale stačí i ta okresní a krajská úroveň. Ale bohužel, je to zlomek. Většina mládeže jede s mámou, s tátou a pak samostatně za zábavou.

Sport je svým způsobem sice zábava, ale v každé společnosti vítaná zábava, která formuje osobnosti, vytváří z nich borce, který i když pak skončí, tak už má návyky houževnatosti, bojovnosti, v touze po vítězství a v touze uspět. A my víme, že naši sportovci většinou v životě uspějí. Samozřejmě, tu a tam se někdo vymkne, když třeba neskousne tu slávu. To se stává po celém světě, že to někomu vleze do hlavy, jak je slavný a zblbne. Ale to jsou výjimky, co potvrzují pravidlo.

Mnozí rodiče si řeknou – ten sport je drahý. A peníze ze státního nebo krajského rozpočtu do sportu jdou, ale asi to není takové, jak bychom si to představovali…

My se pomalu vracíme k socialistickému modelu, kde byla tréninková střediska mládeže, která byla zcela nesmyslně zrušena. Havlistická politika byla, že všechno, co bylo, je špatně. Havel o životě nic nevěděl, takže on ani nevěděl, že je to dobré. Prostě už tak byl tím naočkován a razilo se, že co bylo dříve, je špatně. Tak se to všechno zrušilo.

A nyní platí zas to, že se musí zase začínat ve školách. My jsme začínali v Sokole. Od malička, od pěti let jsem tam byl. Když se říkalo, že byl zrušen, ale pořád se říkalo „jdeme do Sokola“. A tělovýchovná jednota Sokol ten a ten, i když ústředí Sokola bylo zrušeno. Jména zůstala a činnost zůstala stejná do puntíku – tam se nezměnilo nic. Dvakrát týdně jsme chodili téměř „povinně“. Protože kdo v té vesnici nebyl v Sokole, nehrál divadlo nebo nebyl u hasičů, tak byl opovrženíhodný občan. Jím ostatní opovrhovali, to se říkalo, že je to blb.

A protože v podstatě mám na starosti krajskou sportovní komisi, tak sledujeme, aby byly finance rozdělovány spravedlivě a aby ty dotace měly nějaký konkrétní dopad a účel. Máme žebříček účelovosti a myslím si, že Plzeňský kraj to dělá velmi dobře, a protože jsem byl i v celostátní instituci, tak můžu říct, že i objemově je to na Plzeňsku dobré. Odráží se to v regionálním klubu olympioniků. Řada olympioniků z Hradce nebo z Pardubic, ti by rádi přestoupili k nám, protože je to tady lepší. Je to dáno podporou státních orgánů – Magistrátu města Plzně, Krajského úřadu. A máme tady uznání.

Když se vrátím k vaší otázce, zda je to málo nebo hodně, samozřejmě bychom potřebovali dvojnásobek toho, co je k dispozici. Ale je to více než 20 miliónů v Plzeňském kraji, je to volně dostupné na internetu, jak to rozdělujeme. Fondy jsou dva – jeden pro provoz, výstavbu a údržbu, a druhá část je činnost – podpora soutěží, lidem, kteří jsou angažovaní. Víme, že když tady v Plzni máme výborného olympionika, tak je vzorem pro ostatní

Když to dítě začíná, tak to vím podle sebe, když jsem si na začátku sportování říkal – tohle není možné, takový výkon nedosáhnu. Pak jsem se někam posunul a zase jsem si říkal – reprezentace, to není možné. A pak jsem se do ní dostal a zas jsem si říkal – na olympiádu, to není možné. A nakonec jsem se na tu olympiádu dostal. Jsem tedy důkazem toho, že to jde.

Na Plzeňsku zakládáme sportovní akademie, které nahrazují zrušená tréninková střediska mládeže. Zatím je to jen pro pár sportů, ale jsem přesvědčen, že se to bude rozvíjet tak, aby tam nebyl jen hokej, fotbal, tenis, a že se to bude dávat zase dohromady, třeba i za pomocí škol. Musím ale taky hned dodat, že v Plzni máme sportovní gymnázium, které pracuje na velmi dobré úrovni, ale má jeden velký závažný problém – nestačí naplnit možnosti, nejsou děti. Takže zase musíme sáhnout do zkušeností minulých desetiletí, kdy těch dětí bylo dost. Kdy pohyb a sport musí ve společnosti dostat jiné místo a uznání.

Hodně stížností je i na ten „obyčejný“ tělocvik. Pro někoho není dostatečný, pro jiného zbytný...

