„Její slova jistě nezapomenou.“ Zbořil vidí, co vyplavily povodně

Pane doktore, opět udeřily povodně. Vláda ujišťuje, že jsme připraveni lépe než v roce 1997 nebo 2002, nicméně na Ostravsku, Jesenicku, jiných místech Moravy nebo v jižních Čechách je zle. Jaký dojem má mít občan z odpovědi orgánů na živelnou katastrofu?

U všech politiků, zdá se, jakákoliv kalamita nebo dokonce lidská neštěstí, vyvolávají touhu účastnit se jich, a to dokonce s dobrými i nedobrými úmysly. Koneckonců, jejich hlavní povinností je sloužit občanům a zde je velká příležitost ukázat, že tak opravdu činí, nebo alespoň činit chtějí. Mají možnost začít pracovat pro blaho obce a není třeba se dovolávat pravicové nebo levicové, rudé nebo modré orientace. Ne vždy se jim to daří, ale příležitost je to veliká a atraktivní. A je to také zkouška, zda jim občané za prokázané služby budou vděčni a zapomenou na všechny jejich nepravosti, které v dobách klidnějších napáchali. Je to něco jako vykoupení a žádost o rozhřešení. Že se tak nechovají všichni a všechny také není nic neobvyklého, ale občané dokážou ocenit jakoukoliv snahu. Proto zejména ti s největší odpovědností mají vážit svá slova, nehrát si na hrdiny okamžiku, a pokud to budou umět, vyvarovat se svých obvyklých projevů povýšenosti. Není to doba označování někoho za blbečky a možná, že i ti, kteří si myslí, že se mohou povyšovat nad druhé, se dočkají svého ponížení.

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 10% Nezvládá 86% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 687 lidí

Hvězdou sociálních sítí je jihočeský hejtman Martin Kuba. Pod jeho krizovými promluvami k občanům se objevují komentáře „nesnáším ODS, ale Kubovi fandím“. Hejtman například umožnil občanům ze záplavových oblastí parkovat na rozestavěné dálnici. Jsou občané vděční za jakékoliv konkrétní kroky politika, který nežvaní a v krizové situaci „nedělá politiku“?

Pan dr. Kuba má za sebou dlouholetou a úspěšnou politickou kariéru jako člen ODS v různých politických funkcích, jako hejtman Jihočeského kraje a jako předseda Asociace hejtmanů ČR. Už to by mohlo svědčit o jeho způsobilosti chovat se s empatií v běžném, každodenním politickém provozu. To postrádá většina jeho kolegů, ale pan hejtman umí také vyjednávat se svými partnery z různých politických stran, orientuje se v chování národohospodářů v tomto prostředí se pohybujících, je důvěryhodný ve svých reakcích na problémy občanů na nejrůznější úrovni. V tomto smyslu skutečně nedělá politiku, přesněji řečeno nepolitikaří, a má jako jeden z mála členů současné politické třídy důvěru, ke které mu pomohla odvaha bránit se nesmyslům, které produkuje vláda a právě ti, kteří politikaří. Lidé si o něm myslí, že je to člověk do deště, věří tomu a on jim to vrací starostí o jejich trápení. Rozdíl mezi jeho chováním, a tím, co vyvádějí jeho různí kolegové, je výrazný a viditelný natolik, že existuje obava, že by to někomu mohlo až přestane pršet začít vadit.

Fotogalerie: - Volební plakáty

Ministryně obrany Jana Černochová komentovala vyslání armádního vrtulníku na pomoc při povodních. A dodala: „Prosím, vyřiďte blbečkům, kteří se stále nevyrovnali s naší pomocí Ukrajině, že vrtulníků máme dost. Děkuju.“ Jak to chápete?

Paní ministryně je přesným opakem toho, co si myslím, že je předností Martina Kuby. Blbečkové jí její slova jistě nezapomenou. Ještě nestačila vyslechnout slova o tom, které vrtulníky jsou k dispozici armádě ČR, kdo je vyrobil a k čemu jsou dobré ty které jsou garážované buď v Náměšti nad Oslavou, nebo snad v Čáslavi, a už jí veřejnost, chceme-li občané, připomínají její hrdinské činy, kterými bude nákup F-35, nedávno kritizovaných v kuloárech amerického Kongresu. Že tímto neomaleným výrokem způsobila, že toto téma se stane součástí diskuse o jejich užitečnosti a její obchodní způsobilosti v oblasti vojenství v ČR nemusíme pochybovat už ani v těchto mokrých dnech.

Jinou linku „dělání politiky“ během povodní nasadil kandidát TOP 09, ODS, Pirátů a Zelených Břetislav Rychlík. Režisér z povodní obviňuje klimatické změny a jejich odpůrce přirovnává k těm, co věří na „placatou zemi“. Co k tomu říci?

Ještě by mohl mít pan režisér k dispozici Andreje Babiše, ruskou podvratnou propagandu a jeho vstup na scénu některé z institucí obranné politiky by pak mohl být skutečně pozoruhodný. A protože rád podepisuje různé petice a prohlášení mohl by vyzvat některé své kolegy, aby jej následovali, a vysvětlili jiným blbečkům, že je to všechno jinak.

