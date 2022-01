„Dostane trafiku!“ Komentátor Vyoral tuší, proč Farský ve skutečnosti složil mandát

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Celá vládní koalice v čele s Fialou a Farským plivla všem voličům, nejen těm jejich, do tváře a ukázala jim, co si o lidech myslí, říká ke kauze Farský ve svém pravidelném „“zúčtování“ komentátor Tomáš Vyoral. Ten se dokonce domnívá, že dnes již bývalý poslanec STAN položil svůj mandát až poté, co mu byla ze strany vedení vládní koalice přislíbena „trafička“ po návratu z USA.

Začalo povinné antigenní testování ve firmách s frekvencí dvakrát týdně. K čemu to podle vás povede?

V druhém plánu k dalšímu tunelování kapes daňových poplatníků a zadlužování naší země, tedy současných a zejména budoucích generací. V prvním kroku k nárůstu žádoucích čísel ve hře na covid. V převážné většině prakticky zdraví pozitivní lidé budou muset do karantén stejně jako řádově vyšší počet zdravých negativních, kteří s nimi byli v kontaktu.

Britský premiér Boris Johnson naopak drtivou většinu covidových omezení zrušil. Začíná ve Spojeném království podle vás cesta k normálu?

Vypadá to tak. Ale neříkejme hop, dokud Britové nepřeskočili. Uvidíme, zda na Johnsona někdo ještě něčím nezatlačí a on necukne. Případně nepůjde od válu podobně jako třeba rakouský kancléř Kurz. Kdysi jsem někde četl: „sledujte Velkou Británii“. Odkud odchází a od koho se odklání, to nebo ten nemá úplně budoucnost. Tak doufejme, že v tomto případě, stejně jako v případě eurosojuzu známého jako EU, to bude platit.

Premiér Petr Fiala ve středu oznámil, že ruší povinné očkování proti covidu-19 a že zůstane v rovině výzev. Vítáte tento krok?

Vítám. Nicméně podmíněně povinné očkování tady máme. Jelikož diskriminace a segregace neočkovaných v rámci řady pro život podstatných oblastí – ne úplně pro přežití, ale pro život důležitých – není ničím jiným. Vláda Petra Fialy přebírá notičky od stejných dirigentů jako ta předchozí Babišova, takže si nemysleme, že se cokoliv zásadně změní. Ba spíše naopak, neb jejich vazalství nebo spíš až patolízalství vůči velkým bratrům z USA, Berlína a Bruselu je u těchto politických entit ještě daleko horší.

Někteří dávají na odiv své znechucení. Například cestovatel Dan Přibáň na Facebook Čestmíra Strakatého k diskusi o Fialově kroku napsal, že vyzvat lidi v zemi, kde se lidé odmítají očkovat, aby se očkovali, je sofistikovaný trolling, prý Babišova škola. Jak to vidíte vy?

Na poslance Jana Farského (STAN) prasklo, že s posvěcením jeho cesty do USA to bylo „malinko“ jinak. V úterý se od Farského tvrzení o vyslovené podpoře distancoval premiér Petr Fiala a během středy se podobně vyjádřili i Petr Pithart a Michael Žantovský. Ten dokonce popřel, že by se snad kdy s Farským bavil o případném odstoupení z funkce poslance. O tom ovšem Farský dříve mluvil. Jak se vám ve světle těchto novinek jeví (nakonec odstupující) poslanec Farský?

Že je všechno „malinko“ jinak bylo zřejmé od začátku kauzy agenta Farského. Zajímavé, že si Petr Fiala vzpomněl až zhruba po týdnu, že Farského ideologické školení, pardon stáž, v USA nepodpořil. Má tedy buď problémy s hlavou a pamětí, nebo s páteří a pravdomluvností. Tohle všechno už nic neubírá na faktu, že celá vládní koalice v čele s Fialou a Farským plivla všem voličům, nejen těm jejich, do tváře a ukázala jim, co si o lidech myslí. Že dojde k určitému rozuzlení kauzy, bylo zřejmé, jakmile se objevil první Fialův balónek, že Farského cestu nepodpořil. Farský je vedle dalších jen další bezcharakterní kuna v českém politickém rybníčku, což prokázal celou svou eskapádou. Nicméně dle mého o školení v USA bylo vedení vládní koalice zpraveno a teď pod tlakem ze všech stran přehodili výhybku, načež Farskému zřejmě přislíbili nějakou trafičku, jakmile se vrátí.

Co říkáte na závěr kauzy Farský, tedy skutečnost, že politik po půlnoci ze čtvrtku na pátek na Twitteru oznámil, že se mandátu poslance vzdá? Farského k tomu krátce předtím vyzvalo i vedení STAN. Jde o důstojnou tečku?