Sportovec je člověk, který automaticky pečuje o své zdraví. Ten je státu vždy prospěšný, na rozdíl od človíčka, který ztloustne, dostane choroby, ekzémy, netrénuje, je líný. Takže návratnost by tu byla, ale nutné je začít od školních let. Školy musí dělat tělocvik úplně jinak. Všichni víme, jaký je současný stav. Učitelka zahajuje hodinu tělocviku, má tam dvacet dětí a deset má omluvenku, a zbytek nesmí dělat ani kotoul. Nás bylo ve třídě třicet a nepamatuju, že by si někdo dovolil neudělat kotrmelec.

Ale je třeba mít právní jistotu, vždyť i provozovatelé dětských táborů, kterých tedy naštěstí v posledních letech opět přibývá, ale říkají – jsme jednou nohou v kriminále…

Je metodika nácviku. Začíná se obyčejně, pomalu, kdy to učitelka vysvětlí dítěti, že se opírá dlaněmi a hlavu jen podstrčí a krásně se převrátí. A udělá to svižně a svižněji až pak udělá kotoul plavmo.

Nu, pro nás nic nového, my jsme si tím prošli...

Kluci to dělali všichni!

Tak to je dobrá zpráva, vždyť přece takto svět hledá talenty...

No jistě. Na tom nevidím nic špatného. Já nenávidím nálepkování. Jsem Zemanovec a náš čestný předseda strany jasně řekl, že na prvním místě je zdravý selský rozum a všichni máme jen jeden žaludek. Jestli to někdo pojmenuje tak nebo jinak, podstatný je obsah. Jestli to byli skauti nebo pionýři... Já jsem byl v obojím a neviděl jsem v tom žádný rozdíl. To pečení buřtů bylo za každého systému stejné, jenom tady někdo tloukl politický kapitál. A to už je vyšší politika, o které děti nemají ani ponětí a my na to přicházíme až ve svém pozdním věku. Do té doby člověk se sebou nechá manipulovat, poznal jsem to na sobě. Jenže to nás nikdo neučil, že bychom měli být hodně opatrní, skromní a neukvapovat se.

Dnes to vidíme u mládeže. Viz události na Letenské pláni! Tam patnácti- šestnácti letí řvou – nechci, nechci. A když se jich zeptáte, tak neví, proč nechce. Prostě nechci Babiše, nechci Zemana. A co bys chtěl? To neví... A když takovému člověk vyloží, co by musel udělat, aby něco dokázal, tak vás přestane poslouchat, otočí se a maže pryč. Ale že si tam zařve, zvedá ruce a myslí si, jaký je hrdina, to je scestné a to nám neprospívá a nepomůže.

A nyní taková aktuální věc – hodně se mluví o tom, že děti budou stávkovat za lepší klima a nutit politiky...

Je to taková dětská schizofrenie. Moje teze prostě je, že je nás moc. Prostě regulace populace. To by si všichni měli uvědomit. Ta globální změna je také daná rabováním matičky Země. Dnes je na všechno třeba strašně moc vody. Moc dřeva. Moc energie. Staří lidé v jižních Čechách říkali – tady nám prší, protože tu máme ty rybníky. Nepamatuji, že by tam plakali, že mají extrémní sucho, i když bída o vodu tam také je.

Pak ty lesy. Jestliže bude přibývat montážních hal a ubývat pozemků, tak se klima bude zhoršovat. Věřím, že ta devastace deštných pralesů je strašná tragédie. Ale ti nejobyčejnější lidé to dělají proto, aby se uživili, aby přežili. Rabujou dřevo, protože je drahé. Stromy, které rostou u nás šedesát, osmdesát let, tam rostou sto, dvě stě padesát let. A navíc, pastevci potřebují další a další pozemky.

Není to systémový problém? Oprava něčeho konkrétního, byť malého komponentu, se nevyplácí, takže se koupí nový výrobek, ten starý se vyhodí a ten nový vydrží zas o něco kratší dobu než ten předcházející...

Ano, neopravuje se. Je třeba zaměstnat hodně lidí při výrobě, zatímco montér dělá jednu věc a dlouho. Je to drahé, ale zachrání se spousta materiálu. Kolikrát stačí šikovná ruka a součástka se opraví a nahradí, ne to vyhodit celé do kontejneru, odkud se to zdlouhavě recykluje. Já bych mohl vyprávět, vždyť jsem ten údržbář a tak to mám i doma.

Pamatujeme všichni, jak nám babičky a maminky látaly tepláky na kolenech…

Ano, jistě. Tady se to vyhodí a koupí se zas nová bavlna a umělé látky... Ale hlavně se strašně zrychluje život.

Moje touha je, aby se vědecky a politicky svět začal zaobírat regulací populace. Ať má každý, na co stačí. Tam, kde to neumí mozkem vyhodnotit, tam se bude muset maloučko přitlačit, to se nedá nic dělat. A ne sem pouštět milióny uprchlíků. Tam se budou plodit děti, a budou se obrazně řečeno házet přes moře do Evropy?