Fotogalerie: - Pátek třináctého

Asi se dá obtížně spočítat, kolik je odpůrců, protože málokdo věří, že člověk není skutečným důvodem klimatických změn, ale spíše se všichni obávají, ve kterých zemích a na kterých místech globu žijí ti, kteří klimatickým změnám chtějí tak zásadně bránit jako pan Rychlík. Že to ale nechtějí dělat společně s Gretou Thunbergovou nebo těmi, kteří se lepí svými zadky na ulice a silnice ve městech přeplněných automobily, je jasné. Snad by bylo lepší, kdyby navrhl a doporučil, jak se bránit rostoucímu automobilovému průmyslu a jeho kultuře, jak vysvětlit lidem pracujícím u firmy VW, že by měli dělat něco užitečnějšího a jak domluvit výrobcům energií ze všeho možného svinstva, aby s tím přestali. Vybíjením krav v severním Nizozemí se toho mnoho nedosáhne a dokonce slavné větrné elektrárny ukazují, že klimatickým změnám nezabrání a nenahradí jádro a výrobce jaderné energie, kterých přibývá jako hub po dešti.

Obecně lze říci, že povodně přelily veškerou volební kampaň pro krajské a senátní volby. A ty jsou už za týden. Co se teď, v nové situaci, bude honit v hlavách občanům jdoucím k urnám?

Jako změna volebních diskusí přišla povodeň všem politickým stranám jako mana nebeská. Ta obehraná témata vládních i opozičních stran už, upřímně řečeno, lezla velké většině občanů na nervy. Ale zřejmě to pomůže všem, kteří pochopí, že v těchto nadcházejících volbách nikomu nepomohou ani bohaté strany, ani jejich bohatí sponzoři, ale jen lidé, kterým bude možné věřit, že je budou chránit před zvůlí pětikoaličních spiklenců, a že se podaří alespoň částečně začít napravovat na místní úrovni škody, které dosud napáchali. Zda je možné, v dnešní době morální krize, se k takovému poznání dopracovat nebude snadné. Ale snad se bude vybírat nikoliv podle stranických barev, ale podle toho, kdo a jak obětavě pracoval, třeba i v době povodní. Nebude to lehké, ale někteří z těch moudřejších, věřím, s tímto předsevzetím k volbám skutečně přijdou.

Fotogalerie: - První po prázdninách

My řešíme povodně, svět řešil debatu Trumpa a Harrisové před prezidentskými volbami. Exprezident vypadal otráveně a podrážděně a trval si na tom, že ve Springfieldu migranti jedí psy a kočky, za což si z něj miliony lidí začaly dělat srandu. Průzkumy poté favorizovaly Harrisovou. Je tedy rozhodnuto?

Nesmíme se nechat ovlivnit zpravodajstvím českých médií. Podle nich je v amerických volbách už rozhodnuto. Pokud vím, těch Springfieldů je ve Spojených státech asi pět. V jednom žil dokonce i Abraham Lincoln, druhým je fiktivní město obývané rodinou Simpsonových. Americký volební karneval je něco jiného než volby v evropských zemích. Rozhodují zde peníze, které tentokrát přišly ve velkém množství na účty Kamaly Harrisové. Kdyby to dopadlo podle místních zlozvyků, mohli bychom vítězství paní Harrisové považovat za možné. Ale Donald Trump je atypický kandidát, stejně jako byl atypický prezident. A nezapomínejme, že někteří členové Deep State pracují v utajení i s modelem Roosevelt-Truman, tedy válkou a prodloužením mandátu Joea Bidena.

A jak víme, Spojené státy jsou zemí netušených možností.

Fotogalerie: - Nová základna záchranky

Dosluhující americký prezident Joe Biden zatím nerozhodl o tom, zda povolí Ukrajině používat zbraně, které mohou doletět až k Moskvě. Putin dal najevo, že pokud by tak učinil, cítilo by se Rusko být ve válce s NATO. Rozhodly se tedy USA brzdit?

Nám, z velké dálky, se zdá, že to alespoň tak vypadá. Ta podivná návštěva britského premiéra ve Washingtonu s červeným kufříkem mi trochu připomínala Neville Chamberlaina se zfalšovaným dokladem o míru s Hitlerem. Také ta opatrná vyjádření evropských politiků se zdají reagovat na takovou možnost. Neberme vážně naše autority, ty mají vždy dvou- až třídenní zpoždění. Také ti protestující z evropských zemí jsou především od Baltského moře a ze Skandinávie. Stanovisko Ruské federace nevyjednávat se naopak zdá být určené prezidentovi a vládě pohybující se někde na Ukrajině.

Nevíme ani, jak dopadlo jednání vysokých hodnostářů NATO v ČR, prý bylo narušeno českými povodněmi. Tak kdo ví? Čas letí a my se to určitě jako první nedovíme. Ani na názory britských ministrů zahraničních věcí bych nevsadil. Vypadá to jako dopis šesti evropských humanitárních aktivistů přeď zahájením bombardování v severní Africe, ale dnes na sebe míří jiné zbraně než v roce 1999. Hemžení šéfů CIA a Mi-6 na Ukrajině a další podobné aktivity jsou sice varující, ale pro nás to bude důležité, až to na nás poletí, anebo, nedejbůh, dokonce spadne.