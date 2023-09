„Havel rotuje v hrobě.“ Hrad, vláda, ČT... Publicista hodnotí stav země

reklama

„Nadcházejí demonstraci na Václaváku podporuji a je mi jedno, kdo ji svolává,“ napsal jste na svůj facebookový profil. Domníváte se, že demonstrace něco dokážou opravdu viditelně změnit?

Petr Fiala, jak známo, miluje signály… a každá další „demoška“ mu vysílá jasný signál, co si o jeho politice lidé myslí. Samozřejmě nějaká ta velká, možná až generální stávka, by byla ještě lepší. Není pravda, že by té naší slavné vládě a Fialovi byly ty demonstrace „šumafuk“. Naopak, sledují je velmi pozorně a s obavami…

Když jsme u toho, vláda Petra Fialy má za sebou zhruba půlku svého volebního období. Jak byste ji zhodnotil?

I voličům pětikolky už začíná být pomalu jasné, že Fialova vláda je sbírkou absolutně neschopných amatérů, kteří nerozumí prakticky ničemu. Vládnou nám promovaní zemědělci, elektrikáři, prodavačky telefonů, ředitelky pensionů, nadšení amatéři a další neumětelové. Výsledky jsou tragické. Peníze se alokují na drahé zbraně – které nepotřebujeme, na činnost parazitických neziskovek a zbytečných ministerstev. Stát se propadá do dluhů. Lidé chudnou – a to se neodpouští. Obyčejní lidé si říkají: zlatý Babiš. (úsměv)

Do vlády se pro mnohé určitě překvapivě v rozhovoru pro MF Dnes opřel i prezident. Překvapilo to i vás? A co říci na to, co se z jeho strany dělo kolem důchodové reformy?

Náš generalissimus prezident, to je jen taková uměle vytvořená loutka. Na Hradě sedí renegát, exkomunista, poslušný voják a jeho politručka, která si rychle osvojuje velkopanské manýry, podobně, jako to dělala Marta Gottwaldová. Teď snad už i Václav Havel v hrobě rotuje… Náš soudruh prezident se tak snaží, aby vzbudil dojem objektivity, a proto vyšle nějaký ten malinký signál o tom, že není jenom námezdní loutkou. On mu to někdo věří? Odložením podpisu reformy o měsíc, připravil vládu o mizerné tři miliardy. Směšné…

Do svého internetového vysílání jste tentokrát pozval svou dceru Lindu. Jak ta se staví k současné politické situaci? Jak se k ní podle vaší dcery staví mladí lidé?

Linda je typickým zástupcem mladé generace, která je normální, nezmanipulovaná mainstreamem. Žije tak, jak jsem žil i já v šedesátých letech minulého století – tedy normálně… Bylo to zajímavé vysílání a za pouhý jeden den zaznamenalo dva tisíce zhlédnutí. Konečně, můžete se mrknout sami na Youtube a udělat si názor...

Dozvěděli jsme se, že nám zdraží koncesionářské poplatky a že je budou platit i ti, kteří vlastní například chytrý mobil nebo počítač. Co na to říct?

Je to legrační nápad. Je televize připravena podat žalobu na 10 milionů občanů, kteří mají mobil a laptop? Velká část národa není ochotná platit za manipulaci a zkreslené zpravodajství, které nám ČT24 nabízí. Nový ředitel televize? No, uvidíme. Bude ochotný vymést tu zkorumpovanou redakci zpravodajství? Bývalý ředitel Šámal už vyletěl. Bude ho následovat Lutonský a Fridrichová?

Když se konkrétně na ČT podíváme, jak ji hodnotit? Jaké změny by s novým vedením podle vás měly nastat?

Velká většina redaktorů ČT odvádí skvělou práci. Nabízí nám výborné filmy, dokumenty, hudbu a kulturu obecně. Problematické je jenom to zmanipulované zpravodajství, které se zoufale pokouší udržet tu naši „liberálně-demokratickou“ vládní garnituru u moci. Tak zvaní „liberálové“, dirigovaní z Washingtonu, mají jasnou strategii. Ovládnout ve východoevropských zemích školství a média pomocí peněz pana Sorose, Rockefellerů, Rotschieldů a vojensko-průmyslového komplexu tak, aby byla zachována americká nadvláda nad světem. Rusko, Čína a další země BRICS na to ale mají poněkud odlišný názor...

Z některých míst zaznívá otázka, zda v dnešní době vůbec potřebujeme veřejnoprávní média. Potřebujeme podle vás, nebo ne?

Veřejnoprávní? No to je velmi ošidný pojem. Potřebujeme objektivní, televizní zpravodajství, kde budou zastoupeni reprezentanti vlády i opozice. Zpravodajství na ČT, Nově i Primě je prakticky stejné, ale pozor! CNN PRIMA News alespoň přináší smysluplné diskusní pořady, do kterých zve rovnoměrně zástupce obou stran. Já bych uvítal, kdyby nějaký ten náš multimilionář odkoupil některý z těch zbytečných TV kanálů a vybudoval něco na způsob FOX-News, tedy televizního zpravodajství, které by se o objektivitu alespoň snažilo.

Andrej Babiš měl tento týden ve Sněmovně velký proslov, kde nešetřil poměrně ostrými slovními výpady. Jak byste to komentoval? Ozývají se hlasy, že je to velmi dobře připravená strategie… A co říci na jeho slova o „novodobé totalitě“?

Andrej se s tím prostě nepárá. Mluví tak, jak mu zobák narostl a nazývá věci pravým jménem… a lidé mu rozumějí. Škrobený slovník akademika Fialy je lidem prostě cizí. Žijeme v totalitě? Jistěže ano, ale je to nová forma totality. Říkejte si, co chcete, my vás za to nezavřeme, ale budeme to prostě ignorovat. Ono vás to časem přestane bavit. Do státní televize vás ale samozřejmě pouštět nehodláme. My si ty občany, voliče, časem zmanipulovat dokážeme tak, aby volili tu „liberální demokracii“. Kdo jen definoval ten rozdíl mezi demokracií a liberální demokracií? Rozdíl je stejný, jako rozdíl mezi kazajkou, a kazajkou svěrací…

Podívejme se i k našim sousedům na Slovensko. Jak vidíte situaci na jejich politické scéně? Čím podle vás získal expremiér Fico opět podporu poměrně velké části voličů?

Tak to bude zajímavé! Svět je ve varu. Ukrajina už válku prohrála. Jenom jejím občanům to zatím nedochází a Zelenský si to samozřejmě odmítá přiznat. Slováci už mají té „liberální demokracie“ dost, pochopili ty manipulace paní Čaputové a spol., a budou volit proti. (zlatý Babiš, zlatý Fico) Zajímavé budou i volby v Polsku. Maďarsko je jasné. Ovšem to hlavní, co změní běh světa, budou volby v USA. Podaří se americkým „demokratům“ volby opět zmanipulovat a ukrást? Podle mého soudu nás čeká v roce 2024 velké politické zemětřesení, které může totálně změnit celý světový pořádek.