Myslím, že všechno je řečeno tím, že agent Farský upřednostnil osmiměsíční školení v USA před slušně finančně ohodnoceným výkonem funkce poslance ČR – a před službou svým voličům, na kterým mu samozřejmě nejmoc a nejvíc záleží. Je tedy otázkou, jak velký profit – nejen finanční – získá po absolvování onoho školení. Jinak tohle odstoupení s křížkem po funuse je velmi podobné oněm uvědomělým pozdním omluvám prakticky za všechno – nejčastěji za vstup do KSČ – z úst všemožných pokrytců a oportunistů.

Vít Rakušan nechce riskovat ztrátu důvěry u lidí a oznámil, že hnutí STAN vrátí povolební dary od firem, kvůli kterým bylo v posledních dnech v médiích pranýřováno. Je to dobrý krok? A přišel včas?

Velký rozruch vzbudil moderátor České televize Jakub Železný pro svůj přístup k poslanci Patriku Nacherovi (ANO) během relace Události, komentáře. Železný se s Nacherem několikrát dostal do střetu, který byl nepříjemný i sledujícím u obrazovek, vše završil tím, že před Nachera pohodil své papíry s poznámkami. Nacher se Železnému na závěr omluvil, někteří ale na sociálních sítích zastávají názor, že omluvit se měl spíše Železný. Kde je podle vás pravda?

Podle mého je pravda v omluvě Železného. Tak hysterický projev moderátora ČT jsem dlouho neviděl. Jakkoliv se to demagogy a nevyrovnanými osobnostmi v první linii zpravodajsko-publicistické sekce jen hemží. Nemusím být psycholog ani psychiatr, abych jenom z tohoto vystoupení nabyl dojmu, že Železný není, eufemisticky řečeno, úplně v pořádku. A to se Patrik Nacher držel velmi zpátky a z jeho projevu na mě tak trochu čišela obava, aby se Železný v přímém přenosu nezhroutil. Ostatně stačilo, kdyby Nacher moderátorovi sdělil třeba některou z nežádoucích pravd o Václavu Havlovi, a Železného by snad trefil šlak. Není pak náhodou, že Železného naprosto neprofesionální a agresivní výkon hodný prokurátora na Facebooku pochválila podobně nevyrovnaná kolegyně Nora Fridrichová slovy: „Kdybych byla političkou, do studia k Železnému bych šla s obavou, že jen tak nevykličkuju. Přesně tak to má být, Jakub Železný, skvěle!“ Znáte to, vrána k vráně. Ostatně Nora by třeba Jakubovi mohla pomoci poradit lepší medikaci, neb sama má dle svých slov s antidepresivy zkušenost.

Podobně zaujalo i vystoupení legendárního tenisty Jana Kodeše ve stejném pořadu o několik dní později. Kodeš ostře reagoval na slova moderátorky Jany Peroutkové o srbském tenistovi Novaku Djokovićovi, o němž novinářka prohlásila, že je některými považován za „arogantního blbečka, který jel do Austrálie hlavně kvůli PR“. Některým divákům vadilo i to, že moderátorka Kodeše opravovala poté, co projevil svůj nepříliš pozitivní názor na covid vakcíny a v jeden moment se i Kodešovým slovům začala smát. Pochybila podle vás, nebo jsou diváci přecitlivělí a měla na to právo?

Samozřejmě, že pochybila. Samozřejmě, že by se v rozhovoru měla snažit oprostit od svého světonázoru, jakkoliv to reálně nikdy zcela nejde. Jinak, že je drtivá většina předních moderátorů – nejen v americko-německo-bruselské ČT – silně zaujatá, nevyvážená, neobjektivní a závislá, je myslím už evidentní i žákům zvláštních škol – pardon inkluzivním žákům. Bohužel řada těchto uvědomělých mediálních samožerů je natolik sebejistá, že se bez skrupulí odváží hostům smát, opravovat je, nebo dokonce kárat v případě, že nejsou dostatečně uvědomělí a nemají správné prorežimní smýšlení tak, jako oni sami.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v rozhovoru pro Die Zeit uvedla, že dokud nebude mít EU dost zdrojů obnovitelné energie jako je například zelený vodík, bude jádro potřeba. Je to podle vás dobrá zpráva? Přikloní se nakonec EU pod tíhou reality k racionalitě?

EU nejedná pod tíhou reality, ani racionality, ale pod tíhou ideologie a daných not. EU není tvůrcem, ale vykonavatelem, prostředkem. Takže bude záležet na tom, jaké s námi budou zamýšleny plány z poněkud vyšších pater. Ale rozhodně jde překvapivě o jedno z rozumnějších prohlášení některého z eurounijních soudruhů.