To je umělá líheň jako u kůrovce. Tady udělali bursíkovci umělou líheň kůrovce na Šumavě. Tak toto je africká umělá porodnice. A dvacetiletí kluci poputujou do Evropy...

… kteří by ale mohli dát Afriku takzvaně do cajku...

Ale musel by být takový režim, který toho dvacetiletého mladíka stiskne. On bude mít jednu ženu, s ní tři děti a budou od rána do večera pracovat. Pracovat fyzicky. A ne plodit děti a handlovat kozy.

To není mnoho demokracie...

Naši prapředkové od nepaměti bojovali o přežití. Pak se to po staletí posouvalo až k nehoráznému přepychu na úkor chudých. Ale to je něco jiného. Základ je ale stejný – boj o rozumné přežití. Inteligentní člověk odhadne, kam až může a pak si to demokraticky celý stát usnese. Že toto je průměrný plat, průměrný počet dětí a schválit by to měla celé Evropa, celý svět. A co je přes, to vede společnost a stát do záhuby. Je to jako v přírodě. Přemnožení. Víte, byť jsme pro mnohé takzvanými „pány tvorstva“, máme taky červenou krev a musíme jíst, jako každé zvíře.

Jsem hospodář a vím, že všichni moji předkové pečovali. O pole, o zahradu, o barák. Lesníci o lesy. Příroda si prostě sama nepomůže. Jak k tomu přijdou ty generace, že jsme jim ukradli tu nádhernou Šumavu... tím, že se tam vytvořila umělá líheň kůrovce. Nekonalo se, nečinilo se ničeho. Jsem dokonce přesvědčen, že se to rozlezlo po celé republice. Nikdo nemá takové ztráty, zapříčiněné kůrovcem, jako Česká republika. Já jsem byl nedávno pozván do Jeseníků a viděl jsem tak nádherné lesy, ale zdevastované kůrovcem. Jak se to rozšířilo. A to je katastrofa.

Dnes už není pracovní síla vůbec na nic. Před padesáti lety tyhle potvory taky hrozily, ale nejenže tu byla pracovní síla, ale hlavně se ctil lesní zákon. Vždy se našla síla, kdy se vše napadené vyporáželo, asanovalo a znovu vysadilo. Tlení neuklizených kmenů vydává velké množství oxidu uhličitého. Dříve tady byly jehličnany. Tři sta let to Schwarzenberkům vyhovovalo. Protože se ošetřovalo! Prostě, Šumava jsou naše zelené plíce! Samozřejmě, že jsem pro smíšený les, ale nemůže být jen pangejtismus, kdy se místo smrku snad vysadí bříza, dub nebo lípa? Krovy z břízy těžko uděláte. Prostě bez smrků se neobejdeme.

Do vašeho areálu také pořád hledáte lidi, správce, opraváře...

Pořád. A ubývají nám rozhodčí. Jezdím na tradiční závody do Chebu, už třicet let. Teď je hláška, že tam letos pojedeme naposledy. Ptám se proč, a odpověď je, že zemřeli staří funkcionáři, noví nejsou, finančně je to čím dál náročnější, takže krásný závod i s mezinárodní účastí skončí.

Čekáte, že protesty v listopadu na Letné budou vpravdě olbřímí?

Ne, určitě ne. Já tam zcela jistě nepůjdu, stejně jako moji známí. A všichni se tomu chechtají. Jestli se tam napáskuje tři sta tisíc sedmnácti- osmnáctiletých dětí, tak mají prostě smůlu. Jednou, až získají zkušenosti a dostanou rozum, toho budou strašně litovat. Díky Babišově vládě stoupla životní úroveň více než v minulých letech. A také schválil více peněz do sportu...

Ale žijeme na dluh, křičí Kalousek i další opozičníci...

Kdo tady koho zadlužil? V roce 1989 státní pokladna praskala ve švech. Kam jsme se podívali, tam jsme měli akvizice. Prostě nám dlužili. A dnes budou pomalu dva bilióny dluhu. Takže nevím, kdo komu má co vyčítat. Kdo to nastartoval, rozhazoval plnými hrstmi za úplatu národní majetek. Já jsem slyšel terminus technicus „vedlejší finanční toky“. To jsem pak pochopil. Úplatky. My vám dáme fabriku, která má cenu miliardu, za pět set miliónů a dvě stě nám dáte do kapsy.

Stejně jako Češi vymýšlíme pěkná slovíčka, není-liž pravda? Odklony, tunely…

... vedlejší finanční toky!

